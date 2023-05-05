Дорогие гости и жители Санкт-Петербурга, приглашаем вас на атмосферную водную прогулку с живой музыкой на борту. Перед вами солнце погрузится в воды Финского залива и озарит стадион «Зенит Арена» и Лахта-центр. После вы отправитесь к Эрмитажу, Петропавловской крепости и другим красотам в вечернем свете. Мини-круиз проходит на комфортабельном двухпалубном теплоходе.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Водная прогулка на двухпалубном теплоходе. Вы отправитесь в путь на большом, надёжном и красивом судне. Верхняя палуба закрыта наполовину: одна часть с панорамными окнами, вторая открыта. Нижняя палуба застеклена полностью. Конечно, на борту есть туалет. Кроме того, в кафе-баре вы можете купить прохладительные и горячие напитки, алкоголь и снеки.

Живая музыка. Вместе с вами в рейс отправится профессиональная саксофонистка, мастер своего дела. Любуясь Санкт-Петербургом, вы услышите знакомые мелодии и авторские импровизации.

Маршрут: Причал «Набережная Макарова» — Выход в Финский залив (теплоход проходит близ стадиона «Газпром Арена» и небоскрёба «Лахта-центр») — Возвращение в центр Петербурга — Эрмитаж — Петропавловская крепость — Крейсер «Аврора» — Стрелка Васильевского острова — Причал «Набережная Макарова»

Организационные детали

Из дополнительных расходов только возможные траты в кафе-баре на теплоходе.