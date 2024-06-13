Туры к горам Санкт-Петербурга

Найдено 3 тура в категории «Горы» в Санкт-Петербурге, цены от 7 950 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
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Выходные в Пушкинских горах. 2 дня/1 ночь
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
45 отзывов
Выходные в Пушкинских горах. 2 дня/1 ночь
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп.,10;м. Московска...
29 июня в 07:00
3 июля в 07:00
от 8 950 за человека
Пушкинские Горы и три музея-усадьбы. Автобусный тур из Санкт-Петербурга
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
2 дня
Пушкинские Горы и три музея-усадьбы. Автобусный тур из Санкт-Петербурга
Посетить родовое имение А.С. Пушкина и полюбоваться пейзажами, нашедшими отражение в его поэзии
Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Звенигородская», у...
«Приглашаем отправиться с нами в Пушкинские Горы — небольшой посёлок, вокруг которого расположены знаковые объекты эпохи поэта»
29 июня в 07:30
6 июля в 07:30
11 590 за человека
В Пушкинские Горы на выходные (2 дня)
Авторский тур
1 день 16 часов
В Пушкинские Горы на выходные (2 дня)
Расписание: Среда, Суббота в 06:45
7 950 за человека

Последние отзывы на туры

  • Д
    Динара
    13 июня 2024
    Выходные в Пушкинских горах. 2 дня/1 ночь
    Хорошая поездка" Пушкинские горы". Прекрасный гид Анна Шубская. Повезло с погодой. Многое успели увидеть и услышать. Чистая удобная гостиница. Спасибо!
  • С
    Сергей
    16 мая 2024
    Выходные в Пушкинских горах. 2 дня/1 ночь
    Поездкой довольны. Хорошо отдохнули вдали от городской суеты и шума. Побывали в 3 усадьбах: Михайловское, Тригорское, Петровское, на могиле Пушкина,
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    с Савкиной горки полюбовались окрестностями. Получили много информации по пути в Пушкинские горы о населённых пунктах, мимо которых проезжали, а также о самом Пушкине. В усадьбах достаточно времени для прогулок по паркам. Завтрак входил в стоимость тура. За обеды платили по желанию. Но, самостоятельно пообедать особо негде. Хотелось бы, чтобы ужин тоже был организован аналогично обедам (по желанию). Заселились в гостиницу поздно, затем пришлось идти в продуктовый магазин, чтобы купить что-то для ужина. Поели всухомятку. Предлагали взять такси и съездить в кафе на трассе. Но этот вариант не для каждого в таком городке, как Опочка. А ночевали в гостинице именно там. В городе нет кафе, либо в вечернее время они закрыты. Те, кто поедут в этот тур, должны понимать, что особого комфорта в гостинице и в кафе не будет. Виноваты в этом не организаторы тура, а это особенность места. Сервис там такой. В остальном организация была хорошей. Благодарим экскурсовода Анну.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Горы»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Выходные в Пушкинских горах. 2 дня/1 ночь
  2. Пушкинские Горы и три музея-усадьбы. Автобусный тур из Санкт-Петербурга
  3. В Пушкинские Горы на выходные (2 дня)
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Рускеала
  2. Набережная
  3. Петергоф
  4. Музей Фаберже
  5. Исаакиевский собор
  6. Эрмитаж
  7. Царское село
  8. Остров Валаам
  9. Водопад Ахвенкоски
  10. Ладожское озеро
Сколько стоит тур в Санкт-Петербурге в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Горы" можно забронировать 3 тура от 7 950 до 11 590. Туристы уже оставили гидам 45 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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