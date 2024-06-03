Особняк Брусницыных – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 4 экскурсии в категории «Особняк Брусницыных» в Санкт-Петербурге, цены от 3 350 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экскурсия в закрытый особняк Брусницыных
🚶 Пешая
Мини-группа
1 час
4 отзыва
Экскурсия в закрытый особняк Брусницыных
Начало: Кожевенная линия, 27
Расписание: По понедельникам, средам, пятницам и субботам
Завтра в 18:30
10 июня в 19:00
3 500 за человека
Особняк Брусницыных: дух былой роскоши
Групповая
1 час
9 отзывов
Особняк Брусницыных: дух былой роскоши
Погружение в атмосферу царского Петербурга и быт аристократии 18 века в мини-группе
Начало: Кожевенная линия 27
9 июня в 13:00
12 июня в 16:00
3 350 за человека
Особняк купцов Брусницыных - групповая экскурсия
🚶 Пешая
Групповая
1 час
23 отзыва
Особняк купцов Брусницыных - групповая экскурсия
Осмотреть дом и все сохранившиеся залы, послушать историю купца и сделать атмосферные фото
Начало: Возле входа в особняк
9 июня в 10:30
15 июня в 12:30
3 500 за человека
Метаморфозы бывшей промзоны: Севкабель Порт, Брусницын, Исткабель
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
4 отзыва
Метаморфозы бывшей промзоны: Севкабель Порт, Брусницын, Исткабель
Исследовать три креативных пространства, найти детали из прошлого и узнать историю территорий
Начало: На Кожевенной линии, 40
9 июня в 11:00
19 июня в 13:00
4 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    3 июня 2024
    Особняк купцов Брусницыных - групповая экскурсия
    Прекрасная, и главное редкая экскурсия. Роман очень интересно рассказал об истории особняка и его владельцах. Было очевидно, что Роман горит этой темой. Будем надеяться, что новый владелец завершит реставрацию и особняк будет сохранен как памятник архитектуры
    Прекрасная, и главное редкая экскурсия. Роман очень интересно рассказал об истории особняка и его владельцах. БылоПрекрасная, и главное редкая экскурсия. Роман очень интересно рассказал об истории особняка и его владельцах. БылоПрекрасная, и главное редкая экскурсия. Роман очень интересно рассказал об истории особняка и его владельцах. БылоПрекрасная, и главное редкая экскурсия. Роман очень интересно рассказал об истории особняка и его владельцах. Было
  • Е
    Екатерина
    30 мая 2024
    Экскурсия в закрытый особняк Брусницыных
    Была на экскурсии в особняке 27 мая. Экскурсовод- молодец, рассказала историю дома, района, семьи, ответила на вопросы. Особняк,конечно, поражает своей
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    былой роскошью. Одна только раковина в душевой это уже произведение искусства, не говоря об остальном. Но к сожалению в настоящее время дом нуждается в реставрации, особенно бросились в глаза выбитые стекла зимнего сада. Большое спасибо организаторам за возможность посетить такое интересное место.

  • А
    Анна
    24 мая 2024
    Метаморфозы бывшей промзоны: Севкабель Порт, Брусницын, Исткабель
    Мы были у Кирилла на экскурсии по креативным пространствам Севкабель Порт, Брусницын, Исткабель. Всё в целом понравилось, рекомендуем Кирилла как хорошего рассказчика, а данные пространства - как интересные места для отдыха в СПб.
  • В
    Валентина
    19 мая 2024
    Особняк купцов Брусницыных - групповая экскурсия
    Очень понравилась экскурсия, экскурсовод рассказывала очень интересно и увлекательно. Архитектура и внутреннее убранство особняка просто потрясающее. Надеюсь, особняк Бруснициных хотя бы сохранят в надлежащем виде. Спасибо за экскурсию!
    Очень понравилась экскурсия, экскурсовод рассказывала очень интересно и увлекательно. Архитектура и внутреннее убранство особняка просто потрясающееОчень понравилась экскурсия, экскурсовод рассказывала очень интересно и увлекательно. Архитектура и внутреннее убранство особняка просто потрясающееОчень понравилась экскурсия, экскурсовод рассказывала очень интересно и увлекательно. Архитектура и внутреннее убранство особняка просто потрясающееОчень понравилась экскурсия, экскурсовод рассказывала очень интересно и увлекательно. Архитектура и внутреннее убранство особняка просто потрясающееОчень понравилась экскурсия, экскурсовод рассказывала очень интересно и увлекательно. Архитектура и внутреннее убранство особняка просто потрясающееОчень понравилась экскурсия, экскурсовод рассказывала очень интересно и увлекательно. Архитектура и внутреннее убранство особняка просто потрясающееОчень понравилась экскурсия, экскурсовод рассказывала очень интересно и увлекательно. Архитектура и внутреннее убранство особняка просто потрясающееОчень понравилась экскурсия, экскурсовод рассказывала очень интересно и увлекательно. Архитектура и внутреннее убранство особняка просто потрясающее
  • И
    Ирина
    9 мая 2024
    Особняк Брусницыных: дух былой роскоши
    Очень понравилась экскурсия. Интерьеры особняка, даже без реставрации впечатляют. Гида Романа можно слушать и два, и три часа) настоящий экскурсовод- профессионал!
  • Н
    Надежда
    28 апреля 2024
    Особняк Брусницыных: дух былой роскоши
    Один час пролетел, как пять минут. Я думала там будет заброшка, а оказалось очень даже приличное место. Интересно будет вернуться, когда отреставрируют.
    Один час пролетел, как пять минут. Я думала там будет заброшка, а оказалось очень даже приличноеОдин час пролетел, как пять минут. Я думала там будет заброшка, а оказалось очень даже приличноеОдин час пролетел, как пять минут. Я думала там будет заброшка, а оказалось очень даже приличноеОдин час пролетел, как пять минут. Я думала там будет заброшка, а оказалось очень даже приличноеОдин час пролетел, как пять минут. Я думала там будет заброшка, а оказалось очень даже приличное
  • О
    Оксана
    7 апреля 2024
    Экскурсия в закрытый особняк Брусницыных
    Добрый день! Спасибо за экскурсию по особняку Брусницыных! В этот раз как подарок для молодых с трехлетием свадьбы. Оказывается это
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    кожаная свадьба. И сразу вспомнилась моя экскурсия по особняку. Поражает роскошь, каждая комната в своём стиле. Узнается белый зал, который мы видим в кинофильмах и видеоклипах. Мраморная лестница. Особо трогает, что Брусницины жили рядом с производством кожи. Молодожёнам тоже очень понравился особняк. Сохранность интерьера поражает своим великолепием! Отдельное спасибо гидам! Всем рекомендую посетить особняк Бруснициных! А уж какое фото получается!!!!

  • С
    Светлана
    24 марта 2024
    Особняк Брусницыных: дух былой роскоши
    Экскурсия интнрнсная. Много узнали о самих Брусницыных. Хочется восстановления прежней красоты.
    Экскурсия интнрнсная. Много узнали о самих Брусницыных. Хочется восстановления прежней красоты
  • З
    Зоя
    17 февраля 2024
    Метаморфозы бывшей промзоны: Севкабель Порт, Брусницын, Исткабель
    Экскурсия "Метаморфозы…" очень интересна по замыслу и исполнению. Креативные пространства - весьма сложный объект для диалога: необычный культурный феномен, амбициозные
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    задачи, при этом субъективное восприятие места может быть очень разным. Гиду сложно вдохновить экскурсантов новейшей историей города, но Кирилл отлично с этим справился. Экскурсия прошла как дружеская прогулка, где лёгкая "заброшка" и новейшие арт-пространства последовательно раскрывали историю места. Кирилл профессионально построил маршрут: смотровые площадки и арт-объекты, исторические здания, от которых остались только легенды, муралы, выплескивающие эмоции художника - всё это стало темой для вопрошающего диалога. Кстати, Кирилл не только гид, но и кандидат наук, его профиль - культурология. Если обобщить, то а) ОЧЕНЬ информативно; б) выдержан тайминг (это было важно, так как в этот день был сильный мороз); в) петербургский стиль - уважение к историческим личностям, их амбициям и понимание как рос и изменялся город в эпоху перемен индустриальных, архитектурных и художественных течений. Есть желание вернуться в это место для новых идей и вдохновения! Спасибо, Кирилл! Надеемся на новые встречи!

  • А
    Анна
    30 августа 2023
    Метаморфозы бывшей промзоны: Севкабель Порт, Брусницын, Исткабель
    Была на Севкабеле и Брусницыне впервые, очень понравилось. Кирилл - интересный рассказчик, внимательный собеседник, деликатный человек. Было приятно приехать сюда и на целый день вынырнуть из туристической толпы в самом центре Петербурга. Благодарю Кирилла!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Особняк Брусницыных»

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  3. Особняк купцов Брусницыных - групповая экскурсия
  4. Метаморфозы бывшей промзоны: Севкабель Порт, Брусницын, Исткабель
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Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Особняк Брусницыных" можно забронировать 4 экскурсии от 3 350 до 4 000. Туристы уже оставили гидам 40 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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