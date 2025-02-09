Сергей — Организатор в Санкт-Петербурге

Провёл экскурсии для 169 туристов

Вот уже более 12 лет мы встречаем гостей Санкт-Петербурга, делимся с ними знаниями об истории и культуре города, его окрестностях, передаём им наше петербургское настроение и любовь к великому и славному городу. Все наши экскурсии построены на индивидуальном подходе к каждому путешественнику. Будем рады видеть вас!