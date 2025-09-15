Псковский Кремль, пещеры Печор и усадьба Пушкина: путешествие из эпохи князей в золотой век русской поэзии.
Описание тура
1 день 07:00 Отправление из Санкт-Петербурга (ст. м. Звенигородская, ул. Звенигородская, д. 5) Трассовая экскурсия. Прибытие в Псков. Пешеходная экскурсия по территории Псковского кремля. Вас ждет увлекательное путешествие по стенам древнего Кремля, хранящих неповторимый дух русского средневековья. Вы исследуете древние стены, поражающие своей мощью: 12 метров высоты и 4 метра ширины. С южной стороны к Крому примыкает Довмонтов город. Посещение Троицкого собора на территории Псковского кремля. Самое высокое сооружение старинного Пскова. На 78 метров возносится он ввысь, а внутренне убранство поражает красотой и величием. Переезд в Печоры. Экскурсия в Печерский Свято-Успенский действующий мужской монастырь. Уникальный монастырь основан в 1473 году, и ни на один день не прерывал богослужения. Архитектурный ансамбль храмов на территории монастыря состоит из построек 15-20в. Также на территории Псковского монастыря есть большая звонница с набором старинных колоколов. На территории Печерского монастыря есть карстовая песчаная пещера (ближняя), в которой находятся мощи священнослужителей и иноков. Ее можно будет посетить самостоятельно сразу после экскурсии. Свободное время. Гид покажет, где находятся ближайшие кафе. Тем, кто хочет провести побольше времени на территории монастыря, рекомендуем взять еду с собой. Программа очень насыщенная, на свободное время отводится около 40 минут. Переезд в Изборск. Посещение Изборской крепости XIV – XVI вв. Стены и башни крепости построены из местной известняковой плиты на известковом растворе. Крепость на Жеравьей горе имеет форму неправильного треугольника со скругленными углами. С двух сторон она почти неприступна из-за крутых склонов. Крепость была мощным оборонительным сооружением своего времени, сыгравшим огромную роль в обороне Северо-Запада Руси. Экскурсия по территории заповедника Изборск. Вы посетите Изборскую долину - один из немногих природных парков в России, на территории которого имеется много водных источников, самые знаменитые - Словенские ключи. Это не только интересный природный объект, но и православная святыня. Ключи представляют собой множество мини-водопадов, каждый из которых обладает, согласно древнему поверью, чудотворными силами: способностью дарить здоровье, счастье и любовь. Расселение в гостинице Октябрьская в Пскове. Ужин 2 день Завтрак Отправление в Пушкинские горы. Экскурсия по Усадьбе Михайловское – родовом имении поэта (осмотр Дома Музея А. С. Пушкина, домика няни Арины Родионовы, аллеи Керн, Пушкинской беседки). Михайловское - родовое имение матери А. С. Пушкина, его поэтическая родина, место духовного становления поэта. С околицы Михайловского открывается вид на озера Кучане (Петровское) и Маленец, пойму реки Сороть, «холм лесистый» и Савкину горку - классический русский пейзаж, нашедший отражение в поэзии А. С. Пушкина. Экскурсия по Усадьбе Петровское – родовом имении Ганнибалов. Парк усадьбы Петровское - устроенный как регулярный (французский) парк - разбит в конце XVIII века. Доминантой парковой композиции является господский дом, перед которым устроен партер. От дома к озеру Кучане ведет Главная липовая аллея, огибающая расположенный в центральной части парка дерновый круг и заканчивающаяся у озера беседкой-гротом. С беседки-грота открывается замечательный вид на озеро Кучане и находящееся вдали село Михайловское. Экскурсия в Свято-Успенский Святогорский монастырь. С XIX века Святогорский монастырь неразрывно связан с именем А. С. Пушкина. Родственники поэта по материнской линии Ганнибалы были жертвователями монастыря и получали право быть похороненными у алтаря Успенского собора, на территории монастыря находится могила и самого поэта. Обед Отправление в Санкт-Петербург 22:30 Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург, остановки у ст. м. Московская, ст. м. Звенигородская Важная информация: Рекомендуем:
удобную обувь и одежду по погоде • женщинам необходимо взять с собой платок для входа в храмы и монастыри • емкость для воды, ее можно набрать в Словенских ключах.
Что включено
- Транспортное обслуживание на большом туристическом автобусе
- Экскурсионное обслуживание гида-сопровождающего и местных гидов
- Проживание в гостинице «Октябрьская» в центре Пскова в двухместных номерах с удобствами
- Питание: 1 день - ужин, 2 день - завтрак, обед
- Все входные билеты по программе (в Изборскую крепость, Усадьбы - "Михайловское", "Петровское", пожертвование в Свято-Успенский Святогорский монастырь)
Что не входит в цену
- Входные билеты в музей деревянного зодчества Витославлицы. По ценам кассы. Взрослый - 300 руб., школьный - 200 руб., дети до 14 лет - бесплатно. Оплата на месте.
- Ланч-бокс (по желанию), обед в первый день
Место начала и завершения?
СТ.М. Звенигородская, ул. Звенигородская, д. 5
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Рекомендуем:
- Удобную обувь и одежду по погоде
- Женщинам необходимо взять с собой платок для входа в храмы и монастыри
- Емкость для воды, ее можно набрать в Словенских ключах
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Т
Тамара
15 сен 2025
Н
Наталья
14 сен 2025
Все понравилось
Экскурсии были интересны,экскурсоводы увлекательно вели свои рассказы
Организация поездки хорошая,автобус удобный,еда вкусная
Спасибо!!!
Экскурсии были интересны,экскурсоводы увлекательно вели свои рассказы
Организация поездки хорошая,автобус удобный,еда вкусная
Спасибо!!!
