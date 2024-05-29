Аренда и сплавы на сап-бордах в Санкт-Петербурге

Найдено 12 экскурсий в категории «SUP-прогулки» в Санкт-Петербурге, цены от 2 140 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сап-тур по центру Петербурга в мини-группе
🏄 SUP-прогулки
скидка
10%
Мини-группа
2.5 часа
49 отзывов
Популярное предложение
Сап-тур по центру Петербурга в мини-группе
Полюбоваться достопримечательностями с воды и заново открыть для себя город
Начало: На Дворцовой набережной
«Доска для сап-сёрфинга длинная и устойчивая, так что вы сможете:»
Расписание: ежедневно в 05:45
Завтра в 05:45
9 июня в 05:45
29652 669 за человека
По каналам и Большой Неве на сапборде
🏄 SUP-прогулки
скидка
20%
Фотопрогулка
2 часа
16 отзывов
По каналам и Большой Неве на сапборде
Активная водная прогулка в лучах утреннего Петербурга с фотографиями
Начало: Около марсово поля
«Прежде чем отправиться в плавание, вы получите от нас все необходимые инструкции по тому, как держать весло и стоять на сап, а также каски и спасательные жилеты»
Расписание: ежедневно в 05:45
Завтра в 05:45
9 июня в 05:45
35002 800 за человека
На сапах - по утреннему центру Петербурга
🏄 SUP-прогулки
Групповая
2 часа
21 отзыв
На сапах - по утреннему центру Петербурга
Застать пробуждение Северной столицы и впечатлиться архитектурой города с необычного ракурса
Начало: Метро Невский проспект
«Участие в сплаве могут принять люди старше 14 лет (все, кому от 14 до 18 — только в сопровождении родителей) и массой тела менее 120 кг (эти ограничения обусловлены конструктивными особенностями и грузоподъёмностью SUP-борда)»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 06:00
9 июня в 06:00
11 июня в 06:00
3 500 за человека
САП-прогулка по Каменному острову
🏄 SUP-прогулки
Мини-группа
2 часа
9 отзывов
САП-прогулка по Каменному острову
Пройти по одному из самых спокойных маршрутов в городе, где нет сильного ветра и больших волн
Начало: На Каменном острове
«На сап-прогулке по кольцевому маршруту вы увидите Каменноостровский театр, Елагин дворец и другие исторические памятники парковых островов»
Расписание: ежедневно в 12:00 и 15:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
2 300 за человека
Сап прогулка «Каменный остров/Крестовский остров»
🏄 SUP-прогулки
Мини-группа
2 часа
13 отзывов
Сап прогулка «Каменный остров/Крестовский остров»
Начало: Рядом с 9-м Каменноостровским мостом
«Предлагаем Вам активно отдохнуть и совершить прогулку по рекам на сапах»
Расписание: В 12:00, 15:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
от 2 300 за человека
Утренняя прогулка на сапах по центру Петербурга (в мини-группе)
🏄 SUP-прогулки
Мини-группа
2 часа
4 отзыва
Утренняя прогулка на сапах по центру Петербурга (в мини-группе)
Прокатиться по рекам и каналам Северной столицы, наслаждаясь её архитектурой с нового ракурса
Начало: На набережной Лебяжьей канавки
«Приглашаем пройти на сапах по центру Петербурга и увидеть с воды его культовые достопримечательности: Петропавловскую крепость, Эрмитаж, храм Спаса на Крови и другие»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
2 490 за человека
SUP прогулка по Лахтинскому разливу «Закат у Лахты»
🏄 SUP-прогулки
Мини-группа
2 часа
9 отзывов
SUP прогулка по Лахтинскому разливу «Закат у Лахты»
Начало: Богатырский пр., 66к1, через дорогу от дома
«САП будет нашим средством передвижения»
Расписание: Каждый день с 20:00 часов (с 15.08 начало в 18:00)
Завтра в 20:00
9 июня в 20:00
от 2 300 за человека
Сап-прогулка к островам Петербурга
🏄 SUP-прогулки
скидка
15%
Групповая
2 часа
8 отзывов
Популярное предложение
Сап-прогулка к островам Петербурга
Проплыть с веслом в руках от Каменного острова до Крестовского и увидеть зеленые панорамы города
Начало: На Каменном острове
«Перед стартом прогулки вы получите все необходимые инструкции, чтобы без страха и сомнений взять в руки весло, встать на сап и быстро привыкнуть к доске»
Расписание: ежедневно в 10:45
Завтра в 10:45
9 июня в 10:45
28302 406 за человека
Сап-прогулка «Закат у Лахты»
🏄 SUP-прогулки
Мини-группа
2 часа
1 отзыв
Сап-прогулка «Закат у Лахты»
Полюбоваться пейзажами Лахтинского Разлива и встретить один из самых красивых закатов в городе
Начало: На Богатырском проспекте
«Озеро в Приморском районе — отличное место, чтобы научиться стоять на сап-доске»
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 20:00, в среду в 19:00
Завтра в 20:00
9 июня в 20:00
2 300 за человека
Вечерняя сап-прогулка к башне Лахта
🏄 SUP-прогулки
скидка
10%
Групповая
2 часа
5 отзывов
Вечерняя сап-прогулка к башне Лахта
Туда, где случаются лучшие закаты в Петербурге
Начало: на Богатырском проспекте
«Вы сделаете это оригинальный способом, плавая на сап-борде»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 19:45
Завтра в 19:45
9 июня в 19:45
26702 403 за человека
Сап-прогулка по живописной реке Оредеж
🏄 SUP-прогулки
Мини-группа
3 часа
3 отзыва
Сап-прогулка по живописной реке Оредеж
Сплавиться по захватывающему маршруту в окрестностях Петербурга
Начало: от Сиверской ГЭС
«Сплав подойдет и новичкам, и опытным сап-серферам, но всем важно быть бдительными, встречаются камни и «пороги»»
Расписание: в субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
3 500 за человека
К Лахте на закате: SUP-прогулка с инструктором
🏄 SUP-прогулки
Мини-группа
2 часа
К Лахте на закате: SUP-прогулка с инструктором
Освоить сапборд за 15 минут и понаблюдать за заходом солнца с воды (в группе)
Начало: На проспекте Шувалова
Завтра в 20:00
9 июня в 20:00
2 140 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    29 мая 2024
    Сап-тур по центру Петербурга в мини-группе
    Участвовали в сап-туре 27.05.2024. Учитывая что я в 48 лет первый раз встала на сап перед началом очень переживала. В
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    итоге все прошло супер, куча классных фоток от инструктора Александра и обалденных впечатлений!! В следующий приезд еще поедем и всем рекомендую попробовать!

  • А
    Алена
    27 мая 2024
    Сап-тур по центру Петербурга в мини-группе
    Очень благодарны Александру за прекрасный тур! Отличная организация, прекрасный гид, знание города, профессиональные навыки и отличные коммуникативные качества! Обязательно будем рекомендовать друзьям!
    Очень благодарны Александру за прекрасный тур! Отличная организация, прекрасный гид, знание города, профессиональные навыки и отличные
  • А
    Анастасия
    27 мая 2024
    Утренняя прогулка на сапах по центру Петербурга (в мини-группе)
    Если вы хотите увидеть утренний город с воды, без толп людей — эта прогулка подойдет идеально! Красивые фото, тишина, хорошее
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    настроение и заряд бодрости с утра обеспечены) Мы катались по каналам, выходили в Неву, прокатились под мостиками. Город с воды особенный и совсем другой! Красивые отражения, блики на воде, припаркованные кораблики и яхточки, атмосфера просыпающегося города. Инструктор Павел очень отзывчивый и классный, заранее рассказал все правила, подсказал, как правильно управлять сапом и веслом, выдал жилет и шлем, предупреждал о поворотах и проезжающих лодках)) всех подождал перед отправкой и помог выйти на воду, сделал клевые фотки♥️ Очень рекомендую эту прогулку, и не только для ранних пташек!)

    Если вы хотите увидеть утренний город с воды, без толп людей — эта прогулка подойдет идеально!Если вы хотите увидеть утренний город с воды, без толп людей — эта прогулка подойдет идеально!Если вы хотите увидеть утренний город с воды, без толп людей — эта прогулка подойдет идеально!Если вы хотите увидеть утренний город с воды, без толп людей — эта прогулка подойдет идеально!Если вы хотите увидеть утренний город с воды, без толп людей — эта прогулка подойдет идеально!Если вы хотите увидеть утренний город с воды, без толп людей — эта прогулка подойдет идеально!Если вы хотите увидеть утренний город с воды, без толп людей — эта прогулка подойдет идеально!Если вы хотите увидеть утренний город с воды, без толп людей — эта прогулка подойдет идеально!Если вы хотите увидеть утренний город с воды, без толп людей — эта прогулка подойдет идеально!Если вы хотите увидеть утренний город с воды, без толп людей — эта прогулка подойдет идеально!
  • В
    Валентина
    26 мая 2024
    Сап-тур по центру Петербурга в мини-группе
    получилась отличная водная прогулка,спасибо
    получилась отличная водная прогулка,спасибополучилась отличная водная прогулка,спасибо
  • А
    Александра
    25 мая 2024
    Утренняя прогулка на сапах по центру Петербурга (в мини-группе)
    Суперская прогулка ранним утром по самым красивым локациям центра Питера) инструктор Павел все подробно объяснил, уделял внимание каждому участнику нашей
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    группы. Было комфортно и безопасно. Город с утра выглядит потрясающе, людей и машин мало, вода спокойная. Очень рекомендую эту прогулку, подойдёт всем независимо от опыта катания на сапе 🤗

    Суперская прогулка ранним утром по самым красивым локациям центра Питера) инструктор Павел все подробно объяснил, уделялСуперская прогулка ранним утром по самым красивым локациям центра Питера) инструктор Павел все подробно объяснил, уделялСуперская прогулка ранним утром по самым красивым локациям центра Питера) инструктор Павел все подробно объяснил, уделялСуперская прогулка ранним утром по самым красивым локациям центра Питера) инструктор Павел все подробно объяснил, уделял
  • Л
    Л
    25 мая 2024
    Утренняя прогулка на сапах по центру Петербурга (в мини-группе)
    Отличная прогулка на сапе! Катался в первый раз, и понравился подробный инструктаж с поведением на воде и инструкциями для нештатных ситуаций. Маршрут
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    отличный, проплыли по нескольким каналам, и даже немного по открытой Неве (погода позволяла). В тайминг уложились идеально. Было приятно, что оборудование свежее, и полностью исправно! Всем полностью доволен, однозначно рекомендую попробовать:)

  • Н
    Наталья
    20 мая 2024
    Сап-прогулка к островам Петербурга
    Волшебная прогулки, красивая местность, нормальная вода для непрофессионалов)) Ну и главное отличный инструктор!
    Волшебная прогулки, красивая местность, нормальная вода для непрофессионалов)) Ну и главное отличный инструктор!Волшебная прогулки, красивая местность, нормальная вода для непрофессионалов)) Ну и главное отличный инструктор!
  • Е
    Евгений
    15 апреля 2024
    САП-прогулка по Каменному острову
    Руслан - отличный инструктор и приятный собеседник. Прекрасно разнообразили выходные в Питере. Остались довольны и взрослые, и дети. Однозначно рекомендую!
  • В
    Виктория
    14 октября 2023
    Сап-прогулка по живописной реке Оредеж
    Всё прошло хорошо, но было много народу. Было неудобно, что начало и окончание экскурсии в разных точках. Ребята со всем помогли. Всё было супер, экскурсия хорошая.
  • Н
    Наат
    9 сентября 2023
    Сап прогулка по реке Ижора в Колпино
    Потрясающая прогулка по Ижоре, приятное общение и профессионализм инструктора! Спасибо большое за отличные эмоции и информативную беседу! Обязательно присоединимся к будущим прогулкам!!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «SUP-прогулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 12
  1. Сап-тур по центру Петербурга в мини-группе
  2. По каналам и Большой Неве на сапборде
  3. На сапах - по утреннему центру Петербурга
  4. САП-прогулка по Каменному острову
  5. Сап прогулка «Каменный остров/Крестовский остров»
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  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "SUP-прогулки" можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 2 140 до 3 500 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 138 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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