Когда-то хлебные торговцы разбивали тут парки и свою репутацию, а модерн достиг невероятной наглости. Это Пески — здесь рождались городские легенды и витала атмосфера криминала и мистики. Прогулка по его уголкам — словно хоррор-роман, оживающий на ваших глазах.
Идём гулять там, где современная жизнь и история района создают особый жанр — хоррор — для его восприятия.
Доходный дом Галунова — дворец рыбинского хлеботорговца, который развернулся огромным пузом к Невскому проспекту, а утончённой частью к Пескам.
Николо-Барградская церковь — утраченный храм в неорусском стиле. Увидим его только на фотографиях, а наше воображение завершит работу по его воссозданию.
Дом Рабштейна, когда-то определявший течение времени Песков своим башенными часами.
Дом Овсянникова. Здесь жил хлебный воротила, сколотивший состояние на продаже некачественного хлеба армии и спаливший свою репутацию вместе с паровой мельницей.
Дом Шмидта — его одного достаточно, чтобы оказаться в жутких сказках Гофмана.
Дом инженера Лумберга, на скульптурном теле которого разыгрался настоящий боди-хоррор. К сожалению, здание не отвечает на вопрос: куда пропал Лумберг и его семья и при чём здесь его письмо владельцу американской сахарной компании.
Особняк купца Башкирова — хранит тайну о том, когда последний раз открылись дореволюционные одесские рольставни фирмы «Сегал».
Дом вдовы торговца лошадьми Сойкиной, которая вложила все деньги мужа в готический дворец — а сама оказалась самозванкой.
Дом купца Полежаева — средневековый замок, который почти сразу стал темницей жителей коммунальных квартир.
Дома Станового. Секрет, как Становой оккупировал самые яркие места района, но он сделал это очень эффектно.
Дом Яполутор. Если у вас орнитофобия, а фильм Хичкока «Птицы» вызывает тревогу, лучше держаться от этого места подальше.
Флигель «Пизанская башня». Он вот-вот упадёт, но уже 100 лет как не падает, поэтому нужно успеть на него взглянуть и поддержать.
Барочный небоскрёб Шмерко — самый роскошный и самый неуместный дом Песков.
Мы посещаем дворы и парадные.
