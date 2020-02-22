7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Небанальная фото-прогулка по ярким местам Питера

Очароваться пёстрыми двориками, погрузиться в уличное искусство и сделать красочные снимки

Валентина
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Валентина – ваш гид
Если вы один из тех, кто думает, что Питер — это сплошная мрачность и серые краски, — вам точно стоит отправиться на нашу прогулку.

Взрыв цвета, яркие граффити, нестандартные инсталляции — что только не скрывают тайные питерские дворы! Эти выразительные декорации выступят эффектным фоном для ваших фотокарточек, а впечатления от увиденного сохранятся надолго после прогулки.
4000 ₽
3200 за экскурсию
скидка20%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 1 друга
На автомобиле
Продолжительность 1.5 часа
До 2 человек
Можно с детьми
Встреча у станции метро Чернышевская
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У этой экскурсии7 отзывов
5
Небанальная фото-прогулка по ярким местам Питера
Небанальная фото-прогулка по ярким местам Питера

Что вас ожидает

Декорации: яркая часть Петербурга, модель: вы
Прогулка по непарадным и нетуристическим локациям — и оттого колоритным и весьма фотогеничным. Наш маршрут охватит:

  • Мозаичный дворик — оригинальную локацию с подсвечивающимся фонтаном и современными арт-объектами. От красочной мозаики рябит в глазах, но стоит преодолеть себя и вглядеться в композицию рисунка!
  • Дворик искусств, где вы увидите ремесло граффити в полной красе. Всё здесь оформлено причудливыми деревянными скульптурами по мотивам сказок Пушкина.
  • Дворик Нельсона — крайне необычное место, созданное в традициях сюрреализма. Находится в сердце Петербурга на Петроградской стороне.
  • Музей стрит-арта — единственный в городе, где рассказывают об истоках уличного искусства. Здесь вы рассмотрите целую коллекцию арт-объектов и красочных инсталляций (по вашему желанию).
  • Улица Джона Леннона — культовый рок-двор с памятной доской Леннону. Он хранит множество историй, которые рассказывает через инопланетные граффити на стенах и необычные барельефы.

По ходу прогулки наш фотограф подскажет вам выгодные ракурсы и сделает выразительные и яркие кадры, из которых точно захочется составить фотоальбом. Закончим экскурсию в секретной микро-кофейне, где можно насладиться пирогами по семейным рецептам хозяйки заведения.

Кому подойдёт экскурсия

  • Гостям города, которые хотят получить яркие и приятные впечатления — и развеять стереотип о хмуром Питере :)
  • Людям, изучающим современное искусство, стили, направления. Кто хочет разобраться и получить базовые знания о стрит-арте, развеяв миф о том, что современное искусство не эстетично.
  • Блогерам для профессионального уникального фотоконтента.
  • Людям творческих профессий, актерам, моделям для портфолио.

Организационные детали

  • Экскурсия автомобильная. Если захотите, можно заехать на обед.
  • По желанию можно добавить одну вашу любимую локацию в городе в фото-прогулку.
  • Билет в Музей cтрит-арта не входит в стоимость экскурсии — 400 руб./чел.
  • Возьмите несколько вариантов гардероба, чтобы получилось много разных и красивых фотографий.
Небанальная фото-прогулка по ярким местам Питера
Небанальная фото-прогулка по ярким местам Питера
Небанальная фото-прогулка по ярким местам Питера
Небанальная фото-прогулка по ярким местам Питера
Небанальная фото-прогулка по ярким местам Питера
Небанальная фото-прогулка по ярким местам Питера
Небанальная фото-прогулка по ярким местам Питера
Небанальная фото-прогулка по ярким местам Питера
Небанальная фото-прогулка по ярким местам Питера
Небанальная фото-прогулка по ярким местам Питера
Небанальная фото-прогулка по ярким местам Питера
Небанальная фото-прогулка по ярким местам Питера
Небанальная фото-прогулка по ярким местам Питера
Небанальная фото-прогулка по ярким местам Питера
Небанальная фото-прогулка по ярким местам Питера
Небанальная фото-прогулка по ярким местам Питера

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у станции метро Чернышевская.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Валентина
Валентина
Профессиональный трэвел-журналист. Объехала весь мир, но всегда возвращаюсь «на Охту». Думаю, что здесь живут самые потрясающие люди на всей земле. С одним из них вы можете познакомиться, заказав экскурсию :)
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7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

22 февраля 2020
Добрый день! Ничего не предвещало "праздника" - банальная командировка, хотя результат работы так же повлиял на итоговое состояние. А итоговое состояние - культурное и эмоциональное насыщение! Море эмоций и радость от знакомства с такими людьми, как Валентина и Евгений! В общем, оставались у меня несколько часов до вылета домой и я решила провести их с чувством, толком и расстановкой! Бродить самой по городу в такое время года не очень то хотелось, тем более Питер мне уже знаком, исхожен и любим. Поэтому было принято решение заказать тур (не банальный) ! Гиды Валентина и Евгений прибыли в назначенное место в срок и позитивно настроенные поделиться со мной своими знаниями, своим городом! Мы посетили четыре локации куда меня саму вряд ли что то бы привело. Перемещались на авто .Чудесный Питерский дворик (сохраняю интригу, но ощущение квеста остаётся со мной до сих пор. Пересматриваю фото и опять- открытие), церковь анникирхи (церковь не только парадная лестница, бар и часовня, церковь везде (и внутри нас)), бар на крыше с согревающим глинтвейном, видом на город и царственный Исаакиевский собор, питерские крыши ну и прогулка у стен Петропавловской крепости! Волшебный день! Великолепная история и отличные фото (их очень много, рука не поднимается удалить даже одну). Спасибо вам огромное! (На самолет успела, спала сном младенца, снился Исаакий😀). Очень рекомендую! Очень, очень!!! 12.02.2020
Роман
13 февраля 2020
Мне была полезна фотоэкскурсия, потому что я приехал в Питер один. Сам везде ходил и фоткал достопримечательности. На сэлфипалку фотки получились не очень. И тут в последний день мне подвернулся шанс сходить с Валентиной и Евгением на эту замечательную экскурсию. Мы хорошо провели время, сделали много фотографий. Обычно мне не нравятся фотографии себя самого, но финальный набор фоток был хороший. У вас будут фотки уровня "поставлю на аву". Если вы просто будете просить прохожих на улице вас сфоткать - гарантирую, у вас и близко не получится так же сделать.

Советы для посетителей:

1. Подумайте заранее, фотографии какого вида вы хотите получить. Например, мне больше были нужны фотки, где лицо было бы относительно крупно. Вы в начале экскурсии можете сообщить ребятам, что именно вы хотите.
2. Вы можете заранее сказать ребятам, какие места вас больше интересуют. Они предоставили мне выбор, и мы изменили несколько локаций в экскурсии, потому что я хотел вид на классический Питер с мостами и набережной.
3. Возьмите несколько кофт или маек (в зависимости от времени года). Много вещей брать не советую. Кофту/майку/рубашку можно быстро переодеть - и хоп, у вас уже другой образ.

Ребята очень простые и общительные. Было заметно, что они бывали тут уже много раз и всё отлично знают, могут рассказать и показать. Мы разговорились и в процессе они дали мне несколько советов, что посетить в Выборге, который был следующим после Питера местом, куда я отправился.

Спасибо Валентине и Евгению! Всем удачных экскурсий! Питер, жди, я ещё вернусь!
Евгений
3 февраля 2020
24 января 2020 года мне посчастливилось попасть на фото-проголку с Валентиной и Евгением, мой выбор пал на них и скажу так, что это был один из самых правильных выборов из гидов на данном сайте. Они лучшие в своём деле. Коротко расскажу как проходила наша фото-прогулка, мы договорились встретиться возле метро, после чего ребята отвезли на первую локации на которой Валентина рассказа о самой локации и об истории соседних сооружений и в общем об истории города.
После чего побеседовав со мной ребята поняли, что именно я хочу от данной фото-прогулки и мы сменили маршрут, направились по тем направлениям как ребята считали, что смогут меня заинтересовать и они не ошиблись. Валентина и Евгений очень интеллигентные, образованные и интересные люди, которые отлично могут поддержать разговор и рассказать об истории. В компании с ними и в общем в Петербурге я почувствовал себя как дома, в кругу родных и близких людей.Стоит так же отметить, что фото-прогулка проходила на автомобиле, что не может не радовать. Во время фото-прогулки слушая истории города от Валентины и попивая кофе мы с Евгением сделали множество отличных кадров которые на всегда останутся в моем фото альбоме на долгу память. С удовольствием показываю фотографии друзьям и родным! Я очень рад, что мне удалось за несколько часов фото-прогулки не только сделать отличные снимки, но и с интересом послушать экскурсию об истории города и об выбранных локациях, а так же получить множество положительных эмоций.
В общем, огромное вам спасибо, за проведённую фото-прогулку и полученные эмоции в ближайшем будущем снова с удовольствием обращусь к вам, чтобы ещё раз прогуляться!
16 ноября 2019
Очень интересная экскурсия-фотосессия. Ребята на своей машине провезли по четырем разным местам, пофотографировали, подробно рассказали о местах, которые посещаем. Если честно, удивлены, что это стоило совсем не дорого. Если подумать, 2 часа фотосессии, возят на авто, интересный рассказ и хорошая компания - могут стоить значительно дороже. Через 5 дней получили около 100 очень приличных фото. Очень рекомендуем ребят, точно не пожалеете! Не смотря на то, что было дождливо, фото обработаны и, соответственно, прикольные.
28 октября 2019
Были на экскурсии 26.10.2019.
Погода была пасмурная, но она нам совсем не помешала, снимки получились красочные, так как Евгений настоящий профессионал. Спасибо большое Валентине за её интересный рассказ, показала много необычных мест, которые поразили своим колоритом. Вместе с Евгением сделали незабываемые фотографии. Время просто пронеслось, не хотелось расставаться. Если решим приехать в Питер ещё раз, ребята ждите...... мы к Вам, за новыми впечатлениями!!! С нетерпением ждём с Вами встречи... :)))

Гости из Таллинна
19 октября 2019
Если вам хочется привезти из Питера яркие и сочные эмоции, то добро пожаловать на эту экскурсию! Серый город откроется для вас со своей красочной стороны. СПАСИБО Валентине и Евгению, которые провели эту прогулку. Непринужденная и живая подача информации, легкое общение и, как следствие, прекрасное настроение!
Что безмерно порадовало - отсутствие шаблонности в работе фотографа. Из тебя не лепят неведомо что, а просто запечатлевают твои естественные эмоции и иногда твои безумные возникшие идейки :)
Отдельное спасибо за формат фотографий, что было очень важно для меня. Да, были учтены даже эти пожелания. Итог: 10 из 10!
16 сентября 2019
Получили огромное удовольствие и массу положительных эмоций от Экскурсии, от общения с Валентиной и Евгением! И это не смотря на то, что погода была совсем не подходящая, лил проливной ☔️ дождь. На память останутся замечательные, очень атмосферные фотографии))

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