Зимний портрет великого города Петербурга. Тур на 6 дней

Проведите отпуск в прекрасном городе Санкт-Петербурге

5
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Проведите отпуск в прекрасном городе Санкт-Петербурге! Вас ждет насыщенная программа самых популярных достопримечательностей города! Заезд в любой удобный день, экскурсионная программа привязана к дням недели.
Зимний портрет великого города Петербурга. Тур на 6 дней
Зимний портрет великого города Петербурга. Тур на 6 дней
Зимний портрет великого города Петербурга. Тур на 6 дней
Зимний портрет великого города Петербурга. Тур на 6 дней
Зимний портрет великого города Петербурга. Тур на 6 дней
Зимний портрет великого города Петербурга. Тур на 6 дней
Зимний портрет великого города Петербурга. Тур на 6 дней
Зимний портрет великого города Петербурга. Тур на 6 дней
Зимний портрет великого города Петербурга. Тур на 6 дней
Зимний портрет великого города Петербурга. Тур на 6 дней
Зимний портрет великого города Петербурга. Тур на 6 дней
Зимний портрет великого города Петербурга. Тур на 6 дней
Зимний портрет великого города Петербурга. Тур на 6 дней
Зимний портрет великого города Петербурга. Тур на 6 дней
Зимний портрет великого города Петербурга. Тур на 6 дней
Зимний портрет великого города Петербурга. Тур на 6 дней
Зимний портрет великого города Петербурга. Тур на 6 дней
Зимний портрет великого города Петербурга. Тур на 6 дней
Зимний портрет великого города Петербурга. Тур на 6 дней
Зимний портрет великого города Петербурга. Тур на 6 дней
Зимний портрет великого города Петербурга. Тур на 6 дней
Зимний портрет великого города Петербурга. Тур на 6 дней
Зимний портрет великого города Петербурга. Тур на 6 дней
Зимний портрет великого города Петербурга. Тур на 6 дней
Зимний портрет великого города Петербурга. Тур на 6 дней
Зимний портрет великого города Петербурга. Тур на 6 дней
Зимний портрет великого города Петербурга. Тур на 6 дней
Зимний портрет великого города Петербурга. Тур на 6 дней
Зимний портрет великого города Петербурга. Тур на 6 дней
Зимний портрет великого города Петербурга. Тур на 6 дней
Зимний портрет великого города Петербурга. Тур на 6 дней
Зимний портрет великого города Петербурга. Тур на 6 дней
Зимний портрет великого города Петербурга. Тур на 6 дней
Зимний портрет великого города Петербурга. Тур на 6 дней
Зимний портрет великого города Петербурга. Тур на 6 дней
Зимний портрет великого города Петербурга. Тур на 6 дней
Зимний портрет великого города Петербурга. Тур на 6 дней
Зимний портрет великого города Петербурга. Тур на 6 дней
Зимний портрет великого города Петербурга. Тур на 6 дней
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Великолепные соборы
Великолепные соборы
Поражают богатством интерьера, отделанного различными сортами мрамора, малахитовыми и лазуритовыми колоннами, живописью и мозаиками
Гибкая программа
Гибкая программа
Начать тур возможно с любого дня недели
Роскошь дворцов
Роскошь дворцов
Восхитимся роскошью убранства Большого зала в Царском Селе

Программа тура по дням

1 день

Понедельник. Пешеходная экскурсия «Здесь зарождался Петербург», Петропавловская крепость

Завтрак в ресторане гостиницы.

Пешеходная экскурсия «Здесь зарождался Петербург».

Рассказывает о возникновении города, о первом этапе его строительства, о роли, которую играл Петербург в развитии экономики, политики и культуры России.

Вы прогуляетесь по Петроградской стороне, где появились первые улицы, был построен первый дом губернатора Меншикова, здание Канцелярии, Магистрат, Троицкий собор.

Руководил работами первый главный архитектор Петербурга Доменико Трезини.

Экскурсия в Петропавловскую крепость с посещением Петропавловского собора и тюрьмы Трубецкого бастиона познакомит Вас с историей возникновения города на реке Неве, 300-летней историей крепости, бывшей царской, а затем политической тюрьмы, и одновременно с тем усыпальницей императорского дома Романовых в соборе Петра и Павла – самом высоком архитектурном сооружении города.

Транспорт не предоставляется.

Понедельник. Пешеходная экскурсия «Здесь зарождался Петербург», Петропавловская крепостьПонедельник. Пешеходная экскурсия «Здесь зарождался Петербург», Петропавловская крепостьПонедельник. Пешеходная экскурсия «Здесь зарождался Петербург», Петропавловская крепостьПонедельник. Пешеходная экскурсия «Здесь зарождался Петербург», Петропавловская крепость
2 день

Вторник. Обзорная экскурсия по Петербургу «Портрет великого города», посещение Кунсткамеры

Завтрак в ресторане гостиницы.

Обзорная экскурсия по Петербургу «Портрет великого города» с осмотром архитектурных ансамблей парадного центра Петербурга: Дворцовой набережной, Адмиралтейства, Стрелки Васильевского острова, Медного всадника.

Посещение Кунсткамеры.

В ходе самостоятельного осмотра вы ознакомитесь с уникальной коллекцией предметов старины, раскрывающих историю и быт многих народов, и увидите часть коллекции самого Петра Великого – коллекцию анатомических редкостей и аномалий.

Транспорт предоставляется на обзорную экскурсию.

Вторник. Обзорная экскурсия по Петербургу «Портрет великого города», посещение КунсткамерыВторник. Обзорная экскурсия по Петербургу «Портрет великого города», посещение КунсткамерыВторник. Обзорная экскурсия по Петербургу «Портрет великого города», посещение КунсткамерыВторник. Обзорная экскурсия по Петербургу «Портрет великого города», посещение Кунсткамеры
3 день

Среда. Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца

Завтрак в ресторане гостиницы.

Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца — блестящего творения Ф. Б. Растрелли.

Роскошью убранства восхищают Большой зал Екатерининского дворца и «Золотая анфилада» парадных залов, среди которых — всемирно известная возрожденная Янтарная комната.

Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.

Среда. Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворцаСреда. Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворцаСреда. Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворцаСреда. Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца
4 день

Четверг. Исаакиевский собор, остров «Новая Голландия»

Завтрак в гостинице.

Пешеходная экскурсия «Два острова, три века».

Эпитет «самый» можно использовать в описании всех объектов показа этой экскурсии, и начинается она с экскурсии в Исаакиевский собор.

Исаакиевский собор, построенный арх. Монферраном в 1858, является выдающимся памятником архитектуры.

Бывший главный кафедральный собор Российской империи, самый крупный собор города способен вместить около 14000 человек.

Собор поражает богатством интерьера, отделанного различными сортами мрамора, малахитовыми и лазуритовыми колоннами, живописью и мозаиками.

Продолжится экскурсия знакомством с самым узнаваемым памятником нашего города «Медный всадник», созданный к 100-летию восшествия Петра I на престол.

Закончится экскурсия на рукотворном острове «Новая Голландия».

Это самый молодой парк Петербурга, представляющий из себя уникальное культурное публичное пространство, с музеями, ресторанами, выставками, зонами отдыха, детскими площадками, мастер-классами и концертами, расположившийся в памятнике архитектуры XVIII века.

Свободное время в центре города.

Транспорт не предоставляется.

Четверг. Исаакиевский собор, остров «Новая Голландия»Четверг. Исаакиевский собор, остров «Новая Голландия»Четверг. Исаакиевский собор, остров «Новая Голландия»Четверг. Исаакиевский собор, остров «Новая Голландия»
5 день

Пятница. Кронштадт

Завтрак в гостинице.

Загородная экскурсия в Кронштадт.

Экскурсионный маршрут включает в себя знакомство с комплексом защитных сооружений от наводнений, откуда вы сможете полюбоваться панорамой Финского залива и увидеть знаменитые кронштадтские форты.

Во время обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по городу Вы:

  • побываете на берегу гавани, сохранившей свою конфигурацию с петровских времен;
  • пройдете по аллеям Петровского парка;
  • увидите памятник основателю Санкт-Петербурга и Кронштадта;
  • дворец, возводившийся для А. Д. Меншикова;
  • петровский корабельный док;
  • знаменитый Кронштадтский футшток;
  • Морской собор и еще целый ряд памятников архитектуры, культуры, науки и техники, создающих неповторимый облик города.

Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.

6 день

Суббота. Экскурсия «Твоих оград узор чугунный…», Храм Воскресения Христова, Эрмитаж

Завтрак в ресторане гостиницы.

Пешеходная экскурсия «Твоих оград узор чугунный…» Строгая красота линий оград Казанского собора, Михайловского сада, ажур перил набережных и мостов — эта нескончаемая мелодия чугунных кружев составляет неповторимость и одну из особенностей Северной столицы.

Посещение Храма Воскресения Христова, уникальный памятник императору Александру II Освободителю.

Здесь представлены крупнейшее в России собрание мозаики, итальянские цветные мраморы, уральские и алтайские поделочные камни, а также мозаичная коллекция российской геральдики.

Экскурсия в Эрмитаж — своеобразный храм красоты, истории и культуры познакомит Вас с шедеврами Леонардо да Винчи, Рафаэля, Микеланджело и других величайших мастеров.

Транспорт не предоставляется.

Суббота. Экскурсия «Твоих оград узор чугунный…», Храм Воскресения Христова, ЭрмитажСуббота. Экскурсия «Твоих оград узор чугунный…», Храм Воскресения Христова, ЭрмитажСуббота. Экскурсия «Твоих оград узор чугунный…», Храм Воскресения Христова, ЭрмитажСуббота. Экскурсия «Твоих оград узор чугунный…», Храм Воскресения Христова, Эрмитаж
7 день

Воскресенье. Петергоф

Завтрак в ресторане гостиницы.

Загородная экскурсия в Петергоф с посещением Большого дворца, самого крупного и значительного архитектурного сооружения дворцово-паркового ансамбля Петергофа, обладающего богатейшей коллекцией русского и западноевропейского изобразительного и прикладного искусства XVII–начала XX вв.

Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.

Воскресенье. ПетергофВоскресенье. ПетергофВоскресенье. Петергоф

Проживание

Тур предполагает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в рублях в зависимости от размещения:

РазмещениеСтоимость тура для заездов
до 20.03.2023		Стоимость тура для заездов
с 21.03.2023 до 26.04.2023		Доп. сутки (за номер) для заездов
до 20.03.2023		Доп. сутки (за номер) для заездов
с 21.03.2023 до 26.04.2023
КИРОЧНАЯ Туркласс, удобства на блок, завтрак накрытие
На 1 чел. в 2-местн. номере221852312026002990
1-местн. номер267352864522102600
На 1 чел. в 3-местн. номере221852312039004485
КИРОЧНАЯ Стандарт, удобства в номере, завтрак накрытие
На 1 чел. в 2-местн. номере240552436533803510
1-местн. номер305553119029903120
На 1 чел. в 3-местн. номере240552436550705265
МОСКВА 4* Стандарт, завтрак шведский стол
На 1 чел. в 2-местн. номере243652561035104030
1-местн. номер311903373531203640
Доп. место251152786054606630
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4* Стандарт, вид во двор, завтрак шведский стол
На 1 чел. в 2-местн. номере249902592037704160
1-местн. номер344153632037704160
Доп. место242402592054606240
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4* Делюкс, вид на Неву, завтрак шведский стол
На 1 чел. в 2-местн. номере330853526571508060
1-местн. номер509605541571508060
Доп. место2583527765884010140

Стоимость тура без проживания и питания – 12810 руб. для заездов до 20.03.2023, 16655 для заездов с 21.03.2023 до 26.04.2023.

Скидка на школьника до 16 л – 1100руб.

Варианты проживания

Гостиница «Кирочная»

5 ночей

Гостиница "Кирочная" находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в 15 минутах ходьбы от станции метро "Чернышевская".

Поблизости расположены такие достопримечательности, как Таврический сад, Смольный институт, музей А. В. Суворова.

Это комфортное и спокойное место с номерами вместимостью до 4 человек, интерьер которых выполнен в классическом английском стиле.

Идеальный вариант для тех, кто хотел бы жить в центре и не переплачивать за дополнительные услуги.

Номерной фонд - 24 номера разной вместимости: 13 двухместных, 8 трехместных, 3 четырехместных.

Все они оборудованы крепкими односпальными кроватями с массивными изголовьями.

В меблировку входят также прикроватные тумбочки, столы, стулья, шкаф для одежды.

Гостям предоставляют чашки, блюдца, полотенца, бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Ванные комнаты расположены на этаже, 1 на 2-3 номера. В них установлены душевые кабины, санузлы, раковины.

Некоторые номера оснащены собственными удобствами.

Гостиница «Кирочная»Гостиница «Кирочная»Гостиница «Кирочная»Гостиница «Кирочная»Гостиница «Кирочная»Гостиница «Кирочная»

Отель «Москва» 4

5 ночей

Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского».

К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.

Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом.

В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру.

На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.

На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга.

Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.

Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты.

За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.

Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4

Отель «Санкт-Петербург» 4

5 ночей

К услугам гостей этого отеля просторные номера с прекрасным видом на Санкт-Петербург и Неву. Отель расположен в центре города, на Пироговской набережной.

В числе удобств современных номеров отеля «Санкт-Петербург» — кабельное телевидение, письменный стол и гостиная зона. Во многих номерах имеются большие окна с панорамным видом на реку. Доставка еды и напитков в номер осуществляется круглосуточно.

В ресторане «Беринг» подают блюда русской, паназиатской и европейской кухни. По утрам сервируют разнообразный завтрак «шведский стол». В ресторане La Vue на крыше с панорамным видом на Неву открыто 5 обеденных залов и предлагается дегустация вин.

Стойка регистрации отеля «Санкт-Петербург» работает круглосуточно. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi. Помимо этого, гости отеля «Санкт-Петербург» могут посетить сувенирный магазин и воспользоваться конференц-залами.

Отель «Санкт-Петербург» находится менее чем в 3 км от Эрмитажа. Расстояние до Финляндского железнодорожного вокзала составляет менее 1 км.

Отель «Санкт-Петербург» 4Отель «Санкт-Петербург» 4Отель «Санкт-Петербург» 4Отель «Санкт-Петербург» 4Отель «Санкт-Петербург» 4Отель «Санкт-Петербург» 4

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение в гостинице по количеству суток проживания (размещение после 14:00, выезд до 12:00) (при выборе тарифа с проживанием)
  • Питание: завтраки в ресторане гостиницы по количеству суток (ночей) проживания (при выборе тарифа с проживанием)
  • Экскурсионная программа и транспортное обслуживание в объеме согласно программе тура
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
  • Дополнительные услуги и экскурсии, не включенные в программу тура
  • Проживание в гостинице (при выборе тарифа без проживания)
  • Питание, не указанное в программе (обеды, ужины)
  • Завтраки (при выборе тарифа без проживания)
  • Индивидуальны трансфер на легковом автомобиле (средний класс) в одну сторону ж/д вокзал (аэропорт) – гостиница или гостиница – ж/д вокзал (аэропорт):08:00 – 23:00 – 2 800руб. 23:00 – 08:00 – 4680 руб.
  • 08:00 – 23:00 – 2 800руб.
  • 23:00 – 08:00 – 4680 руб.
  • Дополнительные сутки в гостинице
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как проходит тур?

Программа экскурсий привязана к дням недели, возможен заезд в любой день.

Уточненная программа тура с указанием времени сбора группы выдается туристам в гостинице на стойке регистрации.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
15 фев 2023
Тур "Путешествие в зимний Петербург". Впечатления самые лучшие.
Спасибо организаторам за быстроту оформления тура, за чёткость, надёжность.
Респект Ольге Фёдоровне: прекрасный человек и, думается, один из лучших гидов Санкт-Петербурга.
Отдельное" Спасибо" администраторам гостиницы на Кирочной: чуткие, внимательные, отзывчивые.
Всё понравилось! Спасибо!!!
А
12 янв 2023
Все прошло отлично, большое спасибо!
Ю
9 янв 2023
Браво, самые хорошие впечатления, интересные гиды, хороший трансфер, иногда на экскурсиях попадались интересные сувенирные магазины, немного не хватало времени, так как все поминутно рассчитано.
Понравилось все!

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