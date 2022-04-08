Входные билеты в Екатерининский дворец и парк с экскурсией-аудиогидом

Самостоятельное посещение Екатерининского дворца и экскурсия с аудиогидом

Групповая
Самостоятельное посещение Екатерининского дворца и экскурсия с аудиогидом.

Для получения электронного входного билета в Екатерининский дворец и прослушивания аудиогида требуется наличие собственного смартфона или планшета и установка на него бесплатного приложения WeGoTrip.
Входные билеты в Екатерининский дворец и парк с экскурсией-аудиогидом
Входные билеты в Екатерининский дворец и парк с экскурсией-аудиогидом
Входные билеты в Екатерининский дворец и парк с экскурсией-аудиогидом
Входные билеты в Екатерининский дворец и парк с экскурсией-аудиогидом

Что вас ожидает 🤩

  • Екатерининский дворец
  • Янтарная комната
  • Екатерининский парк
  • Павильоны парка
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Услуга является невозвратной. После подтверждения заказа и отправки билета в музей отмена заказа без штрафа невозможна.

Вашему вниманию предлагаются входные билеты для самостоятельного посещения Екатерининского дворца и парка с экскурсией-аудиогидом для установки на собственный смартфон или планшет.

Хотите на несколько часов забыть о трудностях современного мира, и окунуться в атмосферу царской России? Царское село - это уникальное по своей информативность, роскоши и красоте место! В пригороде северной столицы Вы сможете увидеть не только живописные пейзажи, подышать свежим воздухом, но и перенестись во времена правления Петра Великого и Екатерины.

Всего за два-два с половиной часа Вы сможете увидеть главные достопримечательности, получить массу полезной информации, и ощутить на себе дух того времени!

Также у Вас будет возможность пройтись по залам Екатерининского дворца, пышность и изысканность которого не оставит никого равнодушным, увидеть внутренние покои, которые поражают своим масштабом и царственным величием. Роскошный Большой зал дворца, «Золотая анфилада» парадных залов, известная на весь мир Янтарная комната, - ни один из посетителей не останется равнодушным к архитектурному величию и гению создателей.

Также в программе:

  • прогулка по Екатерининскому парку, живописному и ухоженному в любое время года;
  • павильоны, украшающие парк: Камеронова галерея, Грот, Эрмитаж Царского села;
  • удивительные факты из жизни Романовых;
  • история создания Янтарной комнаты, и многое другое.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Билеты в Екатерининский дворец увлекательная экскурсия с аудиогидом в приложении WeGoTrip
Когда и сколько длится
Когда: Понедельник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Понедельник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30

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