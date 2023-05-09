Свидание на ощупь. Прогулка по Питеру с завязанными глазами

Свидание на ощупь

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Проведите незабываемую встречу с близким человеком или с друзьями. Гуляя по центру Петербурга, попробуйте угадать скульптуры и другие городские элементы на ощупь, сориентироваться по звукам и запахам, помочь друг другу в темноте.
Свидание на ощупь. Прогулка по Питеру с завязанными глазами
Свидание на ощупь. Прогулка по Питеру с завязанными глазами
Свидание на ощупь. Прогулка по Питеру с завязанными глазами
Свидание на ощупь. Прогулка по Питеру с завязанными глазами
Свидание на ощупь. Прогулка по Питеру с завязанными глазами
Свидание на ощупь. Прогулка по Питеру с завязанными глазами
Свидание на ощупь. Прогулка по Питеру с завязанными глазами
Ближайшие даты:
9
мая
10
мая
11
мая
12
мая
13
мая
14
мая
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мая
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет:

С закрытыми глазами откроете новое «измерение», поразитесь способности тела сонастраиваться с ним. Осознаете, сколько деталей остается на периферии вашего ежедневного внимания. А также получите ценный опыт взаимодействия с близкими, основанный на доверии.

Что вы увидите:

  • Вы не увидите ничего. Воспринимать город предстоит на слух и на ощупь. Памятники и скульптуры будут представлены тактильно.
  • Вы узнаете как можно взаимодействовать друг с другом в необычных условиях.
  • Сможете по-новому взглянуть на себя и на близкого человека.
  • Ваши знания друг о друге и о важности органов чувств обновятся в любом случае.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Работа гида
  • Ответы на вопросы
  • Игры на осязание и обоняние
  • Путешествие по городу
Что не входит
  • Еда в кафе по желанию
Где начинаем и завершаем?
Начало: Метро Горьковская. Правый выход из метро
Завершение: В центре города. По желанию клиента
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Гид созвонится с вами для согласования после подтверждения
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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