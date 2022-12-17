в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Путь в Царское Село (г. Пушкин) пройдет по увлекательному маршруту, на котором вы увидите самые опасные кварталы 18-19 веков, места, описанные Достоевским, и начало знаменитой «Царской дороги». Вы понаблюдаете, как Парадный Петербург переходит в заповедник доходных домов и владения сталинского ампира. Увидите дом Виктора Цоя и Чесменскую церковь, площадь Фонтанов и стелу, посвященную подвигу Блокадного Ленинграда.
В Царском Селе начнем с большой обзорной экскурсии по городу. Отыщем дачу Пушкина и вспомним не только его произведения, но и то, каким он был человеком, а также историю его рода. Остановимся у Александровского дворца, подаренного любимому внуку Екатериной II. Вы осмотрите Белую башню и Федоровский Собор, Императорский гараж и ферму, а также дачи Карамзина, Кокорева, Великого князя Бориса Романова и многое другое.
Екатерининский дворец внутри поразит вас своей роскошью и вкусом. Вы откроете любопытные факты о придворной жизни и строительстве сооружения, узнаете о его трагической судьбе во время войны и послевоенной реконструкции. Особое внимание уделим жемчужине памятника — Янтарной комнате.
Екатерининский парк предстанет перед вами после дворца. Вы неспешно прогуляетесь, осматривая павильоны, наслаждаясь видами и слушая рассказы о создании проекта комплекса и самых разных историях — политических, экономических и романтических, — которые повидал этот парк.
Программа коротко
Встреча с гидом на площади Искусств
Поездка в Царское Село с осмотром всех достопримечательностей по пути следования
Обзорная экскурсия по Царскому Селу
Экскурсия в Екатерининском дворце
Экскурсия по парку, свободное время
Возвращение в город
Организационные детали
Автотранспорт подбирается в зависимости от количества участников — от легкового автомобиля до микроавтобуса
Если вы путешествуете с детьми младше 7 лет, пожалуйста, проинформируйте нас об этом
Билеты в Екатерининский дворец и парк включены в стоимость и выкупаются сразу после вашего бронирования, так как мы обеспечиваем вход без основной очереди. В случае отмены брони, стоимость невозвратного билета не возвращается.
Дополнительно оплачивается питание (по желанию)
Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды.
в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
на площади Искусств
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Добрый день! Меня зовут Дарья, я эксперт в туризме. С 2015 года прошла стажировку в международных компаниях по организации туров и работе с клиентами. Это помогло мне организовать команду высокопрофессиональных гидов и экскурсоводов. Я являюсь лицензированным гидом и экскурсоводом. Провожу экскурсии по северной столице и окрестностям, Карелии и всему Северо-Западному региону, а также по Золотому кольцу и Серебренному ожерелью России. Я и моя команда ждем встречи с вами!