Петергоф — это не только фонтаны и дворцы, но и живой город с многовековой историей и своими секретами. И я вам о них расскажу: вместе мы заглянем за парадные декорации, увидим интересные здания. И почувствуем подлинную атмосферу старинного Петергофа.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

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Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

На прогулке по Петергофу вы:

узнаете, какой император сделал для города не меньше, чем сам Пётр I

разгадаете тайну появления гондолы в Петергофе

поймёте, почему главный вокзал расположен вдали от дворца

И увидите:

загадочный неоготический «Замок без короля»

великолепный собор, не уступающий красотой самому Спасу на Крови

целый уголок солнечной Италии в пригороде Петербурга

А главное — станете свидетелем грандиозных придворных празднеств былых времён! Я покажу гравюры и рисунки, чтобы вы могли представить масштаб торжеств, на которые мечтал попасть весь Петербург.

Организационные детали

Обратите внимание: экскурсия начинается в Петергофе, куда вам необходимо добраться самостоятельно (на машине или на электричке до станции «Новый Петергоф»).