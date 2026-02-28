в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00

Что вас ожидает

Путь в Царское Село (г. Пушкин) пройдёт по увлекательному маршруту, на котором вы увидите самые опасные кварталы 18-19 веков, места, описанные Достоевским, и начало знаменитой «Царской дороги». Вы понаблюдаете, как Парадный Петербург переходит в заповедник доходных домов и владения сталинского ампира. Увидите дом Виктора Цоя и Чесменскую церковь, площадь Фонтанов и стелу, посвящённую подвигу Блокадного Ленинграда.

В Царском Селе начнём с большой обзорной экскурсии по городу. Отыщем дачу Пушкина и вспомним не только его произведения, но и то, каким он был человеком, а также историю его рода. Остановимся у Александровского дворца, подаренного любимому внуку Екатериной II. Вы осмотрите Белую башню и Федоровский Собор, Императорский гараж и ферму, а также дачи Карамзина, Кокорева, Великого князя Бориса Романова и многое другое.

Екатерининский дворец внутри поразит вас своей роскошью и вкусом. Вы откроете любопытные факты о придворной жизни и строительстве сооружения, узнаете о его трагической судьбе во время войны и послевоенной реконструкции. Особое внимание уделим жемчужине памятника — Янтарной комнате.

Екатерининский парк предстанет перед вами после дворца. Вы неспешно прогуляетесь, осматривая павильоны, наслаждаясь видами и слушая рассказы о создании проекта комплекса и самых разных историях — политических, экономических и романтических, — которые повидал этот парк.

Программа коротко

Встреча с гидом на площади Искусств.

Поездка в Царское Село с осмотром всех достопримечательностей по пути следования.

Обзорная экскурсия по Царскому Селу.

Экскурсия в Екатерининском дворце.

Экскурсия по парку, свободное время.

Возвращение в город.

Организационные детали