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Самые необычные квартиры Петербурга

4.5
107 отзывов
Иван
Иван – Гид из Санкт-Петербурга
Эта экскурсия ⛳ погрузит вас в легендарную петербургскую атмосферу.

Вместе мы побываем в коммунальной квартире, в которой послушаем музыку на граммофоне.

Зайдём в бывшую квартиру архитектора и полюбуемся витражами дома-терема, а также обязательно пройдёмся по знаменитым дворам-колодцам.
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • 1 300 ₽ за человека

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Самые необычные квартиры Петербурга
Самые необычные квартиры Петербурга

Что вы увидите

  • Собор иконы Владимирской божьей матери
  • Доходный дом Н. Н. Никонова (парадная лестница и барская квартира)
  • Доходный дом А. С Хренова (парадная лестница), жилая коммунальная квартира
  • Проходные дворы-колодцы
  • «Слеза социализма»
Вы когда-нибудь задумывались, кто и как живет в центре Питера в старинных зданиях, построенных ещё при царе? Нам предстоит побывать внутри нескольких дореволюционных домов, заглянуть в легендарные парадные лестницы, где ещё остались витражи и старинная плитка под ногами и, конечно же, мы попадём в две квартиры со своей уникальной судьбой и историей 📖 вас ожидает:
  • Мы познакомимся с коммунальными квартирами и окажемся в одной из них. Вы узнаете, как в доме, который принадлежал императорской семье, оказались коммуналки. В квартире мы сможем растопить действующую изразцовую печь, послушать виниловые пластинки на граммофоне, я расскажу вам секреты замурованных комнат и тайну кровати, пережившей блокаду.
  • Следующая наша квартира сто лет назад принадлежала талантливому архитектору. Она находится в доме, который больше похож на терем: его фасад украшают кокошники и яркая майолика, в парадной остались витражи и двери–гармошки. Позвонив в дореволюционный звонок, мы окажемся в квартире с шикарной росписью на потолке, финской печью и вековым сундуком с сокровищами в прихожей. Я расскажу вам историю судьбы архитектора, а в квартире мы встретимся с искусствоведом, поговорим о необычном декоре дома.
  • Переходя от дома к дому вы узнаете о истории городских улиц и их названиях, о петроградской шпане и стилягах на ленинградском бродвее, увидите «слезу социализма» и побываете в легендарных дворах–колодцах. Я расскажу вам о их обитателях — дворнике, швейцаре, водовозе.

Организационные детали:

  • Экскурсия начинается возле станции метро 🚇 Владимирская и заканчивается в двух минутах от станции метро Маяковская;
  • Обратите внимание, что экскурсия ⛳ проходит как в будние, так и в выходные дни. В будние дни размер группы обычно не превышает восьми человек, а в выходные доходит до пятнадцати;
  • Длительность экскурсии 🧭 зависит от размера группы, её возрастного состава и прочих условий. Обычно если в группе 2-5 человек, то продолжительность экскурсии не более полутора часов, если же экскурсантов более 10, то экскурсия длится примерно два часа;
  • Экскурсию проводит команда гидов;
  • В холодное время года есть возможность затопить изразцовую печь.
Что входит
  • Услуги гида
  • Разрешение фотографировать в квартирах.
Что не входит
  • Личные расходы (сувениры, перекус и др. )
Начало
🚩 Ст. м. «Владимирская», памятник Ф. Достоевскому
Место завершения
🏁 Улица Рубинштейна, дом 5
Самые необычные квартиры Петербурга
Самые необычные квартиры Петербурга
Самые необычные квартиры Петербурга
Самые необычные квартиры Петербурга

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Иван
Иван
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107 отзывов оставили туристы

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