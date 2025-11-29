Когда: ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТН, СБ: по наличию мест уточняйте в личные сообщения, дополнительные даты и время в праздничные дни

Экскурсия длится около 1 часа

Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала