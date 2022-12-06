7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Если вы один из тех, кто думает, что Питер — это сплошная мрачность и серые краски, — вам точно стоит отправиться на нашу автопрогулку с опытным фотографом Евгением, участником фотоконкурсов «Маяки

России», «Самая красивая страна» и др. Взрыв цвета, яркие граффити, нестандартные инсталляции — что только не скрывают тайные питерские дворы! Эти выразительные декорации выступят эффектным фоном для ваших фотокарточек, а впечатления от увиденного сохранятся надолго после прогулки.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание фото-прогулки

Декорации: яркая часть Петербурга, модель: вы

Прогулка-поездка на автомобиле по непарадным и нетуристическим локациям — и оттого колоритным и весьма фотогеничным. Наш маршрут охватит 2 ДВОРИКА в центральной части города на ваш выбор:

Мозаичный дворик — оригинальную локацию с подсвечивающимся фонтаном и современными арт-объектами. От красочной мозаики рябит в глазах, но стоит преодолеть себя и вглядеться в композицию рисунка!

— оригинальную локацию с подсвечивающимся фонтаном и современными арт-объектами. От красочной мозаики рябит в глазах, но стоит преодолеть себя и вглядеться в композицию рисунка! Итальянский дворик — только на Итальянской улице могла возникнуть эта необычная локация, на месте дворца в итальянском стиле дочери Петра I. Местное итальянское патио — закрытый дворик с фонтаном, скамеечками, коллекциями растений и вьющихся кустарников, и, конечно, собственным Колизеем.

— только на Итальянской улице могла возникнуть эта необычная локация, на месте дворца в итальянском стиле дочери Петра I. Местное итальянское патио — закрытый дворик с фонтаном, скамеечками, коллекциями растений и вьющихся кустарников, и, конечно, собственным Колизеем. Улица Джона Леннона — культовый рок-двор с памятной доской Леннону. Он хранит множество историй, которые рассказывает через инопланетные граффити на стенах и необычные барельефы.

— культовый рок-двор с памятной доской Леннону. Он хранит множество историй, которые рассказывает через инопланетные граффити на стенах и необычные барельефы. Дворик и панорамная крыша в Пироговом переулке с видом на Исакиевский собор, где будут как никогда лучше запечатлены белые ночи

Зеркальный дворик — стеклянный внутренний двор, сотканный из солнечных зайчиков фасада здания. Каждый из них приветливо останется на ваших фотоснимках.

Вся фотопрогулка будет проходить на автомобиле. А в случае непогоды мы предложим вам локации в помещении, чтобы в укрыться в тепле, продолжить фотосъемку и перекусить в атмосферном или историческом местечке.

Дополнительный маршрут по Петроградке:

Тех, у кого в запасе есть около 6 часов, я приглашаю на вторую часть этого маршрута (доплата — 6000 ₽). В этом случае вас ждут ещё два дворика на Петроградке на ваш вкус:

Самый сюрреалистичный дворик Петербурга — пространство, которое является чистым актом творчества барда Нельсона

Дворик художника Ветрогонского — титулованного советского художника, украсившего свой двор объектами прикладного искусства

И в конце пройдёмся по дворику легендарного «Ленфильма»!

Кому подойдёт фотопрогулка

Гостям города, которые хотят получить яркие и приятные впечатления — и развеять стереотип о хмуром Питере:)

Людям, изучающим современное искусство, стили, направления. Кто хочет развеять миф о том, что современное искусство не эстетично.

Блогерам для профессионального уникального фотоконтента.

Людям творческих профессий, актерам, моделям для портфолио.

Не волнуйтесь, если у вас нет опыта в съемке — мы поможем с позированием, подскажем, что и как сделать, чтобы получить желаемые снимки.

Организационные детали

Фотографии

В течение 7-14 дней вы получите качественные и отретушированные фотографии с цветокоррекцией в высоком разрешении (от 100 до 300 шт. в зависимости от количества локаций)

Съёмка проводится на фотоаппарат Canon EOS R со светосильной оптикой

Как проходит прогулка