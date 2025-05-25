Описание Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы 5 7 отзывов

Евгения Ваш гид в Санкт-Петербурге Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 19 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-17 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 7 отзывов 5 часов 1-17 человек На автомобиле Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Коронный замок, город фортов и ряд других названий - все это Кронштадт. Благодаря крепости возникшей в 1704г. на острове Котлин, расположенном у морского фарватера, Петру I удалось не подпустить шведский флот к месту, где начинает зарождаться новый город. С годами количество фортов, разбросанных по морской глади Финcкого залива увеличилось и сегодня есть уникальная возможность увидеть эти исторические постройки своими глазами, услышать историю этого места, увидеть главный Морской собор Российской Империи. В летний период есть прекрасная возможность совершить водную прогулку между фортами, зимой же есть прекрасная альтернатива полюбоваться на постройки с территории парка "Остров фортов", узнать всю историю русского военно-морского флота, посетить музей-макет фортов. Ну и конечно же пройтись по историческому центру города, узнать, где находится памятник блокадной колюшке,"пуп земли" и почему его так назвали, историю Итальянского дворца и пруда и многое другое.

ежедневно Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Никольский военно-морской собор

Пешеходная прогулка по историческому центру

Итальянский дворец

Памятник Айвазовскому

Петровский док

Средняя гавань к кораблями

Якорная площадь

Водная прогулка между фортами (опционально летом)

Музей-макет фортов (опционально в плохую погоду) Что включено Индивидуальный гид

Транспорт Что не входит в цену Билеты:

Водная прогулка (летний период)

Музей-макет фортов 650 взр, 550 льготн Где начинаем и завершаем? Начало: В отеле Завершение: Отель заказчика Когда и сколько длится? Когда: ежедневно Экскурсия длится около 5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 17 чел. Нужно оплачивать всё сразу? В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.