1 день

Понедельник. Экскурсия на двухэтажном автобусе "Hop on - Hop off" с посещением музея "Русский Левша"

Самостоятельный заезд. Гарантированное размещение в гостинице после 15:00.

До 15:00 вещи можно оставить в камере хранения отеля.

Путешествие на двухэтажном автобусе Hop-On Hop-Off (старт первого автобуса в 10:00, отправление последнего автобуса в 17:30) — идеальный способ для знакомства с городом на своих условиях: билет действителен 24 часа.

Вы ни от кого не зависите и сможете «выскочить» из автобуса на любой понравившейся остановке, а вдоволь нагулявшись, сесть в следующий автобус и продолжить свое путешествие.

И, чтобы Вы ничего не пропустили, экскурсия в формате аудиогида расскажет о достопримечательностях Петербурга самым захватывающим образом.

Для маленьких путешественников есть совершенно особенная, детская версия аудиогида, полная удивительных историй и невероятных фактов!

А далее Вы посетите настоящий музей чудес «Русский Левша» (музей работает с 11:00 до 19:00). Здесь, в мире, где масштабы измеряются микронами, Вас ожидают невероятные открытия.

Каждое произведение искусства, меньше миллиметра в размере, представляет собой шедевр, доступный для обозрения лишь через сложную оптику, искусно встроенную в витрины.

Самое главное место в музее занимает легендарная подкованная блоха. Невероятно, но подковы этого миниатюрного коня в шесть миллионов раз меньше подков, предназначенных для обычной лошади! Это потрясающее свидетельство мастерства, граничащего с магией.

Но и это далеко не все.

Транспорт предоставляется на самостоятельную обзорную экскурсию.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160