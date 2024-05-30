Экскурсии по паркам и усадьбам Санкт-Петербурга

Найдено 17 экскурсий в категории «Парки и усадьбы» в Санкт-Петербурге, цены от 590 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Петергоф в мини-группе: дворцы и парки русской Версалии (с билетами)
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
77 отзывов
Петергоф в мини-группе: дворцы и парки русской Версалии (с билетами)
Начало: Пл. Искусств, 1, Санкт-Петербург
Расписание: Согласно расписанию в календаре
9 июня в 14:00
13 июня в 09:00
3 900 за человека
Дворцы Петербурга (с посещением Юсуповского дворца на Мойке)
🚌 На автобусе
Мини-группа
4.5 часа
98 отзывов
Дворцы Петербурга (с посещением Юсуповского дворца на Мойке)
Начало: Дворцовая площадь
Расписание: По субботам в 11:00, в дни новогодних каникул - ежедневно.
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
2 950 за человека
Экскурсия по Владимирскому дворцу
🚶 Пешая
Групповая
1 час
17 отзывов
Экскурсия по Владимирскому дворцу
Начало: Дворцовая набережная, 26
Расписание: По средам и субботам
Завтра в 14:30
11 июня в 14:30
1 800 за человека
Дворец купцов Елисеевых на Мойке
🚶 Пешая
Групповая
1 час
11 отзывов
Дворец купцов Елисеевых на Мойке
Начало: Наб. Мойки, 59
Расписание: Ежедневно, кроме вторников
12 июня в 14:00
14 июня в 19:30
2 500 за человека
Экскурсия в закрытый особняк Брусницыных
🚶 Пешая
Мини-группа
1 час
4 отзыва
Экскурсия в закрытый особняк Брусницыных
Начало: Кожевенная линия, 27
Расписание: По понедельникам, средам, пятницам и субботам
Завтра в 18:30
10 июня в 19:00
3 500 за человека
Гатчина: от царского фаворита до последнего Императора
Индивидуальная
3.5 часа
2 отзыва
Гатчина: от царского фаворита до последнего Императора
Начало: По согласованию с туристами
Расписание: 02.01.22 музей работает по согласованию с туристами
9 июня в 12:00
12 июня в 12:00
от 7 000 за всё до 5 чел.
Драгоценности Александровского парка: аудиоэкскурсия в Царском селе
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
1 отзыв
Драгоценности Александровского парка: аудиоэкскурсия в Царском селе
Начало: Ул. Садовая, 3, г. Пушкин
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
590 за человека
Посещение Царского села и Александровского парка
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Посещение Царского села и Александровского парка
Начало: Египетские ворота, Царское село
Расписание: Встреча в 11 или 12 часов в разные дни
9 июня в 09:00
13 июня в 09:00
5 000 за всё до 15 чел.
Усадьба Марьино (дворянское гнездо Строгановых)
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Усадьба Марьино (дворянское гнездо Строгановых)
Начало: У отеля
Завтра в 09:00
12 июня в 16:00
от 12 500 за всё до 4 чел.
Автовояж в Царское село, Янтарную комнату или нескучные рассказы от местных
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Автовояж в Царское село, Янтарную комнату или нескучные рассказы от местных
Начало: По договоренности с гидом, возможно у Вашего отеля
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
12 300 за всё до 4 чел.
Автовояж в любимое Царское Село и уютный Павловск: два города за один день
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Автовояж в любимое Царское Село и уютный Павловск: два города за один день
Начало: По договоренности с гидом, возможно у Вашего отеля
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
17 200 за всё до 4 чел.
Готические сокровища Петербурга: фотопрогулка
Фотопрогулка
2 часа
1 отзыв
Готические сокровища Петербурга: фотопрогулка
Начало: М. пл. Ленина (Финляндсикй вокзал)
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
6 800 за всё до 2 чел.
Императорские загородные усадьбы
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
Императорские загородные усадьбы
Начало: По договоренности с туристами
Расписание: по договоренности с туристами
13 июня в 09:00
1 авг в 09:00
14 500 за всё до 2 чел.
Три знаменитых пригорода Петербурга в один день: Пушкин, Павловск и Гатчина
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
9 часов
Три знаменитых пригорода Петербурга в один день: Пушкин, Павловск и Гатчина
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
21 500 за всё до 4 чел.
Репино: Там Репин был, там вдохновеньем дышишь
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
5 часов
Репино: Там Репин был, там вдохновеньем дышишь
Начало: По договоренности с гидом, возможно у Вашего отеля
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 500 за всё до 4 чел.
Стрельна - несостоявшееся величие
🚶 Пешая
🚗 На машине
🚌 На автобусе
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
5 часов
Стрельна - несостоявшееся величие
Начало: По договоренности с гидом
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 500 за всё до 4 чел.
Павловск: Павловский дворец и парк
🚶 Пешая
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
5 часов
Павловск: Павловский дворец и парк
Начало: По договоренности с гидом, возможно у вашего отеля
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    30 мая 2024
    Экскурсия в закрытый особняк Брусницыных
    Была на экскурсии в особняке 27 мая. Экскурсовод- молодец, рассказала историю дома, района, семьи, ответила на вопросы. Особняк,конечно, поражает своей
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    былой роскошью. Одна только раковина в душевой это уже произведение искусства, не говоря об остальном. Но к сожалению в настоящее время дом нуждается в реставрации, особенно бросились в глаза выбитые стекла зимнего сада. Большое спасибо организаторам за возможность посетить такое интересное место.

  • Я
    Яна
    30 мая 2024
    Дворец купцов Елисеевых на Мойке
    Очень понравилась экскурсия. Прекрасный экскурсовод увлекла историей особняка. Интерьеры удивительны. Рекомендую к посещению.
  • И
    Ирина
    27 мая 2024
    Дворцы Петербурга (с посещением Юсуповского дворца на Мойке)
    Отличная экскурсия, очень удобно когда когда группа маленькая, с удовольствием посетила великолепный дворец Юсуповых, экскурсовод Наталья Максимова очень интересно рассказывала о дворцах Санкт Петербурга .Благодарим за прекрасную экскурсию
  • И
    Ирина
    27 мая 2024
    Дворцы Петербурга (с посещением Юсуповского дворца на Мойке)
    Экскурсия была замечательная. Экскурсовод Максимова Наталья(надеюсь, не ошиблась) знающая и приятная в общении. Пролетело все, как одно мгновение. Очень познавательно и интересно. Всем рекомендую!
  • Э
    Эльвира
    23 мая 2024
    Дворец купцов Елисеевых на Мойке
    Экскурсия была великолепна. Нас было трое и все в восторге. Экскурсоводу Наталье огромная благодарность за высокий уровень проведения и ответы
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    на вопросы. Сам дворец интересен и интерьером и историей его жильцов. Всем советуем, получите массу эмоций и лучше узнаете историю нашей страны

  • И
    Ира
    23 мая 2024
    Дворцы Петербурга (с посещением Юсуповского дворца на Мойке)
    Экскурсия очень понравилась! Чудесный экскурсовод и замечательная подача информации. Было безумно интересно. Рекомендую!
  • С
    Снежана
    21 мая 2024
    Экскурсия по Владимирскому дворцу
    Очень понравилась экскурсия! Экскурсовод(к сожаленью не запомнила имя, простите,) настолько потрясающая дама, как будто своей экскурсией она всё это проживает, мимика, прям завораживает….
  • К
    Кузнецова
    20 мая 2024
    Экскурсия по Владимирскому дворцу
    Очень понравился дворец, сохранность лепнины, зеркал и интерьеров впечатляет, отличный экскурсовод. Однозначно рекомендую к посещению!
  • В
    Ветрова
    20 мая 2024
    Гатчина: от царского фаворита до последнего Императора
    Были на экскурсии с Надеждой 19.05.2024. Экскурсия прошла замечательно, познавательно, в нормальном режиме. Спасибо 🙏 большое за интересные рассказы экскурсовода. Обязательно буду советовать всем знакомым
  • Е
    Елена
    18 мая 2024
    Дворец купцов Елисеевых на Мойке
    Очень понравилось, познавательно, интересно, красиво рекомендую для посещения!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Парки и усадьбы»

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