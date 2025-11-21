Приглашаем вас в захватывающее путешествие по одному из самых таинственных и красивых мест Санкт-Петербурга — особняку Брусницыных! Здесь, за неприметным фасадом на Кожевенной линии, скрывается мир богатой истории, изысканных интерьеров и захватывающих легенд. Здесь царит атмосфера роскоши и величия.
Описание экскурсииЖивая история в стенах особняка Позвольте себе окунуться в атмосферу роскоши и величия, ощутить дыхание минувших эпох, прогуливаясь по залам, где когда-то вершились судьбы, плелись интриги и звучала музыка. Особняк — это не просто архитектурный памятник, это живая история, запечатленная в каждом уголке, в каждой детали интерьера. Во время прогулки по особняку:
- вы узнаете о взлете и падении династии кожевенных магнатов, об их вкладе в развитие Санкт-Петербурга и о тайнах, которые окружали эту богатую и влиятельную семью;
- откроете для себя великолепие интерьеров, сохранившихся со времен Брусницыных;
- увидите уникальные камины, мраморные лестницы, паркетные полы, лепнину и живопись, свидетельствующие о богатстве и вкусе владельцев;
- полюбуетесь уникальным интерьером, выполненным в китайском стиле, с изысканной росписью, шелковыми обоями и предметами восточного искусства.
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Кожевенная линия
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 21 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
