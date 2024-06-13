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Авторский тур
2 дня
Выходные в Пушкинских горах. 2 дня/1 ночь
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп.,10;м. Московска...
29 июня в 07:00
3 июля в 07:00
от 8 950₽ за человека
Групповая
2 дня
Пушкинские Горы и три музея-усадьбы. Автобусный тур из Санкт-Петербурга
Посетить родовое имение А.С. Пушкина и полюбоваться пейзажами, нашедшими отражение в его поэзии
Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Звенигородская», у...
«Приглашаем отправиться с нами в Пушкинские Горы — небольшой посёлок, вокруг которого расположены знаковые объекты эпохи поэта»
29 июня в 07:30
6 июля в 07:30
11 590₽ за человека
Авторский тур
1 день 16 часов
Расписание: Среда, Суббота в 06:45
7 950₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ДДинара13 июня 2024Хорошая поездка" Пушкинские горы". Прекрасный гид Анна Шубская. Повезло с погодой. Многое успели увидеть и услышать. Чистая удобная гостиница. Спасибо!
- ССергей16 мая 2024Поездкой довольны. Хорошо отдохнули вдали от городской суеты и шума. Побывали в 3 усадьбах: Михайловское, Тригорское, Петровское, на могиле Пушкина,
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Горы»
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