Посетим значимые места, среди которых Софийский собор, Перынский скит, Свято-Юрьев мужской монастырь, Рюриково городище, Варлаамо-Хутынский
Описание тура
Организационные детали
Проживание не включено в стоимость тура. Сообщите организатору о ваших предпочтениях по отелю/апартаментам. Вам предложат варианты.
Питание. Оплачивается отдельно.
Транспорт. Комфортабельные автомобили для группы до 4 человек: Nissan Qashqai, Renault Kaptur, Mitsubishi Outlander, Haval Dargo, Honda Pilot, Hyundai Creta, Audi Q5, Chery Tiggo, Lada Xray, Range Rover, BMW X1, X4, X5. Для большего количества человек: Mercedes-Benz Sprinter и Mercedes Vito Tourer.
Дети. С любого возраста.
Уровень сложности. Минимальный. Без физической нагрузки. Короткие прогулки, передвижение на транспорте.
Тур проводится индивидуально, только для вашей компании. Даты проведения — по согласованию.
Программа тура по дням
Главные достопримечательности Новгородской земли
7:00–10:00 – отправление из Санкт-Петербурга. Если ваш отель находится в центре или южных районах, мы заберём вас оттуда. Также можно присоединиться у станции метро «Московская». В пути — трассовая экскурсия об истории Новгородской земли. Предусмотрена санитарная остановка.
10:00–12:00 – экскурсия по Новгородскому кремлю (Детинцу). Мы увидим Софийский собор, бронзовые магдебургские врата и крепостные стены. Кремль является древнейшим в России, на протяжении столетий остаётся религиозным, политическим и культурным центром Новгородской земли.
Далее остановимся на обед в одном из кафе Великого Новгорода. После чего переезжаем в Перынский скит.
13:30–14:00 – экскурсия по скиту: осмотр церкви Рождества Богородицы и рассказ об участи главного бога язычников в Новгороде.
14:10–14:50 – экскурсия по Свято-Юрьеву мужскому монастырю. Мы посетим Георгиевский собор, основанный в 12 веке, и узнаем его историю. Увидим живопись 20 века и фрагменты росписи 12 века.
15:00–17:00 – прогулка по музею деревянного зодчества «Витославлицы». Осмотрим деревянные дома, мельницы и церкви, узнаем о традициях новгородских крестьян.
С 17:00 до 17:30 вернёмся в Великий Новгород и заселимся в гостиницу или апартаменты.
Продолжение знакомства со значимыми местами
9:30–10:00 – переезд в Рюриково городище, древнюю резиденцию новгородских князей. Именно здесь, по преданию, в 862 году князь Рюрик был призван на правление, что положило начало первой русской правящей династии. Позже, в конце 15 века, здесь произошла консолидация московских и новгородских земель под властью Ивана III. Экскурсия до 11:30.
11:30–12:10 – переезд к церкви Спаса на Нередице (работает только в сухую погоду). До 12:40 вас ждёт экскурсия по храму, построенному в 12 веке и известному своими древними фресками.
12:40–13:30 – осмотр Ярославова дворища – исторического центра средневекового Новгорода с торговыми рядами и древними храмами.
После обеда переезжаем в Варлаамо-Хутынский Спасо-Преображенский монастырь.
15:00–15:50 – экскурсия по монастырю, основанному Варлаамом Хутынским, одним из почитаемых северных святых. Мы увидим архитектурный комплекс, святую горку с часовней, Спасо-Преображенский собор с мощами основателя обители и могилу Гавриила Державина.
15:50–19:00 – возвращение в Санкт-Петербург (по пути предусмотрена санитарная остановка).
Ответы на вопросы
Что включено
- Все переезды по программе
- Экскурсионное сопровождение
- Работа гида
Что не входит в цену
- Билеты до Санкт-Петербурга и обратно в ваш город
- Проживание (+ номер для гида)
- Питание
- Билеты в музеи/парки (по желанию) - от 150 ₽