Из Санкт-Петербурга в Псковскую область: Талабские острова, Псков и Печоры
Посетить древние обители, рассмотреть многовековые фрески и насладиться природой Русского Севера
Отправимся туда, где над гладью рек и озёр возвышаются храмы, где каждый шаг напоминает о подвиге веры, а ветер разносит колокольные переливы и шёпот молитв.
Нашей целью будут святые места вдали читать дальшеуменьшить
от мирской суеты, где время замедляет бег, душа обретает покой и царит особенная благодать.
Мы изучим Талабские острова, где служил старец Николай Гурьянов, к которому обращались за советом и утешением.
Посетим Спасо-Елеазаровский монастырь, в котором монах Филофей сформулировал идею «Москва — третий Рим».
Рассмотрим уникальные фрески Спасо-Преображенского собора в Пскове и исследуем Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь в Печорах, где уже более 5 веков не прекращается богослужение. И, конечно, вдоволь налюбуемся словно сошедшими с картин классическими русскими пейзажами.
Предусмотрены прогулки, поэтому рекомендуем иметь тёплую и удобную одежду и обувь, а также сухой паёк на экскурсию на Талабские острова. При себе обязательно иметь паспорт РФ и медицинский полис.
Программа тура по дням
1 день
Талабские острова, Спасо-Елеазаровский монастырь
Ранним утром поедем в Псков, по пути слушая трассовую экскурсию. По прибытии пересядем на катера и отправимся к Талабским островам. Издревле они были пристанищем мирских и религиозных отшельников, искавших и находивших здесь просветление и умиротворение души. Архипелаг состоит из 3 островов — Верхний, Талабск, Талабенец. Последний необитаем, высадки на него нет.
Первым изучим остров Талабск (Залита). Главная святыня тут — храм Николая Чудотворца. Звук его колокола по сей день служит музыкальным маяком для рыбаков, заблудившихся в тумане. Некогда тут рос прекрасный Царский сад — его часть чудом сохранилась.
Переместимся на остров Верхний (Белова). Это мир заповедной природы — тут обитают краснокнижные певчие дрозды и серые цапли. Ещё одна гордость — живописная сосновая роща. Будет время для отдыха и возможность искупаться.
Вернёмся на материк и посетим Спасо-Елеазаровский монастырь — восстановленный комплекс 15 века, бывший центр псковского иконописания и место, где старцем Филофеем была сформулирована основная политическая доктрина Московской Руси «Москва — третий Рим». Вы услышите рассказы о великих деятелях Русской православной церкви и насладитесь тишиной садов.
Вечером прибудем в Псков, где останемся ночевать.
2 день
Псков, Печоры
В какую сторону ни пойдёшь по Псковской земле — везде найдёшь старинную обитель, церквушку, святой родник. Сегодня мы посетим белокаменный Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря (за доплату), где рассмотрим уникальные фрески — их возраст насчитывает более 8 веков! Обратите внимание: экскурсия может быть отменена из-за плохих погодных условий.
Нашей следующей целью будет Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь в Печорах. Расположенный в живописной долине с карстовыми песчаными пещерами, он является духовным и культурным центром, одной из самых крупных в стране мужских обителей с непрерывной многовековой историей. Мы исследуем монастырь, поднимемся на смотровые с прекрасными видами, самостоятельно можно заглянуть в ближние пещеры.
Затем поедем обратно в Санкт-Петербург. Путешественники из Москвы могут сесть на прямой поезд из Пскова (трансфер на ж/д вокзал включён).
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
За одного при 2-местном размещении
14 500 ₽
1-местное проживание
15 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтрак
Все трансферы по маршруту
Сопровождение опытным гидом
Входные билеты и экскурсии по программе
Водная прогулка до Талабских островов
Радиооборудование
Что не входит в цену
Проезд до/от места старта/финиша
Обеды, ужины - 1800 ₽ за 2 обеда
1-местное проживание
Входные билеты в Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря - 450 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, Лиговский проспект, 10 (гостиница "Октябрьская") в 7:00 / станция метро "Московская" в 7:30
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 201 туриста
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Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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А
Альбина
Хочу выразить благодарность всей группе, которая организовала поездку на Талабские острова и в Псково-Печерский монастырь. Несмотря на переменчивую погоду, все прошло отлично. Особенно впечатлили рассказы гида Виктории — она помогла читать дальшеуменьшить
лучше понять исторические события и связь между ними, систематизировав наши знания о регионе. Экскурсоводы в Пскове, как всегда, держат высокий уровень — их рассказы были живыми и захватывающими. В гостинице кормили вкусно, и завтрак, и обед оставили приятное впечатление. Уже год назад я была на подобном туре и тогда всё тоже понравилось, поэтому решила отправиться снова — ни разу не пожалела.
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Х
Хава
Если вам интересна история Псковского края, как в древности, так и в наши дни, стоит отправиться в это путешествие. Мы уже были в Пскове не один раз и обязательно вернемся читать дальшеуменьшить
снова, впечатлений хватит на много раз! Особое спасибо экскурсоводам, чьи знания и рассказы сделали поездку особенно приятной. Не забудьте посетить Мирожский монастырь, потому что его фрески производят невероятное впечатление. Талабские острова радуют не только своей природой, но и местными деликатесами, например копченая рыба там просто отличная!) Еще интересно было узнать, где стояли крестоносцы, и какие исторические места связаны с князем Александром Невским.
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З
Зульфия
Хочу выразить благодарность за поездку на Талабские острова и в Псково-Печерский монастырь. Несмотря на переменчивую погоду, всё прошло отлично. Особенно впечатлили рассказы экскурсовода Виктории. В Пскове гиды тоже, как обычно, читать дальшеуменьшить
были на высоте, живой и увлекательный рассказ. В отеле кормили вкусно, и завтрак, и обед оставили приятные впечатления. Я уже участвовала в таком же туре примерно год назад, тогда тоже всё понравилось, поэтому решила повторить поездку и ни разу не пожалела.
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М
Маша
Если вас привлекает история Псковского края, как в древние времена, так и в наши дни, стоит отправиться в это путешествие. Мы уже не впервые посещаем Псков, и каждая поездка оставляет читать дальшеуменьшить
массу впечатлений, поэтому уверены, что не в последний раз. Особенное восхитили экскурсии, проведённые специалистами из местных музеев, за что отдельная благодарность. Советую также приобрести на островах копчёную рыбу. Вопросы о местонахождении часовни Анастасии Римлянки, о том, где князь Александр Невский сдерживал крестоносцев, а также о расположении Талабска дополнительно подогревают интерес к этому краю!)
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В
Вика
В целом поездка была отлично спланирована. Гид Виктория быстро решала все неожиданные вопросы, за все время экскурсии не возникло никаких проблем, что для меня в новинку. Экскурсия по Церкви Мирожского читать дальшеуменьшить
монастыря оставила особенно сильное впечатление из-за своих удивительных старинных фресок. Было заметно, что рассказывает человек, приложивший к реставрации руку. Единственное, что немного разочаровало, так это рассказ о Печерском монастыре, который оказался менее удачным. В целом, путешествие организовали очень грамотно, большое спасибо за эт!
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А
Алина
Очень хочу выразить благодарность всей команде, которая работала над поездкой на Талабские острова и к великим монастырям Псковского озера. Все было очень слаженно — катера и автобус менялись точно по читать дальшеуменьшить
расписанию, никуда не выбивались, и даже вовремя вернулись как обещали. Программа сама по себе впечатляющая — насыщенная, интересная, и оставила столько вдохновения. И тело, и душа были довольны, особенно потому что погода дала возможность искупаться в водах озера. Наши гиды — настоящие фанаты своего дела, настолько они влюблены в это культурное и духовное наследие, что рассказывали не просто общие факты из путеводителей а делились личными знаниями и трепетом. Виктория очень внимательно следила за нами, была терпеливой и доброжелательной, всегда рядом, как заботливая мама. Огромное спасибо! Очень хочется повторить этот опыт.
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