По популярности

🚌 На автобусе Групповая 7 часов 77 отзывов Петергоф в мини-группе: дворцы и парки русской Версалии (с билетами) Начало: Пл. Искусств, 1, Санкт-Петербург Расписание: Согласно расписанию в календаре 3 900 ₽ за человека

🚌 На автобусе Мини-группа 4.5 часа 98 отзывов Дворцы Петербурга (с посещением Юсуповского дворца на Мойке) Начало: Дворцовая площадь Расписание: По субботам в 11:00, в дни новогодних каникул - ежедневно. 2 950 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 1 час 17 отзывов Экскурсия по Владимирскому дворцу Начало: Дворцовая набережная, 26 Расписание: По средам и субботам 1 800 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 1 час 11 отзывов Дворец купцов Елисеевых на Мойке Начало: Наб. Мойки, 59 Расписание: Ежедневно, кроме вторников 2 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Мини-группа 1 час 4 отзыва Экскурсия в закрытый особняк Брусницыных Начало: Кожевенная линия, 27 Расписание: По понедельникам, средам, пятницам и субботам 3 500 ₽ за человека

Индивидуальная 3.5 часа 2 отзыва Гатчина: от царского фаворита до последнего Императора Начало: По согласованию с туристами Расписание: 02.01.22 музей работает по согласованию с туристами от 7 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Аудиогид 2 часа 1 отзыв Драгоценности Александровского парка: аудиоэкскурсия в Царском селе Начало: Ул. Садовая, 3, г. Пушкин 590 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Посещение Царского села и Александровского парка Начало: Египетские ворота, Царское село Расписание: Встреча в 11 или 12 часов в разные дни 5 000 ₽ за всё до 15 чел.

Индивидуальная 6 часов 1 отзыв Усадьба Марьино (дворянское гнездо Строгановых) Начало: У отеля от 12 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 2 отзыва Автовояж в Царское село, Янтарную комнату или нескучные рассказы от местных Начало: По договоренности с гидом, возможно у Вашего отеля 12 300 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 1 отзыв Автовояж в любимое Царское Село и уютный Павловск: два города за один день Начало: По договоренности с гидом, возможно у Вашего отеля 17 200 ₽ за всё до 4 чел.

Фотопрогулка 2 часа 1 отзыв Готические сокровища Петербурга: фотопрогулка Начало: М. пл. Ленина (Финляндсикй вокзал) 6 800 ₽ за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 6 часов Императорские загородные усадьбы Начало: По договоренности с туристами Расписание: по договоренности с туристами 14 500 ₽ за всё до 2 чел.

🚗 На машине 🚌 На автобусе Индивидуальная 9 часов Три знаменитых пригорода Петербурга в один день: Пушкин, Павловск и Гатчина Начало: По договоренности 21 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🚌 На автобусе Индивидуальная 5 часов Репино: Там Репин был, там вдохновеньем дышишь Начало: По договоренности с гидом, возможно у Вашего отеля 13 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 🚗 На машине 🚌 На автобусе 🏍 На мотоцикле Индивидуальная 5 часов Стрельна - несостоявшееся величие Начало: По договоренности с гидом 13 500 ₽ за всё до 4 чел.