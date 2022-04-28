Усадьба Демидовых находится в самом центре Петербурга - на пересечении набережной Мойки и переулка Гривцова - но ее не видели даже те, кто ходит по этим местам каждый день. Здание и окружающий его парк спрятано за соседними домами так, что не видно даже крыши. А жаль - это подлинный архитектурный шедевр с невероятно красивой лестницей, ведущей из бельэтажа прямо в сад.