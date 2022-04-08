Вашему вниманию предлагаются входные билеты для самостоятельного посещения Екатерининского дворца и парка с экскурсией-аудиогидом для установки на собственный смартфон или планшет.

Хотите на несколько часов забыть о трудностях современного мира, и окунуться в атмосферу царской России? Царское село - это уникальное по своей информативность, роскоши и красоте место! В пригороде северной столицы Вы сможете увидеть не только живописные пейзажи, подышать свежим воздухом, но и перенестись во времена правления Петра Великого и Екатерины.

Всего за два-два с половиной часа Вы сможете увидеть главные достопримечательности, получить массу полезной информации, и ощутить на себе дух того времени!

Также у Вас будет возможность пройтись по залам Екатерининского дворца, пышность и изысканность которого не оставит никого равнодушным, увидеть внутренние покои, которые поражают своим масштабом и царственным величием. Роскошный Большой зал дворца, «Золотая анфилада» парадных залов, известная на весь мир Янтарная комната, - ни один из посетителей не останется равнодушным к архитектурному величию и гению создателей.

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