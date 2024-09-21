8 марта – туры в Санкт-Петербурге

Найдено 3 тура в категории «8 марта» в Санкт-Петербурге, цены от 1 132 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Таинства и вкусы Выборга с посещением «Монрепо» и Кронштадта
На автобусе
2 дня
Таинства и вкусы Выборга с посещением «Монрепо» и Кронштадта
Посетить средневековый замок, приготовить выборгский крендель и погулять по парку вдохновения
Начало: Г. Санкт-Петербург, Московский вокзал, 9:30
21 сен в 09:30
12 окт в 09:30
11 900 за человека
Секреты мистического Петербурга: загадочные места, городские легенды и гадание на Таро
На машине
2 дня
Секреты мистического Петербурга: загадочные места, городские легенды и гадание на Таро
Получить предсказание судьбы, попить чай в квартире Распутина и узнать мрачные тайны города на Неве
Начало: Санкт-Петербург, 11:00
Завтра в 11:00
14 сен в 08:00
35 000 за всё до 4 чел.
7 городов Марокко и Атласские горы: тур с включёнными перелётами
На автобусе
9 дней
7 городов Марокко и Атласские горы: тур с включёнными перелётами
Рассмотреть шедевры имперского времени, посетить рынки и увидеть самый большой водопад страны
Начало: Санкт-Петербург, аэропорт, перелёт с пересадкой в ...
16 ноя в 02:10
14 дек в 02:10
1 132 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «8 марта»

Самые популярные туры этой рубрики в Санкт-Петербурге
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Таинства и вкусы Выборга с посещением «Монрепо» и Кронштадта
  2. Секреты мистического Петербурга: загадочные места, городские легенды и гадание на Таро
  3. 7 городов Марокко и Атласские горы: тур с включёнными перелётами
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Рускеала
  2. Музей Фаберже
  3. Петергоф
  4. Исаакиевский собор
  5. Эрмитаж
  6. Финский Залив
  7. Набережная
  8. Царское село
  9. Остров Валаам
  10. Петропавловская крепость
Сколько стоит тур в Санкт-Петербурге в сентябре 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "8 марта" можно забронировать 3 тура от 1 132 до 35 000.
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