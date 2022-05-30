Весенний Санкт-Петербург

Проведите майские праздники в прекрасном городе Санкт-Петербурге! Вас ждет насыщенная программа самых популярных

5
3 отзыва
Проведите майские праздники в прекрасном городе Санкт-Петербурге! Вас ждет насыщенная программа самых популярных достопримечательностей города!
Весенний Санкт-Петербург
Весенний Санкт-Петербург
Весенний Санкт-Петербург
Весенний Санкт-Петербург
Весенний Санкт-Петербург
Весенний Санкт-Петербург
Весенний Санкт-Петербург
Весенний Санкт-Петербург
Весенний Санкт-Петербург
Весенний Санкт-Петербург
Весенний Санкт-Петербург
Весенний Санкт-Петербург
Весенний Санкт-Петербург
Весенний Санкт-Петербург
Весенний Санкт-Петербург
Весенний Санкт-Петербург
Весенний Санкт-Петербург
Весенний Санкт-Петербург
Ближайшие даты:
30
апр

Что вас ожидает 🤩

Экскурсия по Санкт-Петербургу
Экскурсия по Санкт-Петербургу
Подробно познакомимся с более чем трехсотлетней историей Северной столицы
Петропавловская крепость
Петропавловская крепость
Первая постройка Санкт-Петербурга – была возведена в ходе Северной войны со Швецией, которую Россия вела за возвращение выхода к побережью Балтийского моря
Экскурсия «Императорский Петербург»
Экскурсия «Императорский Петербург»
Это встреча с блеском и роскошью императорского Санкт-Петербурга, прекрасное воспоминание о том времени, когда город на Неве был блистательной столицей России
Посещение Эрмитажа
Посещение Эрмитажа
Крупнейший художественный музей мира
Экскурсия в Петергоф
Экскурсия в Петергоф
Живописный ландшафт южного побережья Финского залива, сохранившиеся усадьбы петербургской знати и история дороги, специально построенной для комфортного путешествия из Петербурга в Петергоф
Парк фонтанов Петергофа
Парк фонтанов Петергофа
Петергоф – столица фонтанов, волшебный сад с дворцом, увенчанным стоящей на крыше золотой вазой
Исаакиевский собор
Исаакиевский собор
Шедевр мировой архитектуры – является четвертым по величине церковным сооружением в мире

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Экскурсия по городу. Экскурсия по Петропавловской крепости

Прибытие в Санкт-Петербург.

Самостоятельный заезд. Размещение в гостинице или вещи в камеру хранения гостиницы.

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее:
• индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 1500 руб./машина).

С 9:00 до 13:00 (до отъезда на программу) в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Экскурсионный Петербург»

Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.

13:00. Отъезд от гостиницы на автобусе.

Большая обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу.

Большая обзорная экскурсия подробно познакомит Вас с более чем трехсотлетней историей Северной столицы. 

Вы узнаете, как был основан город, и увидите его первые постройки, сохранившиеся до наших дней – Петропавловскую крепость и деревянный Домик Петра I. 

Перед Вами во всем великолепии предстанут панорамы парадных набережных Санкт-Петербурга и ансамбли центральных площадей. 

Вы побываете на Марсовом поле и узнаете, чем знаменит первый парк города – Летний сад; проедете по главной улице Санкт-Петербурга – Невскому проспекту, и увидите все самые известные достопримечательности: Аничков мост, площадь Островского, Гостиный двор, Казанский собор. 

Вы узнаете историю создания петербургских мостов и почувствуете пульс современного города.

Экскурсия по территории Петропавловской крепости

Петропавловская крепость первая постройка Санкт-Петербурга – была возведена в ходе Северной войны со Швецией, которую Россия вела за возвращение выхода к побережью Балтийского моря. 

День ее закладки 16 (27) мая 1703 года считается днем основания города. Новой фортеции Петр I дал имя Санкт-Петербург. Так же стали называть и город, который быстро разрастался за пределами крепостных стен. 

Петропавловская крепость — уникальный военный, исторический и архитектурный памятник, судьба которого тесно переплелась с судьбой всей России.

Для комфорта вам будут выданы радио-гиды.

Место окончания программы: гостиница.

Продолжительность программы: ~ 7 часов.

2 день

Экскурсия "Императорский Петербург" с посещением Эрмитажа

Завтрак в гостинице (если не выбран тариф "без завтрака")

09:00. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Автобусная экскурсия «Императорский Петербург» с посещением Эрмитажа.

Это встреча с блеском и роскошью императорского Санкт-Петербурга, прекрасное воспоминание о том времени, когда город на Неве был блистательной столицей России. 

Вы увидите красивейшие дворцы, набережные и площади, а в музейных залах Эрмитажа полюбуетесь бесценными шедеврами мировой живописи и скульптуры.

Экскурсионные остановки: • Дворцовая площадь • Манежная площадь.

Посещение Эрмитажа.

Эрмитаж – крупнейший художественный музей мира. Его коллекции насчитывают более 3,5 млн. экспонатов. 

Вы познакомитесь с парадными залами и основными шедеврами Эрмитажа – работами Леонардо да Винчи, Тициана, Рубенса, Рембрандта, Ван Дейка, Рафаэля и других.

Место окончания программы: центр города (ближайшая ст. метро «Адмиралтейская»).

Продолжительность программы: ~ 3 часа.

3 день

Экскурсия в Петергоф «В сверканье легком царствует вода…». Экскурсия по Парку фонтанов Петергофа

Завтрак в гостинице (если не выбран тариф "без завтрака")

09:00. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Автобусная экскурсия в Петергоф «В сверканье легком царствует вода…»

Экскурсия по дороге в Петергоф знакомит с живописным ландшафтом южного побережья Финского залива, сохранившимися усадьбами петербургской знати и историей дороги, специально построенной для комфортного путешествия из Петербурга в Петергоф.

Экскурсия по Парку фонтанов Петергофа.

Нижний парк имеет площадь 102 га и протянулся более чем на 2 километра вдоль берега Финского залива. 

Для того, чтобы превратить пустынный болотистый берег Финского залива в роскошный парк с фонтанами и каскадами, потребовались невероятные усилия. 

Причем, все работы выполнялись вручную – были завезены тонны плодородной земли, высажены декоративные деревья и кустарники, которые смогли прижиться в холодном северном климате. 

Петергоф – столица фонтанов, волшебный сад с дворцом, увенчанным стоящей на крыше золотой вазой. Его подножием служит Большой каскад – невероятная водная феерия с фонтанами и скульптурами. 

Струя самого знаменитого фонтана «Самсон» взметается на высоту семиэтажного дома. По пышности и богатству оформления Петергоф превзошел свой прототип – французский Версаль и стал самым ярким дворцовым ансамблем в Европе.

Место окончания программы: у станции метро «Ленинский проспект» или «Московская».

Продолжительность программы: ~ 7 часов.

4 день

Экскурсия «Блистательный Санкт-Петербург» с посещением Исаакиевского собора. Отъезд

Завтрак в гостинице (если не выбран тариф "без завтрака")

Освобождение номеров.

Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа отеля (при ее наличии) или сдать в камеру хранения на Московском вокзале за свой счет. Групповой трансфер на вокзал предусмотрен программой тура.

09:00. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Трансфер на Московский вокзал.

Автобусная экскурсия «Блистательный Санкт-Петербург» с посещением Исаакиевского собора.

Почти с самого основания Северная столица застраивалась не отдельными зданиями, а архитектурными звеньями, связанными между собой общим замыслом. 

Вы полюбуетесь ансамблями центральных площадей города – Дворцовой, Исаакиевской, Сенатской, парадными набережными Невы и узнаете об одном из главных символов города на Неве, крупнейшем церковное сооружение Санкт-Петербурга – Исаакиевском соборе.

Экскурсия в Исаакиевский собор.

Исаакиевский собор шедевр мировой архитектуры – является четвертым по величине церковным сооружением в мире. 

В ходе экскурсии Вы узнаете, почему его строили четыре раза и почему он так тесно связан с именем основателя нашего города императора Петра I. 

Роскошный интерьер собора поражает воображение – эффектное сочетание позолоты, цветного стекла, лазурита и малахита, картины и мозаики известных художников, статуи и скульптурные группы. 

Собор перестраивали, закрывали, на его колоннах остались шрамы от фашистских снарядов… Но смуглое золото его куполов по-прежнему сияет на петербургском небосклоне.

С колоннады Исаакиевского собора, находящейся на высоте 15-этажного дома, открывается удивительная панорама Санкт-Петербурга (входной билет можно приобрести дополнительно в кассах собора).

Место окончания программы: центр города (ст. метро «Адмиралтейская»).

Продолжительность программы: ~3 часа.

По окончании экскурсионного дня Вы самостоятельно добираетесь до Московского вокзала или гостиницы и забираете свой багаж из камеры хранения. (Просим Вас обратить особое внимание на время отправления обратных поездов из Санкт-Петербурга. Мы рекомендуем приобретать билеты на поезда, отправляющиеся не ранее 18:00).

Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее.

Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.

Проживание

Тур предполагает 2-х местное размещение в отеле. Возможно 1-местное размещение с доплатой.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в выбранном отеле
  • 3 завтрака (если не выбран тариф "без завтрака")
  • Экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты в музеи
  • Автобус по программе (отъезд от гостиницы)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
  • Встреча/проводы на вокзале/аэропорту
  • Доп. ночи
  • Камера хранения на вокзале
  • Доп. экскурсии (по желанию)
  • Обеды и ужины (самостоятельно)
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • паспорт;
  • ваучер;
  • свидетельство о рождении для детей.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - страховая компания Ингосстрах. Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Т
30 мая 2022
Быстрота, четкость, профессионализм, быстрые ответы на вопросы, доброжелательность, связь с клиентом по различным ситуациям. Все это приводит к тому, чтобы запланировать какие-то новые туры. По туру общалась с Юлей Ростовщиковой и Екатериной. Спасибо за вашу работу
М
23 мая 2022
Особая благодарность гиду Ларисе Ивановне, водителям и менеджеру.
М
23 мая 2022
Особая благодарность гиду Ларисе Ивановне и менеджеру.

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