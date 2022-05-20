Открытие фонтанов в Петергофе

Праздничное открытие фонтанов в Петергофе 2022

Собирайтесь всей семьёй на праздничное открытие фонтанов в Петергофе из Санкт-Петербурга, можно отправить на метеоре или на автобусе 🚌 с гидом. Вы увидите запуск главных фонтанов, прогуляйтесь по зеленым нижнему и верхнему парку, узнаете много интересных фактов и оставите себе красивые 🤩 фото

В Петергофе 21 мая в 10:30 состоится праздничное открытие фонтанов! Приглашаем всех посетить этот праздник, увидеть запуск главных фонтанов и приготовленные специально для праздника экскурсии из Санкт-Петербурга

1. Фонтаны Петергофа

Навестить любимые владения императора и раскрыть секреты красоты паркового ансамбля

Фонтаны Петергофа
Фонтаны Петергофа
Фонтаны Петергофа
Фонтаны Петергофа
Фонтаны Петергофа
Фонтаны Петергофа

«Русский Версаль» — так европейцы говорят о Петергофе, мы же называем его просто «Фонтаны». Вы посетите первую загородную резиденцию Петра I и поймёте, как здесь соединились роскошь, искусство, инженерный гений и расчётливая политика. Я увлеку вас историей Российской империи, а царские пейзажи станут нашими добрыми спутниками на прогулке.

  • 🏷 Сколько стоит: цена от ₽ 7000 за 1-5 чел.
  • 😎 Это индивидуальная экскурсия
  • 👥 Максимум 8 человек
  • 🕑 По времени займёт 5 часов

Выбрать день и время

В эту цену уже включено 5 человек, всё будет только для вас и не важно, будете вы 1 или возьмёте с собой ещё +4 друга

Если что, там есть возможность большего количества людей, до 8 человек, но будет чуть дороже.

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Отзыв от туриста

Александр: Огромное спасибо Надежде за чудесный день, проведенный в Петергофе и Ораниенбауме. Экскурсия насыщена впечатлениями, великолепием дворцов и красотой парков. Интересный рассказ, воссоздающий картины жизни их обитателей, не прекращался с момента отправления из отеля до самого возвращения. Поездка превосходно организована вплоть до вкусного обеда. Туристу остается только расслабиться и наслаждаться.
Оценка: 5. 12 мая 2022

2. Фонтанный дом: будни графов Шереметевых

Рассмотреть блистательные интерьеры дворца и проникнуть в историю дворянского рода

Фонтанный дом: будни графов Шереметевых
Фонтанный дом: будни графов Шереметевых
Фонтанный дом: будни графов Шереметевых
Фонтанный дом: будни графов Шереметевых
Фонтанный дом: будни графов Шереметевых
Фонтанный дом: будни графов Шереметевых

Приготовьтесь перенестись в великосветский Петербург 19 века и открыть секреты рода Шереметевых. Мы осмотрим интерьеры знаменитого Фонтанного дома, где некогда собирался высший свет столицы. Заглянем в роскошные покои, вспомним историю любви графа и крепостной актрисы, а после совершим променад по Шереметевскому саду.

  • 🏷 Сколько стоит: цена ₽ 4810 за 1-10 чел.
  • 😎 Это индивидуальная экскурсия
  • 🚩 Где начинается: у Шереметевского дворца
  • 👥 Максимум 10 человек
  • 🕑 По времени займёт 2.5 часа

Выбрать день и время

В эту цену уже включено 10 человек, всё будет только для вас и не важно, будете вы 1 или возьмёте с собой ещё +9 друзей

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Отзыв от туриста

Юлия: Спасибо Ирине за погружение в мир Шереметевых, это было прекрасно! Отличная подача материала, много интересной информации, мы под впечатлением. Очень рекомендую эту экскурсию. Ирина, до новых встреч:)
Оценка: 5. 23 мая 2022

3. Экскурсия в Петергоф на автомобиле. Дворец и фонтаны

Экскурсия по Нижнему парку с фонтанами и в Малый Петергофский дворец. Вы прогуляетесь по торжественным залам

Экскурсия в Петергоф на автомобиле. Дворец и фонтаны
Экскурсия в Петергоф на автомобиле. Дворец и фонтаны
Экскурсия в Петергоф на автомобиле. Дворец и фонтаны
Экскурсия в Петергоф на автомобиле. Дворец и фонтаны
Экскурсия в Петергоф на автомобиле. Дворец и фонтаны
Экскурсия в Петергоф на автомобиле. Дворец и фонтаны

Экскурсия по Нижнему парку с фонтанами и в Малый Петергофский дворец. Вы прогуляетесь по торжественным залам императорской резиденции, где проводили пышные церемонии. Вы посмотрите знаменитые фонтаны: от «Самсона», раздирающего пасть льву и каскада «Шахматная гора» до популярных у детей фонтанов-шутих. Трансфер на автомобиле от Петербурга до Петергофа с гидом включен в стоимость.

  • 🏷 Сколько стоит: цена ₽ 12000 за 1-3 чел.
  • 😎 Это индивидуальная экскурсия
  • 🚩 Где начинается: По договоренности по вашему адресу в центре города
  • 👥 Максимум 3 человека
  • 🕑 По времени займёт 6 часов
  • 📆 Когда проводится: ежедневно в 9:30

Выбрать день и время

В эту цену уже включено 3 человека, всё будет только для вас и не важно, будете вы 1 или возьмёте с собой ещё +2 друга

Что включено

  • Услуги гида
  • Транспорт
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4. Петергоф. Большой дворец + Малый музей + Фонтаны

Вы узнаете о владельцах роскошной приморской резиденции, раскроете загадки устройства фонтанов

Петергоф. Большой дворец + Малый музей + Фонтаны
Петергоф. Большой дворец + Малый музей + Фонтаны
Петергоф. Большой дворец + Малый музей + Фонтаны
Петергоф. Большой дворец + Малый музей + Фонтаны
Петергоф. Большой дворец + Малый музей + Фонтаны
Петергоф. Большой дворец + Малый музей + Фонтаны

Вы узнаете о владельцах роскошной приморской резиденции, раскроете загадки устройства фонтанов и «шутих», сделанных по велению Петра Великого. Вы увидите Большой каскад — невероятную водную феерию с фонтанами и скульптурами. Струя самого знаменитого фонтана «Самсон» взметается на высоту семиэтажного дома. По пышности и богатству оформления Петергоф превзошел свой прототип — французский Версаль и стал самым ярким дворцовым ансамблем в Европе.

  • 🏷 Сколько стоит: цена ₽ 2800 за 1 человека
  • 🙋 Это групповая экскурсия
  • 🚩 Где начинается: Лиговский пр. , 10 / 118, гостиница «Октябрьская»
  • 👥 Максимум 45 человек
  • 🕑 По времени займёт 9 часов

Выбрать день и время

Что можно увидеть

  • Петергоф
  • Большой Петергофский дворец
  • Большой каскад
  • Морской канал
  • Фонтан «Самсон, разрывающий пасть льву»
  • Воронихинские колоннады
  • Оранжерея
  • Фонтан «Тритон»
  • Римские фонтаны
  • Монплезир
  • Фонтаны «Адам» и «Ева»

Что включено

  • Услуги экскурсовода
  • Транспортное обслуживание
  • Входные билеты с экскурсией в Большом дворце
  • Входные билеты с экскурсией в одном из малых дворцов или музеев Петергофского заповедника
  • Входные билеты с экскурсией по парку
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5. Аудиоэкскурсия в приложении: Чернышевская: музей под открытым небом

Самостоятельная экскурсия по Чернышевской

Аудиоэкскурсия в приложении: Чернышевская: музей под открытым небом
Аудиоэкскурсия в приложении: Чернышевская: музей под открытым небом
Аудиоэкскурсия в приложении: Чернышевская: музей под открытым небом
Аудиоэкскурсия в приложении: Чернышевская: музей под открытым небом
Аудиоэкскурсия в приложении: Чернышевская: музей под открытым небом

Самостоятельная экскурсия по Чернышевской. Петербург не зря называют музеем под открытым небом. В центре города на каждом шагу ты встретишь удивительные дома и необычные достопримечательности, вроде двориков, памятников и скульптур, ярких садов и арт-кафе. Вас ждут аудиогиды, викторины, дополненная реальность и захватывающие истории от местного жителя.

  • 🏷 Сколько стоит: цена ₽ 1290 за 1 человека
  • 😎 Это индивидуальная фото-прогулка
  • 🚩 Где начинается: метро Чернышевская, Санкт-Петербург
  • 👥 Максимум 5 человек
  • 🕑 По времени займёт 2 часа
  • 📆 Когда проводится: Вы можете выбрать любое удобное время, напишите его в комментарии

Выбрать день и время

Что можно увидеть

  • Самые интересные достопримечательности Чернышевской

Что включено

  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Захватывающие истории от местного жителя
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6. Петергоф на весь день: фонтаны и Большой Императорский дворец

Посетить Русский Версаль без спешки, осмотреть интерьеры 18 века и пройти по Нижнему парку

Петергоф на весь день: фонтаны и Большой Императорский дворец
Петергоф на весь день: фонтаны и Большой Императорский дворец
Петергоф на весь день: фонтаны и Большой Императорский дворец
Петергоф на весь день: фонтаны и Большой Императорский дворец
Петергоф на весь день: фонтаны и Большой Императорский дворец
Петергоф на весь день: фонтаны и Большой Императорский дворец

Эта программа позволит без суеты и очередей увидеть весь Петергоф — его шедевры архитектуры, садово-паркового искусства и фонтанного дела. В группе до 50 человек вы проведете в резиденции целый день: раскроете секреты фонтанов-шутих, пройдете по залам Большого Императорского и малого дворцов. А после сможете самостоятельно прогуляться по берегу Финского залива.

  • 🏷 Сколько стоит: цена ₽ 2900 за 1 человека
  • 🙋 Это групповая экскурсия
  • 🚩 Где начинается: на площади Искусств
  • 👥 Максимум 50 человек
  • 🕑 По времени займёт 10 часов

Выбрать день и время

Подробнее
Здесь полное описание
Открытие фонтанов в Петергофе
Открытие фонтанов в Петергофе
Статья добавлена: 20.05.2022
Обновлена: 20.05.2022
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