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скидка
10%
Мини-группа
2.5 часа
Популярное предложение
Сап-тур по центру Петербурга в мини-группе
Полюбоваться достопримечательностями с воды и заново открыть для себя город
Начало: На Дворцовой набережной
«Доска для сап-сёрфинга длинная и устойчивая, так что вы сможете:»
Расписание: ежедневно в 05:45
Завтра в 05:45
9 июня в 05:45
29652 669₽ за человека
скидка
20%
Фотопрогулка
2 часа
По каналам и Большой Неве на сапборде
Активная водная прогулка в лучах утреннего Петербурга с фотографиями
Начало: Около марсово поля
«Прежде чем отправиться в плавание, вы получите от нас все необходимые инструкции по тому, как держать весло и стоять на сап, а также каски и спасательные жилеты»
Расписание: ежедневно в 05:45
Завтра в 05:45
9 июня в 05:45
35002 800₽ за человека
Групповая
2 часа
На сапах - по утреннему центру Петербурга
Застать пробуждение Северной столицы и впечатлиться архитектурой города с необычного ракурса
Начало: Метро Невский проспект
«Участие в сплаве могут принять люди старше 14 лет (все, кому от 14 до 18 — только в сопровождении родителей) и массой тела менее 120 кг (эти ограничения обусловлены конструктивными особенностями и грузоподъёмностью SUP-борда)»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 06:00
9 июня в 06:00
11 июня в 06:00
3 500₽ за человека
Мини-группа
2 часа
САП-прогулка по Каменному острову
Пройти по одному из самых спокойных маршрутов в городе, где нет сильного ветра и больших волн
Начало: На Каменном острове
«На сап-прогулке по кольцевому маршруту вы увидите Каменноостровский театр, Елагин дворец и другие исторические памятники парковых островов»
Расписание: ежедневно в 12:00 и 15:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
2 300₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Сап прогулка «Каменный остров/Крестовский остров»
Начало: Рядом с 9-м Каменноостровским мостом
«Предлагаем Вам активно отдохнуть и совершить прогулку по рекам на сапах»
Расписание: В 12:00, 15:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
от 2 300₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Утренняя прогулка на сапах по центру Петербурга (в мини-группе)
Прокатиться по рекам и каналам Северной столицы, наслаждаясь её архитектурой с нового ракурса
Начало: На набережной Лебяжьей канавки
«Приглашаем пройти на сапах по центру Петербурга и увидеть с воды его культовые достопримечательности: Петропавловскую крепость, Эрмитаж, храм Спаса на Крови и другие»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
2 490₽ за человека
Мини-группа
2 часа
SUP прогулка по Лахтинскому разливу «Закат у Лахты»
Начало: Богатырский пр., 66к1, через дорогу от дома
«САП будет нашим средством передвижения»
Расписание: Каждый день с 20:00 часов (с 15.08 начало в 18:00)
Завтра в 20:00
9 июня в 20:00
от 2 300₽ за человека
скидка
15%
Групповая
2 часа
Популярное предложение
Сап-прогулка к островам Петербурга
Проплыть с веслом в руках от Каменного острова до Крестовского и увидеть зеленые панорамы города
Начало: На Каменном острове
«Перед стартом прогулки вы получите все необходимые инструкции, чтобы без страха и сомнений взять в руки весло, встать на сап и быстро привыкнуть к доске»
Расписание: ежедневно в 10:45
Завтра в 10:45
9 июня в 10:45
28302 406₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Сап-прогулка «Закат у Лахты»
Полюбоваться пейзажами Лахтинского Разлива и встретить один из самых красивых закатов в городе
Начало: На Богатырском проспекте
«Озеро в Приморском районе — отличное место, чтобы научиться стоять на сап-доске»
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 20:00, в среду в 19:00
Завтра в 20:00
9 июня в 20:00
2 300₽ за человека
скидка
10%
Групповая
2 часа
Вечерняя сап-прогулка к башне Лахта
Туда, где случаются лучшие закаты в Петербурге
Начало: на Богатырском проспекте
«Вы сделаете это оригинальный способом, плавая на сап-борде»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 19:45
Завтра в 19:45
9 июня в 19:45
26702 403₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Сап-прогулка по живописной реке Оредеж
Сплавиться по захватывающему маршруту в окрестностях Петербурга
Начало: от Сиверской ГЭС
«Сплав подойдет и новичкам, и опытным сап-серферам, но всем важно быть бдительными, встречаются камни и «пороги»»
Расписание: в субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
3 500₽ за человека
Мини-группа
2 часа
К Лахте на закате: SUP-прогулка с инструктором
Освоить сапборд за 15 минут и понаблюдать за заходом солнца с воды (в группе)
Начало: На проспекте Шувалова
Завтра в 20:00
9 июня в 20:00
2 140₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана29 мая 2024Участвовали в сап-туре 27.05.2024. Учитывая что я в 48 лет первый раз встала на сап перед началом очень переживала. В
- ААлена27 мая 2024Очень благодарны Александру за прекрасный тур! Отличная организация, прекрасный гид, знание города, профессиональные навыки и отличные коммуникативные качества! Обязательно будем рекомендовать друзьям!
- ААнастасия27 мая 2024Если вы хотите увидеть утренний город с воды, без толп людей — эта прогулка подойдет идеально! Красивые фото, тишина, хорошее
- ВВалентина26 мая 2024получилась отличная водная прогулка,спасибо
- ААлександра25 мая 2024Суперская прогулка ранним утром по самым красивым локациям центра Питера) инструктор Павел все подробно объяснил, уделял внимание каждому участнику нашей
- ЛЛ25 мая 2024Отличная прогулка на сапе! Катался в первый раз, и понравился подробный инструктаж с поведением на воде и инструкциями для нештатных ситуаций. Маршрут
- ННаталья20 мая 2024Волшебная прогулки, красивая местность, нормальная вода для непрофессионалов)) Ну и главное отличный инструктор!
- ЕЕвгений15 апреля 2024Руслан - отличный инструктор и приятный собеседник. Прекрасно разнообразили выходные в Питере. Остались довольны и взрослые, и дети. Однозначно рекомендую!
- ВВиктория14 октября 2023Всё прошло хорошо, но было много народу. Было неудобно, что начало и окончание экскурсии в разных точках. Ребята со всем помогли. Всё было супер, экскурсия хорошая.
- ННаат9 сентября 2023Сап прогулка по реке Ижора в КолпиноПотрясающая прогулка по Ижоре, приятное общение и профессионализм инструктора! Спасибо большое за отличные эмоции и информативную беседу! Обязательно присоединимся к будущим прогулкам!!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «SUP-прогулки»
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