В Петергофе 21 мая в 10:30 состоится праздничное открытие фонтанов! Приглашаем всех посетить этот праздник, увидеть запуск главных фонтанов и приготовленные специально для праздника экскурсии из Санкт-Петербурга
1. Фонтаны Петергофа
Навестить любимые владения императора и раскрыть секреты красоты паркового ансамбля
«Русский Версаль» — так европейцы говорят о Петергофе, мы же называем его просто «Фонтаны». Вы посетите первую загородную резиденцию Петра I и поймёте, как здесь соединились роскошь, искусство, инженерный гений и расчётливая политика. Я увлеку вас историей Российской империи, а царские пейзажи станут нашими добрыми спутниками на прогулке.
- 🏷 Сколько стоит: цена от ₽ 7000 за 1-5 чел.
- 😎 Это индивидуальная экскурсия
- 👥 Максимум 8 человек
- 🕑 По времени займёт 5 часов
В эту цену уже включено 5 человек, всё будет только для вас и не важно, будете вы 1 или возьмёте с собой ещё +4 друга
Если что, там есть возможность большего количества людей, до 8 человек, но будет чуть дороже.
Отзыв от туриста
Александр: Огромное спасибо Надежде за чудесный день, проведенный в Петергофе и Ораниенбауме. Экскурсия насыщена впечатлениями, великолепием дворцов и красотой парков. Интересный рассказ, воссоздающий картины жизни их обитателей, не прекращался с момента отправления из отеля до самого возвращения. Поездка превосходно организована вплоть до вкусного обеда. Туристу остается только расслабиться и наслаждаться.Оценка: 5. 12 мая 2022
2. Фонтанный дом: будни графов Шереметевых
Рассмотреть блистательные интерьеры дворца и проникнуть в историю дворянского рода
Приготовьтесь перенестись в великосветский Петербург 19 века и открыть секреты рода Шереметевых. Мы осмотрим интерьеры знаменитого Фонтанного дома, где некогда собирался высший свет столицы. Заглянем в роскошные покои, вспомним историю любви графа и крепостной актрисы, а после совершим променад по Шереметевскому саду.
- 🏷 Сколько стоит: цена ₽ 4810 за 1-10 чел.
- 😎 Это индивидуальная экскурсия
- 🚩 Где начинается: у Шереметевского дворца
- 👥 Максимум 10 человек
- 🕑 По времени займёт 2.5 часа
В эту цену уже включено 10 человек, всё будет только для вас и не важно, будете вы 1 или возьмёте с собой ещё +9 друзей
Отзыв от туриста
Юлия: Спасибо Ирине за погружение в мир Шереметевых, это было прекрасно! Отличная подача материала, много интересной информации, мы под впечатлением. Очень рекомендую эту экскурсию. Ирина, до новых встреч:)Оценка: 5. 23 мая 2022
3. Экскурсия в Петергоф на автомобиле. Дворец и фонтаны
Экскурсия по Нижнему парку с фонтанами и в Малый Петергофский дворец. Вы прогуляетесь по торжественным залам
Экскурсия по Нижнему парку с фонтанами и в Малый Петергофский дворец. Вы прогуляетесь по торжественным залам императорской резиденции, где проводили пышные церемонии. Вы посмотрите знаменитые фонтаны: от «Самсона», раздирающего пасть льву и каскада «Шахматная гора» до популярных у детей фонтанов-шутих. Трансфер на автомобиле от Петербурга до Петергофа с гидом включен в стоимость.
- 🏷 Сколько стоит: цена ₽ 12000 за 1-3 чел.
- 😎 Это индивидуальная экскурсия
- 🚩 Где начинается: По договоренности по вашему адресу в центре города
- 👥 Максимум 3 человека
- 🕑 По времени займёт 6 часов
- 📆 Когда проводится: ежедневно в 9:30
В эту цену уже включено 3 человека, всё будет только для вас и не важно, будете вы 1 или возьмёте с собой ещё +2 друга
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
4. Петергоф. Большой дворец + Малый музей + Фонтаны
Вы узнаете о владельцах роскошной приморской резиденции, раскроете загадки устройства фонтанов
Вы узнаете о владельцах роскошной приморской резиденции, раскроете загадки устройства фонтанов и «шутих», сделанных по велению Петра Великого. Вы увидите Большой каскад — невероятную водную феерию с фонтанами и скульптурами. Струя самого знаменитого фонтана «Самсон» взметается на высоту семиэтажного дома. По пышности и богатству оформления Петергоф превзошел свой прототип — французский Версаль и стал самым ярким дворцовым ансамблем в Европе.
- 🏷 Сколько стоит: цена ₽ 2800 за 1 человека
- 🙋 Это групповая экскурсия
- 🚩 Где начинается: Лиговский пр. , 10 / 118, гостиница «Октябрьская»
- 👥 Максимум 45 человек
- 🕑 По времени займёт 9 часов
Что можно увидеть
- Петергоф
- Большой Петергофский дворец
- Большой каскад
- Морской канал
- Фонтан «Самсон, разрывающий пасть льву»
- Воронихинские колоннады
- Оранжерея
- Фонтан «Тритон»
- Римские фонтаны
- Монплезир
- Фонтаны «Адам» и «Ева»
Что включено
- Услуги экскурсовода
- Транспортное обслуживание
- Входные билеты с экскурсией в Большом дворце
- Входные билеты с экскурсией в одном из малых дворцов или музеев Петергофского заповедника
- Входные билеты с экскурсией по парку
5. Аудиоэкскурсия в приложении: Чернышевская: музей под открытым небом
Самостоятельная экскурсия по Чернышевской
Самостоятельная экскурсия по Чернышевской. Петербург не зря называют музеем под открытым небом. В центре города на каждом шагу ты встретишь удивительные дома и необычные достопримечательности, вроде двориков, памятников и скульптур, ярких садов и арт-кафе. Вас ждут аудиогиды, викторины, дополненная реальность и захватывающие истории от местного жителя.
- 🏷 Сколько стоит: цена ₽ 1290 за 1 человека
- 😎 Это индивидуальная фото-прогулка
- 🚩 Где начинается: метро Чернышевская, Санкт-Петербург
- 👥 Максимум 5 человек
- 🕑 По времени займёт 2 часа
- 📆 Когда проводится: Вы можете выбрать любое удобное время, напишите его в комментарии
Что можно увидеть
- Самые интересные достопримечательности Чернышевской
Что включено
- Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
- Захватывающие истории от местного жителя
6. Петергоф на весь день: фонтаны и Большой Императорский дворец
Посетить Русский Версаль без спешки, осмотреть интерьеры 18 века и пройти по Нижнему парку
Эта программа позволит без суеты и очередей увидеть весь Петергоф — его шедевры архитектуры, садово-паркового искусства и фонтанного дела. В группе до 50 человек вы проведете в резиденции целый день: раскроете секреты фонтанов-шутих, пройдете по залам Большого Императорского и малого дворцов. А после сможете самостоятельно прогуляться по берегу Финского залива.
- 🏷 Сколько стоит: цена ₽ 2900 за 1 человека
- 🙋 Это групповая экскурсия
- 🚩 Где начинается: на площади Искусств
- 👥 Максимум 50 человек
- 🕑 По времени займёт 10 часов