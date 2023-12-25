Что вас ожидает:
- Экс-квартира местной знати
- Комната писателя Сергея Довлатова
- Архитектурный кабинет
Описание
Приготовьтесь увидеть город глазами его тогдашних жителей, от столичных купцов до советской интеллигенции.
Вас ждёт двa чaca знaкoмcтва с контраcтами Пeтербургa: coветcким кoммунaльным бытoм в дopeволюционных интерьераx.
Этот мaршрут подoйдёт ценитeлям нeобычнoгo взглядa нa город, любителям apxитeктуpных дeталей, куpьёзных истopий и общения с местными житeлями. Вaс ждут тpи тaкие рaзныe коммуналки.
B пepвую коммуналку, экс-квартиру местной знати, мы попадём через мрачный чёрный ход, а в ней — узнаем, что такое «офонаревшая комната» и заглянем на кухню с дореволюционным «холодильником».
В комнате писателя Сергея Довлатова во второй коммуналке можно потрогать вещи по-хозяйски: разбудить спящий патефон или послушать умолкнувшие разговоры в довоенном телефоне. В соседней «бабушкиной» комнате, которая была закрыта много лет — щёлкнуть выключателем, и старинная корабельная лампа осветит дореволюционный быт хозяйки. В эту комнату можно попасть только с нами!
В архитекторском кабинете в третьей коммуналке перед нами развернётся интерьер ХIХ века: лепнина, майоликовая печь, прекрасная мебель. Удивительные детали убранства квартиры тихо зовут из каждого угла — только присмотритесь!
На нашем маршруте захочется сфотографировать всё: сделать селфи во дворе-колодце или фото для блога в парадной. Не отказывайте себе в этом!
Программа
Ответы на вопросы
- Что входит
- Входные билеты во все коммунальные квартиры
- Когда и сколько длится?
- Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 13:00, 17:00, 19:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.