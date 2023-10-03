Праздник фонтанов в Петергофе

Групповой тур в Санкт-Петербурге
5
3 отзыва
Феерическое шоу, где старинная архитектура и фонтаны совмещаются с мультимедийным действом и несколькими видами инсталляций — звучит невероятно, а на практике и вовсе впечатляюще! Хотите проверить? А кроме праздника фонтанов вас ждут экскурсия по знаковым местам и дворцам Петербурга, Эрмитаж, Летний сад, поездка по Петергофской дороге и прогулка по Нижнему саду. А для желающих развеяться будут организованы экскурсии по рекам и каналам и Финскому заливу.
Праздник фонтанов в Петергофе
Праздник фонтанов в Петергофе
Праздник фонтанов в Петергофе
Ближайшие даты:
17
мая

Что вас ожидает:

Праздник фонтанов
Праздник фонтанов
Мультимедийное действо, фонтаны, проекционная, световая, лазерная и пиротехническая инсталляция
По желанию прогулка по Финскому заливу и каналам
По желанию прогулка по Финскому заливу и каналам
Дополнительные экскурсии: морская прогулка по Финскому заливу и рекам и каналам Петербурга
Шедевры Эрмитажа
Шедевры Эрмитажа
Погрузимся в образовательный и культурный мир, исследуя шедевры Леонардо да Винчи, Рафаэля, древние артефакты и произведения искусства древней Руси

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Петербургу. Экскурсия в Исаакиевский собор

Прибытие в Санкт-Петербург. Самостоятельный заезд в гостиницу.

Вещи сдаются в камеру хранения гостиницы.

Встреча с гидом, табличка по названию тура «Праздник Фонтанов».

12:30 Отъезд от гостиницы «Санкт-Петербург».

12:50 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину (для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора»). Отъезд на программу.

13:00 Отъезд от гостиницы «Достоевский».

Автобусная экскурсия «Парадный Петербург». Мы встретимся с Петербургом, который на протяжении трех столетий был имперской столицей и сохранил пышные и торжественные государственные постройки, монументальные площади и строгие проспекты.

Экскурсия в Исаакиевский собор – одно из самых красивых и значительных купольных сооружений в мире, бывший главный кафедральный собор России.

Дополнительно: Подъем на Колоннаду Исаакиевского собора (500 руб. с чел.)

18:00-19:30 Окончание программы, трансфер в гостиницы.

Для гостей из отелей «Достоевский», «Новотель» трансфер в гостиницу «Октябрьская».

Обзорная экскурсия по Петербургу. Экскурсия в Исаакиевский соборОбзорная экскурсия по Петербургу. Экскурсия в Исаакиевский соборОбзорная экскурсия по Петербургу. Экскурсия в Исаакиевский соборОбзорная экскурсия по Петербургу. Экскурсия в Исаакиевский собор
2 день

Петергоф. Весенний праздник открытия фонтанов

Завтрак в гостинице.

Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы.

08:30-09:10 Отъезд от гостиниц «Октябрьская», «Москва» и с пл. Искусств.

Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге» с посещением Нижнего парка с фонтанами. Петергофская дорога – уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского залива. Одна из них – летняя императорская резиденция – Петергоф.

Экскурсия по Нижнему парку со знаменитыми фонтанами. Здесь вы увидите знаменитые каскады и парные фонтаны, полюбуетесь раскрывающейся перед вами панорамой Финского залива и прогуляетесь по тенистым аллеям. Вас ждут фонтаны-шутихи и местные жители – белки.

Ориентировочно в 13:00. Торжественное представление на Большом каскаде – Весенний праздник открытия фонтанов.

Петергоф предстанет перед вами во всем своём блеске. Вы увидите театральные и танцевальные номера, пиротехнические залпы над Большим петергофским дворцом и торжественный запуск фонтанов под гимн Петергофа. В празднике примут участие лучшие коллективы города, солисты оперных театров Петербурга.

Дополнительно: Прогулка по Финскому заливу на комфортабельном теплоходе «Метеор» из Нижнего парка в центр Санкт-Петербурга на Адмиралтейскую набережную. (цены уточнять).

18.00 Возвращение в город к станции метро «Площадь Восстания» (гостиница «Октябрьская»).

Петергоф. Весенний праздник открытия фонтановПетергоф. Весенний праздник открытия фонтановПетергоф. Весенний праздник открытия фонтановПетергоф. Весенний праздник открытия фонтанов
3 день

Автобусная экскурсия «Сады и парки Петербурга». Эрмитаж

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров до 12:00, выезд с вещами.

09:00-10:00 Отъезд от гостиниц.

Трансфер на Московский вокзал (камера хранения – за свой счет).

Гости из гостиниц, расположенных рядом с Московским вокзалом, могут оставить вещи в багажной комнате гостиниц.

Автобусная экскурсия «Сады и парки Петербурга» посвящена зелёным уголкам нашего города, украшенным знаменитыми решётками. Вы увидите Михайловский сад, Марсово поле, Летний сад, Александровский парк с его уникальным памятником – мини-городом, где представлены бронзовые копии главных архитектурных ансамблей Петербурга.

Прогулка в Летний сад – любимое детище Петра I, жемчужина в парковом ожерелье Петербурга.

14:30 Посещение Эрмитажа – крупнейшего музея страны, в коллекции которого насчитывается около трех миллионов экспонатов. Здесь представлена вся история мировой культуры – от Древнего Египта до живописных шедевров ХХ века.

Дополнительно: экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга (850 руб. взр., 650 руб. шк., 750 руб. студ., 750 руб. пенс.). Вас ждёт увлекательное путешествие по Северной Венеции с её живописными водными улицами и ажурными оградами, горбатыми мостами и парадными фасадами.

Окончание программы не позднее 17:00 в центре города.

Самостоятельное возвращение в гостиницу или на вокзал.

Автобусная экскурсия «Сады и парки Петербурга». ЭрмитажАвтобусная экскурсия «Сады и парки Петербурга». ЭрмитажАвтобусная экскурсия «Сады и парки Петербурга». ЭрмитажАвтобусная экскурсия «Сады и парки Петербурга». Эрмитаж

Проживание

В туре предусмотрено размещение в отелях Санкт-Петербурга.

Экскурсионный пакет без проживания (3-дневный тур): 7000 руб.

Стоимость указана за тур на 1 человека в руб:

Достоевский 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватямиОдноместный

Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

СтандартСупериор
17-19.05.20241205016350126501225017650

Рекомендуем Катарина Арт Отель 4* (Санкт-Петербург), Завтрак “шведский стол”

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватямиОдноместныйДвухместный с раздельными кроватямиОдноместный

Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

СмартСтандартныйКомфорт
17-19.05.202412050168501285018850143501305021850

Санкт-Петербург 4*. Завтрак "шведский стол"

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)ОдноместныйДвухместный с раздельными кроватями Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)Одноместный
Стандартный ФортСтандартный с видом на Неву

Стандарт

Вид на Неву

17-19.05.2024125501195018650142501315016650
Даты заездовДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Двухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Делюкс ФортДелюкс с видом на Неву
17-19.05.202414350132501635014550

Рекомендуем Изззи у Гостиного Двора 3* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватямиОдноместныйДвухместный с раздельными кроватями

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Одноместный
СмартКомфорт
17-19.05.20241625012050130501215018250

Скидка детям до 16 лет: 3 дня 600 руб.

Скидка пенсионерам (при наличии пенсионного удостоверения на туре) и студентам: 3 дня 250 руб.

Варианты проживания

Отель Достоевский

2 ночи

Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.

Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Гости могут заняться спортом в тренажерном зале и посетить сауну.

На стойке регистрации окажут услуги билетной кассы и экскурсионного бюро. Ее сотрудники также порекомендуют самые интересные события Санкт-Петербурга. Кроме того, доступна услуга обмена валюты.

В отеле «Достоевский» работает элегантный ресторан и стильный бар с панорамным видом на Владимирский собор. Отель расположен над торговым центром с супермаркетом и ресторанным двориком. В его холле установлен банкомат. От отеля «Достоевский» до аэропорта Пулково — 15 км. По запросу персонал может организовать услуги трансфера.

Отель ДостоевскийОтель ДостоевскийОтель ДостоевскийОтель ДостоевскийОтель ДостоевскийОтель ДостоевскийОтель ДостоевскийОтель ДостоевскийОтель Достоевский

Отель Санкт-Петербург

2 ночи

К услугам гостей этого отеля просторные номера с прекрасным видом на Санкт-Петербург и Неву. Отель расположен в центре города, на Пироговской набережной. В числе удобств современных номеров отеля «Санкт-Петербург» — кабельное телевидение, письменный стол и гостиная зона.

Во многих номерах имеются большие окна с панорамным видом на реку. Доставка еды и напитков в номер осуществляется круглосуточно. В ресторане «Беринг» подают блюда русской, паназиатской и европейской кухни.

По утрам сервируют разнообразный завтрак «шведский стол». В ресторане La Vue на крыше с панорамным видом на Неву открыто 5 обеденных залов и предлагается дегустация вин. Стойка регистрации отеля «Санкт-Петербург» работает круглосуточно.

На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi. Помимо этого, гости отеля «Санкт-Петербург» могут посетить сувенирный магазин и воспользоваться конференц-залами.

Отель «Санкт-Петербург» находится менее чем в 3 км от Эрмитажа. Расстояние до Финляндского железнодорожного вокзала составляет менее 1 км.

Отель Санкт-ПетербургОтель Санкт-ПетербургОтель Санкт-ПетербургОтель Санкт-ПетербургОтель Санкт-ПетербургОтель Санкт-Петербург

Катарина Арт Отель 4

2 ночи

Арт-отель Catherine идеально расположен в Центральном районе Санкт-Петербурга, менее чем в 1 км от Государственного Русского музея, в 14 минутах ходьбы от Летнего сада и в 1,5 км от музея Анны Ахматовой. В распоряжении гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi. Гости могут воспользоваться услугами консьержа.

В каждом номере установлен рабочий стол и телевизор с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Все номера оснащены сейфом.

По утрам в отеле Catherine Art сервируется завтрак «шведский стол».

Также гостям предлагаются гладильные услуги и бизнес-услуги, включая факс и ксерокопирование.

Рядом с арт-отелем Catherine гости могут посетить такие достопримечательности, как Дворцовая площадь, Государственный Эрмитаж и храм Спаса на Крови. Расстояние до аэропорта Пулково составляет 23 км.

Катарина Арт Отель 4Катарина Арт Отель 4Катарина Арт Отель 4Катарина Арт Отель 4Катарина Арт Отель 4Катарина Арт Отель 4Катарина Арт Отель 4Катарина Арт Отель 4Катарина Арт Отель 4Катарина Арт Отель 4

Отель IZZZI у Гостиного двора

2 ночи

Отель «IZZZI у Гостиного двора» расположен рядом с «Александринским театром», в 440 м от станции метро «Гостиный двор» и в 800 м от станции «Невский проспект».

К размещению предлагаются комфортные номера с удобной мебелью, плазменным телевизором, высокоскоростным Wi-Fi, телефоном, рабочим столом и ванной комнатой с косметическими средствами и феном.

Гости могут заказать, за дополнительную плату, вкусный завтрак «шведский стол» или воспользоваться общей кухней с микроволновой печью, тостером, чайником и посудой. В ресторане «Meet» подают вкусные обеды и ужины, для гостей отеля предусмотрена скидка.

В распоряжении постояльцев общая зона для отдыха и работы, библиотека, детский уголок и услуги прачечной. Недалеко располагается «Екатерининский Сад» - 180 м, «Аничков дворец» - 600 м и «Казанский кафедральный собор» - 1 км. До «Московского» железнодорожного вокзала 2 км, до аэропорта 20 км.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
  • Билеты в музеи по программе
  • Сопровождение гида, бесплатно предоставляются наушники для более комфортного прослушивания экскурсовода
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
  • Питание вне программы
  • Индивидуальный трансфер
  • Курортный сбор в размере 100 руб. /сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
  • Дополнительные экскурсии
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Возможны ли изменения в программе?

Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы.

Какую важную информацию нужно знать о туре?

Кратко о сборных группах: гости из разных регионов России и СНГ приезжают самостоятельно по одному, семьей или мини-группами и объединяются оператором в одну группу в точке начала тура.

Цикличные и каскадные туры предполагают, что заезд и выезд возможен в любой день, можно купить тур на любое количество дней от 3 до 7. Каждый день будет новый состав группы и новый гид.

Автобусные и туры с фиксированной датой заезда (или фиксированным днем недели) заезда предполагают, что состав группы состоит из одних и тех же туристов и под руководством одного гида (исключение – туры больше 7 дней)

Комбинированные туры (включающие посещение двух и более регионов) предполагают, что при смене региона будет смена состава участников и смена гидов.

Состав группы зависит от тура: стандартная группа - 40-50 человек, комфорт-группа - 19-27 человек, мини-группа - до 16 человек. Формат комфорт и мини указан в аннотации к туру, если такой аннотации нет, то группа 40-50 ч. При посещении музеев С-Петербурга и Ленобласти гости могут делиться на группы по 10, 15, 20 или 30 человек и обслуживаются экскурсоводами музея. Остальные экскурсии (автобусные и пешеходные) проводит экскурсовод оператора.

Расчетный час в гостиницах – заселение после 15.00, выезд до 12:00.

Для гарантированного раннего заселения необходимо заранее забронировать номер — это обычно 100% от стоимости 1 суток в гостинице в высокий сезон и 50% - в низкий сезон. Если номер до расчётного часа не готов, гости могут сдать вещи в камеру хранения гостиницы (эта услуга бесплатна). Регистрация иностранных граждан оплачивается на месте самостоятельно туристами (обычно 250-300 рублей). Заселение в гостинице происходит по паспорту и фамилиям.

Обратите, пожалуйста, внимание, что начало экскурсионной программы не зависит от расчетного часа в гостинице. Время отъезда от гостиницы указано в программах.

Размещение в гостиницу возможно только в отдельный номер (без подселения). Дополнительная кровать в номере – это еврораскладушка, полноценных трёх и четырёх кроватей в одном номере в гостиницах в рамках сборных туров на гарантии нет. Четырёхместное на гарантии: Театральная площадь 4*, Отель на Римского-Корсакова 3*. Четырёхместное под запрос: Коннекты в отелях 4*и 5* Люксы и полуюксы в 4*и 5* - срок ответа о цене и наличии 24 часа и больше в зависимости от сезона. Поэтому рекомендуем сразу предлагать гостям выбрать два двухместных номера. Если гости прибывают во второй половине дня и теряют экскурсионный день, то мы рекомендуем забронировать дополнительную ночь к туру.

В день заезда турист самостоятельно приезжает в гостиницу (за исключением тех случаев, когда заказан трансфер), самостоятельно проходит регистрацию, оставляет вещи в багажной комнате и встречается с гидом по указанному в программе адресу, табличка для встречи с названием тура. В большинстве туров встреча с гидом происходит в холле гостиницы (если была приобретена базовая гостиница). При проживании в некоторых гостиницах необходимо на экскурсии подходить к соседней гостинице. Заселение в гостиницу осуществляется после программы (за исключением тех случаев, когда заказано ранее заселение).

В день выезда турист самостоятельно выселяется из номера и в зависимости от тура: либо сдает вещи в багажную комнату гостиницы и потом за ними возвращается, либо сдаёт вещи на Московском вокзале в камеру хранения за свой счёт, либо оставляет вещи в автобусе до окончания программы (процедура указана в каждой программе). Рекомендуем закладывать запас по времени при покупке обратных билетов в связи с непредсказуемой транспортной ситуацией в городе и пригородах.

Питание:

В регулярных турах в Санкт-Петербург мы предлагаем питание на базе завтраков в гостиницах.

В большей части сборных туров нет организованного горячего питания. Рекомендуем гостям взять с собой перекус или купить легкие закуски на фудкорте или в киоске стритфуда. Во всех турах в Выборг есть организованные горячие обеды.

Тур в Санкт-Петербург, в котором предполагаются организованные обеды: 1) каждый день обеды в туре «Петербург. Пётр. От первого камня до небоскрёба» 2) первый и последний дни обеды в туре «Белые ночи на Финском заливе»; 3) первый и последний дни дегустация «Вкусный символ Петербурга – корюшка»; 4) 2 обеда в туре «Город авантюристов: жизнь по петербургскому рецепту»; 5.) один обед в турах «Город с хорошим вкусом» и «Петергофские каникулы», «Что правит Петербургом».

Транспорт:

При обслуживании регулярных туров транспорт предоставляется каждый день (исключение пешеходный тур «В сердце Петербурга»). При поездке на загородную экскурсию окончание работы транспорта обычно около Московского вокзала. В музейный день транспорт предоставляется до последнего музея.

Экскурсионное обслуживание на русском языке; если иностранный русскоговорящий гость хочет приобрести тур или экскурсию, то оператор возьмет доплату за разницу входных билетов (стоимость уточнять у оператора); если иностранный гость не владеет русским языком, то рекомендуем приобрести индивидуальный тур.

Лица, достигшие 18 лет, планирующие проживать в объектах размещения в Санкт-Петербурге более 24 часов, обязаны оплачивать курортный сбор при заселении в размере 100 рублей в сутки с человека. От оплаты освобождена 21 (двадцать одна) льготная категория. По вопросам курортного сбора можно обращаться в туристский Контакт-центр.

Возраст для туристов и экскурсантов от 5 лет.

Посещение экскурсий и тура в целом несовершеннолетними возможно только в сопровождении взрослых; если сопровождающий взрослый не является родителем ребенка, то при заселении в гостиницу необходима доверенность от родителей;

Посещение экскурсий с животными невозможно, но можно заселиться в pet friendly гостиницу, список можно получить у оператора.

Заранее возможно заказать на индивидуальный трансфер легковой автомобиль комфорт-класса (от 1800 р. нетто в зависимости от времени суток и подачи).

Если заказан трансфер, то просим заранее сообщить данные по встрече (время, вокзал, поезд, вагон, терминал и время прилета, номер рейса, мобильный телефон туристов). В случае непредоставления информации о встрече (в срок менее чем за 3 рабочих дня) — трансфер не будет предоставлен.

В большом количестве туров (не во всех) есть бесплатная утренняя услуга групповой трансфер по гостиницам, которая заказывается заранее: фиксированное время встречи указано в программе тура.

Дополнительные экскурсии приобретаются и оплачиваются на месте у гида, экскурсии состоятся при условии набора группы и благоприятных погодных условиях.

Время и место завершения программы каждый день указано в программе тура.

Это может быть базовый отель или центр города: как правило, это станция метро «Площадь Восстания» у Московского вокзала или станция метро «Гостиный двор».

Если туристы хотят приобрести билеты в театр, рекомендуем закладывать запас по времени. В уточнённой программе тура время посещения объектов может меняться в зависимости от того, какое время подтвердили музеи.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Ю
3 окт 2023
Я в восторге! Очень понравилась поездка. Праздник в Петергофе удался на славу. Отдельное спасибо гиду Ивановой Ольге Григорьевне.
О
16 апр 2024
Организация на высоте- всё чётко и вовремя.
С
28 мар 2024
Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый дом, кто владел, в каком году построен… Никаких проблем со входом в музеи и храмы… Удобные автобусы и всё чётко по расписанию… Рекомендуем всем.
Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждыйОчень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждыйОчень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждыйОчень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый

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