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Елена Прекрасный экскурсовод, который открыл нам Питер с другой стороны - нетуристической. Эта сторона и удивляла, и восхищала, и вызывала отвращение: побывали в парадных и красивых, и отталкивающих, увидели, где появился первый лифт в России, заглянули в обычную коммуналку, узнали, где жили ямщики, половые, кузнецы. Особенно понравилась и поразила история про род Елисеевых. Спасибо, Дмитрий, не прощаемся… Дмитрий Ответ организатора: Спасибо огромное!

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В Валентина



Дмитрий незаметно стал для нас близким человеком, его улыбка, голос, хорошо поставленная читать дальше уменьшить речь располагают. Много интересных деталей (детский сад - удивил).

Дочь-подросток 14 лет была в восторге. За 3 часа легкой прогулки она не отвлекалась, была очень увлечена, до сих пор под впечатлением от посещения коммуналки.

Не будем раскрывать всех деталей.

Очень рекомендуем!

Дмитрию огромное спасибо! Добрый день, у нас по настоящему получилась прогулка по городу, без спешки, без сухих фактов, очень увлекательная и познавательная.Дмитрий незаметно стал для нас близким человеком, его улыбка, голос, хорошо поставленная Дмитрий Ответ организатора: Валентина, спасибо большое!

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Д Дарья читать дальше уменьшить знания истории родного города, интересные детали и особенности города - всё это сочетает в себе Дмитрий и увлекает слушателей любого возраста. Мой 12-летний сын был в полном восторге. Время пролетело незаметно и очень познавательно. Большое спасибо за замечательную экскурсию! Очень рекомендуем! Очень благодарны Дмитрию за содержательную и увлекательную экскурсию! Очень рекомендуем посетить тем, кто хочет окунуться в жизнь города, узнать его особенности и необычные случаи его истории. Хорошо поставленная речь, глубокие Дмитрий Ответ организатора: Дарья, спасибо большое!

С вами было очень приятно гулять! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Анна читать дальше уменьшить свой город и знающий его жизнь непонаслышке. Экскурсия подойдет для подростков, а также взрослых, не ищущих тривиальных исторических пересказов. В середине экскурсия сделали остановку в кафе — отдых для ног, но не для головы, так как экскурсия продолжалась даже во время кофепития. Рекомендую от всей души! Меня интересовало «закулисье» Питера: легенды, городской фольклор, дворы, просто жизнь петербуржцев. Экскурсия Дмитрия удовлетворила мой запрос идеально. Дмитрий не просто экскурсовод, но мастер слова, эрудит и настоящий петербуржец, влюбленный в Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

С Сергей Выражаем огромную благодарность интеллигентному, эрудированному и замечательному рассказчику - Дмитрию! Спасибо Вам за эту прогулку! Интересные факты, легенды, локации, погружение в историю, все, что нужно для знакомства с Петербургом! Познавательно будет человеку любого возраста. Наш подросток оценил экскурсию на 10 💥. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет