1 день

07:00 – Отправление автобуса.

08:00 – Дорога пролетит незаметно под увлекательные рассказы экскурсовода, а в середине пути у нас будет техническая остановка в городе Луге, где можно позавтракать и освежиться. .

09:00 – Техническая остановка, где есть возможность купить чай или кофе, немного отдохнуть и набраться сил перед дальнейшей экскурсией. .

11:30 – Обзорная экскурсия по Псковскому кремлю. Псковский кремль состоит в десятке самых популярных достопримечательностей России. Уникальность его в том, что архитектура строений очень практична и брутальна, а единственным украшением защитных стен крепости является икона Святой Троицы над входом, которая одновременно является оберегом: практичность соблюдена во всем. .

13:30 – Обед в одном из кафе города (за дополнительную плату). .

16:00 – Гора Соколиха. Монумент в память о Ледовом побоище. Эта гора является уникальным природным явлением, на ней установлен монумент в память о Ледовом побоище. Поднявшись на точку, которую можно назвать вершиной Пскова, увидим невероятные виды на Троицкий собор и Снетогорский монастырь в сопровождении историй о защите земель Александром Невским от супостатов. .

17:00 – Обзорная экскурсия по городу. Псков до начала XVIII века был одним из крупнейших городов России и Европы, важнейшим оборонительным и торговым центром страны. В ходе экскурсии вы узнаете все яркие моменты истории этого города с осмотром архитектуры и православных памятников. При остановке возле Покровской башни вы не только услышите историю башни Окольного города, но и сможете подняться на смотровую площадку. .

Посещение Ольгинской часовни и смотровой площадки. Завершением прогулки по городу станет незабываемый панорамный вид из смотровой площадки Ольгинской часовни. Здесь вам откроется вечерний образ Псковского кремля, реки Великой и исторической части города. .