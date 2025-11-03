Мои заказы

Активный тур на шхеры и скалы Ладоги с тренировками на Змеиной горе

Предлагаем провести зимние праздники в красоте Карелии, отдохнуть душой и телом.

Зимняя Карелия невероятна, а если добавить ещё и активный отдых с обучением альптехнике на внушительных скалах и жаркую баню по
вечерами, то отличнейшие впечатления останутся с вами надолго. Наши выезды проходят в праздничные дни, на выбор — Новый год и в гендерные праздники. Мы отправляемся в самое сердце Ладожских шхер, в одно из красивейших мест — посёлок Соролу.

Погуляем по замерзшим шхерам между уютными островами, пронесемся по льду на коньках или лыжах мимо заснеженных скал и сосен. На Змеиной горе поучимся альптехнике и полюбуемся видами. Жить мы будем в уютном доме с безлимитной сауной, а вечерами париться в бане и прыгать в сугроб.

Будем собираться за большим общим столом в гостиной, а в один из дней поздравим друг друга с праздниками.

Во время наших выездов обязательно посетим самые интересные места в окрестностях и узнаем, какая же она, зима в Карелии.

Активный тур на шхеры и скалы Ладоги с тренировками на Змеиной горе
Активный тур на шхеры и скалы Ладоги с тренировками на Змеиной горе
Активный тур на шхеры и скалы Ладоги с тренировками на Змеиной горе

Программа тура по дням

1 день

Сбор нашей группы в доме

Заезд группы с вечера. Инструктор собирает всех на станции Яккима, куда можно доехать как на обычном поезде с Ладожского вокзала, так и на электричке Ласточка с Финляндского вокзала.

Те, кто поедет на своей машине, смогут заехать в дом, начиная с 21:00.

У нас тут уютный зимний дом — 3 отдельные спальни по 4 места (по 2 двухъярусные кровати) и двумя дополнительными местами для инструкторов. Есть общая гостиная с кухней, где мы будем собираться, играть и общаться.

Если набирается параллельная группа, то жить она будет в соседнем доме, но на 20 человек.

Как все наконец соберемся, готовим поздний ужин и ложимся спать — завтра нас ждет большой активный день.

  • Доехать можно как на Ласточке, поезде, так и на своем авто
  • Переезд порядка 4 часов
  • Поздний ужин
  • Стоит усилитель связи
Сбор нашей группы в домеСбор нашей группы в домеСбор нашей группы в доме
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Ладожские шхеры и Змеиная гора. Тренировки на скалах

Завтрак, зарядка и идем гулять по окрестностям.

Через красивый заснеженный сосновый лес дойдем пешком до Ладожских шхер. Полюбуемся карельскими красотами, скалами, льдом и сосульками.

После отправимся на высочайшую точку здешних мест — Змеиную гору, где начнем наши активные тренировки на скалах.

Вечером собираемся на общий праздничный ужин, посвящённый праздникам (соответственно датам выезда) — Новому году, 23 февраля или 8 марта. В Новый год туристов, которые себя хорошо вели, в Карелии посещает Талвиукко (так здесь зовут Деда Мороза) и дарит подарки.

Если же мы празднуем 23 февраля или 8 марта, то подарки мы получим просто за то, что мы такие, какие есть. В любом случае, будет уютный вечер, вкусный ужин, тёплое общение, игры и песни.

  • Прогулки не более 5 км
  • До горы идти 15 минут
  • Тренировки на скалах
  • Отмечаем праздники
Ладожские шхеры и Змеиная гора. Тренировки на скалахЛадожские шхеры и Змеиная гора. Тренировки на скалахЛадожские шхеры и Змеиная гора. Тренировки на скалах
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Еще один активный день в Карелии

Активные впечатления продолжаются. Кому вчера было мало, тот снова идет заниматься альптехникой, а остальные едут гулять в Лахденпохью. Там сохранилась старая кирха, в стенах которой организовали музей «Город Ангелов», и при желании в него можно будет зайти.

Напротив нее открылся музей иван-чая, где можно будет узнать много интересного об этом напитке и, конечно, попробовать множество сортов.

После обеда вся группа на такси отправляется в музей «Гора Филина», необыкновенный интерактивный музей в скале. Это будет особенно актуально на 23 февраля, ведь музей посвящен военной тематике. Но не только — там есть и экотропа с деревянными фигурами, и геологическая коллекция и многое другое.

Вечером — ужин в кругу новых друзей, весёлое общение, уют. Паримся в бане, валяемся в сугробах, играем и наслаждаемся зимой и карельским морозом.

  • Просто прогулка или лыжи/тренировки на скалах
  • Музеи иван-чая, город Ангелов и гора Филина
  • Жаркая русская банька
  • Уютный вечер
Еще один активный день в КарелииЕще один активный день в КарелииЕще один активный день в Карелии
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Собираемся домой, но не спешим

День сборов и отъезда.

Обратная электричка отправляется в 19:11, но выехать из дома в этот день придётся до 12:00. Завтракаем, собираем вещи, но не торопимся прощаться, впереди ещё активная программа. И чем раньше мы встанем, тем больше успеем.

Можно покататься по Ладожским шхерам на лыжах, посетить ещё парочку живописных мест в этих краях, поиграть в снежки. Конечно, сделаем изумительные фотографии среди скал, леса, гор и сосен.

Какой бы из праздников вы ни выбрали для зимних приключений в Карелии, мы постараемся, чтобы всё прошло отлично. Вам надолго запомнится тепло и уют дома и вашей компании.

  • Коньки или лыжи, а, может, снова на гору?
  • Возможна поездка в Рускеалу
  • Кафе с карельскими вкусняшками у станции
  • Дома будете поздно вечером
Собираемся домой, но не спешимСобираемся домой, но не спешимСобираемся домой, но не спешим
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Есть 2 варианта размещения на этом выезде

Основной дом

  • Жить мы будем в новом тёплом доме. В пешей доступности Ладожское озеро и Змеиная гора.
  • Размещение: 12 чел. + 3 доп. места.
  • Три спальни с двухуровневыми кроватями (по 4 спальных места с матрасами и подушками, одеяла).
  • Прихожая с вешалками.
  • Санузел 1: туалет, раковина.
  • Санузел 2: туалет, раковина, душевая кабина.
  • Общая гостиная с кухней и большим обеденным столом, табуреты 15 шт.
  • Телевизор со спутниковым ТВ.

Оборудование кухни:

  • 2 плиты 2-конфорочных;
  • посуда сервирочная на 15 персон (тарелки, бульонницы, вилки, ложки, столовые ножи, стаканы, кружки);
  • 2 сковороды (26 см);
  • 3 кастрюли (2, 7, 8 л); дуршлаг; пласт. миски 2 шт, стекл. салатники 2 шт,;
  • посудомоечная машина с запасом таблеток на неделю;
  • холодильник с морозильной камерой;
  • 2 чайника (по 3,5 л) на газ, заварочный чайник;
  • кухонная утварь (ножи, разделочные доски, штопор, лопатки, овощечистка, тёрка, жезвиры).

Есть холодная и горячая вода. Отдельный кран с фильтрованной питьевой водой (осмос).

В доме есть небольшая сауна с дополнительным душем.

Интернет: Wif-i в доме. Усилена мобильная связь и мобильный интернет 4G (отлично берет МТС, Теле 2, Билайн. Мегафон берет плохо).

Также есть баня на территории.

Если наберётся параллельная группа, то она будет жить в соседнем доме

Дом аналогичен по оснащению, также есть общая кухня-гостиная и сауна. Отличаются номера. Там 3 четырёхместные комнаты с двухъярусными кроватями на первом этаже и 2 двухместных номера на втором этаже (за двухместные номера идёт доплата за тур +1000 рублей).

Также есть и места в лофте на втором этаже, там стоимость наоборот (скидка за тур — 1000 рублей для проживающих в лофте).

Фото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Гостевой дом у Ладожского озера

3 ночи

Ответы на вопросы

Что включено
  • Консультация и сопровождение по всем орг. вопросам (в том числе помощь в подборе снаряжения и одежды) - по запросу
  • Проезд на такси от Яккима до нашего дома и обратно
  • Проживание в домике на 12+3 человека или в большом доме на 20 человек (в зависимости от дат)
  • Полноценное трёхразовое питание на маршруте
  • Обучение альптехнике на скалах (дюльфер и жумаринг) по желанию
  • Прокат снаряжения для занятий альптехникой
  • Жаркая сауна в доме безлимитно и душ с горячей водой
  • Русская банька
  • Поездка в музей Гора Филина
  • Посещение Города Ангелов
  • Подарочек от турклуба на праздники (для НГ выезда)
  • Праздничный ужин, готовим сами (для НГ выезда)
  • Услуги инструкторов
Что не входит в цену
  • Ж/д билеты до ст. Яккима и обратно (порядка 700 рублей в один конец) - билеты необходимо приобрести заранее, либо добраться на собственном автомобиле
  • Перекус в дорогу (переезд в одну сторону составляет около 3 часов)
  • Посещение горного парка Рускеала
  • Посещение саамской деревни
  • Личные вещи и снаряжение (лыжи, коньки по желанию)
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Очень важно подобрать соответствующее снаряжение для зимнего выезда. Правильно подобранное оборудование — залог вашего хорошего настроения и комфорта на маршруте.

Мы подготовили для вас список снаряжения. По желанию можно взять с собой коньки или беговые лыжи, чтобы покататься по льду озера. Это обсуждается с группой заранее соответственно погодным условиям.

Снаряжение:

  • рюкзак штурмовой (20-35 литров);
  • накидка на рюкзак.

Одежда:

  • одежда для сна;
  • нижнее бельё;
  • плавательный костюм (купальник, плавки);
  • термобельё;
  • штаны верхние ходовые (непродуваемые и непромокаемые);
  • штаны теплые для вечера (флисовые);
  • носки или термоноски;
  • шерстяные носки;
  • футболка;
  • теплая флисовая кофта с горловиной;
  • куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана);
  • перчатки рабочие;
  • перчатки;
  • шарф;
  • шапка теплая;
  • шлёпки/кроксы/сандалии;
  • зимняя обувь;
  • тапочки;
  • удобные штаны.

Личные вещи:

  • паспорт;
  • деньги;
  • термос;
  • туалетная бумага;
  • солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
  • предметы личной гигиены;
  • лёгкое полотенце;
  • телефон;
  • медицинский полис;
  • банное.

Рекомендуем добавить:

  • пуховка (теплая куртка);
  • перчатки рабочие;
  • балаклава;
  • сменные треккинговые ботинки;
  • хоба (сидушка туристическая);
  • фотоаппарат;
  • коньки;
  • лыжи беговые;
  • страховочная система;
  • каска;
  • жумар;
  • страховочно-спусковое устройство (корзинка, стакан);
  • прусик;
  • усы самостраховки.
Чем мы будем питаться в походе? Не останусь ли я голодным(-ой)? Кто будет готовить?

Всё питание на выезде входит в стоимость, и у вас нет необходимости покупать что-то дополнительно. Можете взять только небольшой перекус себе в дорогу в электричку.

Организатор очень тщательно занимается вопросом питания, оно натуральное, без «быстрых» каш и супов. Еду готовят участники под чутким руководством одного из инструкторов. Каждый попробует себя разочек в качестве повара.

Все приемы пищи продуманы заранее, все посчитано по граммам, необходимо будет только все вовремя закинуть в кипящую воду и не забыть нарезать бутерброды. На каждый день назначаются несколько дежурных, ответственных за приготовление пищи.

Вегетарианцы также не останутся голодными! Для них доводится вся еда до готовности и накладывается в тарелки до того, как в них оказалось мясо. Если в группе больше четырех вегетарианцев, то для них будет дополнительная раскладка (сыр, горошек, кукуруза).

Можно ли поехать с детьми?

Да, с детьми можно ехать, но стоит понимать, что программа рассчитана на взрослую аудиторию. Необходимо будет много ходить, активничать. При этом всегда будет возможность дойти/доехать до дома и там отдохнуть.

Будет ли связь на маршруте?

Стабильная связь пропадает при въезде на территорию национального парка Ладожские Шхеры. Иногда можно словить связь, но готовьтесь к цифровому детоксу!

Какая погода будет?

На этот вопрос сложно ответить однозначно. В Карелии зимой обычно хорошая снежная зима, но бывали и случаи бесснежья.

В январе-феврале в Карелии обычно

  • Днём: -7–9 °C
  • Ночью: -10–15°C

В отдельные годы температура может значительно отличаться от средних значений: в холодные годы — от −20… −25 °C, в тёплые — от −3… −5 °C.

В марте в Карелии обычно

  • Днём: -2–4 °C
  • Ночью: -7–8 °C

Но природа любит сюрпризы!

Главное правило: «Нет плохой погоды — есть неподходящая экипировка».

Важно знать

  • Выезд состоится при любой безопасной погоде.
  • Отмена возможна только при угрозе жизни — такое бывает крайне редко.
  • Мы всегда на связи с МЧС и следим за прогнозами.

Наш совет: соберитесь по списку снаряжения и доверьтесь природе.

Любая погода дарит уникальные впечатления!

P. S. В любых условиях вас будет сопровождать опытный инструктор, который знает, как сделать поездку комфортной.

Входят ли билеты в стоимость тура?

Ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

