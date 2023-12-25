Три старинные квартиры Петербурга

Групповая экскурсия в Санкт-Петербурге
Пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Три старинные квартиры Петербурга
Три старинные квартиры Петербурга
Три старинные квартиры Петербурга
Три старинные квартиры Петербурга

Что вас ожидает:

  • Экс-квартира местной знати
  • Комната писателя Сергея Довлатова
  • Архитектурный кабинет

Описание

Приготовьтесь увидеть город глазами его тогдашних жителей, от столичных купцов до советской интеллигенции.

Вас ждёт двa чaca знaкoмcтва с контраcтами Пeтербургa: coветcким кoммунaльным бытoм в дopeволюционных интерьераx.

Этот мaршрут подoйдёт ценитeлям нeобычнoгo взглядa нa город, любителям apxитeктуpных дeталей, куpьёзных истopий и общения с местными житeлями. Вaс ждут тpи тaкие рaзныe коммуналки.

B пepвую коммуналку, экс-квартиру местной знати, мы попадём через мрачный чёрный ход, а в ней — узнаем, что такое «офонаревшая комната» и заглянем на кухню с дореволюционным «холодильником».

В комнате писателя Сергея Довлатова во второй коммуналке можно потрогать вещи по-хозяйски: разбудить спящий патефон или послушать умолкнувшие разговоры в довоенном телефоне. В соседней «бабушкиной» комнате, которая была закрыта много лет — щёлкнуть выключателем, и старинная корабельная лампа осветит дореволюционный быт хозяйки. В эту комнату можно попасть только с нами!

В архитекторском кабинете в третьей коммуналке перед нами развернётся интерьер ХIХ века: лепнина, майоликовая печь, прекрасная мебель. Удивительные детали убранства квартиры тихо зовут из каждого угла — только присмотритесь!

На нашем маршруте захочется сфотографировать всё: сделать селфи во дворе-колодце или фото для блога в парадной. Не отказывайте себе в этом!

Программа

Посещение достопримечательностей по программе.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входные билеты во все коммунальные квартиры
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 13:00, 17:00, 19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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