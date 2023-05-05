Посетить Екатерининский дворец с Янтарной комнатой и погулять по живописному старинному парку
Приглашаем отправиться в Царское Село на микроавтобусе, в комфортной группе до 15 человек.
Вы осмотрите снаружи и изнутри Екатерининский дворец — загородную летнюю резиденцию императорской семьи, основанную в начале 18 века. Пройдёте по парадным залам, в том числе, по знаменитой Янтарной комнате.
А также погуляете по прилегающему к дворцу парку, сочетающему английские и французские пейзажные традиции.
Вы осмотрите снаружи и изнутри Екатерининский дворец — загородную летнюю резиденцию императорской семьи, основанную в начале 18 века. Пройдёте по парадным залам, в том числе, по знаменитой Янтарной комнате.
А также погуляете по прилегающему к дворцу парку, сочетающему английские и французские пейзажные традиции.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Екатерининский дворец. Вы посетите Кавалерскую столовую с необычными фарфоровыми сервизами и Картинную комнату, где произведения живописи заменяют обои. А также Зелёную столовую в стиле классицизм и Золотую анфиладу с позолоченными проходами. Кроме того, увидите роскошную беломраморную лестницу и часы-барометр. И, конечно, осмотрите знаменитую Янтарную комнату.
Екатерининский парк. Мы погуляем по историческому парку, разделённому на 2 части: английскую пейзажную и французскую регулярную. Я расскажу, чем они отличаются, в чём назначение парковых павильонов, как проводили свой досуг августейшие особы и что символизируют старинные скульптуры.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на микроавтобусе, в группе до 15 человек.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
- Все входные билеты включены в стоимость.
в пятницу и воскресенье в 10:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на пл. Островского
- Когда и сколько длится?
- Когда: в пятницу и воскресенье в 10:00Экскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели 259 экскурсий для 551 туриста
Я аккредитованный гид-переводчик по Петербургу и пригородам. В туризме работаю уже 7 лет и могу с точностью сказать, что мне удалось объединить понятие работы и увлечений. Именно это позволяет мне отдаться делу не на 100, а на 200%. Я увлекаюсь историей прекрасного города и живших в нем людей. И именно изучение особенностей жизни 18-20 вв. позволяет мне создать уникальные экскурсии, а также привнести новое в уже, казалось бы, хорошо известное и знакомое. Я работаю с командой гидов. Это проверенные, аккредитованные Правительством Санкт-Петербурга, ответственные коллеги, который помогут вам покорить наш прекрасный город.
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