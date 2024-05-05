Экскурсию по маршруту следования проводит наш профессиональный экскурсовод на русском языке.

Возьмите с собой паспорт! Это обязательное условие для входа в музей.

При посадке в автобус нужно иметь при себе ваучер, документы, подтверждающие льготу, если вы относитесь к льготной категории граждан (пенсионер, инвалид, и т. д.).

Рекомендуем вам надеть удобную обувь и одежду по погоде.

Туроператор оставляет за собой право при наборе группы менее 16 человек предоставлять микроавтобус.

Добры молодцы покажут свою удаль да смекалку. А красны девицы блеснут своим обаянием и домовитостью! Вас также будут ждать «главные» герои Масленицы — вкусные блинки-блиночки — ноздреватые, маслянистые, с пылу, да с жару! Русская усадьба - живое явление русской культуры. В XIX веке «дворянские гнезда» являлись настоящими очагами культуры. И вот, наконец-то, мы живем и видим, что в истории русской усадьбы наступил новый период — превращение усадьбы в историко-культурный феномен. В разных уголках России возрождаются дворцово-парковые ансамбли, становясь точками притяжения для жителей окрестных мест. Сегодня, как и в лучшие времена, Марьино встречает своих гостей. Парк открыт для прогулок, во дворце проводятся экскурсии, здесь проходят литературные салоны и музыкальные вечера. Важная информация • В автобусах действует свободная рассадка.