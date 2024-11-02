Описание тура
Организационные детали
Для поездки необходим загранпаспорт. Срок действия должен составлять не менее 6 месяцев после даты предполагаемого выезда.
Руководитель группы имеет право менять дни и время проведения экскурсий без нарушения программы тура. Экскурсионно-транспортный пакет оплачивается наличными при встрече.
Проживание. В 3-звёздочном отеле в 2-местных номерах. Если вы едете без компании, доплата за 1-местный номер обязательна.
Питание. Включены завтраки в отеле. Остальное питание оплачивается самостоятельно.
Транспорт. Туристический автобус.
Дети. Участие возможно с 7 лет.
Виза. Гражданам РФ не требуется.
Программа тура по дням
Вылет из Санкт-Петербурга
Летим в Марокко с пересадкой в Стамбуле. Билеты на самолёт уже входят в стоимость тура. Точное время отправления сообщит организатор после бронирования. В аэропорту необходимо быть минимум за 2 часа.
Ориентировочное прибытие в Марракеш в 15:10. Далее трансфер в отель и размещение.
Сокровища Марракеша
После завтрака освободим номера и отправимся на экскурсию по Марракешу, который можно назвать одним из самых красивых городов мира. Он был столицей королевства во время правления трёх династий султанов. Здесь сохранилось множество исторических, культурных и архитектурных шедевров. Весь исторический центр Марракеша включён в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Увидим главные достопримечательности, в числе которых мечеть Аль-Кутубия, дворец Бахия, медресе и площадь Джамаа-эль-Фна.
Далее переезжаем в Касабланку, где разместимся в отеле на одну ночь.
История и колорит Касабланки, Рабата и Мекнеса
Сегодня мы познакомимся сразу с тремя городами Марокко — Касабланкой, Рабатом и Мекнесом.
Увидим крупнейшую мечеть страны — мечеть Хасана II — и погрузимся в атмосферу оживлённых улиц Касабланки. Продолжим экскурсию на берегу Атлантического океана в Рабате, где сохранился дух магрибского государства. Рассмотрим официальную резиденцию короля Мухаммеда VI, символ города, мемориальный комплекс и исторические ворота 12 века. Последний на сегодня — имперский Мекнес, которому больше всего удалось сберечь атмосферу того времени. Ощутим колорит, посетив главную площадь, где по вечерам собираются гадалки, жонглёры, заклинатели змей и глотатели огня.
Вечером заселимся в отель в Фесе.
Имперский Фес
После завтрака прогуляемся по Фесу. За день увидим все значимые достопримечательности города от мечети-университета Карауин 9-12 вв. и резиденции султанов до мастерских по выделке кожи, керамике и колоритных рынков. Фес является старейшим из четырёх имперских городов Марокко и издавна славится торговыми и ремесленными традициями.
Вечером вернёмся в отель.
День в вашем распоряжении
Сегодня вы сами выберете занятие по душе. А гид поможет подобрать наиболее интересный для вас вариант.
Для желающих будет организована поездка в Шефшауэн — тот самый синий город с фотографий из интернета. Практически все дома здесь окрашены в сине-белые оттенки. И именно общая стилизованность привлекает путешественников со всего мира — получаются эффектные фото!
Ночь в отеле в Фесе.
Путь в горы в Бени-Меллаль и марокканская Швейцария
Переезжаем в город у подножия горы Тассемит — Бени-Меллаль. Путь весьма живописен, так как пролегает через горный массив. По дороге остановимся в местной Швейцарии — Ифране — и ещё на нескольких панорамных точках.
Прибудем в город во второй половине дня и сразу отправимся на экскурсию. Рассмотрим достопримечательности и посетим парк с каскадом. Затем разместимся в отеле на одну ночь.
Самый большой водопад Марокко
Так далеко ехали мы не просто так — в этих краях находится самый большой водопад Марокко. Высота Узуда достигает 110 метров! Живописное место кроется среди оливковой рощи и является излюбленным местом для водопоя у обезьянок. Прогуляемся по тропе к водопаду и поднимемся повыше, чтобы полюбоваться низвергающимся тройным каскадом с другого ракурса.
На обратном пути будет возможность заехать на обед в берберский ресторан. Вечером будем в Марракеше, где заселимся в отель на одну ночь.
Отъезд
После завтрака освобождаем номера и отправляемся в аэропорт. Ориентировочное время вылета — 16:00.
Прибытие в Санкт-Петербург
Обратный перелёт тоже с пересадкой в Стамбуле.
Прибытие в Санкт-Петербург в 5:50.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Туры с 14.12.24 (за одного)
|€1 132
|Тур 16.11.-24.11. (за одного)
|€1 182
|Тур 02.11.-10.11. (за одного)
|€1 232
Ответы на вопросы
Что включено
- Международный перелёт Санкт-Петербург-Марракеш-Санкт-Петербург с пересадкой в Стамбуле («Turkish Airlines», багаж до 23 кг, ручная кладь до 8 кг)
- Трансфер от аэропорта до отеля и обратно
- Проживание
- Завтраки
- Сопровождение руководителем группы
- Экскурсионная программа в сопровождении русскоязычного гида - входит в стоимость, но оплачивается наличными (199 евро): 5 экскурсий, транспортное обслуживание
- Обратите внимание, порядок экскурсий может меняться. При этом сохраняется объём и качество предоставляемых услуг
Что не входит в цену
- 1-местное размещение - доплата 160 евро за весь тур
- Обеды и ужины
- Входные билеты на посещаемые объекты и на развлекательные мероприятия
- Городской туристический налог - 2 евро за человека в сутки
- Дополнительная экскурсия в Шефшауэн (по желанию) - 60 евро
- Страховка (по желанию)
- Стоимость тура зависит от цены на авиабилеты. Чем ближе дата, тем дороже путешествие. Указанная цена актуальна для туров с 14.12.24. Стоимость туров в ноябре составит от 1182 до 1232 евро за человека