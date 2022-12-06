7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

На авто и пешком - небанальная фотопрогулка по Питеру
Очароваться пёстрыми двориками, погрузиться в уличное искусство и сделать красочные снимки
Если вы один из тех, кто думает, что Питер — это сплошная мрачность и серые краски, — вам точно стоит отправиться на нашу автопрогулку с опытным фотографом Евгением, участником фотоконкурсов
«Маяки читать дальшеуменьшить
России», «Самая красивая страна» и др.
Взрыв цвета, яркие граффити, нестандартные инсталляции — что только не скрывают тайные питерские дворы! Эти выразительные декорации выступят эффектным фоном для ваших фотокарточек, а впечатления от увиденного сохранятся надолго после прогулки.
Прогулка-поездка на автомобиле по непарадным и нетуристическим локациям — и оттого колоритным и весьма фотогеничным. Наш маршрут охватит 2 ДВОРИКА в центральной части города на ваш выбор:
Мозаичный дворик — оригинальную локацию с подсвечивающимся фонтаном и современными арт-объектами. От красочной мозаики рябит в глазах, но стоит преодолеть себя и вглядеться в композицию рисунка!
Итальянский дворик — только на Итальянской улице могла возникнуть эта необычная локация, на месте дворца в итальянском стиле дочери Петра I. Местное итальянское патио — закрытый дворик с фонтаном, скамеечками, коллекциями растений и вьющихся кустарников, и, конечно, собственным Колизеем.
Улица Джона Леннона — культовый рок-двор с памятной доской Леннону. Он хранит множество историй, которые рассказывает через инопланетные граффити на стенах и необычные барельефы.
Дворик и панорамная крыша в Пироговом переулке с видом на Исакиевский собор, где будут как никогда лучше запечатлены белые ночи
Зеркальный дворик — стеклянный внутренний двор, сотканный из солнечных зайчиков фасада здания. Каждый из них приветливо останется на ваших фотоснимках.
Вся фотопрогулка будет проходить на автомобиле. А в случае непогоды мы предложим вам локации в помещении, чтобы в укрыться в тепле, продолжить фотосъемку и перекусить в атмосферном или историческом местечке.
Дополнительный маршрут по Петроградке:
Тех, у кого в запасе есть около 6 часов, я приглашаю на вторую часть этого маршрута (доплата — 6000 ₽). В этом случае вас ждут ещё два дворика на Петроградке на ваш вкус:
Самый сюрреалистичный дворик Петербурга — пространство, которое является чистым актом творчества барда Нельсона
Дворик художника Ветрогонского — титулованного советского художника, украсившего свой двор объектами прикладного искусства
И в конце пройдёмся по дворику легендарного «Ленфильма»!
Кому подойдёт фотопрогулка
Гостям города, которые хотят получить яркие и приятные впечатления — и развеять стереотип о хмуром Питере:)
Людям, изучающим современное искусство, стили, направления. Кто хочет развеять миф о том, что современное искусство не эстетично.
Блогерам для профессионального уникального фотоконтента.
Людям творческих профессий, актерам, моделям для портфолио.
Не волнуйтесь, если у вас нет опыта в съемке — мы поможем с позированием, подскажем, что и как сделать, чтобы получить желаемые снимки.
Организационные детали
Фотографии
В течение 7-14 дней вы получите качественные и отретушированные фотографии с цветокоррекцией в высоком разрешении (от 100 до 300 шт. в зависимости от количества локаций)
Съёмка проводится на фотоаппарат Canon EOS R со светосильной оптикой
Как проходит прогулка
В самом начале мы определяемся с локациями. Маршрут гибкий, без ограничения по времени; по запросу возможен обед или перерыв.
Если у вас есть идеи своего маршрута — мы с вами! Замечательны фотографии мы сделаем в любом месте.
Если вас интересует пешеходная фотопрогулка — мы не против, даже под дождем, и обязательно для вас захватим зонтики
От нас вы получите красочные путеводители по всем небанальных локациям, заявленным в фотопрогулка
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро пл. Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 3 часа 40 минут
Провела экскурсии для 507 туристов
Профессиональный трэвел-журналист, эксперт газеты «Вечерний Петербург». Объехала весь мир, но всегда возвращаюсь «на Охту». Думаю, что здесь живут самые потрясающие люди на всей земле. С одним из них вы можете познакомиться, заказав фотопрогулку:)
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 47 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Ольга
Спасибо! Заказывали фотосессию - экскурсию с подругой, когда отдыхали в Санкт-Петербурге, показалось это отличной идеей! Так и оказалось, услышали много интересных историй, посмотрели незаурядные места северной столицы, да и еще читать дальшеуменьшить
и получили прекрасные фото! Евгений фотограф - отличный, с ним было очень легко, всегда подсказывал как встать, предлагал много идей. Так, как погода была не очень, отлично, что экскурсия проходит на машине! Вообщем, рекомендую! Точно подучите удовольствие от общения, новых знаний, а приятным бонусом у вас будет много классных фото!
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Р
Римма
Огромное спасибо Валентине и Евгению за прекрасную фотоэкскурсию, Питер открылся через совершенно другие грани, новые яркие краски, необычные места, нетривиальные истории. В ходе общения с этой замечательной семейной парой Петербург читать дальшеуменьшить
показался особенно душевным, добрым, романтичным, таинственным, нераскрытым, сразу после завершения экскурсии захотелось ее продолжения, поэтому надеюсь возвращаться сюда снова и снова. Художественные, атмосферные фотографии талантливого Евгения помогут вспоминать эти замечательные минуты вновь и вновь. До новых встреч!
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Валентина
Очень крутая фото прогулка! Проводил её Евгений, классный, позитивный, и очень талантливый фотограф! Сразу договорились о локациях, выбрала из предложеных 2: Смольный и мозаичный дворик. Евгений, подсказывал по самым выгодным читать дальшеуменьшить
ракурсам и позициям, что в купе с очень комфортным общением сделало прогулку не только очень продуктивной но и приятной. В результате: масса позитивных эмоций и очень крутые фото! А ещё приятный сюрприз в конце встречи - небольшой но классный путеводитель от организаторов для самостоятельной прогулки! Огромное спасибо!
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Олеся
Была на экскурсии в середине октября. Экскурсия оставила море положительных эмоций: локации, подача, люди🔥🔥🔥 очень радует, когда помимо прекрасного экскурсионного материала случается приятное, дружеское общение. Валентина и Евгений настолько открытые, читать дальшеуменьшить
интересные, разносторонние! Очень рада знакомству! У нас получилось удивительное приключение! А какие фотографии! Огонь! Очень люблю фотографироваться. И с Евгением это было так легко, весело и комфортно! Получила максимум удовольствия от процесса)) благодарю вас, ребята! Я теперь ваша на веки)))
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Сергей
Если вы планируете поездку в Северную столицу России, хотите новых впечатлений от этого города, но страшно экспериментировать и вам важен как процесс, так и результат, то вам к Евгению и читать дальшеуменьшить
Валентине))) наша фотосессия пролетела на одном дыхании, Питер открылся для нас с совершенно другой стороны, улочки, дворики с необычайно эффектными фотозонами, в этом городе продолжают рождаться шедевры. Ну а результат превзошел все наши ожидания!!! 100% из 100!
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И
Инна
Здравствуйте! Хотели бы сказать спасибо большое Вам, за увлекательную прогулку)) Отличные геолокации. с интересными фонами, фотографии получились живые, яркие. У вас отличная команда, организованность, доброжелательность. Мы очень рады, что с вами познакомились, будем приезжать к вам еще. Еще раз, спасибо Вам за такое приключение и качественные фотографии))
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