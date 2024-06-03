1 чел.
По популярности
Мини-группа
1 час
Экскурсия в закрытый особняк Брусницыных
Начало: Кожевенная линия, 27
Расписание: По понедельникам, средам, пятницам и субботам
Завтра в 18:30
10 июня в 19:00
3 500₽ за человека
Групповая
1 час
Особняк Брусницыных: дух былой роскоши
Погружение в атмосферу царского Петербурга и быт аристократии 18 века в мини-группе
Начало: Кожевенная линия 27
9 июня в 13:00
12 июня в 16:00
3 350₽ за человека
Групповая
1 час
Особняк купцов Брусницыных - групповая экскурсия
Осмотреть дом и все сохранившиеся залы, послушать историю купца и сделать атмосферные фото
Начало: Возле входа в особняк
9 июня в 10:30
15 июня в 12:30
3 500₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Метаморфозы бывшей промзоны: Севкабель Порт, Брусницын, Исткабель
Исследовать три креативных пространства, найти детали из прошлого и узнать историю территорий
Начало: На Кожевенной линии, 40
9 июня в 11:00
19 июня в 13:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина3 июня 2024Прекрасная, и главное редкая экскурсия. Роман очень интересно рассказал об истории особняка и его владельцах. Было очевидно, что Роман горит этой темой. Будем надеяться, что новый владелец завершит реставрацию и особняк будет сохранен как памятник архитектуры
- ЕЕкатерина30 мая 2024Была на экскурсии в особняке 27 мая. Экскурсовод- молодец, рассказала историю дома, района, семьи, ответила на вопросы. Особняк,конечно, поражает своей
- ААнна24 мая 2024Мы были у Кирилла на экскурсии по креативным пространствам Севкабель Порт, Брусницын, Исткабель. Всё в целом понравилось, рекомендуем Кирилла как хорошего рассказчика, а данные пространства - как интересные места для отдыха в СПб.
- ВВалентина19 мая 2024Очень понравилась экскурсия, экскурсовод рассказывала очень интересно и увлекательно. Архитектура и внутреннее убранство особняка просто потрясающее. Надеюсь, особняк Бруснициных хотя бы сохранят в надлежащем виде. Спасибо за экскурсию!
- ИИрина9 мая 2024Очень понравилась экскурсия. Интерьеры особняка, даже без реставрации впечатляют. Гида Романа можно слушать и два, и три часа) настоящий экскурсовод- профессионал!
- ННадежда28 апреля 2024Один час пролетел, как пять минут. Я думала там будет заброшка, а оказалось очень даже приличное место. Интересно будет вернуться, когда отреставрируют.
- ООксана7 апреля 2024Добрый день! Спасибо за экскурсию по особняку Брусницыных! В этот раз как подарок для молодых с трехлетием свадьбы. Оказывается это
- ССветлана24 марта 2024Экскурсия интнрнсная. Много узнали о самих Брусницыных. Хочется восстановления прежней красоты.
- ЗЗоя17 февраля 2024Экскурсия "Метаморфозы…" очень интересна по замыслу и исполнению. Креативные пространства - весьма сложный объект для диалога: необычный культурный феномен, амбициозные
- ААнна30 августа 2023Была на Севкабеле и Брусницыне впервые, очень понравилось. Кирилл - интересный рассказчик, внимательный собеседник, деликатный человек. Было приятно приехать сюда и на целый день вынырнуть из туристической толпы в самом центре Петербурга. Благодарю Кирилла!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Особняк Брусницыных»
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