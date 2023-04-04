Весенний Петербург. Сокращенная программа на 7 дней

Весенний Петербург

5
3 отзыва
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Комбинированный недельный тур в прекрасном Санкт-Петербурге весной. Вас ждет насыщенная программа с посещением самых популярных достопримечательностей города.
Весенний Петербург. Сокращенная программа на 7 дней
Весенний Петербург. Сокращенная программа на 7 дней
Весенний Петербург. Сокращенная программа на 7 дней
Весенний Петербург. Сокращенная программа на 7 дней
Весенний Петербург. Сокращенная программа на 7 дней
Весенний Петербург. Сокращенная программа на 7 дней
Весенний Петербург. Сокращенная программа на 7 дней
Весенний Петербург. Сокращенная программа на 7 дней
Весенний Петербург. Сокращенная программа на 7 дней
Весенний Петербург. Сокращенная программа на 7 дней
Весенний Петербург. Сокращенная программа на 7 дней
Весенний Петербург. Сокращенная программа на 7 дней
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Что вас ожидает:

Комбинированный формат тура
Комбинированный формат тура
Отличная возможность собрать тур на свой вкус: отдохнуть или продолжить дополнительную экскурсионную программу
Огромная музейная экспозиция
Огромная музейная экспозиция
Посетим музеи с мировым именем и самой большой музейной экспозицией в России
Погружение в историю
Погружение в историю
Погрузимся в атмосферу 19 века, гуляя по чарующим питерским улочкам

Программа тура по дням

1 день

Свободный день

Самостоятельный заезд.

Размещение в гостинице после 14:00.

Свободный день без экскурсионного и транспортного обслуживания.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
2 день

Экскурсия по городу «Портрет Великого города»

Завтрак в ресторане гостиницы.

Обзорная экскурсия по Петербургу «Портрет великого города» с осмотром архитектурных ансамблей парадного центра Петербурга: Дворцовой набережной, Адмиралтейства, Стрелки Васильевского острова, Медного всадника.

Посещение Кунсткамеры.

Вы ознакомитесь с уникальной коллекцией предметов старины, раскрывающих историю и быт многих народов, и увидите часть коллекции самого Петра Великого — коллекцию анатомических редкостей и аномалий.

Транспорт предоставляется на обзорную экскурсию.

Экскурсия по городу «Портрет Великого города»Экскурсия по городу «Портрет Великого города»Экскурсия по городу «Портрет Великого города»Экскурсия по городу «Портрет Великого города»
3 день

Свободный день

Завтрак в ресторане гостиницы.

Свободный день без экскурсионного и транспортного обслуживания.

За дополнительную оплату:

  • Загородная экскурсия в Петергоф с посещением Большого дворца, самого крупного и значительного архитектурного сооружения дворцово-паркового ансамбля Петергофа, обладающего богатейшей коллекцией русского и западноевропейского изобразительного и прикладного искусства XVII–начала XX вв.
Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
4 день

Пешеходная экскурсия «Два острова, три века»

Завтрак в ресторане гостиницы.

Пешеходная экскурсия «Два острова, три века».

Эпитет «самый» можно использовать в описании всех объектов показа этой экскурсии, и начинается она с экскурсии в Исаакиевский собор.

Собор поражает богатством интерьера, отделанного различными сортами мрамора, малахитовыми и лазуритовыми колоннами, живописью и мозаиками.

Продолжится экскурсия знакомством с самым узнаваемым памятником нашего города «Медный всадник», созданный к 100-летию восшествия Петра I на престол.

Закончится экскурсия на рукотворном острове «Новая Голландия».

Это самый молодой парк Петербурга, представляющий из себя уникальное культурное публичное пространство, с музеями, ресторанами, выставками, зонами отдыха, детскими площадками, мастер-классами и концертами, расположившийся в памятнике архитектуры XVIII века.

Свободное время в центре города.

Транспорт не предоставляется.

Пешеходная экскурсия «Два острова, три века»Пешеходная экскурсия «Два острова, три века»Пешеходная экскурсия «Два острова, три века»Пешеходная экскурсия «Два острова, три века»
5 день

Свободный день

Завтрак в ресторане гостиницы.

Свободный день без экскурсионного и транспортного обслуживания.

За дополнительную оплату:

  • Загородная экскурсия в Кронштадт.

Экскурсионный маршрут включает в себя знакомство с комплексом защитных сооружений от наводнений, откуда вы сможете полюбоваться панорамой Финского залива и увидеть знаменитые кронштадтские форты.

Во время обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по городу Вы побываете на берегу гавани, сохранившей свою конфигурацию с петровских времен, пройдете по аллеям Петровского парка, увидите памятник основателю Санкт-Петербурга и Кронштадта, дворец, возводившийся для А. Д. Меншикова, петровский корабельный док, знаменитый Кронштадтский футшток, Морской собор и еще целый ряд памятников архитектуры, культуры, науки и техники, создающих неповторимый облик города.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
6 день

Пешеходная экскурсия «Твоих оград узор чугунный…»

Завтрак в ресторане гостиницы.

Пешеходная экскурсия «Твоих оград узор чугунный…».

Строгая красота линий оград Казанского собора, Михайловского сада, ажур перил набережных и мостов — эта нескончаемая мелодия чугунных кружев составляет неповторимость и одну из особенностей Северной столицы.

Посещение Храма Воскресения Христова, уникальный памятник императору Александру II Освободителю.

Здесь представлены крупнейшее в России собрание мозаики, итальянские цветные мраморы, уральские и алтайские поделочные камни, а также мозаичная коллекция российской геральдики.

Экскурсия в Эрмитаж — своеобразный храм красоты, истории и культуры познакомит Вас с шедеврами Леонардо да Винчи, Рафаэля, Микеланджело и других величайших мастеров.

Транспорт не предоставляется.

Пешеходная экскурсия «Твоих оград узор чугунный…»Пешеходная экскурсия «Твоих оград узор чугунный…»Пешеходная экскурсия «Твоих оград узор чугунный…»Пешеходная экскурсия «Твоих оград узор чугунный…»
7 день

Загородная экскурсия в Царское Село. Отъезд

Завтрак в ресторане гостиницы.

Освобождение номеров.

Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца — блестящего творения Ф. Б. Растрелли.

Роскошью убранства восхищают Большой зал Екатерининского дворца и «Золотая анфилада» парадных залов, среди которых — всемирно известная возрожденная Янтарная комната.

Окончание тура не позднее 20:00 в центре.

Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.

Загородная экскурсия в Царское Село. ОтъездЗагородная экскурсия в Царское Село. ОтъездЗагородная экскурсия в Царское Село. ОтъездЗагородная экскурсия в Царское Село. Отъезд

Проживание

Тур предполагает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

РазмещениеПериод2-мест. номерДоп. место1-мест. номерДоп. сутки, цена за номер
1-мест. 2-мест.2-мест. + доп. место

Кирочная

Туркласс, удобства на блок,

Завтрак накрытие

23.03-24.04197001970026330260029904485
24.04-14.05216002160029790318536405460
12.05-28.05204502045029030305532504875

Кирочная

Стандарт, удобства в номере

Завтрак накрытие

23.03-24.04212002120029000305535105265
24.04-14.05230502305032800370541606240
12.05-28.05219502195030530331537705655

Санкт-Петербург 4*

Стандарт ДВОР

Завтрак шведский стол

23.03-24.04230502315035530416041606240
24.04-14.05298002510049300650065008710
14.05-21.05283002480046240598059808190

Санкт-Петербург 4*

Делакс НЕВА

Завтрак шведский стол

23.03-24.043430025800584808060806010140
24.04-21.05402502755070670101401014012350

Москва 4*

Стандарт

Завтрак шведский стол

23.03-24.04227002540032450364040306630
24.04-14.05272002450041630520055907800
14.05-21.05257002420038570468050707280
Цена тура без проживания, без питания 11585

Скидка на ребенка до 14 лет — 850 руб.

Варианты проживания

Гостиница «Кирочная»

6 ночей

Гостиница "Кирочная" находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в 15 минутах ходьбы от станции метро "Чернышевская".

Поблизости расположены такие достопримечательности, как Таврический сад, Смольный институт, музей А. В. Суворова.

Это комфортное и спокойное место с номерами вместимостью до 4 человек, интерьер которых выполнен в классическом английском стиле.

Идеальный вариант для тех, кто хотел бы жить в центре и не переплачивать за дополнительные услуги.

Номерной фонд - 24 номера разной вместимости: 13 двухместных, 8 трехместных, 3 четырехместных.

Все они оборудованы крепкими односпальными кроватями с массивными изголовьями.

В меблировку входят также прикроватные тумбочки, столы, стулья, шкаф для одежды.

Гостям предоставляют чашки, блюдца, полотенца, бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Ванные комнаты расположены на этаже, 1 на 2-3 номера. В них установлены душевые кабины, санузлы, раковины.

Некоторые номера оснащены собственными удобствами.

Гостиница «Кирочная»Гостиница «Кирочная»Гостиница «Кирочная»Гостиница «Кирочная»Гостиница «Кирочная»Гостиница «Кирочная»

Отель «Москва» 4

6 ночей

Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского».

К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.

Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом.

В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру.

На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.

На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга.

Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.

Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты.

За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.

Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4

«Санкт-Петербург» 4

6 ночей

К услугам гостей этого отеля просторные номера с прекрасным видом на Санкт-Петербург и Неву. Отель расположен в центре города, на Пироговской набережной.

В числе удобств современных номеров отеля «Санкт-Петербург» — кабельное телевидение, письменный стол и гостиная зона. Во многих номерах имеются большие окна с панорамным видом на реку. Доставка еды и напитков в номер осуществляется круглосуточно.

В ресторане «Беринг» подают блюда русской, паназиатской и европейской кухни. По утрам сервируют разнообразный завтрак «шведский стол». В ресторане La Vue на крыше с панорамным видом на Неву открыто 5 обеденных залов и предлагается дегустация вин.

Стойка регистрации отеля «Санкт-Петербург» работает круглосуточно. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi. Помимо этого, гости отеля «Санкт-Петербург» могут посетить сувенирный магазин и воспользоваться конференц-залами.

Отель «Санкт-Петербург» находится менее чем в 3 км от Эрмитажа. Расстояние до Финляндского железнодорожного вокзала составляет менее 1 км.

«Санкт-Петербург» 4«Санкт-Петербург» 4«Санкт-Петербург» 4«Санкт-Петербург» 4«Санкт-Петербург» 4

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение в гостинице 6 суток, при выборе тарифа с проживанием
  • Питание: 6 завтраков в ресторане гостиницы, при выборе тарифа с проживанием
  • Экскурсионная программа и транспортное обслуживание в объеме согласно программе тура
  • Услуги экскурсовода-групповода на все экскурсионные дни тура
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
  • Питание, не указанное в программе (обеды, ужины) и питание по программе: 6 завтраков в ресторане гостиницы, при выборе тарифа без проживания
  • Размещение в гостинице, при выборе тарифа без проживания
  • Трансфер в день заезда и выезда (ж/д вокзал (аэропорт) — гостиница или гостиница — ж/д вокзал (аэропорт):в дневное время (08:00-23:00) — 2 800 руб. /машина в одну сторонув ночное время (23:00-08:00) — 4 680 руб. /машина в одну сторону.
  • В дневное время (08:00-23:00) — 2 800 руб. /машина в одну сторону
  • В ночное время (23:00-08:00) — 4 680 руб. /машина в одну сторону.
  • Экскурсии за дополнительную плату (стоимость уточняется):загородная экскурсия в Петергоф с посещением Большого дворцазагородная экскурсия в Кронштадт.
  • Загородная экскурсия в Петергоф с посещением Большого дворца
  • Загородная экскурсия в Кронштадт
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Л
4 апр 2023
Все организовано хорошо. Все вовремя в назначенное месте. Спасибо
М
26 мар 2023
Здравствуйте. Поездкой и ее организацией в целом остались довольны. Есть одно замечание, прошу принять к сведению и улучшить сервис. Экскурсия в Кронштадт была организована в маленьком автобусе, сидели на заднем ряду, в окна не посмотреть, а при поездке экскурсовод рассказывала про достопримечательности, которые попадались нам по пути. Считаю, что нужно либо не сажать туда туристов, либо поменять транспорт.
Т
20 мар 2023
Отличная организация тура. Экскурсии интересные, все места, которые посетили с экскурсоводом, впечатляют. Особенно захватывает дух конечно в Эрмитаже и Петергофе. Гиды замечательные. Не успевала из-за самолета на экскурсию в первый день, перенесли и организовали посещение.

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