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Авторский тур
1 день 16 часов
Древние крепости России: Великий Новгород, Изборск, Псков и Печоры
Начало: Казанская площадь/м. Московская
Расписание: По субботам и праздничным дням в 07:00
12 июня в 07:00
22 июня в 07:00
от 7 950₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Главное в Санкт-Петербурге за 5 дней
Увидеть основные достопримечательности, узнать о тайнах Романовых и прогуляться в Петергофе
Начало: Санкт-Петербург, холл отеля «Катарина Гранд Палас»...
15 июля в 09:00
22 июля в 09:00
28 840₽ за человека
Авторский тур
2 дня
В гости к вепсам: традиции, кухня и пейзажи с картин живописцев
Посетить «Поленовские места», рассмотреть старинные деревушки и увидеть жизнь в согласии с природой
Начало: Санкт-Петербург, 08:00, станция метро «Улица Дыбен...
«Вы познакомитесь с их традициями и укладом жизни и насладитесь пасторальными пейзажами в зимних нарядах — густыми лесами, высокими холмами и долинами рек с деревянными домами по берегам»
15 июня в 08:00
10 авг в 08:00
10 390₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Автотур по Карелии: топовые и секретные места, эксклюзивные отели и единение с природой
Промчать на катере по Ладожским шхерам, переночевать в уютном шатре, увидеть нетуристические локации
Начало: Санкт-Петербург, центр, 9:00
«За 3 дня мы посетим главные достопримечательности и места, которые не показывают в большинстве туров»
21 июня в 08:00
28 июня в 08:00
44 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Знакомство с Петербургом. Осень-весна
Начало: Санкт-Петербург
«Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу — одному из красивейших городов мира»
12 янв в 10:00
19 янв в 10:00
от 8 800₽ за человека
скидка
50%
Авторский тур
2 дня
Великие и древние: знакомство с новгородским наследием
Побывать в Старой Руссе и Великом Новгороде, попробовать целебную воду, полюбоваться озером Ильмень
Начало: Санкт-Петербург. Отправление автобуса от Казанског...
«Затем отправимся на обзорную экскурсию по Великому Новгороду»
15 июня в 07:30
29 июня в 07:30
159807 990₽ за человека
скидка
50%
Индивидуальная
2 дня
3 города за 2 дня с выездом из Санкт-Петербурга: «Тверская Венеция», Торжок и Тверь
Полюбоваться водными каналами Вышнего Волочка, прогуляться по древним городам и заглянуть в музеи
Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Московская», 07:00
«Вы познакомитесь с его историей и сможете подняться на смотровую площадку и посмотреть на город с высоты»
22 июня в 08:00
6 июля в 08:00
169008 450₽ за человека
Авторский тур
4 дня
По городам Золотого кольца России. Ростов Великий, Ярославль и Сергиев Посад
Увидеть Ростовский кремль и Троице-Сергиеву лавру и прогуляться по набережным Волги и озера Неро
Начало: Санкт-Петербург, отправление автобуса в 00:30
«Вы познакомитесь с главной достопримечательностью города — Ростовским кремлём, знаменитым ещё и тем, что здесь снимали эпизоды фильма «Иван Васильевич меняет профессию»»
11 июля в 08:00
8 авг в 08:00
10 490₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Сортавала и окрестности: мраморные берега "Рускеалы" и атмосфера прошлого в парке "Бастион"
Попробовать калитки и медовуху, пройтись по следам истории и полюбоваться главным каньоном Карелии
Начало: Санкт-Петербург, Казанский собор, 06:30; станция м...
«Здесь же находится историко-краеведческий музей, с экспонатами которого вы тоже познакомитесь»
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
9 900₽ за человека
скидка
15%
Авторский тур
3 дня
Выходные в сказочной Карелии: основные локации и культура Русского Севера
Попробовать карельский бальзам, познакомиться с бытом саамов, потрогать носы хаски и оленей
Начало: Санкт-Петербург, Московский вокзал, с 9:00 до 10:0...
«И, конечно, вы познакомитесь с местной кухней, продегустируете биттер-настойку или медовуху»
14 июня в 09:00
5 июля в 09:00
2850024 225₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Средневековый Выборг, воинственный Кронштадт и величественный Санкт-Петербург
Услышать мистические легенды, пройтись по «Острову фортов», попробовать выборгский крендель и глёг
Начало: Московский вокзал, 09:15, памятник Петру I
«Напоследок полюбуемся главными достопримечательностями Санкт-Петербурга: Дворцовой площадью, Зимним дворцом, Смольным монастырём, крейсером «Аврора» и другими знаковыми местами»
21 июня в 09:15
5 июля в 09:15
21 400₽ за человека
Авторский тур
1 день 18 часов
10 чудес Карелии. Лучшее за 2 дня
«Топ-10 главных достопримечательностей раскроет вам, почему природа этих мест так манит туристов и множество людей едут изучать культуру и историю этого края»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 06:30
12 950₽ за человека
Авторский тур
13 дней
Насыщенный тур по острову Бали с заездом в Сингапур (перелёт включён)
Посетить топовые локации, погрузиться в азиатскую культуру и восхититься зелёным «львиным городом»
Начало: Санкт-Петербург, аэропорт, перелёт на Бали с перес...
«Для желающих вечером будет организована обзорная экскурсия по Сингапуру в яркой подсветке (за доплату)»
15 июля в 08:00
€2 058 за человека
Последние отзывы на туры
- ННадежда15 мая 2024Хорошая экскурсия. Интересно рассказывают, но не всегда показывают. Гид к сожалению больше рассказывал в автобусе, но не ходит с группой.
- ННаталья12 мая 2024Номер не соответствовал купленному в туре
- ССергей28 марта 2024Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый дом, кто владел, в каком году построен… Никаких проблем со входом в музеи и храмы… Удобные автобусы и всё чётко по расписанию… Рекомендуем всем.
- ЗЗакурдаева27 марта 2024По оформлению документов по туру тоже все на отлично, чувствуется работа единой команды. Ни каких нареканий. Всем советую.
- ЕЕлена26 марта 2024Спасибо большое организатору тура. Оперативно реагировали на сообщения и развернуто давали обратную связь по всем вопросам. Спасибо менеджеру Валерии.
- ММарина29 февраля 2024С гидом ездили в гости к вепсам, все было великолепно, все понравилось. особенно забота о смене питания на вегетарианское!
- ААнастасия14 декабря 2023Эта поездка была настоящим глотком свежего воздуха для четверых жителей мегаполиса! Для всех нас это было первое знакомство с Карелией и
- ЛЛюбовь12 октября 2023Я в первый раз была в Санкт-Петербурге и мне очень понравилось, экскурсия была очень интересная, я получила очень хорошее впечатление от всего увиденного, а также многое узнала из истории города. Спасибо большое экскурсоводу. Хочется ещё приехать в этот красивый город.
- ООльга6 октября 2023За 5 дней действительно увидели и узнали главное о Санкт-Петербурге! Бесповоротно влюбились и захотели еще не раз посетить гордость России. Спасибо команде тура, что организовали все так, чтобы хотелось наслаждаться городом регулярно)
- ЕЕлена24 июня 2023Здравствуйте. Всё хорошо, но маленькие организационные «НО». Время начала экскурсий в программе и на сайте Очень разнятся (не удобно планировать
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Обзорные»
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