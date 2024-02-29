Посетить «Поленовские места», рассмотреть старинные деревушки и увидеть жизнь в согласии с природой
Вы познакомитесь с их традициями и укладом жизни и насладитесь пасторальными пейзажами в зимних нарядах — густыми лесами, высокими холмами и долинами рек с деревянными домами по берегам.
Заглянем в гости в купеческий вепсский дом, вас угостят калитками и олудом — домашним вепсским пивом. Это путешествие в другой мир — стабильный, уютный и умиротворяющий.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|10 390 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 6 лет.
Это активный маршрут, включающий прогулки по заснеженным тропинкам. Необходимо иметь с собой удобную, непромокаемую обувь и одежду, соответствующую погоде, запасные носки.
Для бани и купания в источнике берите с собой: полотенце, купальные костюмы и тапочки.
Обязательно иметь с собой в поездке паспорт РФ и ОМС/ДМС.
Проживание. Уютный гостевой дом, построенный местным мастером на Вепсской возвышенности. (Под запрос возможно расселение в настоящем Вепсском доме со столетней историей). Размещение по 2-4 человека в комнате. Если вы путешествуете вдвоём, постараемся организовать для вас двухместное размещение. Одноместного размещения нет.
Питание. Оплачивается дополнительно.
Программа тура по дням
Путешествие по вепсской земле
Собираемся, садимся в автобус и отправляемся в путешествие. По пути расшифруем некоторые встречающиеся названия — узнаем, что скрывается за лаконичными указателями населённых пунктов. Сделаем небольшую остановку в Сясьстрое у старинных каналов на реке Сясь — исторического памятника гидротехническому сооружению 18-19 веков. Ещё одну остановку сделаем в кафе: вы сможете перекусить и купить фермерские продукты.
Затем переедем к женскому Введено-Оятскому монастырю. Осмотрим колокольню, часовни и храм. Полюбуемся панорамой реки Оять и прогуляемся у радоновых источников, где в 19 веке был популярный курорт: сюда приезжали не только поправить здоровье, но и отдохнуть в уединении с природой, насладиться видом прозрачных водоёмов в окружении густого леса.
После отправляемся в Подпорожье, заглянув на обед в кафе. Познакомимся с городом и доедем до Верхне-Свирской ГЭС, с которой начиналось здешнее поселение.
Доберёмся до «Вепсского леса» — живописного заповедного парка, где издревле проживали вепсы — небольшая народность, предками которой были финно-угорские племена. Проедем вдоль реки Оять, чей пейзаж напоминает картины русских живописцев. Прогуляемся по нескольким вепсским деревням. Вы увидите культовый камень и побываете у родника в обрядовой роще. Осмотрим часовню Николая Чудотворца в Гоморовичах — шедевр деревянного зодчества. Побываем на Крёстном озере и посетим жилую вепсскую избу. Хозяева угостят традиционными блюдами: ароматными калитками и олудом — вепсским домашним пивом.
Вечером приедем в гостевой дом, желающие попарятся в бане после насыщенного дня.
Сёла Винницы и Алёховщина, краеведческий музей, «Поленовские места»
Утром отправляемся знакомиться с самобытным селением Приоятского края — Винницы. Из всей Ленинградской области больше всего вепсов проживает именно здесь. Дойдём до длинного подвесного моста, рассмотрим старинные деревянные домики и насладимся сельским уютом и спокойствием. С высокой гряды, оставленной ледником, полюбуемся умиротворяющими видами и посетим древний погост.
Затем переедем в село Алёховщина на реке Оять, которое с давних времён славится мастерами гончарного дела. Окрестности села богаты залежами уникальной красной глины, из которой раньше вепсы лепили необходимые предметы быта. Местные умельцы даже выполнили большой заказ на восстановление частей интерьера Эрмитажа, пережившего пожар. Знаменита и Оятская игрушка — свистульки в форме животных и птиц. Посмотрим на действующую деревянную церковь 18 века, украшенную глиняными изделиями.
После побываем в деревне Тервеничи, где посетим народный краеведческий музей в старинном купеческом доме. Хозяйка-хранительница радушно встретит и познакомит с традициями и обустройством уютного вепсского дома.
Погостив, вдоль реки Оять направимся к местам, где долгое время жил и работал художник Василий Дмитриевич Поленов. Местные пейзажи узнаваемы в его работах, написанных с натуры. Остановимся там, где находилась центральная часть усадьбы и до сих пор сохранились фрагменты усадебного парка.
Вернёмся в Санкт-Петербург около 22:00.
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Что включено
- Экскурсионное сопровождение
- Размещение в гостевом доме
- Баня вечером первого дня
- Транспортное обслуживание на программе
- Экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Проезд от вашего города до Санкт-Петербурга и обратно
- Питание: 2 обеда, завтрак и ужин - 1750 руб
- Вепсские угощения (калитки и олуд) - 450 руб
- Экскурсия по территории усадьбы Поленова в сопровождении художников Грецких - 200 руб