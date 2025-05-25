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Кронштадт - город фортов

Экскурсия по Кронштадту на машине или автобусе для подростков и пенсионеров
5
7 отзывов
Кронштадт - город фортов
Кронштадт - город фортов
Кронштадт - город фортов

Описание экскурсии

Коронный замок, город фортов и ряд других названий - все это Кронштадт. Благодаря крепости возникшей в 1704г. на острове Котлин, расположенном у морского фарватера, Петру I удалось не подпустить шведский флот к месту, где начинает зарождаться новый город. С годами количество фортов, разбросанных по морской глади Финcкого залива увеличилось и сегодня есть уникальная возможность увидеть эти исторические постройки своими глазами, услышать историю этого места, увидеть главный Морской собор Российской Империи. В летний период есть прекрасная возможность совершить водную прогулку между фортами, зимой же есть прекрасная альтернатива полюбоваться на постройки с территории парка "Остров фортов", узнать всю историю русского военно-морского флота, посетить музей-макет фортов. Ну и конечно же пройтись по историческому центру города, узнать, где находится памятник блокадной колюшке,"пуп земли" и почему его так назвали, историю Итальянского дворца и пруда и многое другое.

ежедневно

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Никольский военно-морской собор
  • Пешеходная прогулка по историческому центру
  • Итальянский дворец
  • Памятник Айвазовскому
  • Петровский док
  • Средняя гавань к кораблями
  • Якорная площадь
  • Водная прогулка между фортами (опционально летом)
  • Музей-макет фортов (опционально в плохую погоду)
Что включено
  • Индивидуальный гид
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Билеты:
  • Водная прогулка (летний период)
  • Музей-макет фортов 650 взр, 550 льготн
Где начинаем и завершаем?
Начало: В отеле
Завершение: Отель заказчика
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 17 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
2
1
Н
Очень интересный рассказ о Кронштадте. Рекомендую Светлану. Всё прошло легко и. непринужденно
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ваще все увидели. Елена очень хороший специалист своего дела.
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