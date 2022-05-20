«Русский Версаль» — так европейцы говорят о Петергофе, мы же называем его просто «Фонтаны». Вы посетите первую загородную резиденцию Петра I и поймёте, как здесь соединились роскошь, искусство, инженерный гений и расчётливая политика. Я увлеку вас историей Российской империи, а царские пейзажи станут нашими добрыми спутниками на прогулке.

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Если что, там есть возможность большего количества людей, до 8 человек, но будет чуть дороже.