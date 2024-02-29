В гости к вепсам: традиции, кухня и пейзажи с картин живописцев
Авторский тур в Санкт-Петербурге

Посетить «Поленовские места», рассмотреть старинные деревушки и увидеть жизнь в согласии с природой

5
1 отзыв
На востоке Ленинградской области, где начинаются Вологодские земли, расположен «Вепсский лес», с давних времён населённый вепсами. Представители древней финно-угорской народности бережно хранят язык, обычаи и культуру.

Вы познакомитесь с их традициями и укладом жизни и насладитесь пасторальными пейзажами в зимних нарядах — густыми лесами, высокими холмами и долинами рек с деревянными домами по берегам.

Заглянем в гости в купеческий вепсский дом, вас угостят калитками и олудом — домашним вепсским пивом. Это путешествие в другой мир — стабильный, уютный и умиротворяющий.
В гости к вепсам: традиции, кухня и пейзажи с картин живописцев
В гости к вепсам: традиции, кухня и пейзажи с картин живописцев
В гости к вепсам: традиции, кухня и пейзажи с картин живописцев
Ближайшие даты:
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет10 390 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 6 лет.
Это активный маршрут, включающий прогулки по заснеженным тропинкам. Необходимо иметь с собой удобную, непромокаемую обувь и одежду, соответствующую погоде, запасные носки.
Для бани и купания в источнике берите с собой: полотенце, купальные костюмы и тапочки.
Обязательно иметь с собой в поездке паспорт РФ и ОМС/ДМС.

Проживание. Уютный гостевой дом, построенный местным мастером на Вепсской возвышенности. (Под запрос возможно расселение в настоящем Вепсском доме со столетней историей). Размещение по 2-4 человека в комнате. Если вы путешествуете вдвоём, постараемся организовать для вас двухместное размещение. Одноместного размещения нет.

Питание. Оплачивается дополнительно.

Программа тура по дням

1 день

Путешествие по вепсской земле

Собираемся, садимся в автобус и отправляемся в путешествие. По пути расшифруем некоторые встречающиеся названия — узнаем, что скрывается за лаконичными указателями населённых пунктов. Сделаем небольшую остановку в Сясьстрое у старинных каналов на реке Сясь — исторического памятника гидротехническому сооружению 18-19 веков. Ещё одну остановку сделаем в кафе: вы сможете перекусить и купить фермерские продукты.

Затем переедем к женскому Введено-Оятскому монастырю. Осмотрим колокольню, часовни и храм. Полюбуемся панорамой реки Оять и прогуляемся у радоновых источников, где в 19 веке был популярный курорт: сюда приезжали не только поправить здоровье, но и отдохнуть в уединении с природой, насладиться видом прозрачных водоёмов в окружении густого леса.

После отправляемся в Подпорожье, заглянув на обед в кафе. Познакомимся с городом и доедем до Верхне-Свирской ГЭС, с которой начиналось здешнее поселение.

Доберёмся до «Вепсского леса» — живописного заповедного парка, где издревле проживали вепсы — небольшая народность, предками которой были финно-угорские племена. Проедем вдоль реки Оять, чей пейзаж напоминает картины русских живописцев. Прогуляемся по нескольким вепсским деревням. Вы увидите культовый камень и побываете у родника в обрядовой роще. Осмотрим часовню Николая Чудотворца в Гоморовичах — шедевр деревянного зодчества. Побываем на Крёстном озере и посетим жилую вепсскую избу. Хозяева угостят традиционными блюдами: ароматными калитками и олудом — вепсским домашним пивом.

Вечером приедем в гостевой дом, желающие попарятся в бане после насыщенного дня.

Путешествие по вепсской землеПутешествие по вепсской землеПутешествие по вепсской землеПутешествие по вепсской землеПутешествие по вепсской земле
2 день

Сёла Винницы и Алёховщина, краеведческий музей, «Поленовские места»

Утром отправляемся знакомиться с самобытным селением Приоятского края — Винницы. Из всей Ленинградской области больше всего вепсов проживает именно здесь. Дойдём до длинного подвесного моста, рассмотрим старинные деревянные домики и насладимся сельским уютом и спокойствием. С высокой гряды, оставленной ледником, полюбуемся умиротворяющими видами и посетим древний погост.

Затем переедем в село Алёховщина на реке Оять, которое с давних времён славится мастерами гончарного дела. Окрестности села богаты залежами уникальной красной глины, из которой раньше вепсы лепили необходимые предметы быта. Местные умельцы даже выполнили большой заказ на восстановление частей интерьера Эрмитажа, пережившего пожар. Знаменита и Оятская игрушка — свистульки в форме животных и птиц. Посмотрим на действующую деревянную церковь 18 века, украшенную глиняными изделиями.

После побываем в деревне Тервеничи, где посетим народный краеведческий музей в старинном купеческом доме. Хозяйка-хранительница радушно встретит и познакомит с традициями и обустройством уютного вепсского дома.

Погостив, вдоль реки Оять направимся к местам, где долгое время жил и работал художник Василий Дмитриевич Поленов. Местные пейзажи узнаваемы в его работах, написанных с натуры. Остановимся там, где находилась центральная часть усадьбы и до сих пор сохранились фрагменты усадебного парка.

Вернёмся в Санкт-Петербург около 22:00.

Сёла Винницы и Алёховщина, краеведческий музей, «Поленовские места»Сёла Винницы и Алёховщина, краеведческий музей, «Поленовские места»Сёла Винницы и Алёховщина, краеведческий музей, «Поленовские места»Сёла Винницы и Алёховщина, краеведческий музей, «Поленовские места»Сёла Винницы и Алёховщина, краеведческий музей, «Поленовские места»Сёла Винницы и Алёховщина, краеведческий музей, «Поленовские места»Сёла Винницы и Алёховщина, краеведческий музей, «Поленовские места»Сёла Винницы и Алёховщина, краеведческий музей, «Поленовские места»Сёла Винницы и Алёховщина, краеведческий музей, «Поленовские места»

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Экскурсионное сопровождение
  • Размещение в гостевом доме
  • Баня вечером первого дня
  • Транспортное обслуживание на программе
  • Экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Проезд от вашего города до Санкт-Петербурга и обратно
  • Питание: 2 обеда, завтрак и ужин - 1750 руб
  • Вепсские угощения (калитки и олуд) - 450 руб
  • Экскурсия по территории усадьбы Поленова в сопровождении художников Грецких - 200 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, 08:00, станция метро «Улица Дыбенко»
Завершение: Санкт-Петербург, 22:00, станция метро «Улица Дыбенко»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 96 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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М
29 фев 2024
С гидом ездили в гости к вепсам, все было великолепно, все понравилось. особенно забота о смене питания на вегетарианское!

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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