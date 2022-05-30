1 день

Прибытие. Экскурсия по городу. Экскурсия по Петропавловской крепости

Прибытие в Санкт-Петербург.

Самостоятельный заезд. Размещение в гостинице или вещи в камеру хранения гостиницы.

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее:

• индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 1500 руб./машина).

С 9:00 до 13:00 (до отъезда на программу) в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Экскурсионный Петербург».

Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.

13:00. Отъезд от гостиницы на автобусе.

Большая обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу.

Большая обзорная экскурсия подробно познакомит Вас с более чем трехсотлетней историей Северной столицы.

Вы узнаете, как был основан город, и увидите его первые постройки, сохранившиеся до наших дней – Петропавловскую крепость и деревянный Домик Петра I.

Перед Вами во всем великолепии предстанут панорамы парадных набережных Санкт-Петербурга и ансамбли центральных площадей.

Вы побываете на Марсовом поле и узнаете, чем знаменит первый парк города – Летний сад; проедете по главной улице Санкт-Петербурга – Невскому проспекту, и увидите все самые известные достопримечательности: Аничков мост, площадь Островского, Гостиный двор, Казанский собор.

Вы узнаете историю создания петербургских мостов и почувствуете пульс современного города.

Экскурсия по территории Петропавловской крепости

Петропавловская крепость первая постройка Санкт-Петербурга – была возведена в ходе Северной войны со Швецией, которую Россия вела за возвращение выхода к побережью Балтийского моря.

День ее закладки 16 (27) мая 1703 года считается днем основания города. Новой фортеции Петр I дал имя Санкт-Петербург. Так же стали называть и город, который быстро разрастался за пределами крепостных стен.

Петропавловская крепость — уникальный военный, исторический и архитектурный памятник, судьба которого тесно переплелась с судьбой всей России.

Для комфорта вам будут выданы радио-гиды.

Место окончания программы: гостиница.

Продолжительность программы: ~ 7 часов.