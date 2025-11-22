Мои заказы

Обратно в Древнюю Русь: индивидуальный автотур в Великий Новгород

С комфортом увидеть значимые места, побывать в древнейшем кремле России и резиденции князей
Отправимся на Новгородскую землю, где началась история Санкт-Петербурга и сохранилось около 50 ценнейших памятников древнерусского зодчества.

Посетим значимые места, среди которых Софийский собор, Перынский скит, Свято-Юрьев мужской монастырь, Рюриково городище, Варлаамо-Хутынский
читать дальше

Спасо-Преображенский монастырь.

Вы увидите древнейший кремль России, рассмотрите фрагменты росписи 12 века и деревянные дома, мельницы и церкви в «Витославлицах». Посетите резиденцию новгородских князей и церковь Спаса на Нередице. Тур проводится только для вашей компании.

Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Проживание не включено в стоимость тура. Сообщите организатору о ваших предпочтениях по отелю/апартаментам. Вам предложат варианты.

Питание. Оплачивается отдельно.

Транспорт. Комфортабельные автомобили для группы до 4 человек: Nissan Qashqai, Renault Kaptur, Mitsubishi Outlander, Haval Dargo, Honda Pilot, Hyundai Creta, Audi Q5, Chery Tiggo, Lada Xray, Range Rover, BMW X1, X4, X5. Для большего количества человек: Mercedes-Benz Sprinter и Mercedes Vito Tourer.

Дети. С любого возраста.

Уровень сложности. Минимальный. Без физической нагрузки. Короткие прогулки, передвижение на транспорте.

Тур проводится индивидуально, только для вашей компании. Даты проведения — по согласованию.

Программа тура по дням

1 день

Главные достопримечательности Новгородской земли

7:00–10:00 – отправление из Санкт-Петербурга. Если ваш отель находится в центре или южных районах, мы заберём вас оттуда. Также можно присоединиться у станции метро «Московская». В пути — трассовая экскурсия об истории Новгородской земли. Предусмотрена санитарная остановка.

10:00–12:00 – экскурсия по Новгородскому кремлю (Детинцу). Мы увидим Софийский собор, бронзовые магдебургские врата и крепостные стены. Кремль является древнейшим в России, на протяжении столетий остаётся религиозным, политическим и культурным центром Новгородской земли.

Далее остановимся на обед в одном из кафе Великого Новгорода. После чего переезжаем в Перынский скит.

13:30–14:00 – экскурсия по скиту: осмотр церкви Рождества Богородицы и рассказ об участи главного бога язычников в Новгороде.

14:10–14:50 – экскурсия по Свято-Юрьеву мужскому монастырю. Мы посетим Георгиевский собор, основанный в 12 веке, и узнаем его историю. Увидим живопись 20 века и фрагменты росписи 12 века.

15:00–17:00 – прогулка по музею деревянного зодчества «Витославлицы». Осмотрим деревянные дома, мельницы и церкви, узнаем о традициях новгородских крестьян.

С 17:00 до 17:30 вернёмся в Великий Новгород и заселимся в гостиницу или апартаменты.

Главные достопримечательности Новгородской земли
2 день

Продолжение знакомства со значимыми местами

9:30–10:00 – переезд в Рюриково городище, древнюю резиденцию новгородских князей. Именно здесь, по преданию, в 862 году князь Рюрик был призван на правление, что положило начало первой русской правящей династии. Позже, в конце 15 века, здесь произошла консолидация московских и новгородских земель под властью Ивана III. Экскурсия до 11:30.

11:30–12:10 – переезд к церкви Спаса на Нередице (работает только в сухую погоду). До 12:40 вас ждёт экскурсия по храму, построенному в 12 веке и известному своими древними фресками.

12:40–13:30 – осмотр Ярославова дворища – исторического центра средневекового Новгорода с торговыми рядами и древними храмами.

После обеда переезжаем в Варлаамо-Хутынский Спасо-Преображенский монастырь.

15:00–15:50 – экскурсия по монастырю, основанному Варлаамом Хутынским, одним из почитаемых северных святых. Мы увидим архитектурный комплекс, святую горку с часовней, Спасо-Преображенский собор с мощами основателя обители и могилу Гавриила Державина.

15:50–19:00 – возвращение в Санкт-Петербург (по пути предусмотрена санитарная остановка).

Продолжение знакомства со значимыми местами

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все переезды по программе
  • Экскурсионное сопровождение
  • Работа гида
Что не входит в цену
  • Билеты до Санкт-Петербурга и обратно в ваш город
  • Проживание (+ номер для гида)
  • Питание
  • Билеты в музеи/парки (по желанию) - от 150 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, ваш отель в центральном или южном районе, 7:00-10:00 (также можно присоединиться у метро «Московская»)
Завершение: Санкт-Петербург, к месту старта, 15:50-19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора
Элеонора — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 8990 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Элеонора, я аккредитованный гид, кандидат филологических наук и увлечённый местный житель. Я работаю с командой гидов-профессионалов, мы проводим экскурсии на своих автомобилях. Наша команда существует
читать дальше

уже достаточно давно, средний стаж работы — 10 лет. Наши гиды отличаются глубокими знаниями в области истории, архитектуры, краеведения. При этом мы стараемся не перегружать путешественников фактами. Наши экскурсии лёгкие для восприятия — будут и легенды, и шутки.

Задать вопрос

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

