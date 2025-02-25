Путешествие начнется с большой обзорной экскурсии по Санкт-Петербургу с профессиональным гидом, который расскажет вам о богатой истории города.
А также у вас будет возможность выбрать дополнительные экскурсии и получить максимум впечатлений от этого путешествия!
Программа тура по дням
Отъезд в Санкт-Петербург
21:00 Сбор группы в Москве, ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».
21:15 Отправление в г. Санкт-Петербург.
Ночной переезд с санитарными остановками.
Обзорная автобусная экскурсия по городу. Петропавловская крепость. Экскурсия в Исаакиевский собор
Завтрак в кафе города.
Автобусная обзорная экскурсия по г. Санкт-Петербургу – одному из красивейших городов мира. Культурная столица России, Северная «Венеция».
Наряду с Парижем, Римом и Венецией исторический центр Санкт-Петербурга входит в список ЮНЕСКО.
В программе:
- перспективы петербургских улиц и площадей – Невский проспект, Сенатская и Дворцовая площади, Стрелка Васильевского острова;
- величественный простор Невы, одетой в гранитные набережные, изгибы рек и каналов;
- фасады роскошных дворцов и храмов, летящие пролёты мостов и воздушные узоры оград: Зимний Дворец, Казанский собор, Адмиралтейство и Биржа, Храм Спаса на Крови, Летний сад, Смольный собор и многое другое.
Экскурсия по территории Петропавловской крепости, с основания которой в 1703 г. началась история Санкт-Петербурга.
Построенная для обороны, она не участвовала ни в одном из сражений, благодаря чему прекрасно сохранилась.
Самая узнаваемая достопримечательность крепости – Петропавловский собор (внешний осмотр).
Именно в нём захоронены все императоры Российской империи, начиная от Петра I и заканчивая Николаем II, за исключением Петра II и Ивана VI.
Экскурсия в Исаакиевский собор (знакомство с художественным убранством) – крупнейший православный храм города.
Он поражает мощью, красотой и роскошью интерьера. Очень часто именно Исаакиевский собор называют самым впечатляющим храмом Санкт-Петербурга.
Обедв кафе.
Размещение в гостинице.
Свободное время.
Дополнительные экскурсии (по желанию, оплата при покупке тура):
- теплоходная экскурсия «По рекам и каналам» (период навигации апрель-октябрь в зависимости от погодных условий);
- ночная автобусная экскурсия по Санкт-Петербургу с возможностью увидеть город с нового ракурса, вдохновиться подсветкой набережных и площадей, увидеть развод мостов (разведение мостов до октября-ноября в зависимости от погодных условий, информация о том, будут ли разводить мосты этой ночью, появляется день в день после 12:00 часов дня).
Свободный день. Экскурсия за доп. плату
Завтрак в ресторане отеля (шведский стол).
В этот день Вы сможете выбрать один из вариантов программы, который подойдет именно вам.
Вариант 1. Свободный день без обеда.
Вариант 2. Загородная экскурсия в Царское село и Павловск (по желанию, оплата при покупке тура).
Отправление в Царское село (г. Пушкин).
Царское село – любимая летняя резиденция Императрицы Екатерины II.
Центр архитектурного ансамбля - Екатерининский дворец, одна из главных достопримечательностей которого — Янтарная комната, воссозданная к трёхсотлетию Петербурга.
Рядом с дворцом раскинулся живописный парк, состоящий из регулярной и пейзажных частей.
Экскурсия в Екатерининский дворец с осмотром знаменитой Янтарной комнатой.
Посетите великолепный образец архитектуры русского барокко, который порадует восстановленными интерьерами и расскажет о жизни своих венценосных владельцев.
Отправление в г. Павловск.
Пригород Санкт-Петербурга, неразрывно связанный с именами Павла I и его супруги Марии Федоровны. Павловск известен необычайным пейзажным парком и тем, что город является родиной первой железной дороги общественного пользования в России.
Обед.
Экскурсия в Павловский дворец, находящийся под защитой ЮНЕСКО.
Дворец построили для семьи будущего императора Павла I. Его интерьеры, вдохновлённые впечатлениями от поездки по Европе, создают особое, романтичное, настроение, характерное для его венценосного владельца.
Отправлениев г. Санкт-Петербург.
Возвращение в отель.
Свободное время.
Кронштадт. Петергоф
Завтрак в ресторане отеля (шведский стол).
Отправление в г. Кронштадт.
Кронштадт – город военно-морской славы России.
Отсюда отправлялись в экспедиции известные русские мореплаватели и флотоводцы, был создан первый в мире ледокол, изобретена радиосвязь.
Обзорная экскурсия по городу:
- прогулка по городу-крепости;
- посещение памятника всем чинам российского флота – самого большого Морского собора в России, напоминающего знаменитую Святую Софию в Стамбуле.
Посещение музейно-исторического парка «Остров фортов», посвященного истории и славе военно-морского флота России.
Обед в кафе.
Отправление Петергоф.
Петергоф основан Петром I в честь победы в Северной войне.
Неповторимый облик «Русского Версаля» формировался в течение трех столетий — от закладки первого камня в 1712 г. до наших дней, когда после немецкой оккупации его пришлось восстанавливать из руин. Именно сюда стремятся попасть путешественники из разных городов России и зарубежья.
Экскурсия по Нижнему парку Петергофа – «Царству фонтанов».
Здесь более 150-ти фонтанов и водных каскадов, среди которых любимые посетителями шутихи, панорама Финского залива и тенистые аллеи, павильоны, статуи и цветники.
Отправление в г. Москву.
Ночной переезд с санитарными остановками.
Прибытие в Москву. Завершение тура
05:00 Ориентировочное раннее время прибытияв г. Москву.
Высадка туристов у ближайшей станции метро по пути следования.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле Космос Прибалтийская 4* 2 ночи (Санкт-Петербург):
Стоимость тура на 1 человека в двухместном номере (2 человека в номере):
|Заезды
|Стоимость, руб.
Не сезон:
30 апр. -4 мая 2025;
07-11 мая 2025;
11-15 сентября 2025.
|28 590
Сезон:
22-26 мая 2025;
11-15 июня 2025;
10-14 июля 2025;
24-28 июля 2025;
07-11 августа 2025;
21-25 августа 2025.
|29 590
Питание: завтраки и обеды.
Доплата за одноместное размещение – 5 500 руб. (1 человек в номере)
Выбор места в автобусе – 2 450 руб. (бронируется при покупке тура)
На заезд 30.04-04.05.2025 размещение в гостинице «Домина Пулково 4*».
Возможно изменение стоимости на некоторые даты, актуальную информацию уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
Отель «Космос Прибалтийская» 4
«Cosmos Saint-Petersburg Pribaltiyskaya Hotel» находится в Василеостровском районе Питера, в 6,7 км от центра города. Заселяясь сюда, гости оценят красоту берега Финского залива, спокойную атмосферу и хорошую экологию. Высокие стандарты сервиса - отличительная черта гостиницы. Отдыхающим предоставляется бесплатная парковка, доступ к WI-FI и круглосуточное регистрационное обслуживание.
Номерной фонд содержит 1184 номера. Их оснащение подойдёт под потребности туристов и бизнесменов — есть система кондиционирования, телевизор со спутниковыми и кабельными каналами, удобные кровати и стол для работы за ноутбуком. Для безопасности ценных вещей предусмотрен сейф. К услугам постояльцев собственная ванная комната с душем, феном и набором полотенец. По запросу возможно забронировать номера для людей с ограниченными возможностями.
Благодаря расположению отеля отдыхающие могут разнообразить досуг прогулками и культурной программой. Например, из достопримечательностей в округе стоит выделить Галерею современного искусства «Эрарта» и живописный ботанический сад СПБГУ. Путь до аэропорта «Пулково-2» составляет 15,7 км.
Отель DOMINA Пулково
Отель «DOMINA Пулково» расположен в Московском районе Санкт-Петербурга, на Пулковском шоссе.
Представлено прекрасное сочетание гостиницы уровня 5 звезд на 253 номера и четырехзвездочного апарт-отеля на 479 категорий. Предоставлены номера Классик, Премиум, Полулюкс, Делюкс, Люкс. Все они оснащены бесплатным WI-FI, ЖК-телевизором и сейфом для хранения вещей. Присутствует санузел с душем или ванной.
В качестве питания предложен ресторан или Room service.
Удобное расположение вблизи аэропорта — 4,9 км, в пешей доступности станции метро. Недалеко - Пулковский парк, сквер Раисы Штрейс, цирк. На территории есть множество развлечений, например, отличный спа-комплекс с бассейном и тренажерный зал. Расстояние до Балтийского железнодорожного вокзала — 8,6 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле Космос Прибалтийская 4* 2 ночи
- Питание: 3 завтрака, 2 обеда
- Экскурсионное обслуживание по программе (включая билеты в музеи и услуги гида-сопровождающего)
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Проезд до Москвы и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Курортный сбор в размере 100 руб. /сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге)
- Дополнительные экскурсии: теплоходная экскурсия «По рекам и каналам» - 1190 руб. (на человека) ночная автобусная экскурсия по Санкт-Петербургу - 1800 руб. (на человека) загородная экскурсия в Царское село и Павловск (с обедом) - 5200 руб. (на человека)
- Теплоходная экскурсия «По рекам и каналам» - 1190 руб. (на человека)
- Ночная автобусная экскурсия по Санкт-Петербургу - 1800 руб. (на человека)
- Загородная экскурсия в Царское село и Павловск (с обедом) - 5200 руб. (на человека)
- Выбор места в автобусе - 2450 руб
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Важная информация
Время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. А также производить замену гостиницы той же категории или выше.
При количестве туристов в группе менее 20 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.
Компания не организует подселение в номер в целях Вашей безопасности и комфорта.
Данная программа рекомендуется для детей от 6 лет.
Рассадка в автобусе фиксированная. Места в автобусе предоставляются автоматически за 1 день до начала тура. В случае нештатной ситуации, доступные места определяются гидом.
Услуга "Выбор места", менеджер заранее зафиксирует за Вами желаемое место.
Присоединение детских групп к туру – под запрос.
Время по программе тура (особенно время прибытия) указанно ориентировочно.
Возможны задержки по независящим от Туроператора/Турагента обстоятельствам (пробки, поломки автотранспортных средств и пр.), в связи с чем время прибытия автобуса в конечный пункт по маршруту может быть продлен на 2-3 ч.
При самостоятельном бронировании Туристами проездных документов для дальнейшего следования к месту назначения (постоянного проживания), необходимо учитывать возможное увеличение времени по туру.
Компенсация за проездные билеты (авиа-, жд-), в случае задержки автотранспорта в рамках тура по независящим от Туроператора/Турагента причинам, не производится.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.