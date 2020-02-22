7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мне была полезна фотоэкскурсия, потому что я приехал в Питер один. Сам везде ходил и фоткал достопримечательности. На сэлфипалку фотки получились не очень. И тут в последний день мне подвернулся шанс сходить с Валентиной и Евгением на эту замечательную экскурсию. Мы хорошо провели время, сделали много фотографий. Обычно мне не нравятся фотографии себя самого, но финальный набор фоток был хороший. У вас будут фотки уровня "поставлю на аву". Если вы просто будете просить прохожих на улице вас сфоткать - гарантирую, у вас и близко не получится так же сделать.



Советы для посетителей:



1. Подумайте заранее, фотографии какого вида вы хотите получить. Например, мне больше были нужны фотки, где лицо было бы относительно крупно. Вы в начале экскурсии можете сообщить ребятам, что именно вы хотите.

2. Вы можете заранее сказать ребятам, какие места вас больше интересуют. Они предоставили мне выбор, и мы изменили несколько локаций в экскурсии, потому что я хотел вид на классический Питер с мостами и набережной.

3. Возьмите несколько кофт или маек (в зависимости от времени года). Много вещей брать не советую. Кофту/майку/рубашку можно быстро переодеть - и хоп, у вас уже другой образ.



Ребята очень простые и общительные. Было заметно, что они бывали тут уже много раз и всё отлично знают, могут рассказать и показать. Мы разговорились и в процессе они дали мне несколько советов, что посетить в Выборге, который был следующим после Питера местом, куда я отправился.



Спасибо Валентине и Евгению! Всем удачных экскурсий! Питер, жди, я ещё вернусь!