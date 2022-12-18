Возможно, Санкт-Петербург — самый новогодний город России. Здесь придумали Новый год, впервые поставили елку, приготовили оливье. Обо всём по порядку и увлекательно мы расскажем на прогулке по Невскому проспекту и его окрестностям. Вы пройдете среди тысяч огоньков и мимо нарядных витрин, откроете забытые праздничные традиции и разгадаете загадки. И конечно, каждый получит подарочек!

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Описание

Что вас ожидает

🎄 Новый год: что, где, когда

Мы собрали для вас познавательные праздничные сюжеты. Как наши прадеды отмечали Новый год, какие подарки дарили близким, какие загадки загадывали детям, какие блюда ставили на стол? Ответы ждут на прогулке. Вы услышите о глубинном смысле любимого праздника и проникнетесь уважением к мудрости предков. Узнаете, как Новый год и Рождество проходили в царской семье. Посмеетесь над историческими анекдотами и даже откроете новогодние традиции разных стран — ведь вы оказались в интернациональном городе.

🌟 Маршрут, сияющий огоньками

Встретимся в сердце Санкт-Петербурга, рядом с волшебной елкой — на Дворцовой площади. Затем закружимся в праздничном калейдоскопе на Невском проспекте. Гуляя, вспомним, как украшали Город на Неве в разные эпохи, и найдем их следы. Посмотрим, где раньше покупали елочные игрушки (и игрушки ли?). Погреемся в главном торговом центре царской России и поговорим о елках в Ленинграде. А еще увидим самоиграющее пианино и украшения из ананасов. Закончится прогулка на главной рождественской ярмарке Петербурга!

Кому подойдет экскурсия

Взрослым, которые хотят изучить центр города и открыть хроники Нового года, а также юным путешественникам от 6 лет.

Организационные детали