Необычная экскурсия по Петербургу: дворы-колодцы, парадные, лестницы и доходные дома Петроградской стороны. Окунитесь в историю города с другой стороны, открыв для себя его тайны. Прогулка, которая точно не оставит вас равнодушными.
Описание экскурсии
Колыбель Петербурга Петроградка — колыбель Петербурга, именно здесь началась его история. Вы узнаете, почему этот район называют петербуржским лабиринтом и считают самым загадочным в городе. Увидите самый маленький двор-колодец, где не бывает света. Посетите место, где Ленин начал подготовку к революции. Откроете тайны дома Эмира Бухарского. Изучите самые интересные доходные дома и познакомитесь с бытом ушедших эпох. Если вы хотите по-настоящему окунуться в Петербург — эта экскурсия не оставит вас равнодушными. Что вас ожидает:
- Мы проведём вас по лабиринтам проходных дворов, где до сих снимают сериалы о бандитах;
- Завернём в секретный двор-колодец, который без гида практически невозможно обнаружить, где температура воздуха резко снижается;
- Знакомство с архитектурой северного модерна;
- Мы исследуем самые интересные доходные дома и их парадные с каминами и витражами;
- Вы рассмотрите респектабельный «дом-палаццо» Эмира Бухарского и услышите легенды, связанные с ним. Мы расскажем о секретном подземном тоннеле от дома до Соборной мечети, посветим ультрафиолетом на шишимский мрамор и увидим, как он блестит;
• А ещё вы узнаете, как в начале 20 века работала машина для пылевсасывания и почему эта технология утрачена. Важная информация:
Одевайтесь по сезону и в удобную обувь.
Понедельник четверг пятница 13-00Суббота и воскресенье 10-30 и 15-30
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дом с башнями в стиле неоготика
- Самый глубокий двор-колодец в Петербурге
- Парадная-картинная галерея
- Дворец культуры в стилистике колизея
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Большой проспект Петроградской стороны, 98
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник четверг пятница 13-00Суббота и воскресенье 10-30 и 15-30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Одевайтесь по сезону и в удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 150 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
30 окт 2025
Прекрасная экскурсия, очень динамичная! Всем советую!!! Экскурсовод Максим подает информацию интересно и динамично! Супер!
Т
Татьяна
30 окт 2025
Благодарю экскурсовода Максима, за интересную экскурсию по парадным Петроградского острова. Время экскурсии пролетело быстро, насыщенно., позитивно.
е
елена
29 окт 2025
Экскурсия интересная, гид активный и с юмором)) Полтора часа прошли очень увлекательно. Посетили несколько парадных и дворов-колодцев, узнали много про историю острова.
С
Светлана
21 окт 2025
М
Мария
20 окт 2025
Е
Евгения
19 окт 2025
Очень познавательная экскурсия, всегда интересно узнавать нашу историю. Спасибо гиду за прекрасное времепрепровождение
Э
Элина
18 окт 2025
Александр-наш гид, все очень интересно рассказал, показал и объяснил. Увидели парадные и подъезды, дворы-колодцы, услышали историю некоторых доходных домов. Большое спасибо за прекрасную экскурсию.
С
Сергей
18 окт 2025
Экскурсия была очень интересная,много нового узнали для себя. Полтора часа пролетели как один миг. Сами бы прошли мимо их зданий и никогда бы не узнали какая интересная у них история. Спасибо!
А
Алина
15 окт 2025
Александр отлично провел экскурсию, даже превзошел мои ожидания, очень эрудированный молодой человек, я получила удовольствие от мероприятия!
Д
Дмитрий
12 окт 2025
Е
Екатерина
9 окт 2025
Мы в восторге! Спасибо Максиму за эту экскурсию. Отличная подача с юмором,много интересных фактов. Обязательно вернёмся ещё)👌
Ю
Юлия
9 окт 2025
Я живу на Петроградке больше 15 лет, обожаю ее дома, могу любоваться бесконечно. Сегодня на экскурсии Максим с неподражаемым чувством юмора, ярким взглядом на историю вдохновил меня вновь читать, гулять,
М
Мария
4 окт 2025
Прогулка по таинственным улочкам Петроградского района 🌿
Представьте себе прогулку по тихим уютным дворикам, мимо старинных домов с загадочной историей, будто перенеслись в прошлое… Именно такую атмосферу подарила нам экскурсия от
Представьте себе прогулку по тихим уютным дворикам, мимо старинных домов с загадочной историей, будто перенеслись в прошлое… Именно такую атмосферу подарила нам экскурсия от
М
Мария
28 сен 2025
Очень интересный, живой, стройный рассказ об истории Петербурга в целом и его Петроградской стороны - в частности. Гид Милана - отличный, эрудированный рассказчик. Маршрут прогулки небольшой, но очень насыщенный - фасады, дворы-колодцы, парадные. Однозначно рекомендую.
Н
Наталия
27 сен 2025
Интересная экскурсия. познавательная.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
-
50%
Групповая
до 20 чел.
Петербург с высоты + парадные и дворы-колодцы
Увидеть Северную столицу сверху и заглянуть внутрь старинных дворов и парадных
Начало: У СТ.М. «Владимирская»
Расписание: ежедневно в 11:30 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 11:30
999 ₽
1998 ₽ за человека
-
20%
Групповая
до 25 чел.
Лабиринты Петроградки: закрытые парадные и дворы-колодцы
Начало: Каменноостровский пр., 37Д
Расписание: см. календарь
Сегодня в 17:30
Завтра в 11:00
944.80 ₽
1181 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Дворы и дворцы Петроградки: прогулка во времени
Исследовать один из самых колоритных районов Петербурга и заглянуть на 200 лет в прошлое
Начало: В районе метро «Петроградская»
Расписание: в среду в 15:00, в воскресенье в 11:00
12 ноя в 15:00
16 ноя в 11:00
1250 ₽ за человека