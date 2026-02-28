в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00

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Екатерининский дворец, парк и Царское Село - в небольшой группе

Откройте для себя богатую историю Царского Села, посетив знаковые места, связанные с Пушкиным и Екатериной II, и насладитесь красотой Екатерининского дворца
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Царскому Селу, где вы увидите знаменитый Екатерининский дворец с его роскошными залами и легендарной Янтарной комнатой.

Прогулка по историческим улицам города Пушкин позволит вам узнать больше о жизни Пушкина и других выдающихся личностей. Насладитесь красотой Екатерининского парка, где каждый уголок хранит свою историю. Эта экскурсия подарит вам незабываемые впечатления и глубокое понимание культуры и истории России
4.8
197 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Величие Екатерининского дворца
  • 🌳 Прогулка по историческому парку
  • 🚌 Удобный транспорт
  • 📚 Профессиональный гид
  • 🎟️ Включенные билеты

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и парк предстаёт во всей красе. В это время можно насладиться прогулками на свежем воздухе и зеленью. Осенью, в октябре и ноябре, парк окрашивается в золотые оттенки, создавая особую атмосферу. Зимой, с декабря по февраль, дворец открыт для посещения, но прогулки по парку могут быть ограничены из-за снега. Весной, в марте и апреле, парк начинает оживать, хотя погода может быть переменчивой.
Сейчас август — это идеальное время.
Екатерининский дворец, парк и Царское Село - в небольшой группе
Екатерининский дворец, парк и Царское Село - в небольшой группе
Екатерининский дворец, парк и Царское Село - в небольшой группе

Что можно увидеть

  • Екатерининский дворец
  • Янтарная комната
  • Александровский дворец
  • Чесменская церковь
  • Белая башня
  • Федоровский Собор

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Путь в Царское Село (г. Пушкин) пройдёт по увлекательному маршруту, на котором вы увидите самые опасные кварталы 18-19 веков, места, описанные Достоевским, и начало знаменитой «Царской дороги». Вы понаблюдаете, как Парадный Петербург переходит в заповедник доходных домов и владения сталинского ампира. Увидите дом Виктора Цоя и Чесменскую церковь, площадь Фонтанов и стелу, посвящённую подвигу Блокадного Ленинграда.
В Царском Селе начнём с большой обзорной экскурсии по городу. Отыщем дачу Пушкина и вспомним не только его произведения, но и то, каким он был человеком, а также историю его рода. Остановимся у Александровского дворца, подаренного любимому внуку Екатериной II. Вы осмотрите Белую башню и Федоровский Собор, Императорский гараж и ферму, а также дачи Карамзина, Кокорева, Великого князя Бориса Романова и многое другое.
Екатерининский дворец внутри поразит вас своей роскошью и вкусом. Вы откроете любопытные факты о придворной жизни и строительстве сооружения, узнаете о его трагической судьбе во время войны и послевоенной реконструкции. Особое внимание уделим жемчужине памятника — Янтарной комнате.
Екатерининский парк предстанет перед вами после дворца. Вы неспешно прогуляетесь, осматривая павильоны, наслаждаясь видами и слушая рассказы о создании проекта комплекса и самых разных историях — политических, экономических и романтических, — которые повидал этот парк.

Программа коротко

  • Встреча с гидом на площади Искусств.
  • Поездка в Царское Село с осмотром всех достопримечательностей по пути следования.
  • Обзорная экскурсия по Царскому Селу.
  • Экскурсия в Екатерининском дворце.
  • Экскурсия по парку, свободное время.
  • Возвращение в город.

Организационные детали

  • Автотранспорт подбирается в зависимости от количества участников — от легкового автомобиля до микроавтобуса.
  • Если вы путешествуете с детьми младше 7 лет, пожалуйста, проинформируйте нас об этом.
  • Билеты в Екатерининский дворец и парк включены в стоимость и выкупаются сразу после вашего бронирования, так как мы обеспечиваем вход без основной очереди.
  • В случае отмены брони, стоимость невозвратного билета необходимо компенсировать.
  • Дополнительно оплачивается питание (по желанию).
  • Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды.
  • В даты пиковой нагрузки и максимальной заполненности музея маршрут по Екатерининскому дворцу может меняться на наиболее удобный вариант.

в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 9 раз на ближайшие дни
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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный4960 ₽
Дети до 12 лет4190 ₽
Пенсионеры4190 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Искусств
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья
Дарья — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 15862 туристов
Добрый день! Меня зовут Дарья, я эксперт в туризме. С 2015 года прошла стажировку в международных компаниях по организации путешествий и работе с клиентами. Это помогло мне организовать команду высокопрофессиональных
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гидов и экскурсоводов. Я являюсь лицензированным гидом и экскурсоводом. Провожу экскурсии по северной столице и окрестностям, Карелии и всему Северо-Западному региону, а также по Золотому кольцу и Серебряному ожерелью России. Я и моя команда ждём встречи с вами!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 197 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
158
4
21
3
13
2
2
1
3
O
все ооооочень понравилось гид Станислав просто лучший, очень интересно рассказывал
все ооооочень понравилось гид Станислав просто лучший, очень интересно рассказывал
все ооооочень понравилось гид Станислав просто лучший, очень интересно рассказывал
все ооооочень понравилось гид Станислав просто лучший, очень интересно рассказывал
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Андрей
это было увлекательно и незабываемо.
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Татьяна
Благодарим за организацию и профессионализм, отличная подача информации, интересно и познавательно
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Е
Экскурсовод Вячеслав со знанием дела провёл экскурсию. По пути в Царское село показал «исторический и современный» Санкт Петербург».
В парке тихо, немноголюдно. Посмотрели интересные места, переплетающиеся с историей.
Рекомендую!
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Л
Отдельное спаибо организатору за проведение экускурсии даже в случае большого недобора участников.
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Н
был очень интересен рассказ, но организационная часть экскурсии страдает, не всем участникам выслали билеты, которым выслали, они были недействительны, потратило на это время, и его совсем не осталось, чтобы погулять по парку
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