1 день 07:00 Отправление из Санкт-Петербурга (ст. м. Звенигородская, ул. Звенигородская, д. 5) Трассовая экскурсия. Прибытие в Псков. Пешеходная экскурсия по территории Псковского кремля. Вас ждет увлекательное путешествие по стенам древнего Кремля, хранящих неповторимый дух русского средневековья. Вы исследуете древние стены, поражающие своей мощью: 12 метров высоты и 4 метра ширины. С южной стороны к Крому примыкает Довмонтов город. Посещение Троицкого собора на территории Псковского кремля. Самое высокое сооружение старинного Пскова. На 78 метров возносится он ввысь, а внутренне убранство поражает красотой и величием. Переезд в Печоры. Экскурсия в Печерский Свято-Успенский действующий мужской монастырь. Уникальный монастырь основан в 1473 году, и ни на один день не прерывал богослужения. Архитектурный ансамбль храмов на территории монастыря состоит из построек 15-20в. Также на территории Псковского монастыря есть большая звонница с набором старинных колоколов. На территории Печерского монастыря есть карстовая песчаная пещера (ближняя), в которой находятся мощи священнослужителей и иноков. Ее можно будет посетить самостоятельно сразу после экскурсии. Свободное время. Гид покажет, где находятся ближайшие кафе. Тем, кто хочет провести побольше времени на территории монастыря, рекомендуем взять еду с собой. Программа очень насыщенная, на свободное время отводится около 40 минут. Переезд в Изборск. Посещение Изборской крепости XIV – XVI вв. Стены и башни крепости построены из местной известняковой плиты на известковом растворе. Крепость на Жеравьей горе имеет форму неправильного треугольника со скругленными углами. С двух сторон она почти неприступна из-за крутых склонов. Крепость была мощным оборонительным сооружением своего времени, сыгравшим огромную роль в обороне Северо-Запада Руси. Экскурсия по территории заповедника Изборск. Вы посетите Изборскую долину - один из немногих природных парков в России, на территории которого имеется много водных источников, самые знаменитые - Словенские ключи. Это не только интересный природный объект, но и православная святыня. Ключи представляют собой множество мини-водопадов, каждый из которых обладает, согласно древнему поверью, чудотворными силами: способностью дарить здоровье, счастье и любовь. Расселение в гостинице Октябрьская в Пскове. Ужин 2 день Завтрак Отправление в Пушкинские горы. Экскурсия по Усадьбе Михайловское – родовом имении поэта (осмотр Дома Музея А. С. Пушкина, домика няни Арины Родионовы, аллеи Керн, Пушкинской беседки). Михайловское - родовое имение матери А. С. Пушкина, его поэтическая родина, место духовного становления поэта. С околицы Михайловского открывается вид на озера Кучане (Петровское) и Маленец, пойму реки Сороть, «холм лесистый» и Савкину горку - классический русский пейзаж, нашедший отражение в поэзии А. С. Пушкина. Экскурсия по Усадьбе Петровское – родовом имении Ганнибалов. Парк усадьбы Петровское - устроенный как регулярный (французский) парк - разбит в конце XVIII века. Доминантой парковой композиции является господский дом, перед которым устроен партер. От дома к озеру Кучане ведет Главная липовая аллея, огибающая расположенный в центральной части парка дерновый круг и заканчивающаяся у озера беседкой-гротом. С беседки-грота открывается замечательный вид на озеро Кучане и находящееся вдали село Михайловское. Экскурсия в Свято-Успенский Святогорский монастырь. С XIX века Святогорский монастырь неразрывно связан с именем А. С. Пушкина. Родственники поэта по материнской линии Ганнибалы были жертвователями монастыря и получали право быть похороненными у алтаря Успенского собора, на территории монастыря находится могила и самого поэта. Обед Отправление в Санкт-Петербург 22:30 Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург, остановки у ст. м. Московская, ст. м. Звенигородская Важная информация: Рекомендуем:

удобную обувь и одежду по погоде • женщинам необходимо взять с собой платок для входа в храмы и монастыри • емкость для воды, ее можно набрать в Словенских ключах.