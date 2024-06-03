читать дальше

задачи, при этом субъективное восприятие места может быть очень разным. Гиду сложно вдохновить экскурсантов новейшей историей города, но Кирилл отлично с этим справился. Экскурсия прошла как дружеская прогулка, где лёгкая "заброшка" и новейшие арт-пространства последовательно раскрывали историю места. Кирилл профессионально построил маршрут: смотровые площадки и арт-объекты, исторические здания, от которых остались только легенды, муралы, выплескивающие эмоции художника - всё это стало темой для вопрошающего диалога. Кстати, Кирилл не только гид, но и кандидат наук, его профиль - культурология. Если обобщить, то а) ОЧЕНЬ информативно; б) выдержан тайминг (это было важно, так как в этот день был сильный мороз); в) петербургский стиль - уважение к историческим личностям, их амбициям и понимание как рос и изменялся город в эпоху перемен индустриальных, архитектурных и художественных течений. Есть желание вернуться в это место для новых идей и вдохновения! Спасибо, Кирилл! Надеемся на новые встречи!