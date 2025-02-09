Приглашаем вас в легендарный Петергоф — «русский Версаль» с великолепным парком фонтанов. Вы взглянете на 4 больших каскада, более 150 фонтанов, дворцы, павильоны, беседки, пруды и каналы. Проектировщиком и автором первых эскизов фонтанной системы был сам Пётр I. Во время прогулки по Нижнему парку гид расскажет об этом и многом другом.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00
Описание экскурсии
На экскурсии по Нижнему парку вы увидите:
- Грандиозное фонтанное сооружение «Большой каскад».
- Фонтан «Самсон» — аллегорию победы русской армии над шведами.
- Старейшие фонтаны Петергофа «Чаши» и «Большие фонтаны».
- Фонтаны «Адам» и «Ева» — ассоциацию с Петром I и Екатериной I.
- Распространённые в 18 веке двухъярусные «Римские фонтаны».
- Фонтаны-шутихи «Диванчики», «Ёлочки», «Дубок», «Зонтик», «Водяная дорога».
- Фонтан «Пирамида» — самый многоводный среди фонтанов Нижнего парка.
- «Львиный каскад» — единственный из четырёх каскадов Нижнего парка; расположен не на склоне, а на нижней террасе.
- Фонтан «Сноп» — главный водомёт ансамбля Монплезирского сада.
- Ансамбль «Монплезир», Голландский домик и многое другое.
О чём будем говорить:
- Вы познакомитесь с замыслами Петра I и их воплощением, будь то Большой дворец, малые дворцы, изящные павильоны или причудливые фонтаны.
- Узнаете, какие изменения происходили в дворцово-парковом ансамбле с течением времени.
- Выясните, что в Петергофе сохранена уникальная инженерная система, поскольку все фонтаны работают так же, как и 300 лет назад.
- Мысленно представите, как 15 августа 1723 года состоялся праздник открытия Петергофской резиденции, и сам император Пётр I ввёл в Морской канал флотилию из 115 судов.
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются билеты в Нижний парк (в том числе для гида) — 750 ₽ за взрослого, 550 ₽ за учащегося 14–17 лет, бесплатно для детей до 14 лет.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 169 туристов
Вот уже более 12 лет мы встречаем гостей Санкт-Петербурга, делимся с ними знаниями об истории и культуре города, его окрестностях, передаём им наше петербургское настроение и любовь к великому и славному городу. Все наши экскурсии построены на индивидуальном подходе к каждому путешественнику. Будем рады видеть вас!Задать вопрос
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