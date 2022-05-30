Прибытие в Санкт-Петербург.
Самостоятельный заезд. Размещение в гостинице или вещи в камеру хранения гостиницы.
Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее:
• индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 1500 руб./машина).
С 9:00 до 13:00 (до отъезда на программу) в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Экскурсионный Петербург».
Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.
13:00. Отъезд от гостиницы на автобусе.
Большая обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу.
Большая обзорная экскурсия подробно познакомит Вас с более чем трехсотлетней историей Северной столицы.
Вы узнаете, как был основан город, и увидите его первые постройки, сохранившиеся до наших дней – Петропавловскую крепость и деревянный Домик Петра I.
Перед Вами во всем великолепии предстанут панорамы парадных набережных Санкт-Петербурга и ансамбли центральных площадей.
Вы побываете на Марсовом поле и узнаете, чем знаменит первый парк города – Летний сад; проедете по главной улице Санкт-Петербурга – Невскому проспекту, и увидите все самые известные достопримечательности: Аничков мост, площадь Островского, Гостиный двор, Казанский собор.
Вы узнаете историю создания петербургских мостов и почувствуете пульс современного города.
Экскурсия по территории Петропавловской крепости
Петропавловская крепость первая постройка Санкт-Петербурга – была возведена в ходе Северной войны со Швецией, которую Россия вела за возвращение выхода к побережью Балтийского моря.
День ее закладки 16 (27) мая 1703 года считается днем основания города. Новой фортеции Петр I дал имя Санкт-Петербург. Так же стали называть и город, который быстро разрастался за пределами крепостных стен.
Петропавловская крепость — уникальный военный, исторический и архитектурный памятник, судьба которого тесно переплелась с судьбой всей России.
Для комфорта вам будут выданы радио-гиды.
Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~ 7 часов.
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф "без завтрака")
09:00. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия «Императорский Петербург» с посещением Эрмитажа.
Это встреча с блеском и роскошью императорского Санкт-Петербурга, прекрасное воспоминание о том времени, когда город на Неве был блистательной столицей России.
Вы увидите красивейшие дворцы, набережные и площади, а в музейных залах Эрмитажа полюбуетесь бесценными шедеврами мировой живописи и скульптуры.
Экскурсионные остановки: • Дворцовая площадь • Манежная площадь.
Посещение Эрмитажа.
Эрмитаж – крупнейший художественный музей мира. Его коллекции насчитывают более 3,5 млн. экспонатов.
Вы познакомитесь с парадными залами и основными шедеврами Эрмитажа – работами Леонардо да Винчи, Тициана, Рубенса, Рембрандта, Ван Дейка, Рафаэля и других.
Место окончания программы: центр города (ближайшая ст. метро «Адмиралтейская»).
Продолжительность программы: ~ 3 часа.
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф "без завтрака")
09:00. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия в Петергоф «В сверканье легком царствует вода…»
Экскурсия по дороге в Петергоф знакомит с живописным ландшафтом южного побережья Финского залива, сохранившимися усадьбами петербургской знати и историей дороги, специально построенной для комфортного путешествия из Петербурга в Петергоф.
Экскурсия по Парку фонтанов Петергофа.
Нижний парк имеет площадь 102 га и протянулся более чем на 2 километра вдоль берега Финского залива.
Для того, чтобы превратить пустынный болотистый берег Финского залива в роскошный парк с фонтанами и каскадами, потребовались невероятные усилия.
Причем, все работы выполнялись вручную – были завезены тонны плодородной земли, высажены декоративные деревья и кустарники, которые смогли прижиться в холодном северном климате.
Петергоф – столица фонтанов, волшебный сад с дворцом, увенчанным стоящей на крыше золотой вазой. Его подножием служит Большой каскад – невероятная водная феерия с фонтанами и скульптурами.
Струя самого знаменитого фонтана «Самсон» взметается на высоту семиэтажного дома. По пышности и богатству оформления Петергоф превзошел свой прототип – французский Версаль и стал самым ярким дворцовым ансамблем в Европе.
Место окончания программы: у станции метро «Ленинский проспект» или «Московская».
Продолжительность программы: ~ 7 часов.
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф "без завтрака")
Освобождение номеров.
Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа отеля (при ее наличии) или сдать в камеру хранения на Московском вокзале за свой счет. Групповой трансфер на вокзал предусмотрен программой тура.
09:00. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Трансфер на Московский вокзал.
Автобусная экскурсия «Блистательный Санкт-Петербург» с посещением Исаакиевского собора.
Почти с самого основания Северная столица застраивалась не отдельными зданиями, а архитектурными звеньями, связанными между собой общим замыслом.
Вы полюбуетесь ансамблями центральных площадей города – Дворцовой, Исаакиевской, Сенатской, парадными набережными Невы и узнаете об одном из главных символов города на Неве, крупнейшем церковное сооружение Санкт-Петербурга – Исаакиевском соборе.
Экскурсия в Исаакиевский собор.
Исаакиевский собор шедевр мировой архитектуры – является четвертым по величине церковным сооружением в мире.
В ходе экскурсии Вы узнаете, почему его строили четыре раза и почему он так тесно связан с именем основателя нашего города императора Петра I.
Роскошный интерьер собора поражает воображение – эффектное сочетание позолоты, цветного стекла, лазурита и малахита, картины и мозаики известных художников, статуи и скульптурные группы.
Собор перестраивали, закрывали, на его колоннах остались шрамы от фашистских снарядов… Но смуглое золото его куполов по-прежнему сияет на петербургском небосклоне.
С колоннады Исаакиевского собора, находящейся на высоте 15-этажного дома, открывается удивительная панорама Санкт-Петербурга (входной билет можно приобрести дополнительно в кассах собора).
Место окончания программы: центр города (ст. метро «Адмиралтейская»).
Продолжительность программы: ~3 часа.
По окончании экскурсионного дня Вы самостоятельно добираетесь до Московского вокзала или гостиницы и забираете свой багаж из камеры хранения. (Просим Вас обратить особое внимание на время отправления обратных поездов из Санкт-Петербурга. Мы рекомендуем приобретать билеты на поезда, отправляющиеся не ранее 18:00).
Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее.
Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.
Тур предполагает 2-х местное размещение в отеле. Возможно 1-местное размещение с доплатой.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - страховая компания Ингосстрах. Обращайтесь в службу поддержки.