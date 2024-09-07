10 чудес Псковской земли. Лучшее за 2 дня

10 чудес Псковской земли
Смешенная: автобусная и пешеходная.

Внимание! Организатор оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг.

При покупке ж/д и авиабилетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное!
10 чудес Псковской земли. Лучшее за 2 дня
10 чудес Псковской земли. Лучшее за 2 дня
10 чудес Псковской земли. Лучшее за 2 дня

Описание тура

Приглашаем вас на идеальный маршрут для полного знакомства с городом Псковом и его окрестностями: за два дня вы сможете не спеша посетить десять самых популярных достопримечательностей Пскова. Кроме того, вас ждет живописная смотровая площадка, позволяющая завершить осмотр достопримечательностей первого дня под красивым закатом.

Программа

1 день

  • 07:00 – Отправление автобуса.

  • 08:00 – Дорога пролетит незаметно под увлекательные рассказы экскурсовода, а в середине пути у нас будет техническая остановка в городе Луге, где можно позавтракать и освежиться.

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  • 09:00 – Техническая остановка, где есть возможность купить чай или кофе, немного отдохнуть и набраться сил перед дальнейшей экскурсией.

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  • 11:30 – Обзорная экскурсия по Псковскому кремлю. Псковский кремль состоит в десятке самых популярных достопримечательностей России. Уникальность его в том, что архитектура строений очень практична и брутальна, а единственным украшением защитных стен крепости является икона Святой Троицы над входом, которая одновременно является оберегом: практичность соблюдена во всем.

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  • 13:30 – Обед в одном из кафе города (за дополнительную плату).

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  • 16:00 – Гора Соколиха. Монумент в память о Ледовом побоище. Эта гора является уникальным природным явлением, на ней установлен монумент в память о Ледовом побоище. Поднявшись на точку, которую можно назвать вершиной Пскова, увидим невероятные виды на Троицкий собор и Снетогорский монастырь в сопровождении историй о защите земель Александром Невским от супостатов.

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  • 17:00 – Обзорная экскурсия по городу. Псков до начала XVIII века был одним из крупнейших городов России и Европы, важнейшим оборонительным и торговым центром страны. В ходе экскурсии вы узнаете все яркие моменты истории этого города с осмотром архитектуры и православных памятников. При остановке возле Покровской башни вы не только услышите историю башни Окольного города, но и сможете подняться на смотровую площадку.

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  • Посещение Ольгинской часовни и смотровой площадки. Завершением прогулки по городу станет незабываемый панорамный вид из смотровой площадки Ольгинской часовни. Здесь вам откроется вечерний образ Псковского кремля, реки Великой и исторической части города.

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  • 18:30 – Заселение в отель, ужин и отдых. По запросу гид порекомендует кафе и рестораны в Пскове, а мы предлагаем вам прогуляться по центру города и навестить Золотую набережную.

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2 день

  • 08:00 – Завтрак в отеле (в зависимости от отеля вам предложат континентальный завтрак или шведский стол).
  • 10:00 – После вкусного завтрака и выселения из номеров, группа собирается в автобусе.

  • 10:30 – Экскурсия по крепости Изборск и посещение Словенских ключей. Со времен Древней Руси укрепленное поселение на этом месте охраняли славяне-кривичи под руководством одного из соратников Рюрика – Трувора. В XI веке вместо деревянной крепости была построена каменная, имеющая форму треугольника с закругленными углами, с шестью башнями, которые обеспечивали наилучший обстрел территории.

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  • 12:30 – Посещение музея пчеловодства "Медовый хуторок". Пасечный комплекс представлен различным инструментарием, древними ульями-самоделами, от дуплянки и колод до раритетов различных конструкций. Вы познаете романтику медового ремесла, посмотрите на пчел через стеклянную стенку улья и увидите небольшое познавательное представление, в котором экскурсовод расскажет о взаимодействии с этими полезными насекомыми.

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  • 14:00 – Обед в одном из кафе города (за дополнительную плату).

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  • 15:00 – Посещение Свято-Успенского Псково-Печорского монастыря. Один из древних и крупнейших мужских монастырей России, расположенный в живописном месте с карстовыми пещерами, был основан там, где постоянно бушевали войны. Наш гид покажет вам Кровавый путь, вход в Успенскую пещерную церковь. Далее вы отправитесь на увлекательную экскурсию по всей территории монастыря и услышите интересный рассказ об истории древней обители.

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  • 16:30 – Выезд в г. Санкт-Петербург. Во время поездки вы сможете отдохнуть, наблюдая за видами из окон автобуса и слушая неторопливую авторскую экскурсию от нашего гида. Возможен показ тематических фильмов.

Ориентировочное прибытие в Санкт-Петербург:

22:00 – Прибытие на ст. м. "Московская"

22:30 – Прибытие на ст. м. "Площадь Восстания".

Внимание! На обратном пути возможны дорожные работы или другие неблагоприятные факторы, из-за которых возвращение в Санкт-Петербург возможно после закрытия метро.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Псковский кремль
  • Гора Соколиха
  • Монумент в память о Ледовом побоище
  • Псков
  • Смотровая площадка Ольгинской часовни
  • Изборск
  • Изборская крепость
  • Словенские ключи
  • Музей пчеловодства "Медовый хуторок"
  • Печоры
  • Псково-Печорский монастырь
Что включено
  • Транспортное и экскурсионное обсуживание Входные билеты во все достопримечательности по программе Проживание в лучших отелях Пскова в центре города по категории "Хит" - 1 ночь (стоимость указана за место в двухместном номере, либо выбирается доплата за одноместное размещение) Завтрак в отеле
Что не входит в цену
  • Комплексные обеды в туре: 500 – 700 руб. с человека Входные билеты в крепость Изборск: по ценам в кассе Сувениры Личные расходы
Когда и сколько длится?
Когда: Среда, Суббота в 06:45
Экскурсия длится около 1 дня 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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