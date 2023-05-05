Что вас ожидает

Екатерининский дворец. Вы посетите Кавалерскую столовую с необычными фарфоровыми сервизами и Картинную комнату, где произведения живописи заменяют обои. А также Зелёную столовую в стиле классицизм и Золотую анфиладу с позолоченными проходами. Кроме того, увидите роскошную беломраморную лестницу и часы-барометр. И, конечно, осмотрите знаменитую Янтарную комнату.

Екатерининский парк. Мы погуляем по историческому парку, разделённому на 2 части: английскую пейзажную и французскую регулярную. Я расскажу, чем они отличаются, в чём назначение парковых павильонов, как проводили свой досуг августейшие особы и что символизируют старинные скульптуры.

Организационные детали