63 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Познакомиться с известными и неожиданными памятниками центра через фольклор, легенды и анекдоты

Анастасия
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Анастасия – представитель гидов
Петербуржцы не только знают сотни баек и легенд о родном городе, но и верят во многие из них.

В компании местного жителя вы изучите загадочный центр Петербурга и неизведанные уголки через исторические анекдоты и истории, которые нарочно не придумаешь.

Вы узнаете, почему Медный всадник смотрит на свой город влюбленными глазами и почему Исаакий строился 40 лет.

Мы найдём самое страшное здание, разгадаем загадку Распутина и окажемся в Голландии!
730 ₽
657 за человека
скидка10%
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 20 человек
Можно с детьми
Встреча у здания Адмиралтейства
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У этой экскурсии63 отзыва
4.75
Удивительные истории Старого Петербурга
Удивительные истории Старого Петербурга

Что вас ожидает

Тайны знаменитых петербуржцев
Центр Петербурга откроется для вас заново через истории его культовых личностей. Вы разгадаете тайну сферы на шпиле Адмиралтейства и узнаете, почему графиня Толстая боялась проходить мимо Александровской колонны. Услышите историю любви скульптора Медного всадника и легенду о том, как памятник остановил вторжение Наполеона. Мы посочувствуем архитектору Исаакиевского собора, которого найдем на фасаде здания, и покраснеем вместе над историями о владельце Николаевского дворца. А еще я расскажу о роковых местах гибели Есенина и Распутина.

Неожиданные байки о главных достопримечательностях
Площади, мосты и дворцы Петербурга тоже откроются для вас с новой стороны. Шаг за шагом вы проникнетесь мистической атмосферой города и разгадаете удивительные секреты. Я поделюсь легендой о кладе под Александровской колонной и призраках Эрмитажа. Подскажу, почему самый широкий мост города выкрашен синей краской и как с помощью лотереи поправить свое финансовое положение. Мы пройдем путь Евгения Онегина и вспомним поэму «Медный всадник» о самом страшном наводнении за всю историю города.

А под занавес вы увидите Новую Голландию, где в бывшей тюрьме сможете самостоятельно перекусить после нашей приятной прогулки.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
  • Дополнительных расходов не предусмотрено
Удивительные истории Старого Петербурга
Удивительные истории Старого Петербурга
Удивительные истории Старого Петербурга
Удивительные истории Старого Петербурга
Удивительные истории Старого Петербурга
Удивительные истории Старого Петербурга
Удивительные истории Старого Петербурга
Удивительные истории Старого Петербурга
Удивительные истории Старого Петербурга
Удивительные истории Старого Петербурга
Удивительные истории Старого Петербурга
Удивительные истории Старого Петербурга

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Местов встречи для начала тура у здания Адмиралтейства.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Анастасия
Анастасия
Добрый день, любители путешествий и нестандартных маршрутов! Я коренная петербурженка и культуролог, а также профессиональный гид и автор экскурсий. По Петербургу вожу авторские туры на русском и английском языках с 2010 года, а по Таллину — с 2014 года. Более 3 лет я руководила петербургским филиалом туристической компании для иностранцев, удивляясь, почему легкий стиль прогулок и нестандартные маршруты свойственны только экскурсиям на иностранном языке. В 2017 году я объединила лучших гидов Петербурга, и мы создали понятные и взрослым, и детям, веселые и полезные экскурсии по Петербургу на русском языке. А в 2020 году мы с коллегами написали лучшую обзорную прогулку по Таллину. В моей команде — профессиональные историки, искусствоведы, музееведы и этнографы, для которых каждая экскурсия — это не просто рутина, а настоящее путешествие в мир и историю любимого города вместе с вами, друзья!
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63 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

3 марта 2020
Замечательная экскурсия. Узнали много нового и интересного
20 февраля 2020
Замечательная экскурсия, прекрасно дополняющая впечатления о Петербурге после или в паре с экскурсией "Гуляй как Петербуржец". Заказали обе совершенно случайно, и абсолютно попали! С нами гуляла Елена- большой энтузиаст и прекрасый рассказчик. Чувствуется, что человек получает удовольствие от своего дела.. В среду на прогулке нас было всего трое, поэтому экскурсия получилась почти индивидуальная. Еще раз благордарим Надежду за за подаренную первую любовь к городу на экскурсии "Гуляй , как Петербургец". Обе экскурсии замечательные и по наполнению, и по подаче. Спасибо, до встречи в мае, будем обращаться к Вашей команде еще!
17 февраля 2020
Была замечательная экскурсия, гид Егор прекрасный рассказчик, т.к группа состояла только из меня, то получилась индивидуальная экскурсия, на возникающие вопросы получала ответы, был практически диалог. Спасибо большое!
6 февраля 2020
Замечательный рассказ о городе с множеством ссылок на исторические события, украшенных байка и, легенда и и невероятным версиями. Гиду Егору большое спасибо за то, что подарил новый взгляд на достопримечательности и обратил внимание на незаметные на первый взгляд. С охотой и заинтересованность ответил на все наши вопросы. Как всегда, экскурсии этой группы гидов оставляют незабываемое впечатление о самом прекрасном городе на земле. Спасибо вам, ребята, и новых маршрутов.
2 февраля 2020
Экскурсию проводила гид Елена. Нас было двое: я и мама. Очень понравилась её экскурсия. Два часа прошли на одном дыхании! Было невероятно интересно слушать и познавать для себя новые и загадочные факты. Не хотелось отвлекаться ни на секунду, чтобы не упустить ни единого слова. Рекомендую её всем!
2 февраля 2020
Нас на экскурсии оказалось двое: только я и сын, поэтому для нас была проведена индивидуальная экскурсия гидом Егором. Мы не первый раз в Санкт- Петербурге и были уже на разного рода экскурсиях, но все равно каждый раз черпаешь абсолютно новые факты о тех или иных событиях, связанных с Санкт- Петербургом. Также произошло и в этот раз. Егор очень доступно , понятно преподносил материал, акцентируя внимание на разных легендах, это и оказалось очень занятным. Маршрут очень доступный, проходит по центру города. И за 2 часа нисколько не устают ни ноги, ни голова. Удачи вам в поисках интересных маршрутов экскурсий! Обязательно в будущем воспользуемся услугами данной компании.
13 января 2020
Нашу экскурсию вел Егор. Не смотря на то, что шел дождь и холодный ветер, Егор стойко провел нас по маршруту. Очень понравилась. Видно, что он любит свой город. Рассказал много интересного и необычного. Будем в Петербурге, обязательно закажем еще экскурсию. Спасибо!
9 января 2020
Очень понравилась экскурсия с гидом Еленой! Прекрасно составлен маршрут, интереснейшие легенды, которые в рассказе вплетались в исторические факты, отличный рассказ, новые места -и Питер засиял новыми оттенками своих исторических глубин! Спасибо огромное за такую любовь к своему делу и профессионализм!!
23 декабря 2019
Егор очень приятный молодой человек у которого высокий уровень навыка рассказчика. Достаточно открыт, доброжелателен, по нему видно, что дело которым занимается ему по нраву.
Советуем организовать ночные экскурсии по Петербургу. Они будут иметь спрос если будут сочетать элемент пешей прогулки и поездки на транспорте.
30 ноября 2019
Экскурсия прошла замечательно. Экскурсовод Егор просто
Удивительный рассказчик.Он действительно очень
любит свой город..Такое впечатление что он знает историю
каждой улицы и каждого дома.Вам очень повезет если экскурсию вам
будет проводить именно он.
Ещё 53 отзыва

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