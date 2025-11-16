Идём на встречу с непричёсанным Петербургом, вихры которого могут отпугнуть респектабельного буржуа. Когда-то хлебные торговцы разбивали тут парки и свою репутацию, а модерн достиг невероятной наглости. Это Пески — здесь рождались городские легенды и витала атмосфера криминала и мистики. Прогулка по его уголкам — словно хоррор-роман, оживающий на ваших глазах.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Ваш гид в Санкт-Петербурге

Виктор Ваш гид в Санкт-Петербурге

Описание экскурсии

Идём гулять там, где современная жизнь и история района создают особый жанр — хоррор — для его восприятия.

Доходный дом Галунова — дворец рыбинского хлеботорговца, который развернулся огромным пузом к Невскому проспекту, а утончённой частью к Пескам.

Николо-Барградская церковь — утраченный храм в неорусском стиле. Увидим его только на фотографиях, а наше воображение завершит работу по его воссозданию.

Дом Рабштейна, когда-то определявший течение времени Песков своим башенными часами.

Дом Овсянникова. Здесь жил хлебный воротила, сколотивший состояние на продаже некачественного хлеба армии и спаливший свою репутацию вместе с паровой мельницей.

Дом Шмидта — его одного достаточно, чтобы оказаться в жутких сказках Гофмана.

Дом инженера Лумберга, на скульптурном теле которого разыгрался настоящий боди-хоррор. К сожалению, здание не отвечает на вопрос: куда пропал Лумберг и его семья и при чём здесь его письмо владельцу американской сахарной компании.

Особняк купца Башкирова — хранит тайну о том, когда последний раз открылись дореволюционные одесские рольставни фирмы «Сегал».

Дом вдовы торговца лошадьми Сойкиной, которая вложила все деньги мужа в готический дворец — а сама оказалась самозванкой.

Дом купца Полежаева — средневековый замок, который почти сразу стал темницей жителей коммунальных квартир.

Дома Станового. Секрет, как Становой оккупировал самые яркие места района, но он сделал это очень эффектно.

Дом Яполутор. Если у вас орнитофобия, а фильм Хичкока «Птицы» вызывает тревогу, лучше держаться от этого места подальше.

Флигель «Пизанская башня». Он вот-вот упадёт, но уже 100 лет как не падает, поэтому нужно успеть на него взглянуть и поддержать.

Барочный небоскрёб Шмерко — самый роскошный и самый неуместный дом Песков.

Организационные детали

Мы посещаем дворы и парадные.