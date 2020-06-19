Большое путешествие на метеоре в Кронштадт
Большое путешествие на метеоре в Кронштадт с посещением острова фортов, Морского Собора и экскурсией по историческому центру
Что вас ожидает 🤩
- Газпром-Арена, Лахта-центр, Финский залив, Петропавловская крепость
- Остров Фортов, Форт Петр 1, Чумной Форт, Кроншлот, Крепостные стены, сквер Моряков-Подводников, Футшток, Док Петра 1, Петровский парк, Памятник Петру 1, военные корабли (при наличии), Якорная площадь, Вечный огонь, памятник адмиралу С. О. Макарову, Морской Собор, Адмиралтейство, Макаровский мост
Ваше путешествие начнется с морской поездки на метеоре - судне на подводных крыльях, развивающим скорость до 70 км/час. Перед Вами откроются прекрасные панорамные виды на Зенит-Арену и башню Лахта-центра. Менее, чем через час, метеор прибудет в город Кронштадт. Начинается знакомство с Островом фортов - судно причалит на форт Петр I, история которого берет свое начало в 1724 году. Рядом Вы увидите еще 2 форта - форт Кроншлот и форт Александр, или Чумной форт.
В парке гид расскажет Вам про Аллею героев и общем устройстве парка, после чего Вы получите время на самостоятельный осмотр, во время которого Вы можете прогуляться по набережной, посмотреть в бинокли на форты, развлечь детей на огромных детских площадках, покачаться на качелях с видом на Финский Залив или забраться на смотровую площадку.
Затем группа отправится в историческую часть Кронштадта, по дороге, под увлекательный рассказ гида, Вы увидите мощные крепостные стены, жилые постройки 18-19 веков, а также познакомитесь с уникальным сооружениями города, такими как футшток, мареограф и Петровский док. Экскурсия пройдет, конечно же, через Петровский парк, где на рейде стоят военные корабли и величественный памятник Петру I, основателю Кронштадта. Завершится наше путешествие с городом на Якорной площади, где Вы осмотрите Морской собор - самый крупный и главный морской собор России.
Метеор в Санкт-Петербург будет ждать Вас на Зимней пристани, в 5 минутах ходьбы от главной площади. По прибытию в Санкт-Петербург наше путешествие заканчивается, до новых встреч!
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проезд в обе стороны на метеоре
- Пешеходная экскурсия с гидом по городу
- Посещение Острова Фортов и Морского собора
- Радиооборудование для хорошей слышимости гида
- Место начала и завершения?
- Английская набережная, 2, Сенатская пристань
- Когда и сколько длится?
- Когда: ср, пт, сб, вскрЭкскурсия длится около 8 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
ср, пт, сб, вскр
SPbTicket — ваш гид в Санкт-Петербурге
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