Я родился и вырос в Ленинграде-Петербурге, в окружении его совершенной архитектуры, непарадных дворов, тайн и легенд. Живые истории города, знакомые мне с детства, я буду рад вам рассказать на прогулке
Описание экскурсии
Нескучный Петербург — на дружеской интерактивной экскурсии
- В мире животных. Гуляя по центру, вы узнаете о происхождении слова «слоняться» и выясните, чем запомнился горожанам слоновник, существовавший во времена Елизаветы I. Рассматривая образцы северного модерна, посчитаете на фасадах главных птиц этого архитектурного стиля. На Малой Садовой совершим ритуальчик на исполнение желания — для этого местный кот «потребует» монетку. А еще я расскажу забавные истории о скульпторе Петре Клодте, конях и Николае I.
- Истории в лицах. Я расскажу о приюте беспризорников и хулиганов на Лиговке, давшем имя такому феномену как «гопник». Поговорим о купцах Елисеевых и русской гвардии. Не обойдем вниманием Екатерину Великую. И порассуждаем о судьбе Карла Ивановича Росси — создателя самых величественных зданий Петербурга, который умер в бедности и одиночестве.
- Аничков дворец — Дворец пионеров. Как очевидец я расскажу молодому поколению о дополнительном образованим школьников в советские времена. Директор Эрмитажа академик И. А. Орбели, гроссмейстер и будущий чемпион мира М. М. Ботвинник, композитор И. О. Дунаевский — только представьте, какие люди руководили детскими кружками!
Кроме того, вы откроете много интересных фактов, историй и легенд о Невском проспекте, удивитесь «дому-прянику», заглянете в проходные дворы и узнаете их секреты. Разберемся, как были устроены первые жилые комплексы России. И вспомним исторический конфуз с Аничковым мостом.
План нашего путешествия
- Площадь Восстания — слоновник и приют беспризорников и хулиганов (ГОП).
- Невский проспект — интересные истории и городские легенды.
- Дом А. Бубыря — великолепный пример северного модерна.
- Дом Никонова — «дом-пряник» и настоящий петербургский тройной проходной двор.
- Дом Бессера — считаем сов на фасаде.
- Толстовский дом — пример самого современного ЖК начала 20 века. Дом Иоффа. Дом супер-премиум класса. Двор-котик. «Пять углов».
- Улица Ломоносова — легенда о купцах Елисеевых.
- Улица Зодчего Росси — самая классическая и совершенная улица в России. Судьба Карла Росси.
- Екатерининский сад — Екатерина Великая, ее сподвижники, Петербург — европейская столица.
- Малая Садовая улица, Дом Радио. Японский госпиталь и блокада. Кинем монетки коту Василию.
- Аничков дворец. История его обитателей. Дворец пионеров. Все лучшее — детям.
- Аничков мост. Самый красивый мост в городе — его история, легенды и анекдоты о П. Клодте. Считаем, сколько подков.
Организационные детали
- Дополнительных расходов не предвидится
- Экскурсия не рассчитана на большие группы и школьные классы
- Для детей до 18 лет обязательно сопровождение взрослого
- На маршруте предусмотрены остановки в замечательных петербургских кофейнях! Согреемся и передохнём, а экскурсия будет продолжаться
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро Площадь Восстания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 18% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 1824 туристов
Родился и вырос в Ленинграде. Живу в Петербурге, в котором души не чаю. Показываю город со всех сторон, делюсь не только историей, но настроением и эмоциями. Во многом, о чем
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 89 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Прекрасный экскурсовод, который открыл нам Питер с другой стороны - нетуристической. Эта сторона и удивляла, и восхищала, и вызывала отвращение: побывали в парадных и красивых, и отталкивающих, увидели, где появился первый лифт в России, заглянули в обычную коммуналку, узнали, где жили ямщики, половые, кузнецы. Особенно понравилась и поразила история про род Елисеевых. Спасибо, Дмитрий, не прощаемся…
Дмитрий
Ответ организатора:
Спасибо огромное!
Приезжайте ещё!
Приезжайте ещё!
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В
Добрый день, у нас по настоящему получилась прогулка по городу, без спешки, без сухих фактов, очень увлекательная и познавательная.
Дмитрий незаметно стал для нас близким человеком, его улыбка, голос, хорошо поставленная
Дмитрий незаметно стал для нас близким человеком, его улыбка, голос, хорошо поставленная
Дмитрий
Ответ организатора:
Валентина, спасибо большое!
Приезжайте ещё!
Приезжайте ещё!
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Д
Очень благодарны Дмитрию за содержательную и увлекательную экскурсию! Очень рекомендуем посетить тем, кто хочет окунуться в жизнь города, узнать его особенности и необычные случаи его истории. Хорошо поставленная речь, глубокие
Дмитрий
Ответ организатора:
Дарья, спасибо большое!
С вами было очень приятно гулять!
С вами было очень приятно гулять!
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А
Меня интересовало «закулисье» Питера: легенды, городской фольклор, дворы, просто жизнь петербуржцев. Экскурсия Дмитрия удовлетворила мой запрос идеально. Дмитрий не просто экскурсовод, но мастер слова, эрудит и настоящий петербуржец, влюбленный в
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С
Выражаем огромную благодарность интеллигентному, эрудированному и замечательному рассказчику - Дмитрию! Спасибо Вам за эту прогулку! Интересные факты, легенды, локации, погружение в историю, все, что нужно для знакомства с Петербургом! Познавательно будет человеку любого возраста. Наш подросток оценил экскурсию на 10 💥.
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И
Послонялись по Питеру с замечательным рассказчиком Дмитрием! Было интересно и познавательно как для взрослых, так и для подростков. Узнали город с новой стороны. Группа у нас была разновозрастная, но вопросы задавали все:) Благодарю
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