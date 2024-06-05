Цены и билеты на метеор в Санкт-Петербурге

Найдено 24 экскурсии в категории «На метеоре» в Санкт-Петербурге, цены от 1 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
К фонтанам Петергофа - на метеоре и в мини-группе (билеты включены)
🚗 На машине
🚀 На метеоре
🚐 На микроавтобусе
скидка
5%
Групповая
6 часов
229 отзывов
К фонтанам Петергофа - на метеоре и в мини-группе (билеты включены)
Путешествие на метеоре к фонтанам Петергофа - уникальная возможность увидеть Санкт-Петербург с воды и насладиться красотой исторических парков
Начало: Возле фонтана у Эрмитажа
«Билеты на метеор и в Нижний парк входят в стоимость»
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
48004 560 за человека
Большое путешествие в Кронштадт на скоростном судне
🚀 На метеоре
Групповая
6.5 часов
72 отзыва
Большое путешествие в Кронштадт на скоростном судне
Познакомиться с прославленным городом и парком «Остров фортов» в удобном формате
Начало: На Дворцовой площади
«В обратную дорогу вы отправитесь на метеоре или катамаране от Форта «Пётр 1»»
Завтра в 09:00
9 июня в 10:00
4 300 за человека
Петергоф на метеоре/катамаране - Гроты, Екатерининский корпус и Нижний парк
🚀 На метеоре
Групповая
6 часов
81 отзыв
Петергоф на метеоре/катамаране - Гроты, Екатерининский корпус и Нижний парк
Начало: Английская набережная, 2, Сенатская пристань
«На скоростном судне по Финскому заливу По водной глади Финского залива вы отправитесь в путь на скоростном судне (метеор или соврменный катамаран), которое может развивать скорость до 65 км»
Расписание: Понедельник, последний вторник месяца.
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
от 5 500 за человека
В Петергоф на «Метеоре» с посещением Большого дворца
🚀 На метеоре
Групповая
6 часов
1145 отзывов
В Петергоф на «Метеоре» с посещением Большого дворца
Начало: Дворцовая площадь
«Экскурсия на метеоре (судно на подводных крыльях) с посещением Екатерининского корпуса (Дворца), Гротов Большого каскада и парка с фонтанами»
Расписание: Понедельник, последний вторник месяца.
Завтра в 08:50
9 июня в 08:50
от 5 300 за человека
Экскурсия в крепость Орешек на «Метеоре» из Петербурга
🚀 На метеоре
Групповая
5 часов
163 отзыва
Экскурсия в крепость Орешек на «Метеоре» из Петербурга
Начало: Университетская наб., 15
«Наш скоростной теплоход Метеор домчит своих пассажиров из центра Петербурга (от причала Румянцевский спуск) до причала у крепости «Орешек» в истоке реки Невы у Ладожского озера»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 10:40
9 июня в 10:40
4 300 за человека
Дворцы и парки Петергофа с возвращением на метеоре
🚌 На автобусе
🚀 На метеоре
Групповая
5.5 часов
433 отзыва
Дворцы и парки Петергофа с возвращением на метеоре
«А после совершите морскую прогулку до Петербурга на комфортабельном скоростном метеоре»
Расписание: ежедневно по расписанию
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 3 950 за человека
Билет на метеор в Петергоф и из Петергофа
🚀 На метеоре
Групповая
45 минут
3654 отзыва
Билет на метеор в Петергоф и из Петергофа
Начало: Адмиралтейская НАБ.Д. 2, прист. «Спуск со львами»
«Билет на быстроходное судно «Метеор» с сообщением Санкт-Петербург — Петергоф»
Расписание: Ежедневно. Доступность мест смотрите ниже.
Завтра в 10:15
9 июня в 10:00
от 1 000 за человека
В Петергоф на метеоре и Нижний парк без очередей
🚀 На метеоре
Групповая
5 часов
2312 отзывов
В Петергоф на метеоре и Нижний парк без очередей
Начало: Адмиралтейская наб., д. 2
«Трансфер на метеоре — приятный способ быстро попасть в Петергоф»
Расписание: С 10:00 до 18:00 каждые полчаса
Завтра в 10:15
9 июня в 10:00
от 1 900 за человека
Большое путешествие в Кронштадт (метеор/катамаран+автобус)
🚶 Пешая
🚀 На метеоре
🚌 На автобусе
Групповая
6.5 часов
331 отзыв
Большое путешествие в Кронштадт (метеор/катамаран+автобус)
Начало: Дворцовая площадь
«В обратную дорогу Вы отправляетесь на скоростном судне класса метеор\катамаран»
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 09:00
9 июня в 10:00
4 300 за человека
Скоростной катамаран в Кронштадт и обратно
🚀 На метеоре
Групповая
7 часов
265 отзывов
Скоростной катамаран в Кронштадт и обратно
Начало: «Дворцовая пристань» Дворцовая наб., д. 36
«Вы доберетесь до Кронштадта на метеоре и сможете самостоятельно погулять по городу»
Расписание: Суббота и воскресение в 10:15
Завтра в 09:35
9 июня в 09:35
от 1 900 за человека
Экскурсия в крепость Орешек и музей-заповедник «Прорыв» на метеоре
🚀 На метеоре
Групповая
7 часов
37 отзывов
Экскурсия в крепость Орешек и музей-заповедник «Прорыв» на метеоре
Начало: Университетская наб 3
«Приглашаем вас совершить увлекательный круиз в крепость Орешек на комфортабельном скоростном метеоре «Восход»»
Расписание: Пт, сб, вс в 11:30
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 4 100 за человека
Мегатур на метеоре/катамаране в Петергоф и Кронштадт по воде
🚀 На метеоре
Групповая
9 часов
14 отзывов
Мегатур на метеоре/катамаране в Петергоф и Кронштадт по воде
Начало: Дворцовая площадь (Возле киоска ГТИБ, не внутри)
«Добраться до них мы сможем на скоростном судне — метеоре или катамаране»
9 июня в 09:30
10 июня в 09:30
от 7 550 за человека
В Кронштадт на метеоре/катамаране с посещением Музея Морской славы и собора
🚌 На автобусе
🚀 На метеоре
Групповая
7 часов
27 отзывов
В Кронштадт на метеоре/катамаране с посещением Музея Морской славы и собора
Начало: Дворцовая пл., около парка - ориентир киоск ГТИБ
«На скоростном судне типа метеор или катамаран Вы отправитесь в Кронштадт по Финскому заливу - по пути Вы увидите символы новой туристской географии Санкт-Петербурга - стадион “Газпром-Арена” и небоскреб Лахта-центра»
Расписание: с 31 мая по 31 августа, Ежедневно в 10:30
Завтра в 09:30
11 июня в 09:30
4 900 за человека
В Петергоф по воде: экскурсия по Нижнему парку, Екатерининскому корпусу и гротам
🚀 На метеоре
Групповая
6.5 часов
12 отзывов
В Петергоф по воде: экскурсия по Нижнему парку, Екатерининскому корпусу и гротам
Отправиться в русский Версаль, впечатлиться интерьерами дворца и прогуляться среди фонтанов
Начало: На Английской набережной
«Туда и обратно вы доберётесь с комфортом на скоростном судне на подводных крыльях (метеор/восход/катамаран)»
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
5 500 за человека
В Петергоф - на метеоре! Экскурсия с индивидуальным гидом
🚶 Пешая
🚀 На метеоре
Индивидуальная
5 часов
10 отзывов
В Петергоф - на метеоре! Экскурсия с индивидуальным гидом
Посетить летнюю резиденцию российских императоров и насладиться видами Финского залива по пути
«Лучшим способом добраться до самой роскошной императорской резиденции станет водная прогулка на метеоре»
12 июня в 15:30
16 июня в 10:30
8 000 за всё до 8 чел.
Петергоф от А до Я: метеор, Нижний парк и экскурсия в Большой дворец (билеты включены)
🚀 На метеоре
скидка
10%
Групповая
8 часов
29 отзывов
Популярное предложение
Петергоф от А до Я: метеор, Нижний парк и экскурсия в Большой дворец (билеты включены)
Посвятить весь день архитектуре и фонтанам на заливе в мини-группе
Начало: На площади Искусств
«По окончании программы вы вернётесь в Санкт-Петербург самым быстрым и удобным способом — на метеоре»
Расписание: в среду, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
9 июня в 09:00
12 июня в 09:00
62005 580 за человека
Мегатур 2 в 1: в Кронштадт и Петергоф по воде на скоростных судах
🚀 На метеоре
⛴ На теплоходе
Групповая
9 часов
6 отзывов
Мегатур 2 в 1: в Кронштадт и Петергоф по воде на скоростных судах
Успеть всё на самой насыщенной групповой экскурсии из Петербурга
Начало: На Дворцовой площади
«09:55 — «Метеор»\«Катамаран» в Кронштадт»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:30
7 550 за человека
На метеоре - в Петергоф
🚀 На метеоре
⛴ На теплоходе
Групповая
1 час
7 отзывов
На метеоре - в Петергоф
Добраться до дворцово-паркового комплекса по воде всего за 40 минут
Начало: На причале «Спуск со львами»
«Метеор отправляется от пристани «Спуск со львами» у Дворцового моста»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 400 за человека
С корабля на бал: в Петергоф на метеоре с индивидуальным гидом
🚶 Пешая
🚀 На метеоре
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
С корабля на бал: в Петергоф на метеоре с индивидуальным гидом
Взглянуть на символы современного Петербурга и главные достопримечательности русского Версаля
«Скоростной метеор, который домчит нас до южного побережья Финского залива, отправляется от Дворцовой или Адмиралтейской набережной»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
87007 830 за всё до 6 чел.
Петергоф. Фонтаны (экскурсия по парку) + возвращение на «Метеоре»
🚀 На метеоре
Групповая
6 часов
2 отзыва
Петергоф. Фонтаны (экскурсия по парку) + возвращение на «Метеоре»
«Возвращаться в Петербург Вы будете на метеоре, через просторы Финского залива»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 11:00
от 3 700 за человека
Кронштадт и Петергоф. Морской Собор + метеор + Фонтаны
🚀 На метеоре
⛴ На теплоходе
Групповая
10 часов
Кронштадт и Петергоф. Морской Собор + метеор + Фонтаны
Расписание: Понедельник, Среда в 10:30
от 3 600 за человека
Билеты на катер «Метеор» Санкт-Петербург - Петергоф
🚀 На метеоре
🚤 На катере
🚤 На катере
Групповая
24 минуты
Билеты на катер «Метеор» Санкт-Петербург - Петергоф
«Поездка на метеоре – самый быстрый и удобный способ попасть в Петергоф, минуя городские пробки»
Расписание: Ежедневно в 09:55, 10:55, 11:55, 13:25, 14:55, 15:55, 16:55
1 600 за человека
Билеты на катер «Метеор» Петергоф - Санкт-Петербург
🚀 На метеоре
🚤 На катере
Групповая
24 минуты
Билеты на катер «Метеор» Петергоф - Санкт-Петербург
«Поездка на метеоре – самый быстрый и удобный способ добраться из Петергофа до Санкт-Петербурга, минуя городские пробки»
Расписание: Ежедневно в 12:55, 12:45, 14:15, 15:45, 16:45, 17:45, 18:15, 19:45
1 600 за человека
Билеты на катер «Метеор» Санкт-Петербург - Петергоф и обратно
🚀 На метеоре
🚤 На катере
🚤 На катере
Групповая
1.5 часа
Билеты на катер «Метеор» Санкт-Петербург - Петергоф и обратно
«Поездка на метеоре – самый быстрый и удобный способ попасть в Петергоф, минуя городские пробки»
Расписание: Ежедневно в 09:35, 10:35, 11:35, 12:35, 13:35, 14:35, 15:35, 16:35, 17:05
2 900 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елизавета
    5 июня 2024
    К фонтанам Петергофа - на метеоре и в мини-группе (билеты включены)
    Нам понравилась такая экскурсия. Без очередей, без суеты. С нами была экскурсовод Елена - грамотная, приятная женщина. Рассказывала интересно и
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    понятно, никуда нас не гнала и не торопила. Самые основные места в Нижнем парке Елена нам показала. Петергоф, конечно, настолько огромный, что его весь не обойти и за несколько дней. Поэтому в этой экскурсии самые яркие места и факты. Спасибо Елена и вашей команде!

  • А
    Анна
    5 июня 2024
    К фонтанам Петергофа - на метеоре и в мини-группе (билеты включены)
    Хочу выразить благодарность организаторам и потрясающему гиду Елене! Экскурсия была просто потрясающая! Огромное вам спасибо!
  • С
    Светлана
    5 июня 2024
    К фонтанам Петергофа - на метеоре и в мини-группе (билеты включены)
    Экскурсия очень понравилась, хорошая организация, всё было во время, без задержек. Гид Виктория хорошо преподносит материал, интересно и легко воспринимается
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    информация. Понравилось, что было достаточно свободного времени для осмотра парка. Обратная дорога на микроавтобусе также сопровождалась интересной, исторической информацией. Окончание маршрута у Казанского собора, что очень удобно. Отдельное спасибо Виктории за доброжелательность и отлично проведенную экскурсию.

  • А
    Алена
    5 июня 2024
    Мегатур 2 в 1: в Кронштадт и Петергоф по воде на скоростных судах
    Первый раз были в Питере. Экскурсия на целый день. Устали, но впечатлений!!!!! Всё очень здорово. Гиды просто молодцы! Организация супер!!!!!
  • О
    Оксана
    3 июня 2024
    Большое путешествие в Кронштадт на скоростном судне
    Экскурсовод высокого уровня с правильно поставленной речью. Приятно было слушать ее рассказы на протяжении всей поездки, как водной, так и
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    сухопутной. Немного огорчило, что по факту выезд был раньше на 1 час, чем запланировано. И вид транспорта поменяли метами. Но это из-за погодных условий. Мы остались очень довольны.

  • К
    Карина
    1 июня 2024
    В Петергоф по воде: экскурсия по Нижнему парку, Екатерининскому корпусу и гротам
    К организаторам экскурсии и сопровождающему гиду только благодарность. Елена очень приятный человек и знающий гид. Но в Большом дворце все
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    было ужасно организовано! При жаре 30 градусов они загнали в комнату сразу несколько групп и мы стояли, обливаясь потом, изнемогая от жары и жажды (воду на входе отбирали), минут 15-20. И далее группы шли впритык, иногда одновременно по 2 в одной комнате, что не способствовало восприятию информации. К тому же служители музея не разрешали остановиться даже на минуту для фото экспонатов, подгоняли: «Останавливаться запрещено!» В общем, погоня за деньгами затмила заботу о посетителях. И в парке было грязно, одуванчики цвели во всю, трава не скошена. Все это очень испортило впечатление о таком прекрасном месте. Очень жаль!

  • М
    Мария
    30 мая 2024
    В Петергоф на «Метеоре» с посещением Большого дворца
    Экскурсия в Петергоф на метеоре, экскурсия в Большой дворец и экскурсия в подарок в гроты-это было чудесно! Самая лучшая экскурсия!
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    Начну с того, что нас встретили гиды, наш гид была Алёна, она нас везде встречала, сопровождала, всегда была рядом, все хорошо объясняла. Мы отправились на катамаран, неизгладимые впечатления от скорости и комфорта! Обратно возвращались на метеоре, тоже очень классно плюс быстро, в дороге полчаса в одну сторону. Сами экскурсии очень интересные и познавательные, места красивые, исторические. И конечно прекрасные фото на память. Также было достаточно свободного время покушать и пофотографироваться, а кто не хотел, мог поменять билеты обратно на пораньше и уехать. Но таких было мало. Также Алёна провела нам экскурсию по грозами, замечательно рассказывает! Спасибо огромное! Все чётко, здорово!

  • Т
    Таисия
    30 мая 2024
    В Петергоф на «Метеоре» с посещением Большого дворца
    Все супер
  • Р
    Рожкова
    30 мая 2024
    В Петергоф на «Метеоре» с посещением Большого дворца
    Все понравилось, спасибо!
  • А
    Анастасия
    30 мая 2024
    Петергоф на метеоре/катамаране - Гроты, Екатерининский корпус и Нижний парк
    Организация трансфера была отличной, сопровождение НеваТревэл была на высшем уровне, Петергоф встретил нас яркими красками и солнечным днём, экскурсоводом оказалась
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    милая бабуля, с сорокалетним стажем, она наверняка много знает, но вещает довольно заунывно и монотонно, хотелось бы более живого сопровождения. От экскурсии в Нижнем Парке пришлось отказаться и быстро обследовать его самостоятельно, чтобы всё успеть и не остаться голодными. Но в целом, большое спасибо за организацию и настроение, которое мы получили от этого дня!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «На метеоре»

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  1. К фонтанам Петергофа - на метеоре и в мини-группе (билеты включены)
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  3. Петергоф на метеоре/катамаране - Гроты, Екатерининский корпус и Нижний парк
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "На метеоре" можно забронировать 24 экскурсии от 1 000 до 8 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 8830 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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