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Лабиринты Петроградки: дворы-колодцы и доходные дома

4.8
157 отзывов
Алексей П.
Алексей П. – Гид из Санкт-Петербурга
За пределам классических туристических маршрутов есть свои тайны и легенды.

Я предлагаю вам прогуляться 👣 по нетуристической Петроградке и окунуться в обычную жизнь города.

Вы узнаете, зачем строились дома-колодцы, почему на некоторых стенах нет окон и многое другое!
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  • 👥Групповая
  • 🏛История и архитектура
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 740 ₽ за человека

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Лабиринты Петроградки: дворы-колодцы и доходные дома
Лабиринты Петроградки: дворы-колодцы и доходные дома

Что вы увидите

  • <b>Петроградский район:</b>
  • доходные дома
  • дворы-колодцы
  • старинные витражи эпохи модерн
Для большинства путешественников Санкт-Петербург — это город 🏙️ парадных улиц, безупречно красивый, величественный и монументальный. Приглашаем вас посмотреть на совсем другой Петербург и проникнуться жизнью дореволюционных доходных домов. Вы узнаете, что на самом деле скрывается за их роскошными фасадами. История 📖 жилой застройки ПетроградкиМы поговорим о причинах небывалого строительного бума, который развернулся на Петроградской стороне в начала XX века. Тогда на смену деревянной малоэтажной застройке пришли новомодные громоздкие дома в новом стиле, а Каменноостровский проспект по праву стал вторым Невским с многочисленными ресторанами и магазинами. Невероятные контрасты Северной столицыПеред нами предстанут величественные фасады зданий, за каждой входной дверью которых скрываются некогда величественные вестибюли парадных лестниц, ныне, увы, без швейцаров и ковровых дорожек. В этой атмосфере, оказавшись на грани между прошлым и настоящим мы мысленно дорисуем скрытые под масляной краской настенные росписи, смахнём пыль с витражей, разожжем воображаемый огонь в изразцовой печи и отправимся вверх по мраморным ступеням.
Мы уделим внимание не только архитектурной стороне доходных домов, но и буквально погрузимся в повседневную жизнь петербуржцев всех сословий и чинов тех времён. Например, мы осмотрим респектабельный «дом-палаццо» эмира Бухарского с самой дорогой квартирой Петербурга, соседствующей с махровыми коммуналками, а также легендарные проходные дворы, где до сих пор снимают «сериалы про бандитов» и другие знаковые места. Секретные дворы и интерьеры парадных Вы познакомитесь с неповторимой романтикой петербургских проходных дворов-колодцев, из которых, как пчелиный улей — из сот, состоят жилые районы центра города, и узнаете, почему город застраивался именно так.
Световые дворы, черные лестницы, галереи-переходы — всё это делает город похожим на лабиринт с каменными «карманами». И мы будем бродить по нему, при этом, обращая внимания на интересные детали. Кроме того, я покажу Вам старинные витражи эпохи модерн, которые пока что сохранились в окнах некоторых лестниц, изразцовые печи, кованые ограды и другие элементы декора. Важная информация- Пожалуйста, внимательно выбирайте тип билета.
  • Экскурсия будет интересна путешественникам старше 12 лет.
  • Обратите внимание, что, в зависимости от погодных условий, темпа группы и других факторов, длительность экскурсии 🧭 может незначительно меняться.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Питание во время экскурсии
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Ст. м. Петроградская
Лабиринты Петроградки: дворы-колодцы и доходные дома
Лабиринты Петроградки: дворы-колодцы и доходные дома

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Алексей П.
Алексей П.
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157 отзывов оставили туристы

Алексей П. проводит ещё 5 экскурсий

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