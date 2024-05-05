Весёлая Масленица в усадьбе Марьино

Групповая экскурсия в Санкт-Петербурге
Масленица в усадьбе Марьино пройдет в лучших традициях в атмосфере дворянского гнезда.

На площадке перед дворцом развернется широкое народное веселье — будем танцевать, петь, устраивать конкурсы, да масленичными забавами развлекаться.
Весёлая Масленица в усадьбе Марьино
Весёлая Масленица в усадьбе Марьино
Весёлая Масленица в усадьбе Марьино
Ближайшие даты:
5
мая

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый 16+2 850 ₽
Студенческий / пенсионный2 600 ₽
Школьный от 7 до 15 лет2 400 ₽
Детский от 0 до 6 лет с местом1 000 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Добры молодцы покажут свою удаль да смекалку. А красны девицы блеснут своим обаянием и домовитостью! Вас также будут ждать «главные» герои Масленицы — вкусные блинки-блиночки — ноздреватые, маслянистые, с пылу, да с жару! Русская усадьба - живое явление русской культуры. В XIX веке «дворянские гнезда» являлись настоящими очагами культуры. И вот, наконец-то, мы живем и видим, что в истории русской усадьбы наступил новый период — превращение усадьбы в историко-культурный феномен. В разных уголках России возрождаются дворцово-парковые ансамбли, становясь точками притяжения для жителей окрестных мест. Сегодня, как и в лучшие времена, Марьино встречает своих гостей. Парк открыт для прогулок, во дворце проводятся экскурсии, здесь проходят литературные салоны и музыкальные вечера. Важная информация • В автобусах действует свободная рассадка.
  • Экскурсию по маршруту следования проводит наш профессиональный экскурсовод на русском языке.
  • Возьмите с собой паспорт! Это обязательное условие для входа в музей.
  • При посадке в автобус нужно иметь при себе ваучер, документы, подтверждающие льготу, если вы относитесь к льготной категории граждан (пенсионер, инвалид, и т. д.).
  • Рекомендуем вам надеть удобную обувь и одежду по погоде.
  • Туроператор оставляет за собой право при наборе группы менее 16 человек предоставлять микроавтобус.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что входит
  • "В стоимость экскурсии 16 марта 2024 входит:"
  • " транспортное обслуживание"
  • " экскурсия по трассе"
  • " экскурсия во дворце"
  • " прогулка по усадебному парку"
  • " входные билеты на Масленичные мероприятия"
  • " чай с блинами (по 3 штуки)"
  • " марьинская чарка (рюмка водки с бутербродом)"
  • " сжигание чучела Масленицы."
  • ""
  • "В стоимость экскурсии 17 марта 2024 входит:"
  • " входные билеты на Масленичные мероприятия (концерт и народные игры)"
  • " сжигание чучела Масленицы"
Что не входит
  • " Личные расходы"
Место начала и завершения?
ул. Думская, 2, Санкт-Петербург
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • В автобусах действует свободная рассадка.
  • Экскурсию по маршруту следования проводит наш профессиональный экскурсовод на русском языке.
  • Возьмите с собой паспорт! Это обязательное условие для входа в музей.
  • При посадке в автобус нужно иметь при себе ваучер, документы, подтверждающие льготу, если вы относитесь к льготной категории граждан (пенсионер, инвалид, и т. д.).
  • Рекомендуем вам надеть удобную обувь и одежду по погоде.
  • Туроператор оставляет за собой право при наборе группы менее 16 человек предоставлять микроавтобус
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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