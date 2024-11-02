Летим в Марокко с пересадкой в Стамбуле. Билеты на самолёт уже входят в стоимость тура. Точное время отправления сообщит организатор после бронирования. В аэропорту необходимо быть минимум за 2 часа.

Ориентировочное прибытие в Марракеш в 15:10. Далее трансфер в отель и размещение.