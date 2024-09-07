Внимание! Организатор оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг.
При покупке ж/д и авиабилетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное!
Описание тура
Программа
1 день
- 07:00 – Отправление автобуса.
08:00 – Дорога пролетит незаметно под увлекательные рассказы экскурсовода, а в середине пути у нас будет техническая остановка в городе Луге, где можно позавтракать и освежиться..
09:00 – Техническая остановка, где есть возможность купить чай или кофе, немного отдохнуть и набраться сил перед дальнейшей экскурсией..
11:30 – Обзорная экскурсия по Псковскому кремлю. Псковский кремль состоит в десятке самых популярных достопримечательностей России. Уникальность его в том, что архитектура строений очень практична и брутальна, а единственным украшением защитных стен крепости является икона Святой Троицы над входом, которая одновременно является оберегом: практичность соблюдена во всем..
13:30 – Обед в одном из кафе города (за дополнительную плату)..
16:00 – Гора Соколиха. Монумент в память о Ледовом побоище. Эта гора является уникальным природным явлением, на ней установлен монумент в память о Ледовом побоище. Поднявшись на точку, которую можно назвать вершиной Пскова, увидим невероятные виды на Троицкий собор и Снетогорский монастырь в сопровождении историй о защите земель Александром Невским от супостатов..
17:00 – Обзорная экскурсия по городу. Псков до начала XVIII века был одним из крупнейших городов России и Европы, важнейшим оборонительным и торговым центром страны. В ходе экскурсии вы узнаете все яркие моменты истории этого города с осмотром архитектуры и православных памятников. При остановке возле Покровской башни вы не только услышите историю башни Окольного города, но и сможете подняться на смотровую площадку..
Посещение Ольгинской часовни и смотровой площадки. Завершением прогулки по городу станет незабываемый панорамный вид из смотровой площадки Ольгинской часовни. Здесь вам откроется вечерний образ Псковского кремля, реки Великой и исторической части города..
18:30 – Заселение в отель, ужин и отдых. По запросу гид порекомендует кафе и рестораны в Пскове, а мы предлагаем вам прогуляться по центру города и навестить Золотую набережную..
2 день
- 08:00 – Завтрак в отеле (в зависимости от отеля вам предложат континентальный завтрак или шведский стол).
- 10:00 – После вкусного завтрака и выселения из номеров, группа собирается в автобусе.
10:30 – Экскурсия по крепости Изборск и посещение Словенских ключей. Со времен Древней Руси укрепленное поселение на этом месте охраняли славяне-кривичи под руководством одного из соратников Рюрика – Трувора. В XI веке вместо деревянной крепости была построена каменная, имеющая форму треугольника с закругленными углами, с шестью башнями, которые обеспечивали наилучший обстрел территории..
12:30 – Посещение музея пчеловодства "Медовый хуторок". Пасечный комплекс представлен различным инструментарием, древними ульями-самоделами, от дуплянки и колод до раритетов различных конструкций. Вы познаете романтику медового ремесла, посмотрите на пчел через стеклянную стенку улья и увидите небольшое познавательное представление, в котором экскурсовод расскажет о взаимодействии с этими полезными насекомыми..
14:00 – Обед в одном из кафе города (за дополнительную плату)..
15:00 – Посещение Свято-Успенского Псково-Печорского монастыря. Один из древних и крупнейших мужских монастырей России, расположенный в живописном месте с карстовыми пещерами, был основан там, где постоянно бушевали войны. Наш гид покажет вам Кровавый путь, вход в Успенскую пещерную церковь. Далее вы отправитесь на увлекательную экскурсию по всей территории монастыря и услышите интересный рассказ об истории древней обители..
- 16:30 – Выезд в г. Санкт-Петербург. Во время поездки вы сможете отдохнуть, наблюдая за видами из окон автобуса и слушая неторопливую авторскую экскурсию от нашего гида. Возможен показ тематических фильмов.
Ориентировочное прибытие в Санкт-Петербург:
22:00 – Прибытие на ст. м. "Московская"
22:30 – Прибытие на ст. м. "Площадь Восстания".
Внимание! На обратном пути возможны дорожные работы или другие неблагоприятные факторы, из-за которых возвращение в Санкт-Петербург возможно после закрытия метро.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Псковский кремль
- Гора Соколиха
- Монумент в память о Ледовом побоище
- Псков
- Смотровая площадка Ольгинской часовни
- Изборск
- Изборская крепость
- Словенские ключи
- Музей пчеловодства "Медовый хуторок"
- Печоры
- Псково-Печорский монастырь
Что включено
- Транспортное и экскурсионное обсуживание Входные билеты во все достопримечательности по программе Проживание в лучших отелях Пскова в центре города по категории "Хит" - 1 ночь (стоимость указана за место в двухместном номере, либо выбирается доплата за одноместное размещение) Завтрак в отеле
Что не входит в цену
- Комплексные обеды в туре: 500 – 700 руб. с человека Входные билеты в крепость Изборск: по ценам в кассе Сувениры Личные расходы