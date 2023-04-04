Весенний Петербург
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Свободный день
Самостоятельный заезд.
Размещение в гостинице после 14:00.
Свободный день без экскурсионного и транспортного обслуживания.
Экскурсия по городу «Портрет Великого города»
Завтрак в ресторане гостиницы.
Обзорная экскурсия по Петербургу «Портрет великого города» с осмотром архитектурных ансамблей парадного центра Петербурга: Дворцовой набережной, Адмиралтейства, Стрелки Васильевского острова, Медного всадника.
Посещение Кунсткамеры.
Вы ознакомитесь с уникальной коллекцией предметов старины, раскрывающих историю и быт многих народов, и увидите часть коллекции самого Петра Великого — коллекцию анатомических редкостей и аномалий.
Транспорт предоставляется на обзорную экскурсию.
Свободный день
Завтрак в ресторане гостиницы.
Свободный день без экскурсионного и транспортного обслуживания.
За дополнительную оплату:
- Загородная экскурсия в Петергоф с посещением Большого дворца, самого крупного и значительного архитектурного сооружения дворцово-паркового ансамбля Петергофа, обладающего богатейшей коллекцией русского и западноевропейского изобразительного и прикладного искусства XVII–начала XX вв.
Пешеходная экскурсия «Два острова, три века»
Завтрак в ресторане гостиницы.
Пешеходная экскурсия «Два острова, три века».
Эпитет «самый» можно использовать в описании всех объектов показа этой экскурсии, и начинается она с экскурсии в Исаакиевский собор.
Собор поражает богатством интерьера, отделанного различными сортами мрамора, малахитовыми и лазуритовыми колоннами, живописью и мозаиками.
Продолжится экскурсия знакомством с самым узнаваемым памятником нашего города «Медный всадник», созданный к 100-летию восшествия Петра I на престол.
Закончится экскурсия на рукотворном острове «Новая Голландия».
Это самый молодой парк Петербурга, представляющий из себя уникальное культурное публичное пространство, с музеями, ресторанами, выставками, зонами отдыха, детскими площадками, мастер-классами и концертами, расположившийся в памятнике архитектуры XVIII века.
Свободное время в центре города.
Транспорт не предоставляется.
Свободный день
Завтрак в ресторане гостиницы.
Свободный день без экскурсионного и транспортного обслуживания.
За дополнительную оплату:
- Загородная экскурсия в Кронштадт.
Экскурсионный маршрут включает в себя знакомство с комплексом защитных сооружений от наводнений, откуда вы сможете полюбоваться панорамой Финского залива и увидеть знаменитые кронштадтские форты.
Во время обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по городу Вы побываете на берегу гавани, сохранившей свою конфигурацию с петровских времен, пройдете по аллеям Петровского парка, увидите памятник основателю Санкт-Петербурга и Кронштадта, дворец, возводившийся для А. Д. Меншикова, петровский корабельный док, знаменитый Кронштадтский футшток, Морской собор и еще целый ряд памятников архитектуры, культуры, науки и техники, создающих неповторимый облик города.
Пешеходная экскурсия «Твоих оград узор чугунный…»
Завтрак в ресторане гостиницы.
Пешеходная экскурсия «Твоих оград узор чугунный…».
Строгая красота линий оград Казанского собора, Михайловского сада, ажур перил набережных и мостов — эта нескончаемая мелодия чугунных кружев составляет неповторимость и одну из особенностей Северной столицы.
Посещение Храма Воскресения Христова, уникальный памятник императору Александру II Освободителю.
Здесь представлены крупнейшее в России собрание мозаики, итальянские цветные мраморы, уральские и алтайские поделочные камни, а также мозаичная коллекция российской геральдики.
Экскурсия в Эрмитаж — своеобразный храм красоты, истории и культуры познакомит Вас с шедеврами Леонардо да Винчи, Рафаэля, Микеланджело и других величайших мастеров.
Транспорт не предоставляется.
Загородная экскурсия в Царское Село. Отъезд
Завтрак в ресторане гостиницы.
Освобождение номеров.
Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца — блестящего творения Ф. Б. Растрелли.
Роскошью убранства восхищают Большой зал Екатерининского дворца и «Золотая анфилада» парадных залов, среди которых — всемирно известная возрожденная Янтарная комната.
Окончание тура не позднее 20:00 в центре.
Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.
Проживание
Тур предполагает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Период
|2-мест. номер
|Доп. место
|1-мест. номер
|Доп. сутки, цена за номер
|1-мест.
|2-мест.
|2-мест. + доп. место
Кирочная
Туркласс, удобства на блок,
Завтрак накрытие
|23.03-24.04
|19700
|19700
|26330
|2600
|2990
|4485
|24.04-14.05
|21600
|21600
|29790
|3185
|3640
|5460
|12.05-28.05
|20450
|20450
|29030
|3055
|3250
|4875
Кирочная
Стандарт, удобства в номере
Завтрак накрытие
|23.03-24.04
|21200
|21200
|29000
|3055
|3510
|5265
|24.04-14.05
|23050
|23050
|32800
|3705
|4160
|6240
|12.05-28.05
|21950
|21950
|30530
|3315
|3770
|5655
Санкт-Петербург 4*
Стандарт ДВОР
Завтрак шведский стол
|23.03-24.04
|23050
|23150
|35530
|4160
|4160
|6240
|24.04-14.05
|29800
|25100
|49300
|6500
|6500
|8710
|14.05-21.05
|28300
|24800
|46240
|5980
|5980
|8190
Санкт-Петербург 4*
Делакс НЕВА
Завтрак шведский стол
|23.03-24.04
|34300
|25800
|58480
|8060
|8060
|10140
|24.04-21.05
|40250
|27550
|70670
|10140
|10140
|12350
Москва 4*
Стандарт
Завтрак шведский стол
|23.03-24.04
|22700
|25400
|32450
|3640
|4030
|6630
|24.04-14.05
|27200
|24500
|41630
|5200
|5590
|7800
|14.05-21.05
|25700
|24200
|38570
|4680
|5070
|7280
|Цена тура без проживания, без питания
|11585
Скидка на ребенка до 14 лет — 850 руб.
Варианты проживания
Гостиница «Кирочная»
Гостиница "Кирочная" находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в 15 минутах ходьбы от станции метро "Чернышевская".
Поблизости расположены такие достопримечательности, как Таврический сад, Смольный институт, музей А. В. Суворова.
Это комфортное и спокойное место с номерами вместимостью до 4 человек, интерьер которых выполнен в классическом английском стиле.
Идеальный вариант для тех, кто хотел бы жить в центре и не переплачивать за дополнительные услуги.
Номерной фонд - 24 номера разной вместимости: 13 двухместных, 8 трехместных, 3 четырехместных.
Все они оборудованы крепкими односпальными кроватями с массивными изголовьями.
В меблировку входят также прикроватные тумбочки, столы, стулья, шкаф для одежды.
Гостям предоставляют чашки, блюдца, полотенца, бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Ванные комнаты расположены на этаже, 1 на 2-3 номера. В них установлены душевые кабины, санузлы, раковины.
Некоторые номера оснащены собственными удобствами.
Отель «Москва» 4
Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского».
К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.
Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом.
В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру.
На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.
На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга.
Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.
Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты.
За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.
«Санкт-Петербург» 4
К услугам гостей этого отеля просторные номера с прекрасным видом на Санкт-Петербург и Неву. Отель расположен в центре города, на Пироговской набережной.
В числе удобств современных номеров отеля «Санкт-Петербург» — кабельное телевидение, письменный стол и гостиная зона. Во многих номерах имеются большие окна с панорамным видом на реку. Доставка еды и напитков в номер осуществляется круглосуточно.
В ресторане «Беринг» подают блюда русской, паназиатской и европейской кухни. По утрам сервируют разнообразный завтрак «шведский стол». В ресторане La Vue на крыше с панорамным видом на Неву открыто 5 обеденных залов и предлагается дегустация вин.
Стойка регистрации отеля «Санкт-Петербург» работает круглосуточно. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi. Помимо этого, гости отеля «Санкт-Петербург» могут посетить сувенирный магазин и воспользоваться конференц-залами.
Отель «Санкт-Петербург» находится менее чем в 3 км от Эрмитажа. Расстояние до Финляндского железнодорожного вокзала составляет менее 1 км.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Размещение в гостинице 6 суток, при выборе тарифа с проживанием
- Питание: 6 завтраков в ресторане гостиницы, при выборе тарифа с проживанием
- Экскурсионная программа и транспортное обслуживание в объеме согласно программе тура
- Услуги экскурсовода-групповода на все экскурсионные дни тура
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
- Питание, не указанное в программе (обеды, ужины) и питание по программе: 6 завтраков в ресторане гостиницы, при выборе тарифа без проживания
- Размещение в гостинице, при выборе тарифа без проживания
- Трансфер в день заезда и выезда (ж/д вокзал (аэропорт) — гостиница или гостиница — ж/д вокзал (аэропорт):в дневное время (08:00-23:00) — 2 800 руб. /машина в одну сторонув ночное время (23:00-08:00) — 4 680 руб. /машина в одну сторону.
- В дневное время (08:00-23:00) — 2 800 руб. /машина в одну сторону
- В ночное время (23:00-08:00) — 4 680 руб. /машина в одну сторону.
- Экскурсии за дополнительную плату (стоимость уточняется):загородная экскурсия в Петергоф с посещением Большого дворцазагородная экскурсия в Кронштадт.
- Загородная экскурсия в Петергоф с посещением Большого дворца
- Загородная экскурсия в Кронштадт
- Место начала и завершения?
- Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
- Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.