Мы познакомимся с коммунальными квартирами и окажемся в одной из них. Вы узнаете, как в доме, который принадлежал императорской семье, оказались коммуналки. В квартире мы сможем растопить действующую изразцовую печь, послушать виниловые пластинки на граммофоне, я расскажу вам секреты замурованных комнат и тайну кровати, пережившей блокаду.

Следующая наша квартира сто лет назад принадлежала талантливому архитектору. Она находится в доме, который больше похож на терем: его фасад украшают кокошники и яркая майолика, в парадной остались витражи и двери–гармошки. Позвонив в дореволюционный звонок, мы окажемся в квартире с шикарной росписью на потолке, финской печью и вековым сундуком с сокровищами в прихожей. Я расскажу вам историю судьбы архитектора, а в квартире мы встретимся с искусствоведом, поговорим о необычном декоре дома.

Переходя от дома к дому вы узнаете о истории городских улиц и их названиях, о петроградской шпане и стилягах на ленинградском бродвее, увидите «слезу социализма» и побываете в легендарных дворах–колодцах. Я расскажу вам о их обитателях — дворнике, швейцаре, водовозе.

Организационные детали:

Экскурсия начинается возле станции метро 🚇 Владимирская и заканчивается в двух минутах от станции метро Маяковская;

Обратите внимание, что экскурсия ⛳ проходит как в будние, так и в выходные дни. В будние дни размер группы обычно не превышает восьми человек, а в выходные доходит до пятнадцати;

Длительность экскурсии 🧭 зависит от размера группы, её возрастного состава и прочих условий. Обычно если в группе 2-5 человек, то продолжительность экскурсии не более полутора часов, если же экскурсантов более 10, то экскурсия длится примерно два часа;

Экскурсию проводит команда гидов;

В холодное время года есть возможность затопить изразцовую печь.

Вы когда-нибудь задумывались, кто и как живет в центре Питера в старинных зданиях, построенных ещё при царе? Нам предстоит побывать внутри нескольких дореволюционных домов, заглянуть в легендарные парадные лестницы, где ещё остались витражи и старинная плитка под ногами и, конечно же, мы попадём в две квартиры со своей уникальной судьбой и историей 📖 вас ожидает: