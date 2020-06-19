Ваше путешествие начнется с морской поездки на метеоре - судне на подводных крыльях, развивающим скорость до 70 км/час. Перед Вами откроются прекрасные панорамные виды на Зенит-Арену и башню Лахта-центра. Менее, чем через час, метеор прибудет в город Кронштадт. Начинается знакомство с Островом фортов - судно причалит на форт Петр I, история которого берет свое начало в 1724 году. Рядом Вы увидите еще 2 форта - форт Кроншлот и форт Александр, или Чумной форт.

В парке гид расскажет Вам про Аллею героев и общем устройстве парка, после чего Вы получите время на самостоятельный осмотр, во время которого Вы можете прогуляться по набережной, посмотреть в бинокли на форты, развлечь детей на огромных детских площадках, покачаться на качелях с видом на Финский Залив или забраться на смотровую площадку.

Затем группа отправится в историческую часть Кронштадта, по дороге, под увлекательный рассказ гида, Вы увидите мощные крепостные стены, жилые постройки 18-19 веков, а также познакомитесь с уникальным сооружениями города, такими как футшток, мареограф и Петровский док. Экскурсия пройдет, конечно же, через Петровский парк, где на рейде стоят военные корабли и величественный памятник Петру I, основателю Кронштадта. Завершится наше путешествие с городом на Якорной площади, где Вы осмотрите Морской собор - самый крупный и главный морской собор России.

Метеор в Санкт-Петербург будет ждать Вас на Зимней пристани, в 5 минутах ходьбы от главной площади. По прибытию в Санкт-Петербург наше путешествие заканчивается, до новых встреч!