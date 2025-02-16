Мои заказы

Родители с детьми в Петербург. Зимне-весенний тур на 5 дней

Родители с детьми в Петербург
Санкт-Петербург ждёт своих маленьких гостей и их родителей. Проведите 5 дней в прекрасном городе с богатой историей. Мы старались, чтобы наша программа была интересна всем поколениям.

Вас ждет посещение самых популярных
достопримечательностей города, таких как Петергоф, Эрмитаж, Кронштадт, Царское село, а также свободные дни для развлечений на любой вкус! Этот тур удобен и универсален, ведь можно заезжать и выезжать в любой день недели.

Программа тура по дням

1 день

Понедельник. Экскурсия на двухэтажном автобусе "Hop on - Hop off" с посещением музея "Русский Левша"

Самостоятельный заезд. Гарантированное размещение в гостинице после 15:00.

До 15:00 вещи можно оставить в камере хранения отеля.

Путешествие на двухэтажном автобусе Hop-On Hop-Off (старт первого автобуса в 10:00, отправление последнего автобуса в 17:30) — идеальный способ для знакомства с городом на своих условиях: билет действителен 24 часа.

Вы ни от кого не зависите и сможете «выскочить» из автобуса на любой понравившейся остановке, а вдоволь нагулявшись, сесть в следующий автобус и продолжить свое путешествие.

И, чтобы Вы ничего не пропустили, экскурсия в формате аудиогида расскажет о достопримечательностях Петербурга самым захватывающим образом.

Для маленьких путешественников есть совершенно особенная, детская версия аудиогида, полная удивительных историй и невероятных фактов!

А далее Вы посетите настоящий музей чудес «Русский Левша» (музей работает с 11:00 до 19:00). Здесь, в мире, где масштабы измеряются микронами, Вас ожидают невероятные открытия.

Каждое произведение искусства, меньше миллиметра в размере, представляет собой шедевр, доступный для обозрения лишь через сложную оптику, искусно встроенную в витрины.

Самое главное место в музее занимает легендарная подкованная блоха. Невероятно, но подковы этого миниатюрного коня в шесть миллионов раз меньше подков, предназначенных для обычной лошади! Это потрясающее свидетельство мастерства, граничащего с магией.

Но и это далеко не все.

Транспорт предоставляется на самостоятельную обзорную экскурсию.

Понедельник. Экскурсия на двухэтажном автобусе "Hop on - Hop off" с посещением музея "Русский Левша"Понедельник. Экскурсия на двухэтажном автобусе "Hop on - Hop off" с посещением музея "Русский Левша"Понедельник. Экскурсия на двухэтажном автобусе "Hop on - Hop off" с посещением музея "Русский Левша"Понедельник. Экскурсия на двухэтажном автобусе "Hop on - Hop off" с посещением музея "Русский Левша"
2 день

Вторник. Пешеходная экскурсия "Загадай желание". Экскурсия в Храм Воскресения Христова ("Спас-на-Крови"). Посещение Эрмитажа

Завтрак в гостинице.

Встреча с гидом на выходе ст. метро «Гостиный двор» (угол ул. Садовая и Невского пр.). Отправление на экскурсию в 11:00.

Во время нашего небольшого пешеходного путешествия Вы попадете в секретные места петербуржцев, где мы загадываем желания, заветные и не очень, маленькие и большие; места, где мы мечтаем. Готовы поделиться этим секретом и с Вами.

Вы узнаете легенды и истории, связанные с памятником Чижику-Пыжику, атлантами у входа в Эрмитаж, фонтаном Шар, памятниками петербургскому фотографу, коту Елисею и кошке Василисе.

Продолжится прогулка экскурсией в храм Воскресения Христова, больше известный как «Спас-на-Крови». Да, место связано с трагическим событием — гибелью императора Александра II, но вопреки печальной истории, храм расцвел, чтобы дарить радость и надежду!

Взрослые оценят масштаб и величие этого архитектурного шедевра, его историческую значимость и потрясающую красоту. А детям захочется рассмотреть разноцветные купола, найти самый необычный и придумать сказочную историю.

Внутри храма Вас ждет нечто невероятное — история, застывшая в смальте и камне. Ребята, наверняка, представят, как гениальные мастера складывали огромные паззлы, которые теперь стали уникальной коллекцией русского мозаичного искусства, равной которой нет во всей стране.

«Спас-на-Крови» ждет Вас, чтобы подарить незабываемые впечатления всей Вашей семье!

Посещение Эрмитажа — одного из крупнейших художественных музеев мира — это как первая встреча с волшебством, которое навсегда останется в сердце и зажжет любовь к прекрасному, подарит мощный стимул для познания красоты и гармонии не только юным посетителям, но и их родителям.

Вы сможете почувствовать себя египетским жрецом, принцессой в Тронном зале или средневековым рыцарем в Рыцарском зале.

Продолжительность экскурсии 3,5-4 часа.

Транспорт не предоставляется.

Вторник. Пешеходная экскурсия "Загадай желание". Экскурсия в Храм Воскресения Христова ("Спас-на-Крови"). Посещение ЭрмитажаВторник. Пешеходная экскурсия "Загадай желание". Экскурсия в Храм Воскресения Христова ("Спас-на-Крови"). Посещение ЭрмитажаВторник. Пешеходная экскурсия "Загадай желание". Экскурсия в Храм Воскресения Христова ("Спас-на-Крови"). Посещение ЭрмитажаВторник. Пешеходная экскурсия "Загадай желание". Экскурсия в Храм Воскресения Христова ("Спас-на-Крови"). Посещение ЭрмитажаВторник. Пешеходная экскурсия "Загадай желание". Экскурсия в Храм Воскресения Христова ("Спас-на-Крови"). Посещение Эрмитажа
3 день

Среда. Загородная автобусная экскурсия в Петергоф «Русская Версалия» с экскурсией по Большому дворцу

Завтрак в гостинице.

Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор». Отправление на экскурсию в 10:50.

Самый блистательный из пригородов Санкт-Петербурга, старейшая царская резиденция под Петербургом, известная во всем мире как «Царство фонтанов» строилась на протяжении двух столетий усилиями многих выдающихся русских и европейских архитекторов.

И даже зимой, когда парковые партеры и клумбы занесены снегом, водометы бездействуют, скульптура Большого каскада бережно укрыта от морозов, Петергоф предлагает гостям к осмотру дворцы бывшей царской резиденции, главным из которых является Большой дворец.

Почти полностью разрушенный во время Великой Отечественной войны, дворец был восстановлен в послевоенные десятилетия.

И сегодня его интерьеры являют посетителям Дубовую лестницу и Дубовый кабинет Петра с резными панно начала 17 века, анфиладу парадных залов архитектора Растрелли, китайские кабинеты Валлен-Деламота, Столовый, Тронный и Чесменский залы Фельтена.

Продолжительность экскурсии 4,5-5 часов.

Транспорт предоставляется на загородную автобусную экскурсию.

Среда. Загородная автобусная экскурсия в Петергоф «Русская Версалия» с экскурсией по Большому дворцуСреда. Загородная автобусная экскурсия в Петергоф «Русская Версалия» с экскурсией по Большому дворцуСреда. Загородная автобусная экскурсия в Петергоф «Русская Версалия» с экскурсией по Большому дворцу
4 день

Четверг. День развлечений на выбор

Завтрак в гостинице.

1 вариант. Аквапарк «Питерлэнд» — самый большой крытый аквапарк в России, и он обещает отвлечь Вас от повседневной суеты, перенести в мир беззаботного веселья, где каждый найдет развлечение для себя — и взрослые, и дети.

В центре аквапарка специально для детей установлен пиратский корабль, вдохновленный известной «Черной Жемчужиной».

Для любителей острых ощущений здесь есть множество захватывающих водных горок, на которых можно скатиться с головокружительной высоты и ощутить прилив адреналина! А если Вы хотите расслабиться — нет ничего лучше, чем неспешно плыть по двухсотметровой ленивой реке.

Детям тоже будет чем заняться: волшебный детский городок предлагает безопасный бассейн, множество горок на любой вкус и активные игровые зоны.

2 вариант. Особняк Небылица – музей сказок. Старинный особняк окружен множеством легенд, начиная с истории его постройки, заканчивая владельцами. По преданию, одним из них был сударь фон Хеленверкофф — ученый, профессор, путешественник и изобретатель.

Именно он смотрит из окна замка и приглашает зайти внутрь. А там Вас ждет множество сказочных существ, которые создают атмосферу волшебства. Здесь и Баба Яга, Кощей Бессмертный, герои сказки «Красавица и чудовище», а со стороны за всеми наблюдает Дориан Грей.

Хотя музей ориентирован на детей, взрослые также часто бывают в полном восторге от увиденного!

3 вариант. Особняк Небылица водица – если Вас увлекает таинственный и сказочный подводный мир, то Вам именно сюда. Это дом-фантазия, где оживают детские сны о море, пиратах и русалках.

Представьте себе: Вы попадаете в сказочный мир, населенный яркими персонажами – Морским Шатуном, Морейрой, Морским Садко, Коралловой Девой, Восьминогом и многими другими.

Вас ждут захватывающие приключения, интерактивные игры и невероятные декорации, которые погружают в атмосферу морской сказки. Проведите незабываемый день, став участником этой волшебной истории, полной чудес и фантазий.

Посещение Особняка Небылица водица – это отличная возможность для всей семьи весело и интересно провести время, создав яркие и долгожданные воспоминания.

4 вариант. Музей Гарри Поттера. Если Вы и Ваши дети мечтаете погрузиться в волшебный мир Гарри Поттера, то этот музей — идеальное место! На 600 квадратных метрах развлечений Вас ждут настоящие магические приключения.

Только представьте: Вы, как настоящие маги, выбираете свою уникальную волшебную палочку в таинственном Косом переулке. Затем берете билет на загадочный экспресс до Хогвартса и идете к скрытой от маглов платформе 9 ¾, как это делали Ваши любимые герои.

Попробуйте вытащить мандрагору, погладьте милого Клювокрыла, создайте свои собственные заклинания, сделайте яркие фото на память в специально подготовленных фотозонах!

5 вариант. Фабрика мороженого. Во время увлекательной экскурсии и дети, и взрослые погрузятся в захватывающий процесс создания всеми любимого лакомства прямо на производстве.

Вы сможете наблюдать, как ингредиенты превращаются в готовое мороженое — от замешивания до замораживания, а также попробуете себя в роли ассистента технолога!

Вас ждет дегустация четырех уникальных видов мороженого, каждый из которых порадует своим насыщенным вкусом.

Наблюдая за разнообразием форм и вкусов, дети могут вдохновиться на создание собственных кулинарных шедевров и неожиданных сочетаний. Кто знает, возможно, это станет первым шагом к открытию таланта будущего мороженщика!

Не упустите шанс стать частью этого уникального путешествия в мир мороженого — наслаждайтесь, учитесь и вдохновляйтесь вместе с нами! Это идеальный способ провести время с пользой и удовольствием для всей семьи!

Транспорт не предоставляется.

Четверг. День развлечений на выборЧетверг. День развлечений на выборЧетверг. День развлечений на выбор
5 день

Пятница. Загородная автобусная экскурсия в Царское Село

Завтрак в гостинице.

Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор». Отправление на экскурсию в 10:20.

Хотите почувствовать себя настоящим принцем или принцессой, галантным кавалером или знатной дамой? Мы отправляемся с Вами в Царское село, чтобы посетить Екатерининский дворец — один из самых известных императорских пригородных дворцов.

Пройдем по Золотой анфиладе, полюбуемся на себя в зеркала Большого Тронного зала, представляя, как кружились на балах пары в танце под звуки оркестра, узнаем историю восьмого чуда света – Янтарной комнаты и приоткроем тайну исчезновения янтарного декора.

После экскурсии по Екатерининскому дворцу мы предлагаем Вам почувствовать себя лицеистами пушкинской эпохи. Ведь Царское Село — это не просто роскошные дворцы и живописные парки.

Здесь был основан знаменитый Императорский Лицей — учебное заведение для мальчиков дворянского рода. И именно в этих стенах учился великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин!

Вы пройдете по коридорам, по которым проходил юный Пушкин с друзьями, увидите учебный класс, где лицеисты постигали азы наук.

Посетите великолепный Большой зал, где Пушкин на переводном экзамене, волнуясь и краснея, прочитал свое стихотворение перед Державиным, а тот объявил его своим приемником.

Продолжительность экскурсии 5,5-6 часов.

Транспорт предоставляется на загородную автобусную экскурсию.

Пятница. Загородная автобусная экскурсия в Царское СелоПятница. Загородная автобусная экскурсия в Царское СелоПятница. Загородная автобусная экскурсия в Царское СелоПятница. Загородная автобусная экскурсия в Царское Село
6 день

Суббота. Загородная автобусная экскурсия в Кронштадт

Завтрак в гостинице.

Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор». Отправление на экскурсию в 11:30.

Приглашаем Вас в истинно морское приключение для всей семьи! Вы увидите уникальное сооружение — дамбу, которая не только соединяет остров Котлин с материком, но и связывает историю и современность.

На нашем маршруте Вас ждут невероятные открытия: грандиозные гидротехнические сооружения, такие как док Петра I — символ инженерной мысли, не имеющий аналогов в мире, Кронштадтский футшток — точка отсчета всех высот и глубин на территории России.

А также Якорная площадь и грандиозный Морской собор — и это только начало Вашего большего приключения.

А увлекательный новый городской кластер, «Остров фортов» подарит удивительную возможность окунутся в настоящую морскую сказку, узнать о флотских традициях и подвигах отважных моряков, которые защищали наши воды.

В Музее Военно-Морской Славы — современном музейном комплексе, взрослые и дети не просто посмотрят на экспонаты, а активно примут участие в приключениях! У Вас будет возможность не только потрогать многие экспонаты руками, но и пробовать их в действии.

Передайте сообщение с помощью морзянки, загляните внутрь легендарных кораблей XVIII века, посидите в настоящей офицерской кают-компании и откройте для себя удивительные секреты, узнав, что такое «бить склянки».

А в завершение Вас ждет захватывающее виртуальное путешествие на ледоколе среди ледяных просторов!

Продолжительность экскурсии 6,5-7 часов.

Транспорт предоставляется на загородную автобусную экскурсию.

Суббота. Загородная автобусная экскурсия в КронштадтСуббота. Загородная автобусная экскурсия в КронштадтСуббота. Загородная автобусная экскурсия в КронштадтСуббота. Загородная автобусная экскурсия в Кронштадт
7 день

Воскресенье. День развлечений на выбор

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров до 12:00.

1 вариант. Музей Железнодорожного транспорта будет интересен и детям, и взрослым – 57 тысяч квадратных метров, 28 тысяч экспонатов! В музее представлены подлинные экспонаты в натуральную величину — старинные паровозы разных типов и настоящие вагоны прошлого века.

Не упустите шанс попробовать себя в роли машиниста на специальном тренажере и увидеть в разрезе настоящий паровоз!

Уникальный трехуровневый Океанариум — самый крупный в России, предлагает Вам захватывающее путешествие в чудесный и таинственный подводный мир! Здесь Вы и Ваши дети сможете исследовать семь удивительных климатических зон, полные разнообразия подводной жизни.

Настоящим волшебством станет 35-метровый прозрачный тоннель. Пройдите по нему и наблюдайте, как вокруг Вас плавают грациозные акулы, очаровательные тропические рыбы, гигантские скаты и экзотические морские черепахи! Здесь Вы почувствуете себя настоящими исследователем океана!

Музей советских игровых автоматов — неизвестно еще кому в этом музее будет интересней: родителям или детям! Недаром его называют «машиной времени», которая переносит взрослых в детство, а детям любого возраста позволяет увидеть прошлое.

«Зарубиться» в «Морской бой», покидать биты в «Городках», поохотиться на «Сафари». Играть можно как одному, так и в компании. Если у Вас сохранились советские монеты в 15 копеек, берите их с собой. А если нет, то не расстраивайтесь, они прилагаются к входному билету.

Транспорт не предоставляется.

Воскресенье. День развлечений на выборВоскресенье. День развлечений на выборВоскресенье. День развлечений на выбор
Проживание

Стоимость тура на 1 человека в рублях:

Экскурсионная программа без проживания и питания — 24070 руб.

Кирочная Туркласс, удобства на блок, завтрак накрытие
РазмещениеПериод5/4Доп. сутки (за номер)
На 1 чел. в 2-местном номере09.01-11.01 21.03-31.03340404760
12.01-20.03323403920
08.04-19.04331904340
1-местный номер09.01-11.01 21.03-31.03435604760
12.01-20.03401803920
08.04-19.04418704340
Доп. место09.01-11.01 21.03-31.03340402380
12.01-20.03323401960
08.04-19.04331902170
Станция L1 3* Мансарда/Атриум, шведский стол
РазмещениеПериод5/4Доп. сутки (за номер)
На 1 чел. в 2-местном номере09.01-20.03340404760
21.03-19.04351705320
1-местный номер09.01-20.03424404480
21.03-19.04446905040
Доп. место09.01-20.03328401960
21.03-19.04347702520
Станция L1 3* Стандарт, шведский стол
РазмещениеПериод5/4Доп. сутки (за номер)
На 1 чел. в 2-местном номере09.01-20.03346105040
21.03-19.04357405600
1-местный номер09.01-20.03435704760
21.03-19.04458205320
Доп. место09.01-20.03330101960
21.03-19.04349402520
Станция М19 3* Стандарт, завтрак накрытие
РазмещениеПериод5/4Доп. сутки (за номер)
На 1 чел. в 2-местном номере09.01-20.03346105040
21.03-19.04368806160
1-местный номер09.01-20.03435704760
21.03-19.04480805880
Доп. место09.01-20.03334102100
21.03-19.04360802800
Охтинская 3* Стандарт, завтрак шведский стол
РазмещениеПериод5/4Доп. сутки (за номер)
На 1 чел. в 2-местном номере09.01-05.03357405600
06.03-20.03 08.04-19.04343204900
21.03-07.04348905180
1-местный номер09.01-05.03461005390
06.03-20.03 08.04-19.04432804690
21.03-07.04444104970
Доп. место09.01-05.03337402100
06.03-20.03 08.04-19.04333202100
21.03-07.04334902100
Охтинская 3* Комфорт, завтрак шведский стол
РазмещениеПериод5/4Доп. сутки (за номер)
На 1 чел. в 2-местном номере09.01-05.03364505950
06.03-20.03 08.04-19.04350305250
21.03-07.04356005530
1-местный номер09.01-05.03475105740
06.03-20.03 08.04-19.04446905040
21.03-07.04458205320
Доп. место09.01-05.03339502100
06.03-20.03 08.04-19.04335302100
21.03-07.04337002100
Невский берег, Стандарт, завтрак "Шведский стол"
РазмещениеПериод5/4Доп. сутки (за номер)
На 1 чел. в 2-местном номере09.01-24.02365906020
25.02-31.03382906860
01.04-19.04400007700
1-местный номер09.01-24.02463905460
25.02-31.03497706300
01.04-19.04531607140
Невский берег, Комфорт, завтрак "Шведский стол"
РазмещениеПериод5/4Доп. сутки (за номер)
На 1 чел. в 2-местном номере09.01-24.02422708820
25.02-31.03411308260
01.04-19.044567010500
1-местный номер09.01-24.02576708260
25.02-31.03554107700
01.04-19.04644309940
Доп. место09.01-24.02356702100
25.02-31.03373302800
01.04-19.04386702800
Трио 2*, Стандарт, завтрак Ланчбокс
РазмещениеПериод5/4Доп. сутки (за номер)
На 1 чел. в 2-местном номере09.01-11.01422708820
12.01-19.02 25.02-05.03 11.03-31.03360205740
20.02-24.02 06.03-10.03380106720
01.04-19.04365906020
1-местный номер09.01-11.01562707910
12.01-19.02 25.02-05.03 11.03-31.03438604830
20.02-24.02 06.03-10.03478105810
01.04-19.04449905110
Трио 2*, Стандарт с кухней, завтрак Ланчбокс
РазмещениеПериод5/4Доп. сутки (за номер)
На 1 чел. в 2-местном номере09.01-11.01439709660
12.01-19.02 25.02-05.03 11.03-31.03388607140
20.02-24.02 06.03-10.03402807840
01.04-19.04394307420
1-местный номер09.01-11.01596508750
12.01-19.02 25.02-05.03 11.03-31.03495006230
20.02-24.02 06.03-10.03523206930
01.04-19.04506306510
Резиденция Дашковой 3* Стандарт, завтрак шведский стол
РазмещениеПериод5/4Доп. сутки (за номер)
На 1 чел. в 2-местном номере09.01-11.014567010500
12.01-05.03357405600
06.03-19.04385807000
1-местный номер09.01-11.01616309240
12.01-05.03419004340
06.03-19.04469805600
Резиденция Дашковой 3* Комфорт, завтрак шведский стол
РазмещениеПериод5/4Доп. сутки (за номер)
На 1 чел. в 2-местном номере09.01-11.014936012320
12.01-05.03385807000
06.03-19.04419808680
1-местный номер09.01-11.016896011060
12.01-05.03475405740
06.03-19.04554207700
Резиденция Дашковой 3* 2-х комнатный комфорт, завтрак шведский стол
РазмещениеПериод5/4Доп. сутки (за номер)
На 1 чел. в 2-местном номере09.01-11.015447014840
12.01-05.03425508960
06.03-19.044652010920
1-местный номер09.01-11.017855013440
12.01-05.03554307700
06.03-19.04627609520
Доп. место09.01-11.01372701400
12.01-05.03337501400
06.03-19.04353201540
Станция S12 4* Стандарт, завтрак шведский стол
РазмещениеПериод5/4Доп. сутки (за номер)
На 1 чел. в 2-местном номере09.01-20.03357405600
21.03-19.04385807000
1-местный номер09.01-20.03441405320
21.03-19.04385806860
Доп. место09.01-20.03349402100
21.03-19.04385802940
Станция S12 4* Комфорт, завтрак шведский стол
РазмещениеПериод5/4Доп. сутки (за номер)
На 1 чел. в 2-местном номере09.01-20.03360205740
21.03-19.04394307420
1-местный номер09.01-20.03463805460
21.03-19.04531507140
Доп. место09.01-20.03350202520
21.03-19.04372302940
Станция С10 4* Стандарт, завтрак шведский стол
РазмещениеПериод5/4Доп. сутки (за номер)
На 1 чел. в 2-местном номере09.01-20.03357405600
21.03-19.04391507280
1-местный номер09.01-20.03458205320
21.03-19.04525907000
Доп. место09.01-20.03349402520
21.03-19.04371502940
Москва 4* Стандарт, завтрак шведский стол
РазмещениеПериод5/4Доп. сутки (за номер)
На 1 чел. в 2-местном номере09.01-11.01405607980
12.01-20.03368806160
21.03-07.04402807840
08.04-19.04385807000
1-местный номер09.01-11.01548407560
12.01-20.03475205740
21.03-07.04542807420
08.04-19.04509006580
Доп. место09.01-11.01383603220
12.01-20.03372803220
21.03-07.04390803500
08.04-19.04385803500
Достоевский 4* Стандарт, завтрак шведский стол
РазмещениеПериод5/4Доп. сутки (за номер)
На 1 чел. в 2-местном номере09.01-31.03385807000
1-местный номер09.01-31.03469805600
Достоевский 4* Супериор, завтрак шведский стол
РазмещениеПериод5/4Доп. сутки (за номер)
На 1 чел. в 2-местном номере09.01-31.03414208400
1-местный номер09.01-31.03526207000
Доп. место09.01-31.03406203920
Театральная площадь 4* Стандарт мансардный, завтрак шведский стол
РазмещениеПериод5/4Доп. сутки (за номер)
На 1 чел. в 2-местном номере09.01-19.02 25.02-05.03 11.03-31.03388607140
20.02-24.02 06.03-10.03436909520
01.04-19.044624010780
1-местный номер09.01-19.02 25.02-05.03 11.03-31.03475405740
20.02-24.02 06.03-10.03571308120
01.04-19.04622009380
Доп. место09.01-19.02 25.02-05.03 11.03-31.03350602240
20.02-24.02 06.03-10.03364902240
01.04-19.04388402800
Театральная площадь 4* Премиум, завтрак шведский стол
РазмещениеПериод5/4Доп. сутки (за номер)
На 1 чел. в 2-местном номере09.01-19.02 25.02-05.03 11.03-31.03439709660
20.02-24.02 06.03-10.034879012040
01.04-19.045078013020
1-местный номер09.01-19.02 25.02-05.03 11.03-31.03576908260
20.02-24.02 06.03-10.036727010640
01.04-19.047122011620
Доп. место09.01-19.02 25.02-05.03 11.03-31.03365702240
20.02-24.02 06.03-10.03379902240
01.04-19.04401802800
Экспресс Садовая 4* Стандарт мансардный, завтрак шведский стол
РазмещениеПериод5/4Доп. сутки (за номер)
На 1 чел. в 2-местном номере09.01-19.02 25.02-05.03 11.03-31.03380106720
20.02-24.02 06.03-10.03425508960
01.04-19.044510010220
1-местный номер09.01-19.02 25.02-05.03 11.03-31.03458505320
20.02-24.02 06.03-10.03548707560
01.04-19.04599408820
Доп. место09.01-19.02 25.02-05.03 11.03-31.03368102940
20.02-24.02 06.03-10.03381502940
01.04-19.04389002940
Экспресс Садовая 4* Премиум, завтрак шведский стол
РазмещениеПериод5/4Доп. сутки (за номер)
На 1 чел. в 2-местном номере09.01-19.02 25.02-05.03 11.03-31.03431209240
20.02-24.02 06.03-10.034482010080
01.04-19.044964012460
1-местный номер09.01-19.02 25.02-05.03 11.03-31.03560007840
20.02-24.02 06.03-10.036498010080
01.04-19.046896011060
Доп. место09.01-19.02 25.02-05.03 11.03-31.03383202940
20.02-24.02 06.03-10.03388202940
01.04-19.04402402940
Cronwell Inn Стремянная 4* Стандарт, завтрак шведский стол
РазмещениеПериод5/4Доп. сутки (за номер)
На 1 чел. в 2-местном номере09.01-19.04414208400
1-местный номер09.01-19.04509406580
Доп. место09.01-19.0429420-
Cronwell Inn Стремянная 4* Комфорт, завтрак шведский стол
РазмещениеПериод5/4Доп. сутки (за номер)
На 1 чел. в 2-местном номере09.01-19.04442509800
1-местный номер09.01-19.04565707980
Доп. место09.01-19.04422504200
Санкт-Петербург 4* Стандарт вид во двор, завтрак шведский стол
РазмещениеПериод5/4Доп. сутки (за номер)
На 1 чел. в 2-местном номере09.01-11.014482010080
12.01-20.03371606300
21.03-07.04391507280
08.04-19.04385807000
1-местный номер09.01-11.016498010080
12.01-20.03497606300
21.03-07.04537107280
08.04-19.04525807000
Доп. место09.01-11.01384202800
12.01-20.03361602800
21.03-07.04367502800
08.04-19.04365802800
Санкт-Петербург 4* Стандарт вид на Неву, завтрак шведский стол
РазмещениеПериод5/4Доп. сутки (за номер)
На 1 чел. в 2-местном номере09.01-11.015702016100
12.01-20.03428309100
21.03-07.044482010080
08.04-19.04431209240
1-местный номер09.01-11.01612209100
12.01-20.03470305600
21.03-07.04504206440
08.04-19.04492806160
Доп. место09.01-11.01420202800
12.01-20.03378302800
21.03-07.04384202800
08.04-19.04379202800
Катарина 4* Смарт/Мансарда, шведский стол
РазмещениеПериод5/4Доп. сутки (за номер)
На 1 чел. в 2-местном номере09.01-19.024681011060
20.02-24.02 06.03-10.03 01.04-19.045362014420
25.02-05.03 11.03-31.034681011060
1-местный номер09.01-19.02594108680
20.02-24.02 06.03-10.03 01.04-19.047294012040
25.02-05.03 11.03-31.03594108680
Катарина 4* Комфорт, шведский стол
РазмещениеПериод5/4Доп. сутки (за номер)
На 1 чел. в 2-местном номере09.01-19.025135013300
20.02-24.02 06.03-10.03 01.04-19.046043017780
25.02-05.03 11.03-31.035135013300
1-местный номер09.01-19.026843010920
20.02-24.02 06.03-10.03 01.04-19.048647015400
25.02-05.03 11.03-31.036843010920
Доп. место09.01-19.02419503360
20.02-24.02 06.03-10.03 01.04-19.04446303360
25.02-05.03 11.03-31.03419503360
Театральная площадь 4* Стандартный мансардный номер для четырёхместного размещения, завтрак шведский стол
РазмещениеПериод5/4Доп. сутки (за номер)
На 1 чел. в 2-местном номере09.01-19.02 25.02-05.03 11.03-31.033617011620
20.02-24.02 06.03-10.033858014000
01.04-19.044099016380
Театральная площадь 4* Премиум номер для четырёхместного размещения, завтрак шведский стол
РазмещениеПериод5/4Доп. сутки (за номер)
На 1 чел. в 2-местном номере09.01-19.02 25.02-05.03 11.03-31.033872014140
20.02-24.02 06.03-10.034113016520
01.04-19.044326018620

Скидка для детей до 14 лет — 1100 руб.

Варианты проживания

Гостиница «Кирочная»

4 ночи

Гостиница "Кирочная" находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в 15 минутах ходьбы от станции метро "Чернышевская".

Поблизости расположены такие достопримечательности, как Таврический сад, Смольный институт, музей А. В. Суворова.

Это комфортное и спокойное место с номерами вместимостью до 4 человек, интерьер которых выполнен в классическом английском стиле.

Идеальный вариант для тех, кто хотел бы жить в центре и не переплачивать за дополнительные услуги.

Номерной фонд – 24 номера разной вместимости: 13 двухместных, 8 трехместных, 3 четырехместных.

Все они оборудованы крепкими односпальными кроватями с массивными изголовьями.

В меблировку входят также прикроватные тумбочки, столы, стулья, шкаф для одежды.

Гостям предоставляют чашки, блюдца, полотенца, бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Ванные комнаты расположены на этаже, 1 на 2-3 номера. В них установлены душевые кабины, санузлы, раковины.

Некоторые номера оснащены собственными удобствами.

Гостиница «Кирочная»Гостиница «Кирочная»Гостиница «Кирочная»Гостиница «Кирочная»
Театральная площадь

4 ночи

«Theatre Square Hotel» располагается в «Никольских рядах» Санкт-Петербурга. К услугам гостей бесплатный доступ в интернет, камера хранения багажа. Заселиться можно в любое время, поскольку стойка регистрации работает круглосуточно.

Номера имеются стандартные и семейные. Заселиться можно как одному, так и семьей до шести человек. Номерной фонд оборудован двуспальными, односпальными и двухъярусными кроватями. В каждой комнате своя ванная с душем и туалетом.

За дополнительную стоимость вы можете приобрести завтрак, обед и ужин.

Отдыхающие могут послушать живые джазовые концерты, а зимой - покататься на коньках и венецианской карусели, поиграть в айс мини-гольф и керлинг. В пешей доступности есть несколько интересных достопримечательностей. Примерно в 15 минутах ходьбы расположено метро, откуда вы сможете добраться в любую точку города. Через дорогу от отеля протекает Крюков канал. Расстояние до аэропорта Пулково - 12,9 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.

Театральная площадьТеатральная площадьТеатральная площадьТеатральная площадьТеатральная площадьТеатральная площадь
Экспресс Садовая

4 ночи

«Express Sadovaya Hotel» располагается в Адмиралтейском районе на берегу канала Грибоедов, в здании «Никольских рядов». К услугам гостей предоставляется доступ в Интернет, а так же место на автомобильной парковке.

Номера представлены категориями «Стандарт» и «Улучшенный», где может проживать до трёх человек. В собственных ванных комнатах имеется набор полотенец на каждого отдыхающего. В номерах категорически запрещено курение.

За дополнительную стоимость можно приобрести завтрак. На обед и ужин предоставляются блюда разнообразной кухни. Поблизости с отелем есть несколько заведений питания.

Зимой во дворе гостей ожидают каток, венецианская карусель, айс мини-гольф и керлинг, а также можно будет насладиться джазовыми концертами. В 20 минутах ходьбы есть несколько станций метро: «Садовая», «Спасская», «Сенная площадь», «Балтийская» и «Пушкинская». Расстояние до аэропорта Пулково - 12,8 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.

Экспресс СадоваяЭкспресс СадоваяЭкспресс СадоваяЭкспресс СадоваяЭкспресс Садовая
Москва

4 ночи

Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского».

К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi.

Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.

На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга. Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.

Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты. За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.

МоскваМоскваМоскваМосква
Достоевский

4 ночи

Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.

Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Гости могут заняться спортом в тренажерном зале и посетить сауну. Кроме того, доступна услуга обмена валюты.

В отеле «Достоевский» работает элегантный ресторан и стильный бар с панорамным видом на Владимирский собор. Отель расположен над торговым центром с супермаркетом и ресторанным двориком. В его холле установлен банкомат.

От отеля «Достоевский» до аэропорта Пулково — 15 км.

ДостоевскийДостоевскийДостоевский
Станция L1

4 ночи

Отель "Станция L1" расположился в центре Санкт-Петербурга, в непосредственной близости от объектов инфраструктуры. Гостям бесплатно предоставляются камеры хранения багажа и доступ к Wi-Fi. Кроме того, за отдельную плату возможна регистрация иностранных граждан и визовая поддержка.

Номерной фонд состоит из уютных и светлых номеров нескольких категорий. Каждый из них стильно оформлен и оснащен современной мебелью. Также, дополнительным удобством является наличие собственных ванных комнат с душем и туалетными принадлежностями.

На территории отеля имеется кухонный уголок. По утрам гостям подаются вкусные и сытные блюда, стоимость которого входит в проживание. Также возможна подача дополнительного завтрака за отдельную плату. Помимо этого, полноценно пообедать или поужинать можно в ближайшем заведении общественного питания.

Рядом находятся концертный зал "Октябрьский", памятник С. Есенину, площадь Восстания и Мемориальный музей А. В. Суворова. Ближайшая остановка общественного транспорта расположена в 100 метрах, расстояние до Московского ж/д вокзала составляет 1 км.

Станция L1Станция L1Станция L1Станция L1Станция L1
Станция М19

4 ночи

Отель «Станция М19» открыт в 2016 году и находится в Центральном районе Северной столицы.

Количество номеров в гостинице — 81. В каждом налажена система вентиляции и кондиционирования воздуха. Спальные места с ортопедическими матрасами позволяют полноценно отдохнуть после активных прогулок.

Каждое утро для гостей сервируется завтрак из свежий продуктов, которые заряжают на новый день.

В шаговой доступности — широкий выбор ресторанов, столовых и кафе. До известных культурных достопримечательностей несколько минут ходьбы.

Станция М19Станция М19Станция М19
Охтинская

4 ночи

Гостиница «Охтинская» расположена в 0,1 км от реки Невы города Санкт-Петербург.

Для заселения доступны категории «Стандарт», «Комфорт» и «Джуниор», которые оборудованы спальными местами, телевизором, мини-баром. В собственной ванной комнате есть средства личной гигиены и фен.

Пообедать можно в местном лобби-баре или же в ближайших кафе и ресторанах.

В гостинице созданы условия для организации и проведения деловых встреч. 5 оборудованных конференц-зала отлично подойдут для корпоративных мероприятий любого масштаба. А для семейного торжества или знаменательного дня подготовлено 4 современных банкетных зала с вместимостью до 250 человек.

Поблизости находятся Георгиевский сад, Малоохтинский парк. Расстояние до аэропорта — 16,9 км. Расстояние до ж/д вокзала — 2,7 км.

ОхтинскаяОхтинскаяОхтинскаяОхтинскаяОхтинскаяОхтинская
Невский берег 122

4 ночи

Меблированные комнаты «Невский берег 122» находятся в Санкт-Петербурге, в шаговой доступности от Площади Восстания. Гости культурной столицы смогут провести свой отдых в отличных условиях, а отзывчивый и внимательный персонал будет рад помочь, если возникнут какие-либо вопросы.

Светлые комнаты укомплектованы необходимыми для комфортабельного размещения удобствами, а уютный интерьер создает домашнюю атмосферу. Здесь отдельная ванная комната, фен, косметические средства, тапочки, ЖК-телевизор и Wi-Fi.

На территории работает ресторан «Причал 122», где постояльцев будут рады накормить сытными и разнообразными завтраками.

Местные достопримечательности и значимые городские места расположены совсем близко, можно прогуляться до них пешком. Удобное расположение рядом с остановками общественного транспорта и станцией метро позволит добраться в любую точку города. Расстояние до Московского вокзала – 0,3 км, до аэропорта Пулково – 14,3 км.

Невский берег 122Невский берег 122Невский берег 122Невский берег 122Невский берег 122Невский берег 122Невский берег 122
Невский берег 93

4 ночи

В самом сердце Северной столицы располагается отель «Невский Берег» на Невском проспекте 93.

К услугам гостей предоставляется 41 уютный номер, каждый из которых выполнен по всем стандартам. Номера с замечательным видом на Невский проспект, позволяют Вам насладится всеми красками города Санкт-Петербурга.

В отеле есть вестибюль, комната для курения, камера хранения, для Вашей безопасности круглосуточная охрана.

Гостеприимный и отзывчивый персонал сделает все возможное чтобы ваше пребывание в отеле было по домашнему теплым.

Невский берег 93Невский берег 93Невский берег 93Невский берег 93
Трио

4 ночи

Отель «Трио» располагается в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, рядом со станцией метро «Звенигородская».

Каждый номер сделан с заботой о гостях. Все обустроено так, чтобы отдыхающие чувствовали себя комфортно и уютно. В номерах есть удобная мебель, телевизор, мини-холодильник, своя ванная комната, фен. Также проводится уборка в комнатах по запросу, а за дополнительную стоимость можно воспользоваться прачечной на территории.

В некоторых номерах имеется небольшой кухонный уголок со всем необходимым для приготовления еды: микроволновая печь, электрочайник, кухонные принадлежности и посуда. Также отдыхающим предоставляется возможность заказать завтрак в ланч-боксах. Рядом с отелем можно найти множество кафе и ресторанов и насладиться едой там.

Недалеко от отеля находится множество интересных мест. В окрестностях открыты музеи Фаберже, Анны Ахматовой, Эрмитаж, Зимний дворец, Летний сад. Для автоводителей около отеля есть платная парковка. Аэропорт «Пулково» находится на расстоянии 14,3 км, Витебский вокзал - 0,5 км, автовокзал —1,4 км.

ТриоТриоТриоТрио
Резиденция Дашковой

4 ночи

Отель «Dashkova Residence» располагает для удобства гостей круглосуточной стойкой регистрации, которая порадует гостей города быстрым обслуживанием. Есть бесплатный Wi-Fi. Возможность бронирования семейных номеров и заселения совместно с домашними питомцами.

Номера порадуют уютным интерьером и разнообразием различных вариантов на любой вкус. В каждом номере есть удобства в виде отдельного санузла. Имеются люксы для новобрачных и гипоаллергенные номера для гостей с особыми требованиями.

Лобби-бар на территории отеля и огромное количество ресторанов и кафе поблизости даст отличные возможности вкусно и сытно перекусить и набраться сил для осмотра огромного количества местных достопримечательностей.

В непосредственной близости целый ряд памятников культуры, которые придутся по душе, любителю истории и стариной архитектуры, такие как Исакиевский собор, Медный всадник, Ботанический сад, Дворец Юсуповых.

Резиденция ДашковойРезиденция ДашковойРезиденция Дашковой
Станция Премьер S10

4 ночи

Современный комфортабельный отель «Station Premier S10» расположен в центральной части города Санкт-Петербург. Для своих гостей здесь рады предложить комфортное размещение, услуги трансфера.

Комфортабельные номера оформлены в оригинальной цветовой гамме и имеют интересный дизайн. Индивидуальная ванная комната оборудована встроенным феном, банными принадлежностями и халатами. Среди стандартных удобств номера — телевизор со спутниковыми каналами, кондиционер, холодильник, мини-бар, высокоскоростной Wi-Fi. Уборка проводится ежедневно.

По утрам в уютном кафе сервируется завтрак в формате «шведский стол». Возможно заказать завтрак в номер. Кроме того, вблизи отеля расположены многочисленные заведения питания на любой вкус.

В пешей доступности от «Станция Премьер S10» находится Исаакиевский собор, Мариинский театр, Адмиралтейство. Кроме того, рядом расположены станции метро и остановки общественного театра.

Станция Премьер S10Станция Премьер S10Станция Премьер S10Станция Премьер S10Станция Премьер S10Станция Премьер S10
Станция Премьер S12

4 ночи

Гостиница «Станция Премьер S12» располагается в исторической части Санкт-Петербурга, недалеко от деловых и культурных центров города.

Гостиница может обеспечить максимальный комфорт и заряд положительных эмоций как тем, кому по душе респектабельность исторических построек, так и ценителям современных удобств. Гостей ждут стильные номера, где имеется всё необходимое для проживания и приятного отдыха. Также в распоряжении гостей интернет, общий холл, услуги прачечной, администрация, работающая круглосуточно, конференц-зал. Для удобства гостей в отеле функционирует лифт.

Завтрак шведский стол подается с 07-30 до 10-30. В номере есть холодильник и электрический чайник. В 0,2 км от объекта расположено кафе «Ложка».

Сотрудники стойки регистрации с радостью окажут необходимую помощь при заказе экскурсий, поездок и трансфера из аэропорта и железнодорожного вокзала и обратно. Поблизости располагаются достопримечательности. Расстояние до аэропорта — 13,6 км. Расстояние до Витебского железнодорожного вокзала — 1,4 км.

Станция Премьер S12Станция Премьер S12Станция Премьер S12Станция Премьер S12Станция Премьер S12
Кронвелл Инн Стремянная

4 ночи

Отель «Cronwell Inn Стремянная» расположен в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро «Маяковская». Поездка до Государственного Эрмитажа и Александро-Невской лавры занимает 15 минут.

К услугам гостей ресторан и помещения для проведения конференций. На всей территории отеля действует бесплатный Wi-Fi. Среди прочих удобств — оборудованный конференц-зал с зоной для кофе-брейков.

Номера оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном, письменным столом, холодильником и набором чая. Собственная ванная комната укомплектована бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями и феном.

В ресторане отеля «Cronwell Inn Стремянная» подают блюда русской и европейской кухни. Кроме того, гостям предложат завтрак «шведский стол» и послеобеденный чай в английском стиле с разнообразной выпечкой.

Помимо этого, в распоряжении гостей банкомат на территории и помещение для хранения багажа.

Прогулка до Московского железнодорожного вокзала занимает 8 минут. Отель «Cronwell Inn Стремянная» находится в 35 минутах езды от международного аэропорта Пулково.

Кронвелл Инн СтремяннаяКронвелл Инн СтремяннаяКронвелл Инн СтремяннаяКронвелл Инн СтремяннаяКронвелл Инн Стремянная
Санкт-Петербург

4 ночи

Роскошный отель «Санкт-Петербург 4*» имеет удобное расположение в центральной части северной столицы, вблизи набережной реки Невы. Отсюда открывается великолепный вид. У гостей есть уникальная возможность отдохнуть в комфортабельных условиях со множеством услуг. Для удобства постояльцам предоставляется доступ к Wi-Fi по всему отелю. На территории находится Oceanclub Fitness & Spa с тренажерным залом, бассейном и сауной.

Номерной фонд представлен больше 500 номерами. Отель предлагает гостям размещение в одном из номеров от бюджетных до категории «Делюкс» и «Представительский Люкс». Во всех номерах предусмотрены мягкие и удобные кровати, а также тапочки и халаты, фен, стол для работы. Ванные комнаты располагаются в номерах.

Гости могут попробовать уникальные закуски и напитки в лобби-баре Meeting Point, который работает круглосуточно. Также в отеле расположен ресторан «Беринг», в котором предлагаются завтраки по системе "шведский стол". У постояльцев есть уникальная возможность побывать в двухуровневом ресторане «La Vue» на 350 мест. Помещение разделено на 7 залов, среди которых винотека, зал дегустации, гостиная и терраса.

Возможно провести корпоративное мероприятие и деловую встречу прямо в отеле. Для этого гостям предоставлено несколько больших и современных конференц-залов различной вместительности. Конференц-залы оснащены необходимой техникой и оборудованием. Предложен специальный зал, подразделяющийся на несколько секций.

Отель имеет выгодное расположение в деловом центре Санкт-Петербурга. Рядом расположены две станции метрополитена и достопримечательности города: Сампсониевский мост, Пироговская набережная, Галерея КвадраТ и знаменитый Музей Крейсер Аврора. На парковке установлена станция быстрой зарядки для электромобилей Zevs.

Санкт-ПетербургСанкт-ПетербургСанкт-Петербург
Катарина

4 ночи

Арт-отель «Catherine Art Hotel» (Катерина Арт Отель) расположен в тихом уютном дворике Базилики Св. Екатерины Александрийской, одного из старейших католических храмов России, всего в нескольких минутах ходьбы от Русского музея и Михайловского театра, и в 10-15-минутной пешей прогулке от Эрмитажа и Дворцовой площади.

Номерной фонд представлен комфортабельными номерами, каждый из которых включает в себя шкаф, стол, холодильник, телевизор. Собственные ванные комнаты оснащены феном, набором гигиенических принадлежностей и халатом. Также на территории предоставляется беспроводной доступ к сети Wi-Fi.

Питание организуется в ресторане, где представлен широкий выбор блюд по меню. В шаговой доступности есть кафе.

Расстояние до ближайшего аэропорта составляет - 15 км, а до железнодорожного вокзала - 3,6 км.

КатаринаКатаринаКатаринаКатаринаКатаринаКатаринаКатарина
Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в гостинице (при выборе тарифа с проживанием)
  • Питание, указанное в программе: завтраки в ресторане гостиницы (при выборе тарифа с проживанием), также в некоторых отелях предлагается вариант полупансиона - завтраки + ужины
  • Экскурсионная программа и транспортное обслуживание
  • Услуги экскурсовода-групповода на все экскурсионные дни тура
  • Транспортная карта «Подорожник» на все экскурсионные дни
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
  • Проживание в гостинице (при выборе тарифа без проживания)
  • Питание, не указанное в программе: завтраки (при выборе тарифа без проживания), обеды и ужины
  • Индивидуальный трансфер - по запросу
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какая важная информация есть в туре?

Туристы самостоятельно размещаются в гостинице.

Время начала экскурсий в программе – предварительное. Продолжительность автобусных экскурсий зависит от дорожной ситуации в городе. Уточненная программа тура с указанием времени сбора группы и временем окончания программы направляется туристам за неделю до заезда в электронной форме, а также выдается в гостинице на стойке регистрации при заезде.

Место старта и окончания экскурсий – центр города, в соответствии с программой.

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг.

Какие скидки есть в туре?

Скидка для детей до 14 лет: 1100 руб.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
5
Основано на 1 отзыве
5
1
4
3
2
1
Т
Татьна
16 фев 2025
Очень понравились экскурсии, спасибо Вам огромное за хорошую работу!

