Царское Село на микроавтобусе - всё включено

Посетить Екатерининский дворец с Янтарной комнатой и погулять по живописному старинному парку

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Ответы на вопросы
Приглашаем отправиться в Царское Село на микроавтобусе, в комфортной группе до 15 человек.

Вы осмотрите снаружи и изнутри Екатерининский дворец — загородную летнюю резиденцию императорской семьи, основанную в начале 18 века. Пройдёте по парадным залам, в том числе, по знаменитой Янтарной комнате.

А также погуляете по прилегающему к дворцу парку, сочетающему английские и французские пейзажные традиции.
Царское Село на микроавтобусе - всё включено
Царское Село на микроавтобусе - всё включено
Царское Село на микроавтобусе - всё включено
Царское Село на микроавтобусе - всё включено
Царское Село на микроавтобусе - всё включено
Царское Село на микроавтобусе - всё включено
Царское Село на микроавтобусе - всё включено
Ближайшие даты:
5
мая
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мая
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мая
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Екатерининский дворец. Вы посетите Кавалерскую столовую с необычными фарфоровыми сервизами и Картинную комнату, где произведения живописи заменяют обои. А также Зелёную столовую в стиле классицизм и Золотую анфиладу с позолоченными проходами. Кроме того, увидите роскошную беломраморную лестницу и часы-барометр. И, конечно, осмотрите знаменитую Янтарную комнату.
Екатерининский парк. Мы погуляем по историческому парку, разделённому на 2 части: английскую пейзажную и французскую регулярную. Я расскажу, чем они отличаются, в чём назначение парковых павильонов, как проводили свой досуг августейшие особы и что символизируют старинные скульптуры.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на микроавтобусе, в группе до 15 человек.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
  • Все входные билеты включены в стоимость.

в пятницу и воскресенье в 10:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на пл. Островского
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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