2 день

Обзорная автобусная экскурсия по городу. Петропавловская крепость. Экскурсия в Исаакиевский собор

Завтрак в кафе города.

Автобусная обзорная экскурсия по г. Санкт-Петербургу – одному из красивейших городов мира. Культурная столица России, Северная «Венеция».

Наряду с Парижем, Римом и Венецией исторический центр Санкт-Петербурга входит в список ЮНЕСКО.

В программе:

перспективы петербургских улиц и площадей – Невский проспект, Сенатская и Дворцовая площади, Стрелка Васильевского острова;

величественный простор Невы, одетой в гранитные набережные, изгибы рек и каналов;

фасады роскошных дворцов и храмов, летящие пролёты мостов и воздушные узоры оград: Зимний Дворец, Казанский собор, Адмиралтейство и Биржа, Храм Спаса на Крови, Летний сад, Смольный собор и многое другое.

Экскурсия по территории Петропавловской крепости, с основания которой в 1703 г. началась история Санкт-Петербурга.

Построенная для обороны, она не участвовала ни в одном из сражений, благодаря чему прекрасно сохранилась.

Самая узнаваемая достопримечательность крепости – Петропавловский собор (внешний осмотр).

Именно в нём захоронены все императоры Российской империи, начиная от Петра I и заканчивая Николаем II, за исключением Петра II и Ивана VI.

Экскурсия в Исаакиевский собор (знакомство с художественным убранством) – крупнейший православный храм города.

Он поражает мощью, красотой и роскошью интерьера. Очень часто именно Исаакиевский собор называют самым впечатляющим храмом Санкт-Петербурга.

Обедв кафе.

Размещение в гостинице.

Свободное время.

Дополнительные экскурсии (по желанию, оплата при покупке тура):