Усадьба Демидовых находится в самом центре Петербурга - на пересечении набережной Мойки и переулка Гривцова - но ее не видели даже те, кто ходит по этим местам каждый день. Здание и окружающий его парк спрятано за соседними домами так, что не видно даже крыши. А жаль - это подлинный архитектурный шедевр с невероятно красивой лестницей, ведущей из бельэтажа прямо в сад.
Ответы на вопросы
Что входит
ЧТО ВКЛЮЧЕНО: Посещение лестницы и яблоневого сада усадьбы Демидовых, время для фотографирования, историческая справка места.
Обращаем ваше внимание, что подъем по лестнице возможен не выше 4го столбика
Где начинаем и завершаем?
Начало: переулок Гривцова, дом 1 / 64, около арки
Завершение: переулок Гривцова, дом 1 / 64
Когда и сколько длится
Когда: каждое воскресенье в 13.30
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
каждое воскресенье в 13.30
Алена — ваш гид в Санкт-Петербурге
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