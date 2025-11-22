7:00–10:00 – отправление из Санкт-Петербурга. Если ваш отель находится в центре или южных районах, мы заберём вас оттуда. Также можно присоединиться у станции метро «Московская». В пути — трассовая экскурсия об истории Новгородской земли. Предусмотрена санитарная остановка.

10:00–12:00 – экскурсия по Новгородскому кремлю (Детинцу). Мы увидим Софийский собор, бронзовые магдебургские врата и крепостные стены. Кремль является древнейшим в России, на протяжении столетий остаётся религиозным, политическим и культурным центром Новгородской земли.

Далее остановимся на обед в одном из кафе Великого Новгорода. После чего переезжаем в Перынский скит.

13:30–14:00 – экскурсия по скиту: осмотр церкви Рождества Богородицы и рассказ об участи главного бога язычников в Новгороде.

14:10–14:50 – экскурсия по Свято-Юрьеву мужскому монастырю. Мы посетим Георгиевский собор, основанный в 12 веке, и узнаем его историю. Увидим живопись 20 века и фрагменты росписи 12 века.

15:00–17:00 – прогулка по музею деревянного зодчества «Витославлицы». Осмотрим деревянные дома, мельницы и церкви, узнаем о традициях новгородских крестьян.

С 17:00 до 17:30 вернёмся в Великий Новгород и заселимся в гостиницу или апартаменты.