1 чел.
По популярности
Групповая
7 часов
Петергоф в мини-группе: дворцы и парки русской Версалии (с билетами)
Начало: Пл. Искусств, 1, Санкт-Петербург
Расписание: Согласно расписанию в календаре
9 июня в 14:00
13 июня в 09:00
3 900₽ за человека
Мини-группа
4.5 часа
Дворцы Петербурга (с посещением Юсуповского дворца на Мойке)
Начало: Дворцовая площадь
Расписание: По субботам в 11:00, в дни новогодних каникул - ежедневно.
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
2 950₽ за человека
Групповая
1 час
Экскурсия по Владимирскому дворцу
Начало: Дворцовая набережная, 26
Расписание: По средам и субботам
Завтра в 14:30
11 июня в 14:30
1 800₽ за человека
Групповая
1 час
Дворец купцов Елисеевых на Мойке
Начало: Наб. Мойки, 59
Расписание: Ежедневно, кроме вторников
12 июня в 14:00
14 июня в 19:30
2 500₽ за человека
Мини-группа
1 час
Экскурсия в закрытый особняк Брусницыных
Начало: Кожевенная линия, 27
Расписание: По понедельникам, средам, пятницам и субботам
Завтра в 18:30
10 июня в 19:00
3 500₽ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Гатчина: от царского фаворита до последнего Императора
Начало: По согласованию с туристами
Расписание: 02.01.22 музей работает по согласованию с туристами
9 июня в 12:00
12 июня в 12:00
от 7 000₽ за всё до 5 чел.
Аудиогид
2 часа
Драгоценности Александровского парка: аудиоэкскурсия в Царском селе
Начало: Ул. Садовая, 3, г. Пушкин
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
590₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Посещение Царского села и Александровского парка
Начало: Египетские ворота, Царское село
Расписание: Встреча в 11 или 12 часов в разные дни
9 июня в 09:00
13 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
6 часов
Усадьба Марьино (дворянское гнездо Строгановых)
Начало: У отеля
Завтра в 09:00
12 июня в 16:00
от 12 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Автовояж в Царское село, Янтарную комнату или нескучные рассказы от местных
Начало: По договоренности с гидом, возможно у Вашего отеля
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
12 300₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Автовояж в любимое Царское Село и уютный Павловск: два города за один день
Начало: По договоренности с гидом, возможно у Вашего отеля
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
17 200₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Готические сокровища Петербурга: фотопрогулка
Начало: М. пл. Ленина (Финляндсикй вокзал)
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
6 800₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
6 часов
Императорские загородные усадьбы
Начало: По договоренности с туристами
Расписание: по договоренности с туристами
13 июня в 09:00
1 авг в 09:00
14 500₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
9 часов
Три знаменитых пригорода Петербурга в один день: Пушкин, Павловск и Гатчина
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
21 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Репино: Там Репин был, там вдохновеньем дышишь
Начало: По договоренности с гидом, возможно у Вашего отеля
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Стрельна - несостоявшееся величие
Начало: По договоренности с гидом
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Павловск: Павловский дворец и парк
Начало: По договоренности с гидом, возможно у вашего отеля
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина30 мая 2024Была на экскурсии в особняке 27 мая. Экскурсовод- молодец, рассказала историю дома, района, семьи, ответила на вопросы. Особняк,конечно, поражает своей
- ЯЯна30 мая 2024Очень понравилась экскурсия. Прекрасный экскурсовод увлекла историей особняка. Интерьеры удивительны. Рекомендую к посещению.
- ИИрина27 мая 2024Отличная экскурсия, очень удобно когда когда группа маленькая, с удовольствием посетила великолепный дворец Юсуповых, экскурсовод Наталья Максимова очень интересно рассказывала о дворцах Санкт Петербурга .Благодарим за прекрасную экскурсию
- ИИрина27 мая 2024Экскурсия была замечательная. Экскурсовод Максимова Наталья(надеюсь, не ошиблась) знающая и приятная в общении. Пролетело все, как одно мгновение. Очень познавательно и интересно. Всем рекомендую!
- ЭЭльвира23 мая 2024Экскурсия была великолепна. Нас было трое и все в восторге. Экскурсоводу Наталье огромная благодарность за высокий уровень проведения и ответы
- ИИра23 мая 2024Экскурсия очень понравилась! Чудесный экскурсовод и замечательная подача информации. Было безумно интересно. Рекомендую!
- ССнежана21 мая 2024Очень понравилась экскурсия! Экскурсовод(к сожаленью не запомнила имя, простите,) настолько потрясающая дама, как будто своей экскурсией она всё это проживает, мимика, прям завораживает….
- ККузнецова20 мая 2024Очень понравился дворец, сохранность лепнины, зеркал и интерьеров впечатляет, отличный экскурсовод. Однозначно рекомендую к посещению!
- ВВетрова20 мая 2024Были на экскурсии с Надеждой 19.05.2024. Экскурсия прошла замечательно, познавательно, в нормальном режиме. Спасибо 🙏 большое за интересные рассказы экскурсовода. Обязательно буду советовать всем знакомым
- ЕЕлена18 мая 2024Очень понравилось, познавательно, интересно, красиво рекомендую для посещения!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Парки и усадьбы»
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