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Авторский тур
2 дня
Карельские выходные 2. Рускеала и водопады
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10; м. Озерки
«Это путешествие для тех, кто хочет увидеть все чудеса природы Карелии – региона, знаменитого своей дикой красотой: хвойными лесами, причудливыми скалами, водопадами и реками»
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
от 12 250₽ за человека
Авторский тур
1 день 16 часов
Двухдневный тур в Карелию: Рускеала, Ладожское озеро и водопады
Начало: Казанская ПЛОЩАДЬ/СТ.М. Проспект Просвещения
«А главное - природа Карелии во всем ее разнообразии – водопады, бурные реки, сосновые леса, мраморный каньон, изумрудные озера»
Расписание: По субботам и праздничным дням в 08:00
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
от 6 990₽ за человека
Авторский тур
1 день 18 часов
«Затерянная Карелия» - парк Рускеала, Сортавала и водопады
Начало: Казанская ПЛОЩАДЬ/СТ.М. Проспект Просвещения
«карельские водопады — среди них мощный водопад Белые мосты, своей высотой достигающий пятиэтажный дом»
Расписание: По ср, пт и сб
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
от 8 490₽ за человека
Авторский тур
5 дней
В Карелию за впечатлениями: водопады, гранатовые прииски и Ладожское озеро
Устроить поиск драгоценностей на гранатовым прииске и исследовать финскую заброшенную ГЭС
Начало: Санкт-Петербург, Финляндский вокзал, 05:45
«Прокатимся на настоящем ретропоезде, увидим мраморный карьер природного парка Рускеала, устроим треккинг в Лахденпохью, позагораем на песчаном пляже Ладожского озера и насладимся свежестью водопадов Койриноя и Белые мосты»
1 июля в 05:45
44 990₽ за человека
скидка
50%
Авторский тур
2 дня
Мини-тур по Карелии: Петрозаводск, "Рускеала", "Кивач" и "Вотчина Талви Укко"
Прогуляться по мосту над водопадом, полакомиться карельскими вкусностями и увидеть Мраморный каньон
Начало: Санкт-Петербург, Казанский собор, 07:30. Дополните...
«Всего за 2 дня мы успеем увидеть главные достопримечательности республики: посетим крепость Корела, полюбуемся каскадом из четырёх водопадов Ахвенкоски, исследуем топовые локации парка «Рускеала» и погуляем по Онежской набережной Петрозаводска»
22 июня в 08:00
26 июня в 08:00
169808 490₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ГГалина27 мая 2024Поездка понравилась. Много интересной информации.
- ССергей26 мая 2024Много чего прекрасного природа Карелии завораживает своей красотой горы,водопады. Отдельно спасибо гиду Кириллу Владимировичу замечательно провел экскурсию было весело и увлекательно 👍кто не был советую👍👍👍
- ЛЛилия11 мая 2024Очень интересная экскурсия, все понравилось, спасибо экскурсоводу Светлане!!!
- ААлена30 апреля 2024В целом путешествие понравилось. Экотропа с подвесными мостами, Рускеала, гостиница Белые мосты, экскурсия на Белые мосты, добывание граната. Природа красивая,
- ААлёна26 марта 202410 чудес Карелии за 2 дня: от водопада Кивач до РускеалыХочу выразить благодарность экскурсоводу Ивану Бородатому: 1. Очень интересно рассказывает; 2. Просто офигенная организация процесса. Все расписано по минутам, все четко - кто, где, во сколько должен быть, сколько есть времени и пр.
- ММедведюк26 марта 202410 чудес Карелии за 2 дня: от водопада Кивач до Рускеалы2х дневная экскурсия нам с мужем очень понравилась. Прекрасно организована, интересна, насыщенна. Особая благодарность профессионализму водителя Александра и прекрасному гиду
- ССвиридова20 октября 2023Сила природы Карелии 4. Рускеала, Шхеры, Валаам, ВодопадыВсе что было заявлено в туре, все посетили, все успели, обед всегда по времени и прекрасный. Размещение отличное в отеле,"Ласточкино гнездо", отель Драйв парк Ладога" не рекомендую как комфорт. Природа Карелии прекрасна осенью! Я довольна!
- ССигаева26 августа 2023Сила природы Карелии 4. Рускеала, Шхеры, Валаам, ВодопадыБыло бы 10 звёзд, поставила бы 10. Понравилось всё. Надёжно, безопасно, познавательно, комфортно. Спасибо большое за чудесную организацию.
- ИИрина14 ноября 2022Гран-тур Вся Карелия и водопады за 4 дняПрекрасное путешествие, природа, настроение, сказки Карелии, вкусная и полезная еда. Удалось перезагрузиться и отдохнуть. Спасибо вам большое за это чудо!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Водопады»
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