Колыбель Петербурга Петроградка — колыбель Петербурга, именно здесь началась его история. Вы узнаете, почему этот район называют петербуржским лабиринтом и считают самым загадочным в городе. Увидите самый маленький двор-колодец, где не бывает света. Посетите место, где Ленин начал подготовку к революции. Откроете тайны дома Эмира Бухарского. Изучите самые интересные доходные дома и познакомитесь с бытом ушедших эпох. Если вы хотите по-настоящему окунуться в Петербург — эта экскурсия не оставит вас равнодушными. Что вас ожидает:

Мы проведём вас по лабиринтам проходных дворов, где до сих снимают сериалы о бандитах;

Завернём в секретный двор-колодец, который без гида практически невозможно обнаружить, где температура воздуха резко снижается;

Знакомство с архитектурой северного модерна;

Мы исследуем самые интересные доходные дома и их парадные с каминами и витражами;

Вы рассмотрите респектабельный «дом-палаццо» Эмира Бухарского и услышите легенды, связанные с ним. Мы расскажем о секретном подземном тоннеле от дома до Соборной мечети, посветим ультрафиолетом на шишимский мрамор и увидим, как он блестит;

• А ещё вы узнаете, как в начале 20 века работала машина для пылевсасывания и почему эта технология утрачена. Важная информация:

Одевайтесь по сезону и в удобную обувь.