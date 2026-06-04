Ранним утром поедем в Псков, по пути слушая трассовую экскурсию. По прибытии пересядем на катера и отправимся к Талабским островам. Издревле они были пристанищем мирских и религиозных отшельников, искавших и находивших здесь просветление и умиротворение души. Архипелаг состоит из 3 островов — Верхний, Талабск, Талабенец. Последний необитаем, высадки на него нет.

Первым изучим остров Талабск (Залита). Главная святыня тут — храм Николая Чудотворца. Звук его колокола по сей день служит музыкальным маяком для рыбаков, заблудившихся в тумане. Некогда тут рос прекрасный Царский сад — его часть чудом сохранилась.

Переместимся на остров Верхний (Белова). Это мир заповедной природы — тут обитают краснокнижные певчие дрозды и серые цапли. Ещё одна гордость — живописная сосновая роща. Будет время для отдыха и возможность искупаться.

Вернёмся на материк и посетим Спасо-Елеазаровский монастырь — восстановленный комплекс 15 века, бывший центр псковского иконописания и место, где старцем Филофеем была сформулирована основная политическая доктрина Московской Руси «Москва — третий Рим». Вы услышите рассказы о великих деятелях Русской православной церкви и насладитесь тишиной садов.

Вечером прибудем в Псков, где останемся ночевать.