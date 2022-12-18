Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
🎄 Новый год: что, где, когда Мы собрали для вас познавательные праздничные сюжеты. Как наши прадеды отмечали Новый год, какие подарки дарили близким, какие загадки загадывали детям, какие блюда ставили на стол? Ответы ждут на прогулке. Вы услышите о глубинном смысле любимого праздника и проникнетесь уважением к мудрости предков. Узнаете, как Новый год и Рождество проходили в царской семье. Посмеетесь над историческими анекдотами и даже откроете новогодние традиции разных стран — ведь вы оказались в интернациональном городе.
🌟 Маршрут, сияющий огоньками Встретимся в сердце Санкт-Петербурга, рядом с волшебной елкой — на Дворцовой площади. Затем закружимся в праздничном калейдоскопе на Невском проспекте. Гуляя, вспомним, как украшали Город на Неве в разные эпохи, и найдем их следы. Посмотрим, где раньше покупали елочные игрушки (и игрушки ли?). Погреемся в главном торговом центре царской России и поговорим о елках в Ленинграде. А еще увидим самоиграющее пианино и украшения из ананасов. Закончится прогулка на главной рождественской ярмарке Петербурга!
Кому подойдет экскурсия
Взрослым, которые хотят изучить центр города и открыть хроники Нового года, а также юным путешественникам от 6 лет.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная, предусмотрены заходы в теплые места
В конце прогулки каждый участник получит авторский сувенир от нашей команды
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели 13292 экскурсии для 22939 туристов
Добрый день, любители путешествий и нестандартных маршрутов! Я коренная петербурженка и культуролог, а также профессиональный гид и автор экскурсий. По Петербургу вожу авторские туры на русском и английском языках с 2010 года, а по Таллину — с 2014 года. Более 3 лет я руководила петербургским филиалом туристической компании для иностранцев, удивляясь, почему легкий стиль прогулок и нестандартные маршруты свойственны только экскурсиям на иностранном языке. В 2017 году я объединила лучших гидов Петербурга, и мы создали понятные и взрослым, и детям, веселые и полезные экскурсии по Петербургу на русском языке. А в 2020 году мы с коллегами написали лучшую обзорную прогулку по Таллину. В моей команде — профессиональные историки, искусствоведы, музееведы и этнографы, для которых каждая экскурсия — это не просто рутина, а настоящее путешествие в мир и историю любимого города вместе с вами, друзья!