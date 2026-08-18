Теплоходная прогулка по Неве и Финскому заливу - на закате под живую музыку

Посмотреть закат на Финском заливе и полюбоваться достопримечательностями под звуки саксофона
Дорогие гости и жители Санкт-Петербурга, приглашаем вас на атмосферную водную прогулку с живой музыкой на борту. Перед вами солнце погрузится в воды Финского залива и озарит стадион «Зенит Арена» и «Лахта-центр». После вы отправитесь к Эрмитажу, Петропавловской крепости и другим красотам в вечернем свете. Мини-круиз проходит на комфортабельном двухпалубном теплоходе.
4.8
158 отзывов
Теплоходная прогулка по Неве и Финскому заливу - на закате под живую музыку
Теплоходная прогулка по Неве и Финскому заливу - на закате под живую музыку
Теплоходная прогулка по Неве и Финскому заливу - на закате под живую музыку

Описание экскурсии

Водная прогулка на двухпалубном теплоходе. Вы отправитесь в путь на большом, надёжном и красивом судне. Верхняя палуба закрыта наполовину: одна часть с панорамными окнами, вторая открыта. Нижняя палуба застеклена полностью. Конечно, на борту есть туалет. Кроме того, в кафе-баре вы можете купить прохладительные и горячие напитки, алкоголь и снеки.

Живая музыка. Вместе с вами в рейс отправится профессиональная саксофонистка, мастер своего дела. Любуясь Санкт-Петербургом, вы услышите знакомые мелодии и авторские импровизации.

Маршрут: Причал «Набережная Макарова» — Выход в Финский залив (теплоход проходит близ стадиона «Газпром Арена», в открытые воды не выходит) — Возвращение в центр Петербурга — Эрмитаж — Петропавловская крепость — Крейсер «Аврора» — Стрелка Васильевского острова — Причал «Набережная Макарова».

Организационные детали

Из дополнительных расходов только возможные траты в кафе-баре на теплоходе.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет950 ₽
Пенсионеры850 ₽
Дети до 16 лет850 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На набережной Макарова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 90 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Софья
Софья — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 13167 туристов
Приветствую всех гостей и жителей прекрасного Санкт-Петербурга! Меня зовут Софья, я представляю одну из крупнейших судоходных компаний нашего города. Приглашаем вас окунуться в романтику джаза ночного Петербурга — а что это, если не круиз по Неве под живую музыку с панорамой разводных мостов… это и есть душа Петербурга!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 158 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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это была потрясающая прогулка. душевно, интересно и красиво. цена очень приятная. если приеду еще раз в этот город однозначно выберу этого организатора
это была потрясающая прогулка. душевно, интересно и красиво. цена очень приятная. если приеду еще раз в
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Н
Ни на минуту не пожалела, что оформила заказ на данную прогулку. Изначально изложенный организатором план меня полностью устраивал - живая музыка саксофона при закате на палубе корабля. Но то, что
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произошло в реальности, возможно из-за эффекта неожиданности, настолько впечатлило, что я не могла не написать отзыв. Иван саксофонист конечно же бесподобен. Мы были на нижней палубе, никаких проблем со "слишком громким" звуком у нас не было. Даша, которая нас встретила при входе и сразу же поразила своей энергией, в итоге оказалась просто фееричной, во всех положительных значениях этого слова, актрисой и артисткой. Все сказанное выглядело импровизацией, живой и юморной. Виды за бортом были прокомментированы, т. е. мы знали, что видим, а большего, лично нам, и не надо было. Наша цель была смотреть и восхищаться, насколько все красиво вокруг. А когда Даша запела, честно, мы были в шоке. Конечно же приятном. Возможно, если бы мы были готовы к такому повороту, мы бы восприняли это как само собой разумеющееся действие. Но даже если Вы прочитаете это отзыв и будете знать, что Даша еще и поет, поверьте, Вы все равно будете по впечатлением. Голос, подача, контакт с залом - прекрасно все! Единственно, в наш век интернета, к сожалению полностью отсутствуют наличные деньги. Я лично очень переживала, что не смогла поблагодарить артиста, ну или помочь с оплатой репетитора (из пожеланий Дарьи). Надеюсь данный отзыв компенсирует это факт). Да, в заключении, бар не был пустым: не знаю, как с напитками, у нас необходимости в них не было, но горячие пицца и сэндвичи были. Время на селфи на фоне заката и Лахта-центра тоже было отведено))))

Ни на минуту не пожалела, что оформила заказ на данную прогулку. Изначально изложенный организатором план меня
Ни на минуту не пожалела, что оформила заказ на данную прогулку. Изначально изложенный организатором план меня
Ни на минуту не пожалела, что оформила заказ на данную прогулку. Изначально изложенный организатором план меня
Ни на минуту не пожалела, что оформила заказ на данную прогулку. Изначально изложенный организатором план меня
Ни на минуту не пожалела, что оформила заказ на данную прогулку. Изначально изложенный организатором план меня
Ни на минуту не пожалела, что оформила заказ на данную прогулку. Изначально изложенный организатором план меня
Ни на минуту не пожалела, что оформила заказ на данную прогулку. Изначально изложенный организатором план меня
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А
Восторг! Даша - орг, гид, актриса, певица…"человек-оркестр", она просто потрясающая🤣

Это маршрут для тех, кто хочет приятно провести вечер. Поскольку мы катаемся каждый год, и официальная историческая экскурсия нам была неинтересна,
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решили скататься просто под саксофон. А тут… Не только саксофон, а целое шоу от Даши! Причём шоу начинается в момент посадки, персональное для каждого пассажира! Она даже инструктаж по безопасности проводит, как спектакль🤣

Маршрут лайтовый (в отличие от классического развода мостов, к концу которого все спят уже), красивые фотки и видео гарантированы при хорошей погоде.

А, и народу на кораблике мало, все туристы же мосты хотят. Так что для тех, кто мостов уже насмотрелся - самое оно, рекомендую!

Восторг! Даша - орг, гид, актриса, певица…"человек-оркестр", она просто потрясающая🤣
Восторг! Даша - орг, гид, актриса, певица…"человек-оркестр", она просто потрясающая🤣
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Р
Очень понравилось! Живая музыка на саксофоне. Ведущая вообще актриса и певица, развлекала народ на обратном пути. Виды шикарные, повезло с погодой) Бар в наличии, всё есть.
Очень понравилось! Живая музыка на саксофоне. Ведущая вообще актриса и певица, развлекала народ на обратном пути.
Очень понравилось! Живая музыка на саксофоне. Ведущая вообще актриса и певица, развлекала народ на обратном пути.
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Андрей
Романтика! Рекомендую👍💫💯
Романтика! Рекомендую👍💫💯
Романтика! Рекомендую👍💫💯
Романтика! Рекомендую👍💫💯
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Александр
отличная поездка
отличная поездка
отличная поездка
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