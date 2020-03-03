63 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Тайны знаменитых петербуржцев

Центр Петербурга откроется для вас заново через истории его культовых личностей. Вы разгадаете тайну сферы на шпиле Адмиралтейства и узнаете, почему графиня Толстая боялась проходить мимо Александровской колонны. Услышите историю любви скульптора Медного всадника и легенду о том, как памятник остановил вторжение Наполеона. Мы посочувствуем архитектору Исаакиевского собора, которого найдем на фасаде здания, и покраснеем вместе над историями о владельце Николаевского дворца. А еще я расскажу о роковых местах гибели Есенина и Распутина.

Неожиданные байки о главных достопримечательностях

Площади, мосты и дворцы Петербурга тоже откроются для вас с новой стороны. Шаг за шагом вы проникнетесь мистической атмосферой города и разгадаете удивительные секреты. Я поделюсь легендой о кладе под Александровской колонной и призраках Эрмитажа. Подскажу, почему самый широкий мост города выкрашен синей краской и как с помощью лотереи поправить свое финансовое положение. Мы пройдем путь Евгения Онегина и вспомним поэму «Медный всадник» о самом страшном наводнении за всю историю города.

А под занавес вы увидите Новую Голландию, где в бывшей тюрьме сможете самостоятельно перекусить после нашей приятной прогулки.