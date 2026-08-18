Дорогие гости и жители Санкт-Петербурга, приглашаем вас на атмосферную водную прогулку с живой музыкой на борту. Перед вами солнце погрузится в воды Финского залива и озарит стадион «Зенит Арена» и «Лахта-центр». После вы отправитесь к Эрмитажу, Петропавловской крепости и другим красотам в вечернем свете. Мини-круиз проходит на комфортабельном двухпалубном теплоходе.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Водная прогулка на двухпалубном теплоходе. Вы отправитесь в путь на большом, надёжном и красивом судне. Верхняя палуба закрыта наполовину: одна часть с панорамными окнами, вторая открыта. Нижняя палуба застеклена полностью. Конечно, на борту есть туалет. Кроме того, в кафе-баре вы можете купить прохладительные и горячие напитки, алкоголь и снеки.

Живая музыка. Вместе с вами в рейс отправится профессиональная саксофонистка, мастер своего дела. Любуясь Санкт-Петербургом, вы услышите знакомые мелодии и авторские импровизации.

Маршрут: Причал «Набережная Макарова» — Выход в Финский залив (теплоход проходит близ стадиона «Газпром Арена», в открытые воды не выходит) — Возвращение в центр Петербурга — Эрмитаж — Петропавловская крепость — Крейсер «Аврора» — Стрелка Васильевского острова — Причал «Набережная Макарова».

Организационные детали

Из дополнительных расходов только возможные траты в кафе-баре на теплоходе.