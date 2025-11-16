Мои заказы

Хоррор-путешествие по самому загадочному району Питера

Здесь водили слонов, блуждал Достоевский, а трубы ТЭЦ возвышаются по-кафкиански
Идём на встречу с непричёсанным Петербургом, вихры которого могут отпугнуть респектабельного буржуа.

Когда-то хлебные торговцы разбивали тут парки и свою репутацию, а модерн достиг невероятной наглости. Это Пески — здесь рождались городские легенды и витала атмосфера криминала и мистики. Прогулка по его уголкам — словно хоррор-роман, оживающий на ваших глазах.
Описание экскурсии

Идём гулять там, где современная жизнь и история района создают особый жанр — хоррор — для его восприятия.

Доходный дом Галунова — дворец рыбинского хлеботорговца, который развернулся огромным пузом к Невскому проспекту, а утончённой частью к Пескам.

Николо-Барградская церковь — утраченный храм в неорусском стиле. Увидим его только на фотографиях, а наше воображение завершит работу по его воссозданию.

Дом Рабштейна, когда-то определявший течение времени Песков своим башенными часами.

Дом Овсянникова. Здесь жил хлебный воротила, сколотивший состояние на продаже некачественного хлеба армии и спаливший свою репутацию вместе с паровой мельницей.

Дом Шмидта — его одного достаточно, чтобы оказаться в жутких сказках Гофмана.

Дом инженера Лумберга, на скульптурном теле которого разыгрался настоящий боди-хоррор. К сожалению, здание не отвечает на вопрос: куда пропал Лумберг и его семья и при чём здесь его письмо владельцу американской сахарной компании.

Особняк купца Башкирова — хранит тайну о том, когда последний раз открылись дореволюционные одесские рольставни фирмы «Сегал».

Дом вдовы торговца лошадьми Сойкиной, которая вложила все деньги мужа в готический дворец — а сама оказалась самозванкой.

Дом купца Полежаева — средневековый замок, который почти сразу стал темницей жителей коммунальных квартир.

Дома Станового. Секрет, как Становой оккупировал самые яркие места района, но он сделал это очень эффектно.

Дом Яполутор. Если у вас орнитофобия, а фильм Хичкока «Птицы» вызывает тревогу, лучше держаться от этого места подальше.

Флигель «Пизанская башня». Он вот-вот упадёт, но уже 100 лет как не падает, поэтому нужно успеть на него взглянуть и поддержать.

Барочный небоскрёб Шмерко — самый роскошный и самый неуместный дом Песков.

Организационные детали

Мы посещаем дворы и парадные.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор
Виктор — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 318 туристов
Я как никто другой могу рассказать о любимом городе. Моя цель — поделиться с людьми своим взглядом на Петербург, выработанным за годы работы гидом. На экскурсиях я превращаю город в
метафору, экспериментирую с разными подходами к восприятию. Я историк по образованию, но убеждён, что о городе лучше говорят поэты, они очень метко видят его суть. Город для меня — живой организм с его развитием, культурными слоями, характером и историями.

Отзывы и рейтинг

Н
Наталья
16 ноя 2025
Была на экскурсии 25 октября. Спасибо Виктору за интересную экскурсию! Был очень вежлив, доброжелателен, отзывчивый! Узнала историю нового для себя района. Спасибо!
Вета
Вета
20 окт 2025
Осталась очень довольна экскурсией: Виктор — прекрасный рассказчик, отлично подаёт материал и явно сам искренне восхищается темой, о которой говорит. Он даёт необычную призму взгляда на историю Песков, обращает внимание
и на архитектуру, и на перспективы, и на судьбы людей, стоящих за домами. Очень быстро находит контакт, и с первых минут я чувствовала себя будто не на экскурсии, а на прогулке с новым приятелем — никаких академических замашек, всё очень по-человечески и с юморком. Однозначно рекомендую гида)

Единственное, чего не хватило — это именно хоррор-составляющей. Ужасы приходилось додумывать и доглядывать, а ведь их в Петербурге немало. Если хочется трешачка, это не ваш выбор, но если вам нужны скорее истории, чем адреналин — вам определённо к Виктору.

Е
Елена
16 окт 2025
Великолепную экскурсию по Пескам провел Виктор много интересного узнала и прекрасного увидела
С
Сергей
15 окт 2025
Всегда приятно, когда гид искренне увлечен темой. В данном случае, знание района и эта увлеченность, очевидный плюс. Было интересно. Лично я не плохо знаю Питер, но Пески всегда оставались некой "терра инкогнито". Благодаря туру представление о них уже есть.
Экскурсию рекомендую!
А
Ангелина
8 окт 2025
Великолепная экскурсия!!!!! Всем рекомендую!
Сергей
Сергей
8 окт 2025
Замечательная, лёгкая, непринуждённая, камерная экскурсия! Нам очень повезло с погодой! Мы были в различных локациях, заходили во внутренние дворы-колодцы и парадные. У гида приятный голос, рассказывает материал с придыханием и любовью))) Приятно видеть, как гид сам получает удовольствие от экскурсии! Человек точно находится на своем месте! Экскурсию однозначно рекомендую!!!
Дарья
Дарья
26 сен 2025
Спасибо за эту красивую прогулку! В этот день всё сложилось: и прекрасный маршрут (которым я раньше не ходила - встретила лишь несколько знакомых домов), и увлечённый гид, который помогал представлять
и реконструировать прошлое, и удивительно тёплый осенний день ("как бы хрустальный" - по классике).
Для меня было несколько важных плюсов:
- мы обсуждали не только дома и архитектуру, но и самих архитекторов - их замыслы, их судьбы;
- мы зашли в несколько великолепных парадных - а это оригинальная метлахская плитка, лепнина, изразцовые печи (к сожалению, попорченные коммунальщиками и понятно какими временами), кованые перила, старые деревянные двери;
- мы обошли небольшой и компактный район, но казалось, что увидели целый город - на каждом шагу появлялось что-то новое, мы проходили сквозными дворами, петляли, заглядывали в арки
- была возможность не только слушать, но и отвечать на вопросы гида, а также задавать свои собственные.
Стоит сказать, что такие прогулки интереснее, когда ты хотя бы немного погружён в историю города, примерно представляешь, в какое время застроен район, и любопытствуешь. То есть что-то тебе нравится и влечёт - та же плитка, необычные маскароны, архитектурные приёмы, исторические личности или бытовые истории. Так что рекомендую тем, кто потихоньку изучает город, кто интересуется купечеством и творческой интеллигенцией начала 20 века, модерном и жизнеописанием горожан. И тем, кто хочет уйти с Дворцовой и посмотреть настоящую жизнь.)

М
Мария
25 сен 2025
Замечательная экскурсия! Виктор невероятно увлечён своим делом и влюблён в город и архитектуру. Он погружает в атмосферу того времени, и ты невольно находишься уже не на проспекте Бакунина, а на
Калашниковском проспекте, и видишь город таким, каким он был в эпоху купцов и других интересных личностей. Рассказ удивительно сбалансирован, всё легко воспринимается и запоминается, хотя при этом имеет место довольно глубокое погружение. Обязательно к посещению как гостям города, так и тем, кто уже знает эту часть города (спойлер — на самом деле не знаете:)

Александра
Александра
23 сен 2025
Необычная экскурсия по не самому очевидному району Петербурга, где редко встретишь туристов. Понравился Виктор как рассказчик, помог увидеть архитектуру района с нового, метафоричного и мистического ракурса. Я была в восторге
также от прогулки по парадным и дворам, в которых встречались элементы, дополняющие тему экскурсии. Загадочные декорации, истории владельцев и жителей домов и вечерний Петербург создали особую атмосферу! Рекомендую и жителям, и гостям города

Александра
Александра
22 сен 2025
Очень приятная прогулка. Виктор — харизматичный и влюбленный в город и в своё дело гид. Гуляли по улицам, всматривались в архитектурные формы, обсуждали истории и легенды. Понравилось, что смотрели не
только снаружи, но и заходили во дворы и парадные — там тоже скрыто много всего интересного. Атмосфера непарадного Петербурга пленяет и завораживает:)
Рекомендую и гостям города, и тем, кто тут живёт уже давно.

Дина
Дина
21 сен 2025
Для меня район Пески всегда был белым пятном. Несмотря на то, что давно живу в Петербурге, на улицы этого района попадала по касательной. Не углублялась.
Поэтому для меня экскурсия с Виктором
была полна открытий с первой до последней секунды.
Мне близок акцент на хоррор. Потому что это одна из базовых нот города. Здесь много историй. Страшных, красивых, страшно красивых.
При этом хоррор про Пески не просто ужастик. Это ещё и чувственная история. И история многих и многих судеб. Не однозначных, побуждающих к размышлению.
Виктор мастерски вовлекает в сюжет, артистично, эффектно рассказывает. Глубина его знаний ощущалась как бездонная.
Нахожусь под сильным и глубоким впечатлением.
Проведите время с пользой в Петербурге. Приезжий вы или местный житель - вы запомните эту прогулку, узнаете на ней много невероятного и окунётесь в красоту!

Елена
Елена
19 сен 2025
Прожила в Песках 1,5 года, переехала - и вот вернулась на экскурсию. Узнала о районе много интересного, взглянула на хоженные-перехоженные улицы и знакомые дома под новым углом. Побывала в неизвестных
парадных и дворах. Прогулка больше про вдохновение от архитектуры и сторителлинг на ходу, хотя и исторических вводных + старинных фото много.
Если хотите почувствовать себя фланëрами и поиграть с архитектурой в вольные ассоциации - вам сюда. Понравилось!

