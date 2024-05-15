Н Надежда Древние крепости России: Великий Новгород, Изборск, Псков и Печоры читать дальше Нужно запоминать, а потом смотреть. Не понравилась гостиница Гринфилд (холодно, плохой фасад и вентиляция. Завтрак лучше там не заказывать). Печорня очень понравилась. Хорошая экскурсия. Интересно рассказывают, но не всегда показывают. Гид к сожалению больше рассказывал в автобусе, но не ходит с группой.

Н Наталья Древние крепости России: Великий Новгород, Изборск, Псков и Печоры Номер не соответствовал купленному в туре

С Сергей Знакомство с Петербургом. Осень-весна Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый дом, кто владел, в каком году построен… Никаких проблем со входом в музеи и храмы… Удобные автобусы и всё чётко по расписанию… Рекомендуем всем.

З Закурдаева Знакомство с Петербургом. Осень-весна По оформлению документов по туру тоже все на отлично, чувствуется работа единой команды. Ни каких нареканий. Всем советую.

Е Елена Знакомство с Петербургом. Осень-весна Спасибо большое организатору тура. Оперативно реагировали на сообщения и развернуто давали обратную связь по всем вопросам. Спасибо менеджеру Валерии.

М Марина В гости к вепсам: традиции, кухня и пейзажи с картин живописцев С гидом ездили в гости к вепсам, все было великолепно, все понравилось. особенно забота о смене питания на вегетарианское!

А Анастасия Автотур по Карелии: топовые и секретные места, эксклюзивные отели и единение с природой читать дальше мы пропитались умиротворяющей атмосферой самых разных уголков региона, смогли замедлиться в наслаждение местной жизнью и природой, прочувствовать по настоящему захватывающие дух виды и посмотреть на необычные для туризма места. Огромное спасибо Александру и Наталье за отличную организацию, комфортное и безопасное передвижение; все было предусмотрено и продумано за нас в этой поездке, мы наслаждались вкусной едой и могли не думать о всех бытовых заботах. Эта поездка подарила нам яркие впечатления от Карелии и мы остаемся на связи с Александром для будущих приключений! Эта поездка была настоящим глотком свежего воздуха для четверых жителей мегаполиса! Для всех нас это было первое знакомство с Карелией и

Л Любовь Главное в Санкт-Петербурге за 5 дней Я в первый раз была в Санкт-Петербурге и мне очень понравилось, экскурсия была очень интересная, я получила очень хорошее впечатление от всего увиденного, а также многое узнала из истории города. Спасибо большое экскурсоводу. Хочется ещё приехать в этот красивый город.

О Ольга Главное в Санкт-Петербурге за 5 дней За 5 дней действительно увидели и узнали главное о Санкт-Петербурге! Бесповоротно влюбились и захотели еще не раз посетить гордость России. Спасибо команде тура, что организовали все так, чтобы хотелось наслаждаться городом регулярно)