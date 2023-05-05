Теплоходная прогулка по Неве и Финскому заливу - на закате под живую музыку

Пройти от Лахты до парадного центра и полюбоваться достопримечательностями под звуки саксофона

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Дорогие гости и жители Санкт-Петербурга, приглашаем вас на атмосферную водную прогулку с живой музыкой на борту. Перед вами солнце погрузится в воды Финского залива и озарит стадион «Зенит Арена» и Лахта-центр. После вы отправитесь к Эрмитажу, Петропавловской крепости и другим красотам в вечернем свете. Мини-круиз проходит на комфортабельном двухпалубном теплоходе.
Теплоходная прогулка по Неве и Финскому заливу - на закате под живую музыку
Теплоходная прогулка по Неве и Финскому заливу - на закате под живую музыку
Теплоходная прогулка по Неве и Финскому заливу - на закате под живую музыку
Теплоходная прогулка по Неве и Финскому заливу - на закате под живую музыку
Теплоходная прогулка по Неве и Финскому заливу - на закате под живую музыку
Теплоходная прогулка по Неве и Финскому заливу - на закате под живую музыку
Ближайшие даты:
5
мая
6
мая
7
мая
8
мая
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Описание

Что вас ожидает

Водная прогулка на двухпалубном теплоходе. Вы отправитесь в путь на большом, надёжном и красивом судне. Верхняя палуба закрыта наполовину: одна часть с панорамными окнами, вторая открыта. Нижняя палуба застеклена полностью. Конечно, на борту есть туалет. Кроме того, в кафе-баре вы можете купить прохладительные и горячие напитки, алкоголь и снеки.

Живая музыка. Вместе с вами в рейс отправится профессиональная саксофонистка, мастер своего дела. Любуясь Санкт-Петербургом, вы услышите знакомые мелодии и авторские импровизации.

Маршрут: Причал «Набережная Макарова» — Выход в Финский залив (теплоход проходит близ стадиона «Газпром Арена» и небоскрёба «Лахта-центр») — Возвращение в центр Петербурга — Эрмитаж — Петропавловская крепость — Крейсер «Аврора» — Стрелка Васильевского острова — Причал «Набережная Макарова»

Организационные детали

Из дополнительных расходов только возможные траты в кафе-баре на теплоходе.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на набережной Макарова, 32
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 90 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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