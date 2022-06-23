В Санкт-Петербург из Кронштадата на Метеоре (в одну сторону)

Погуляв по Кронштадту, вы можете прямо оттуда с комфортом отправиться

Погуляв по Кронштадту, вы можете прямо оттуда с комфортом отправиться в самое сердце исторического Санкт-Петербурга на скоростном «Метеоре».
В Санкт-Петербург из Кронштадата на Метеоре (в одну сторону)
В Санкт-Петербург из Кронштадата на Метеоре (в одну сторону)
В Санкт-Петербург из Кронштадата на Метеоре (в одну сторону)
В Санкт-Петербург из Кронштадата на Метеоре (в одну сторону)
В Санкт-Петербург из Кронштадата на Метеоре (в одну сторону)

Что вас ожидает 🤩

  • Нева
  • Финский Залив
  • Кронштадт

Описание

Эти вопросы помогут вам сделать хорошее описание экскурсии:

  • Напишите о деталях;
  • Каков маршрут экскурсии? Напишите о нем настолько подробно, чтобы турист понял, что он увидит во время тура.
  • Что вы будете делать на экскурсии?

Сделайте описание привлекательным:

  • Почему ваша экскурсия интересна?
  • В чем разница между вашей экскурсией и похожими на нее другими?
  • Почему пойти на экскурсию с вами путешественнику будет интереснее, чем самому гулять по городу с печатным путеводителем?

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт в одну сторону (Кронштадт - Санкт-Петербург)
  • Комфорт — места в центральном салоне теплохода у окна
  • Стандартный билет — места в центре среднего салона и полностью весь кормовой салон
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Причал «Зимняя пристань» Арсенальный пер
Завершение: Причал «Кунсткамера», Университетская наб. 3
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа 12 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Внимание! Пассажиры с животными на рейс не допускаются (включая маленьких собак)
  • При приобретении детского и льготного билетов будьте готовы предъявить подтверждающие документы, иначе билет будет считаться недействительным
  • Рейс могут отменить из-за плохой погоды. Если рейс отменили, вы сможете изменить дату поездки или вернуть билет
  • На судно можно зайти только при предъявлении бумажного или электронного билета
  • План прогулки может быть незначительно изменен.
  • Пассажирам, не получившим посадочный талон в кассе на причале за 5 минут до отправления, в посадке будет отказано
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

👥Групповые🚀На метеореВодные развлечения

Похожие туры в Санкт-Петербурге

Индивидуальная экскурсия для организованных групп в Санкт-Петербурге
3 часа
Индивидуальная
до 50 чел.
Организатор экскурсии Sputnik
Sputnik
5
3 отзыва
Индивидуальная экскурсия для организованных групп в Санкт-Петербурге
Специально для тех, кому не подошла ни одна экскурсия по Санкт-Петербургу. Вы можете собрать свой маршрут
от 10 900 за всё до 3 чел.
Обратная сторона Петербурга
2 часа
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Дмитрий
Дмитрий
5
89 отзывов
Обратная сторона Петербурга
Вы отправитесь со мной на комфортабельном автомобиле на изучение обратной стороны Петербурга
от 5 000 за всё до 3 чел.
Альтернативная история Санкт-Петербурга
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Иван
Иван
4.9
28 отзывов
Часто заказывают
Альтернативная история Санкт-Петербурга
Многим известно, что Санкт-Петербург чудесным образом вырос на болотах по желанию
Завтра
25 июня
26 июня
27 июня
7 300 за всё до 4 чел.
Большое путешествие в Кронштадт на «Метеоре» с экскурсией
8 часов
🚶 Пешая
🚀 На метеоре
Групповая
до 30 чел.
Организатор экскурсии SPbTicket
SPbTicket
4.8
6 отзывов
Большое путешествие в Кронштадт на «Метеоре» с экскурсией
Давайте отправимся в путешествие на "Метеоре"! Нас ждёт высадка на "Остров фортов", прогулка по историческому центру
24 июня
25 июня
26 июня
29 июня
3 200 за 1 человека
Метеор в Кронштадт
1 час
🚀 На метеоре
⛴ На теплоходе
Билет на борт
Организатор экскурсии Прогулки на теплоходе
Прогулки на теплоходе
Нет отзывов
Метеор в Кронштадт
Билет на скоростной теплоход из Петербурга в Кронштадт
Завтра
24 июня
25 июня
26 июня
1 200 за 1 человека
Путь Петра: Петергоф и Кронштадт на «Метеоре»
4 часа
🚀 На метеоре
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Наталия
Наталия
Нет отзывов
Путь Петра: Петергоф и Кронштадт на «Метеоре»
Этим летом «Метеоры» начали курсировать из Петергофа в Кронштадт - давайте воспользуемся этой возможностью
12 000 за всё до 10 чел.
Экскурсия в крепость Орешек на «Метеоре» из Петербурга
5 часов
🚀 На метеоре
Групповая
до 25 чел.
Организатор экскурсии Спутник
Спутник
Экскурсия в крепость Орешек на «Метеоре» из Петербурга
Маршрут прогулки проходит от устья до истока Невы, вы окажетесь у стен одной из самых древних крепостей на Руси, увидите
3 600 за 1 человека
Метеор в Кронштадт и обратно
7 часов
🚀 На метеоре
Билет на борт
Организатор экскурсии Спутник
Спутник
4.2
24 отзыва
Метеор в Кронштадт и обратно
Всего за один час вы сможете добраться из центра Петербурга до причала «Зимняя пристань»
1 850 за 1 человека
Первый раз в Санкт-Петербурге
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Антон
Антон
5
2 отзыва
Первый раз в Санкт-Петербурге
Так вышло, что это ваша первая поездка в Санкт-Петербург. Или вы были здесь так давно, что ничего не помните
6 500 за всё до 4 чел.
Необычные дворы Санкт-Петербурга. От Невского до Кирочной
2 часа
🚶 Пешая
Групповая
до 25 чел.
Организатор экскурсии Илья
Илья
4.8
374 отзыва
Необычные дворы Санкт-Петербурга. От Невского до Кирочной
Я родился и вырос в Петербурге, поэтому знаю все о его нетуристических сторонах
Завтра
24 июня
25 июня
26 июня
990 за 1 человека
Православные храмы Санкт-Петербурга
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
4.8
22 отзыва
Православные храмы Санкт-Петербурга
В Санкт-Петербурге есть не только Исаакиевский собор, Спас на Крови
28 июня
30 июня
3 июля
5 июля
8 000 за всё до 3 чел.
Полет над центром Санкт-Петербурга
1 час
🚁 На вертолёте
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Взлетим
Взлетим
5
1 отзыв
Полет над центром Санкт-Петербурга
Путешествие на вертолёте над Санкт-Петербургом - это впечатление на всю жизнь. Вам откроется обзор на главные
58 000 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Санкт-Петербурге
Купить сейчас
ХОРОШО
🧭
ТАМ