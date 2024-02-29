Собираемся, садимся в автобус и отправляемся в путешествие. По пути расшифруем некоторые встречающиеся названия — узнаем, что скрывается за лаконичными указателями населённых пунктов. Сделаем небольшую остановку в Сясьстрое у старинных каналов на реке Сясь — исторического памятника гидротехническому сооружению 18-19 веков. Ещё одну остановку сделаем в кафе: вы сможете перекусить и купить фермерские продукты.

Затем переедем к женскому Введено-Оятскому монастырю. Осмотрим колокольню, часовни и храм. Полюбуемся панорамой реки Оять и прогуляемся у радоновых источников, где в 19 веке был популярный курорт: сюда приезжали не только поправить здоровье, но и отдохнуть в уединении с природой, насладиться видом прозрачных водоёмов в окружении густого леса.

После отправляемся в Подпорожье, заглянув на обед в кафе. Познакомимся с городом и доедем до Верхне-Свирской ГЭС, с которой начиналось здешнее поселение.

Доберёмся до «Вепсского леса» — живописного заповедного парка, где издревле проживали вепсы — небольшая народность, предками которой были финно-угорские племена. Проедем вдоль реки Оять, чей пейзаж напоминает картины русских живописцев. Прогуляемся по нескольким вепсским деревням. Вы увидите культовый камень и побываете у родника в обрядовой роще. Осмотрим часовню Николая Чудотворца в Гоморовичах — шедевр деревянного зодчества. Побываем на Крёстном озере и посетим жилую вепсскую избу. Хозяева угостят традиционными блюдами: ароматными калитками и олудом — вепсским домашним пивом.

Вечером приедем в гостевой дом, желающие попарятся в бане после насыщенного дня.