Масленица в усадьбе Марьино пройдет в лучших традициях в атмосфере дворянского гнезда.
На площадке перед дворцом развернется широкое народное веселье — будем танцевать, петь, устраивать конкурсы, да масленичными забавами развлекаться.
На площадке перед дворцом развернется широкое народное веселье — будем танцевать, петь, устраивать конкурсы, да масленичными забавами развлекаться.
Ближайшие даты:
5
мая
мая
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый 16+
|2 850 ₽
|Студенческий / пенсионный
|2 600 ₽
|Школьный от 7 до 15 лет
|2 400 ₽
|Детский от 0 до 6 лет с местом
|1 000 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Добры молодцы покажут свою удаль да смекалку. А красны девицы блеснут своим обаянием и домовитостью! Вас также будут ждать «главные» герои Масленицы — вкусные блинки-блиночки — ноздреватые, маслянистые, с пылу, да с жару! Русская усадьба - живое явление русской культуры. В XIX веке «дворянские гнезда» являлись настоящими очагами культуры. И вот, наконец-то, мы живем и видим, что в истории русской усадьбы наступил новый период — превращение усадьбы в историко-культурный феномен. В разных уголках России возрождаются дворцово-парковые ансамбли, становясь точками притяжения для жителей окрестных мест. Сегодня, как и в лучшие времена, Марьино встречает своих гостей. Парк открыт для прогулок, во дворце проводятся экскурсии, здесь проходят литературные салоны и музыкальные вечера. Важная информация • В автобусах действует свободная рассадка.
- Экскурсию по маршруту следования проводит наш профессиональный экскурсовод на русском языке.
- Возьмите с собой паспорт! Это обязательное условие для входа в музей.
- При посадке в автобус нужно иметь при себе ваучер, документы, подтверждающие льготу, если вы относитесь к льготной категории граждан (пенсионер, инвалид, и т. д.).
- Рекомендуем вам надеть удобную обувь и одежду по погоде.
- Туроператор оставляет за собой право при наборе группы менее 16 человек предоставлять микроавтобус.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что входит
- "В стоимость экскурсии 16 марта 2024 входит:"
- " транспортное обслуживание"
- " экскурсия по трассе"
- " экскурсия во дворце"
- " прогулка по усадебному парку"
- " входные билеты на Масленичные мероприятия"
- " чай с блинами (по 3 штуки)"
- " марьинская чарка (рюмка водки с бутербродом)"
- " сжигание чучела Масленицы."
- ""
- "В стоимость экскурсии 17 марта 2024 входит:"
- " входные билеты на Масленичные мероприятия (концерт и народные игры)"
- " сжигание чучела Масленицы"
Что не входит
- " Личные расходы"
Место начала и завершения?
ул. Думская, 2, Санкт-Петербург
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- В автобусах действует свободная рассадка.
- Экскурсию по маршруту следования проводит наш профессиональный экскурсовод на русском языке.
- Возьмите с собой паспорт! Это обязательное условие для входа в музей.
- При посадке в автобус нужно иметь при себе ваучер, документы, подтверждающие льготу, если вы относитесь к льготной категории граждан (пенсионер, инвалид, и т. д.).
- Рекомендуем вам надеть удобную обувь и одежду по погоде.
- Туроператор оставляет за собой право при наборе группы менее 16 человек предоставлять микроавтобус
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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