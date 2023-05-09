Свидание на ощупь
Проведите незабываемую встречу с близким человеком или с друзьями. Гуляя по центру Петербурга, попробуйте угадать скульптуры и другие городские элементы на ощупь, сориентироваться по звукам и запахам, помочь друг другу в темноте.
Ближайшие даты:
9
мая
мая
10
мая
мая
11
мая
мая
12
мая
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13
мая
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет:С закрытыми глазами откроете новое «измерение», поразитесь способности тела сонастраиваться с ним. Осознаете, сколько деталей остается на периферии вашего ежедневного внимания. А также получите ценный опыт взаимодействия с близкими, основанный на доверии.
Что вы увидите:
- Вы не увидите ничего. Воспринимать город предстоит на слух и на ощупь. Памятники и скульптуры будут представлены тактильно.
- Вы узнаете как можно взаимодействовать друг с другом в необычных условиях.
- Сможете по-новому взглянуть на себя и на близкого человека.
- Ваши знания друг о друге и о важности органов чувств обновятся в любом случае.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Работа гида
- Ответы на вопросы
- Игры на осязание и обоняние
- Путешествие по городу
- Что не входит
- Еда в кафе по желанию
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Метро Горьковская. Правый выход из метроЗавершение: В центре города. По желанию клиента
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Важная информация
- Гид созвонится с вами для согласования после подтверждения
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании