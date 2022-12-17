в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00

Екатерининский дворец, парк и Царское Село - в мини-группе

Осмотреть самый поэтичный город России, открыть придворные тайны и полюбоваться старинным парком

В группе до 10 человек вы отправитесь по исторической дороге в один из самых впечатляющих комплексов в предместье Петербурга.

Оцените роскошь парадных залов дворца, погуляете по Золотой анфиладе и узнаете обратную сторону придворной жизни. Познакомитесь с выдающимся образцом садово-паркового искусства. И получите объемное представление о Царском Селе на обзорной экскурсии по городку.
Екатерининский дворец, парк и Царское Село - в мини-группе
Екатерининский дворец, парк и Царское Село - в мини-группе
Екатерининский дворец, парк и Царское Село - в мини-группе
Екатерининский дворец, парк и Царское Село - в мини-группе
Екатерининский дворец, парк и Царское Село - в мини-группе
Екатерининский дворец, парк и Царское Село - в мини-группе
Екатерининский дворец, парк и Царское Село - в мини-группе
Екатерининский дворец, парк и Царское Село - в мини-группе
Ближайшие даты:
18
дек
19
дек
21
дек
22
дек
23
дек
24
дек
25
дек
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • Путь в Царское Село (г. Пушкин) пройдет по увлекательному маршруту, на котором вы увидите самые опасные кварталы 18-19 веков, места, описанные Достоевским, и начало знаменитой «Царской дороги». Вы понаблюдаете, как Парадный Петербург переходит в заповедник доходных домов и владения сталинского ампира. Увидите дом Виктора Цоя и Чесменскую церковь, площадь Фонтанов и стелу, посвященную подвигу Блокадного Ленинграда.
  • В Царском Селе начнем с большой обзорной экскурсии по городу. Отыщем дачу Пушкина и вспомним не только его произведения, но и то, каким он был человеком, а также историю его рода. Остановимся у Александровского дворца, подаренного любимому внуку Екатериной II. Вы осмотрите Белую башню и Федоровский Собор, Императорский гараж и ферму, а также дачи Карамзина, Кокорева, Великого князя Бориса Романова и многое другое.
  • Екатерининский дворец внутри поразит вас своей роскошью и вкусом. Вы откроете любопытные факты о придворной жизни и строительстве сооружения, узнаете о его трагической судьбе во время войны и послевоенной реконструкции. Особое внимание уделим жемчужине памятника — Янтарной комнате.
  • Екатерининский парк предстанет перед вами после дворца. Вы неспешно прогуляетесь, осматривая павильоны, наслаждаясь видами и слушая рассказы о создании проекта комплекса и самых разных историях — политических, экономических и романтических, — которые повидал этот парк.

Программа коротко

  • Встреча с гидом на площади Искусств
  • Поездка в Царское Село с осмотром всех достопримечательностей по пути следования
  • Обзорная экскурсия по Царскому Селу
  • Экскурсия в Екатерининском дворце
  • Экскурсия по парку, свободное время
  • Возвращение в город

Организационные детали

  • Автотранспорт подбирается в зависимости от количества участников — от легкового автомобиля до микроавтобуса
  • Если вы путешествуете с детьми младше 7 лет, пожалуйста, проинформируйте нас об этом
  • Билеты в Екатерининский дворец и парк включены в стоимость и выкупаются сразу после вашего бронирования, так как мы обеспечиваем вход без основной очереди. В случае отмены брони, стоимость невозвратного билета не возвращается.
  • Дополнительно оплачивается питание (по желанию)

Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды.

в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Искусств
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

👥Групповые🚌На автобусе🧒Можно с детьми👩‍🏫Для школьников☀️Летние🏡Выездные☀️На весь деньЕкатерининский дворец🗽Популярные места🏰Дворцы, замки и особнякиЦарское село🏞Парки🍀Природа и пейзажи🚐На микроавтобусе

Похожие туры в Санкт-Петербурге

Экскурсия в Царское Село и Екатерининский дворец в мини-группе (билеты включены)
5 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 16 чел.
Организатор экскурсии Татьяна
Татьяна
4.9
171 отзыв
Экскурсия в Царское Село и Екатерининский дворец в мини-группе (билеты включены)
Без очередей познакомиться с блистательной резиденцией и открыть тайны Янтарной комнаты
на Площади Искусств
Сегодня
Завтра
19 дек
21 дек
3 510 за 1 человека
Пушкин (Царское Село) : Екатерининский дворец, парк и Янтарная комната
5.5 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии Спутник
Спутник
4.6
797 отзывов
Пушкин (Царское Село) : Екатерининский дворец, парк и Янтарная комната
Приглашаем вас на экскурсию из Санкт-Петербурга в музей-заповедник «Царское Село» (г
Сегодня
Завтра
19 дек
21 дек
от 2 000 за 1 человека
Путешествие из Петербурга в Царское Село и Александровский дворец
5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Игорь
Игорь
5
36 отзывов
Путешествие из Петербурга в Царское Село и Александровский дворец
Открыть историю и тайны последней резиденции Романовых, а также погулять по городу и парку
в районе метро Московская
Сегодня
Завтра
19 дек
20 дек
9 500 за всё до 4 чел.
В Царское село на автомобиле: Дворец, Янтарная комната и Французский парк
5.5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
5
28 отзывов
В Царское село на автомобиле: Дворец, Янтарная комната и Французский парк
Индивидуальная поездка в резиденцию российских монархов Царское Село
По договоренности в центре города
Сегодня
Завтра
19 дек
21 дек
от 12 500 за всё до 3 чел.
Екатерининский дворец и парк: аудиоэкскурсия с билетом
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии WeGoTrip
WeGoTrip
4.5
14 отзывов
Екатерининский дворец и парк: аудиоэкскурсия с билетом
Приглашаем вас пройтись по летней императорской резиденции - Екатерининскому дворцу в Царском Селе
г. Пушкин, ул. Садовая, 9
Сегодня
Завтра
19 дек
21 дек
от 1 790 за 1 человека
Новогодний поиск клада в Царском Селе
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Тамара
Тамара
5
14 отзывов
Новогодний поиск клада в Царском Селе
Погулять по паркам Царского Села, узнать о них интересные факты и найти клад
Лицейский садик
Сегодня
Завтра
19 дек
20 дек
49004 165 за всё до 6 чел.
Царское село: групповая экскурсия в Екатерининский и Александровский дворцы
6 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 45 чел.
Организатор экскурсии Ксения
Ксения
4.1
9 отзывов
Царское село: групповая экскурсия в Екатерининский и Александровский дворцы
Сравнить интерьеры двух дворцов, узнать о кропотливой работе реставраторов и о быте царской семьи
у гостиницы «Октябрьская»
24 дек
30 дек
4 янв
5 янв
2 700 за 1 человека
Екатерининский парк: экскурсия для школьников
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Юлия
Юлия
4.9
33 отзыва
Екатерининский парк: экскурсия для школьников
Познакомиться с Царским Селом и судьбами его хозяев на интерактивной прогулке
19 дек
20 дек
21 дек
22 дек
3 900 за всё до 4 чел.
Царское Село - резиденция трёх императриц
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Алла
Алла
4.5
26 отзывов
Царское Село - резиденция трёх императриц
Прикоснуться к истории России на прогулке по одному из красивейших дворцово-парковых ансамблей
в Царском Селе
Завтра
19 дек
20 дек
21 дек
2 800 за всё до 5 чел.
Изысканное Царское Село
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Наталия
Наталия
5
1 отзыв
Изысканное Царское Село
Царское село, любимая резиденция Екатерины Великой
г. Пушкин. Вход в Екатерининский парк
8 000 за всё до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия в Царское село (Пушкин) на автомобиле
5 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Елизавета
Елизавета
5
1 отзыв
Индивидуальная экскурсия в Царское село (Пушкин) на автомобиле
Царское Село или Пушкин является одним из самых известных дворцово-парковых ансамблей Санкт-Петербурга
В лобби отеля гостей
Завтра
19 дек
21 дек
23 дек
от 12 000 за всё до 3 чел.
Блестящий Екатерининский дворец
4.5 часа
🚌 На автобусе
Групповая
до 40 чел.
Организатор экскурсии Виктор
Виктор
4.5
61 отзыв
Блестящий Екатерининский дворец
Янтарная комната, роскошный парк и другие сокровища Царского села
у Гостиного Двора
Сегодня
Завтра
19 дек
21 дек
2 700 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Санкт-Петербурге
Заказать
Можно выбрать дату до оплаты
ХОРОШО
🧭
ТАМ