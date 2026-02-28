в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00

Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Царскому Селу, где вы увидите знаменитый Екатерининский дворец с его роскошными залами и легендарной Янтарной комнатой.
Прогулка по историческим улицам города Пушкин позволит вам узнать больше о жизни Пушкина и других выдающихся личностей. Насладитесь красотой Екатерининского парка, где каждый уголок хранит свою историю. Эта экскурсия подарит вам незабываемые впечатления и глубокое понимание культуры и истории России
Прогулка по историческим улицам города Пушкин позволит вам узнать больше о жизни Пушкина и других выдающихся личностей. Насладитесь красотой Екатерининского парка, где каждый уголок хранит свою историю. Эта экскурсия подарит вам незабываемые впечатления и глубокое понимание культуры и истории России
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Величие Екатерининского дворца
- 🌳 Прогулка по историческому парку
- 🚌 Удобный транспорт
- 📚 Профессиональный гид
- 🎟️ Включенные билеты
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и парк предстаёт во всей красе. В это время можно насладиться прогулками на свежем воздухе и зеленью. Осенью, в октябре и ноябре, парк окрашивается в золотые оттенки, создавая особую атмосферу. Зимой, с декабря по февраль, дворец открыт для посещения, но прогулки по парку могут быть ограничены из-за снега. Весной, в марте и апреле, парк начинает оживать, хотя погода может быть переменчивой.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Екатерининский дворец
- Янтарная комната
- Александровский дворец
- Чесменская церковь
- Белая башня
- Федоровский Собор
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Путь в Царское Село (г. Пушкин) пройдёт по увлекательному маршруту, на котором вы увидите самые опасные кварталы 18-19 веков, места, описанные Достоевским, и начало знаменитой «Царской дороги». Вы понаблюдаете, как Парадный Петербург переходит в заповедник доходных домов и владения сталинского ампира. Увидите дом Виктора Цоя и Чесменскую церковь, площадь Фонтанов и стелу, посвящённую подвигу Блокадного Ленинграда.
В Царском Селе начнём с большой обзорной экскурсии по городу. Отыщем дачу Пушкина и вспомним не только его произведения, но и то, каким он был человеком, а также историю его рода. Остановимся у Александровского дворца, подаренного любимому внуку Екатериной II. Вы осмотрите Белую башню и Федоровский Собор, Императорский гараж и ферму, а также дачи Карамзина, Кокорева, Великого князя Бориса Романова и многое другое.
Екатерининский дворец внутри поразит вас своей роскошью и вкусом. Вы откроете любопытные факты о придворной жизни и строительстве сооружения, узнаете о его трагической судьбе во время войны и послевоенной реконструкции. Особое внимание уделим жемчужине памятника — Янтарной комнате.
Екатерининский парк предстанет перед вами после дворца. Вы неспешно прогуляетесь, осматривая павильоны, наслаждаясь видами и слушая рассказы о создании проекта комплекса и самых разных историях — политических, экономических и романтических, — которые повидал этот парк.
Программа коротко
- Встреча с гидом на площади Искусств.
- Поездка в Царское Село с осмотром всех достопримечательностей по пути следования.
- Обзорная экскурсия по Царскому Селу.
- Экскурсия в Екатерининском дворце.
- Экскурсия по парку, свободное время.
- Возвращение в город.
Организационные детали
- Автотранспорт подбирается в зависимости от количества участников — от легкового автомобиля до микроавтобуса.
- Если вы путешествуете с детьми младше 7 лет, пожалуйста, проинформируйте нас об этом.
- Билеты в Екатерининский дворец и парк включены в стоимость и выкупаются сразу после вашего бронирования, так как мы обеспечиваем вход без основной очереди.
- В случае отмены брони, стоимость невозвратного билета необходимо компенсировать.
- Дополнительно оплачивается питание (по желанию).
- Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды.
- В даты пиковой нагрузки и максимальной заполненности музея маршрут по Екатерининскому дворцу может меняться на наиболее удобный вариант.
в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|4960 ₽
|Дети до 12 лет
|4190 ₽
|Пенсионеры
|4190 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Искусств
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 15862 туристов
Добрый день! Меня зовут Дарья, я эксперт в туризме. С 2015 года прошла стажировку в международных компаниях по организации путешествий и работе с клиентами. Это помогло мне организовать команду высокопрофессиональных
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 197 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
O
все ооооочень понравилось гид Станислав просто лучший, очень интересно рассказывал
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это было увлекательно и незабываемо.
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Благодарим за организацию и профессионализм, отличная подача информации, интересно и познавательно
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Е
Экскурсовод Вячеслав со знанием дела провёл экскурсию. По пути в Царское село показал «исторический и современный» Санкт Петербург».
В парке тихо, немноголюдно. Посмотрели интересные места, переплетающиеся с историей.
Рекомендую!
В парке тихо, немноголюдно. Посмотрели интересные места, переплетающиеся с историей.
Рекомендую!
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Л
Отдельное спаибо организатору за проведение экускурсии даже в случае большого недобора участников.
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Н
был очень интересен рассказ, но организационная часть экскурсии страдает, не всем участникам выслали билеты, которым выслали, они были недействительны, потратило на это время, и его совсем не осталось, чтобы погулять по парку
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