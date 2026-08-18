Описание экскурсии
Водная прогулка на двухпалубном теплоходе. Вы отправитесь в путь на большом, надёжном и красивом судне. Верхняя палуба закрыта наполовину: одна часть с панорамными окнами, вторая открыта. Нижняя палуба застеклена полностью. Конечно, на борту есть туалет. Кроме того, в кафе-баре вы можете купить прохладительные и горячие напитки, алкоголь и снеки.
Живая музыка. Вместе с вами в рейс отправится профессиональная саксофонистка, мастер своего дела. Любуясь Санкт-Петербургом, вы услышите знакомые мелодии и авторские импровизации.
Маршрут: Причал «Набережная Макарова» — Выход в Финский залив (теплоход проходит близ стадиона «Газпром Арена», в открытые воды не выходит) — Возвращение в центр Петербурга — Эрмитаж — Петропавловская крепость — Крейсер «Аврора» — Стрелка Васильевского острова — Причал «Набережная Макарова».
Организационные детали
Из дополнительных расходов только возможные траты в кафе-баре на теплоходе.
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|950 ₽
|Пенсионеры
|850 ₽
|Дети до 16 лет
|850 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Это маршрут для тех, кто хочет приятно провести вечер. Поскольку мы катаемся каждый год, и официальная историческая экскурсия нам была неинтересна,