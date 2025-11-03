1 день

Сбор нашей группы в доме

Заезд группы с вечера. Инструктор собирает всех на станции Яккима, куда можно доехать как на обычном поезде с Ладожского вокзала, так и на электричке Ласточка с Финляндского вокзала.

Те, кто поедет на своей машине, смогут заехать в дом, начиная с 21:00.

У нас тут уютный зимний дом — 3 отдельные спальни по 4 места (по 2 двухъярусные кровати) и двумя дополнительными местами для инструкторов. Есть общая гостиная с кухней, где мы будем собираться, играть и общаться.

Если набирается параллельная группа, то жить она будет в соседнем доме, но на 20 человек.

Как все наконец соберемся, готовим поздний ужин и ложимся спать — завтра нас ждет большой активный день.

Доехать можно как на Ласточке, поезде, так и на своем авто

Переезд порядка 4 часов

Поздний ужин

Стоит усилитель связи

