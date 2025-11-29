Распахните двери Владимирского дворца (Дома Ученых) — одного из самых красивых и величественных дворцов Санкт-Петербурга, и окунитесь в мир великолепия императорской России.
Владимирский дворец — это настоящий шедевр архитектуры и искусства, который поразит вас своим великолепием.
Описание экскурсииАтмосфера роскоши и великолепия Владимирский дворец – это не просто здание, это живая история, запечатленная в каждой детали. Прогуливаясь по его залам, вы почувствуете дыхание времени, ощутите атмосферу великолепия и роскоши, которая окружала великих князей Романовых. Посетив этот дворец:
- вы увидите изысканную лепнину, позолоту, мрамор, ценные породы дерева, старинную мебель и произведения искусства;
- вы побываете в уникальных залах, каждый из которых имеет свой неповторимый стиль и назначение. Такие как: белый зал, малиновая гостиная, дубовый кабинет и другие. Это место, где оживает прошлое, где можно прикоснуться к истории и насладиться красотой, созданной руками талантливых мастеров. Посещение дворца оставит незабываемые впечатления и подарит массу положительных эмоций.
ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТН, СБ: по наличию мест уточняйте в личные сообщения, дополнительные даты и время в праздничные дни
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Дворцовая набережная, д. 26
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 20 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анатолий
29 ноя 2025
Очень замечательная экскурсия!!!
И
Ирина
23 ноя 2025
Интересная экскурсия. Красивый дворец.
I
I
2 ноя 2025
Очень понравилась экскурсия, у нас была прекрасный гид, рассказывала содержательно, интересно, слушать было приятно. Сама экскурсия достаточно динамична, побывали в разных залах дворца. Сам дворец прекрасен. Хотелось бы побыть там дольше, действительно есть что рассмотреть. Отличная экскурсия, рекомендуем.
Л
Лариса
31 окт 2025
Экскурсия понравилась. Продлилась больше часа. Дворцовые комнаты оформлены в разных стилях, красота впечатляет.
А
Анжелика
23 окт 2025
Отлично организована экскурсия, прекрасный дворец, интереснейший рассказ о том времени, хозяевах этого дворца. Экскурсовод провела по залам, её рассказ окунул нас в те века, полюбовались обстановкой и всеми красотами дворца. Браво!
Г
Галина
12 окт 2025
Спасибо экскурсоводу за очень интересный рассказ, узнали много интересных фактов. Понравился интерьер дворца, сохранившийся с того далёкого времени! Очень рекомендую экскурсию.
А
Анастасия
22 июл 2025
Замечательная экскурсия, было интересно послушать и посмотреть как жила семья Владимира, спасибо всему персоналу 💐
М
Марина
20 июл 2025
Невероятно красивый дворец, изящный, грациозный. Парадная лестница и бесконечное количество просторных залов с интереснейшими экспонатами произвело неизгладимое впечатление. У нас была потрясающий экскурсовод Марина, время пролетело незаметно, музей будто ожил.
В
Виктория
1 июл 2025
N
Nastya
21 июн 2025
Очень классная экскурсия в Доме ученых,который находится на Дворцовой набережной. Гид была приятная женщина которая с удовольствием рассказала нам историю дворца и о его хозяевах. Спасибо.
А
Анастасия
21 июн 2025
Очень классная экскурсия в Доме ученых,который находится на Дворцовой набережной. Гид была приятная женщина которая с удовольствием рассказала нам историю дворца и о его хозяевах. Спасибо.
И
Иванна
13 июн 2025
На экскурсии узнали много интересного о жизни семьи князя Владимира,познакомились с интерьерами дворца. Спасибо экскурсоводу Дмитрию за увлекательный рассказ.
Е
Евгений
22 мая 2025
Это действительно один из самых красивых дворцов Санкт-Петербурга. Роскошная императорская архитектура. Просто потрясающе! Я остался под впечатлением!
Р
Роза
18 мая 2025
Все превосходно. Экскурсовод все подробно рассказал. Залы поражают своей красотой.
О
Ольга
14 мая 2025
Сам дворец впечатляет. История и сохранность интерьеров удивительные. Хотелось бы поменьше группу. не всегда удавалось услышать экскурсовода или поместиться в небольшой комнате и посмотреть детально интерьеры. Либо слушаешь рассказ, либо смотришь. Если потом все 20 человек начинали смотреть, то уже последние не успевали.
