Для большинства путешественников Санкт-Петербург — это город 🏙️ парадных улиц, безупречно красивый, величественный и монументальный. Приглашаем вас посмотреть на совсем другой Петербург и проникнуться жизнью дореволюционных доходных домов. Вы узнаете, что на самом деле скрывается за их роскошными фасадами. История 📖 жилой застройки ПетроградкиМы поговорим о причинах небывалого строительного бума, который развернулся на Петроградской стороне в начала XX века. Тогда на смену деревянной малоэтажной застройке пришли новомодные громоздкие дома в новом стиле, а Каменноостровский проспект по праву стал вторым Невским с многочисленными ресторанами и магазинами. Невероятные контрасты Северной столицыПеред нами предстанут величественные фасады зданий, за каждой входной дверью которых скрываются некогда величественные вестибюли парадных лестниц, ныне, увы, без швейцаров и ковровых дорожек. В этой атмосфере, оказавшись на грани между прошлым и настоящим мы мысленно дорисуем скрытые под масляной краской настенные росписи, смахнём пыль с витражей, разожжем воображаемый огонь в изразцовой печи и отправимся вверх по мраморным ступеням.

Мы уделим внимание не только архитектурной стороне доходных домов, но и буквально погрузимся в повседневную жизнь петербуржцев всех сословий и чинов тех времён. Например, мы осмотрим респектабельный «дом-палаццо» эмира Бухарского с самой дорогой квартирой Петербурга, соседствующей с махровыми коммуналками, а также легендарные проходные дворы, где до сих пор снимают «сериалы про бандитов» и другие знаковые места. Секретные дворы и интерьеры парадных Вы познакомитесь с неповторимой романтикой петербургских проходных дворов-колодцев, из которых, как пчелиный улей — из сот, состоят жилые районы центра города, и узнаете, почему город застраивался именно так.

Световые дворы, черные лестницы, галереи-переходы — всё это делает город похожим на лабиринт с каменными «карманами». И мы будем бродить по нему, при этом, обращая внимания на интересные детали. Кроме того, я покажу Вам старинные витражи эпохи модерн, которые пока что сохранились в окнах некоторых лестниц, изразцовые печи, кованые ограды и другие элементы декора. Важная информация- Пожалуйста, внимательно выбирайте тип билета.