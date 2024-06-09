Петергоф — это не только фонтаны и дворцы, но и живой город с многовековой историей и своими секретами. И я вам о них расскажу: вместе мы заглянем за парадные декорации, увидим интересные здания. И почувствуем подлинную атмосферу старинного Петергофа.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
На прогулке по Петергофу вы:
- узнаете, какой император сделал для города не меньше, чем сам Пётр I
- разгадаете тайну появления гондолы в Петергофе
- поймёте, почему главный вокзал расположен вдали от дворца
И увидите:
- загадочный неоготический «Замок без короля»
- великолепный собор, не уступающий красотой самому Спасу на Крови
- целый уголок солнечной Италии в пригороде Петербурга
А главное — станете свидетелем грандиозных придворных празднеств былых времён! Я покажу гравюры и рисунки, чтобы вы могли представить масштаб торжеств, на которые мечтал попасть весь Петербург.
Организационные детали
Обратите внимание: экскурсия начинается в Петергофе, куда вам необходимо добраться самостоятельно (на машине или на электричке до станции «Новый Петергоф»).
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На вокзале «Новый Петергоф»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Веда — ваш гид в Санкт-Петербурге
Добро пожаловать в мир петербургских историй! Меня зовут Веда. Я ваш проводник в прошлое Северной столицы. Моя цель — не просто пересказать сухие факты и цифры, но и показать, чтоЗадать вопрос
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