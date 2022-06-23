Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Внимание! Пассажиры с животными на рейс не допускаются (включая маленьких собак)
При приобретении детского и льготного билетов будьте готовы предъявить подтверждающие документы, иначе билет будет считаться недействительным
Рейс могут отменить из-за плохой погоды. Если рейс отменили, вы сможете изменить дату поездки или вернуть билет
На судно можно зайти только при предъявлении бумажного или электронного билета
План прогулки может быть незначительно изменен.
Пассажирам, не получившим посадочный талон в кассе на причале за 5 минут до отправления, в посадке будет отказано
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Спутник — ваш гид в Санкт-Петербурге
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