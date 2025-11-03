Зимняя Карелия невероятна, а если добавить ещё и активный отдых с обучением альптехнике на внушительных скалах и жаркую баню по
Программа тура по дням
Сбор нашей группы в доме
Заезд группы с вечера. Инструктор собирает всех на станции Яккима, куда можно доехать как на обычном поезде с Ладожского вокзала, так и на электричке Ласточка с Финляндского вокзала.
Те, кто поедет на своей машине, смогут заехать в дом, начиная с 21:00.
У нас тут уютный зимний дом — 3 отдельные спальни по 4 места (по 2 двухъярусные кровати) и двумя дополнительными местами для инструкторов. Есть общая гостиная с кухней, где мы будем собираться, играть и общаться.
Если набирается параллельная группа, то жить она будет в соседнем доме, но на 20 человек.
Как все наконец соберемся, готовим поздний ужин и ложимся спать — завтра нас ждет большой активный день.
- Доехать можно как на Ласточке, поезде, так и на своем авто
- Переезд порядка 4 часов
- Поздний ужин
- Стоит усилитель связи
Ладожские шхеры и Змеиная гора. Тренировки на скалах
Завтрак, зарядка и идем гулять по окрестностям.
Через красивый заснеженный сосновый лес дойдем пешком до Ладожских шхер. Полюбуемся карельскими красотами, скалами, льдом и сосульками.
После отправимся на высочайшую точку здешних мест — Змеиную гору, где начнем наши активные тренировки на скалах.
Вечером собираемся на общий праздничный ужин, посвящённый праздникам (соответственно датам выезда) — Новому году, 23 февраля или 8 марта. В Новый год туристов, которые себя хорошо вели, в Карелии посещает Талвиукко (так здесь зовут Деда Мороза) и дарит подарки.
Если же мы празднуем 23 февраля или 8 марта, то подарки мы получим просто за то, что мы такие, какие есть. В любом случае, будет уютный вечер, вкусный ужин, тёплое общение, игры и песни.
- Прогулки не более 5 км
- До горы идти 15 минут
- Тренировки на скалах
- Отмечаем праздники
Еще один активный день в Карелии
Активные впечатления продолжаются. Кому вчера было мало, тот снова идет заниматься альптехникой, а остальные едут гулять в Лахденпохью. Там сохранилась старая кирха, в стенах которой организовали музей «Город Ангелов», и при желании в него можно будет зайти.
Напротив нее открылся музей иван-чая, где можно будет узнать много интересного об этом напитке и, конечно, попробовать множество сортов.
После обеда вся группа на такси отправляется в музей «Гора Филина», необыкновенный интерактивный музей в скале. Это будет особенно актуально на 23 февраля, ведь музей посвящен военной тематике. Но не только — там есть и экотропа с деревянными фигурами, и геологическая коллекция и многое другое.
Вечером — ужин в кругу новых друзей, весёлое общение, уют. Паримся в бане, валяемся в сугробах, играем и наслаждаемся зимой и карельским морозом.
- Просто прогулка или лыжи/тренировки на скалах
- Музеи иван-чая, город Ангелов и гора Филина
- Жаркая русская банька
- Уютный вечер
Собираемся домой, но не спешим
День сборов и отъезда.
Обратная электричка отправляется в 19:11, но выехать из дома в этот день придётся до 12:00. Завтракаем, собираем вещи, но не торопимся прощаться, впереди ещё активная программа. И чем раньше мы встанем, тем больше успеем.
Можно покататься по Ладожским шхерам на лыжах, посетить ещё парочку живописных мест в этих краях, поиграть в снежки. Конечно, сделаем изумительные фотографии среди скал, леса, гор и сосен.
Какой бы из праздников вы ни выбрали для зимних приключений в Карелии, мы постараемся, чтобы всё прошло отлично. Вам надолго запомнится тепло и уют дома и вашей компании.
- Коньки или лыжи, а, может, снова на гору?
- Возможна поездка в Рускеалу
- Кафе с карельскими вкусняшками у станции
- Дома будете поздно вечером
Проживание
Есть 2 варианта размещения на этом выезде
Основной дом
- Жить мы будем в новом тёплом доме. В пешей доступности Ладожское озеро и Змеиная гора.
- Размещение: 12 чел. + 3 доп. места.
- Три спальни с двухуровневыми кроватями (по 4 спальных места с матрасами и подушками, одеяла).
- Прихожая с вешалками.
- Санузел 1: туалет, раковина.
- Санузел 2: туалет, раковина, душевая кабина.
- Общая гостиная с кухней и большим обеденным столом, табуреты 15 шт.
- Телевизор со спутниковым ТВ.
Оборудование кухни:
- 2 плиты 2-конфорочных;
- посуда сервирочная на 15 персон (тарелки, бульонницы, вилки, ложки, столовые ножи, стаканы, кружки);
- 2 сковороды (26 см);
- 3 кастрюли (2, 7, 8 л); дуршлаг; пласт. миски 2 шт, стекл. салатники 2 шт,;
- посудомоечная машина с запасом таблеток на неделю;
- холодильник с морозильной камерой;
- 2 чайника (по 3,5 л) на газ, заварочный чайник;
- кухонная утварь (ножи, разделочные доски, штопор, лопатки, овощечистка, тёрка, жезвиры).
Есть холодная и горячая вода. Отдельный кран с фильтрованной питьевой водой (осмос).
В доме есть небольшая сауна с дополнительным душем.
Интернет: Wif-i в доме. Усилена мобильная связь и мобильный интернет 4G (отлично берет МТС, Теле 2, Билайн. Мегафон берет плохо).
Также есть баня на территории.
Если наберётся параллельная группа, то она будет жить в соседнем доме
Дом аналогичен по оснащению, также есть общая кухня-гостиная и сауна. Отличаются номера. Там 3 четырёхместные комнаты с двухъярусными кроватями на первом этаже и 2 двухместных номера на втором этаже (за двухместные номера идёт доплата за тур +1000 рублей).
Также есть и места в лофте на втором этаже, там стоимость наоборот (скидка за тур — 1000 рублей для проживающих в лофте).
Варианты проживания
Гостевой дом у Ладожского озера
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Консультация и сопровождение по всем орг. вопросам (в том числе помощь в подборе снаряжения и одежды) - по запросу
- Проезд на такси от Яккима до нашего дома и обратно
- Проживание в домике на 12+3 человека или в большом доме на 20 человек (в зависимости от дат)
- Полноценное трёхразовое питание на маршруте
- Обучение альптехнике на скалах (дюльфер и жумаринг) по желанию
- Прокат снаряжения для занятий альптехникой
- Жаркая сауна в доме безлимитно и душ с горячей водой
- Русская банька
- Поездка в музей Гора Филина
- Посещение Города Ангелов
- Подарочек от турклуба на праздники (для НГ выезда)
- Праздничный ужин, готовим сами (для НГ выезда)
- Услуги инструкторов
Что не входит в цену
- Ж/д билеты до ст. Яккима и обратно (порядка 700 рублей в один конец) - билеты необходимо приобрести заранее, либо добраться на собственном автомобиле
- Перекус в дорогу (переезд в одну сторону составляет около 3 часов)
- Посещение горного парка Рускеала
- Посещение саамской деревни
- Личные вещи и снаряжение (лыжи, коньки по желанию)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Очень важно подобрать соответствующее снаряжение для зимнего выезда. Правильно подобранное оборудование — залог вашего хорошего настроения и комфорта на маршруте.
Мы подготовили для вас список снаряжения. По желанию можно взять с собой коньки или беговые лыжи, чтобы покататься по льду озера. Это обсуждается с группой заранее соответственно погодным условиям.
Снаряжение:
- рюкзак штурмовой (20-35 литров);
- накидка на рюкзак.
Одежда:
- одежда для сна;
- нижнее бельё;
- плавательный костюм (купальник, плавки);
- термобельё;
- штаны верхние ходовые (непродуваемые и непромокаемые);
- штаны теплые для вечера (флисовые);
- носки или термоноски;
- шерстяные носки;
- футболка;
- теплая флисовая кофта с горловиной;
- куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана);
- перчатки рабочие;
- перчатки;
- шарф;
- шапка теплая;
- шлёпки/кроксы/сандалии;
- зимняя обувь;
- тапочки;
- удобные штаны.
Личные вещи:
- паспорт;
- деньги;
- термос;
- туалетная бумага;
- солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
- предметы личной гигиены;
- лёгкое полотенце;
- телефон;
- медицинский полис;
- банное.
Рекомендуем добавить:
- пуховка (теплая куртка);
- перчатки рабочие;
- балаклава;
- сменные треккинговые ботинки;
- хоба (сидушка туристическая);
- фотоаппарат;
- коньки;
- лыжи беговые;
- страховочная система;
- каска;
- жумар;
- страховочно-спусковое устройство (корзинка, стакан);
- прусик;
- усы самостраховки.
Чем мы будем питаться в походе? Не останусь ли я голодным(-ой)? Кто будет готовить?
Всё питание на выезде входит в стоимость, и у вас нет необходимости покупать что-то дополнительно. Можете взять только небольшой перекус себе в дорогу в электричку.
Организатор очень тщательно занимается вопросом питания, оно натуральное, без «быстрых» каш и супов. Еду готовят участники под чутким руководством одного из инструкторов. Каждый попробует себя разочек в качестве повара.
Все приемы пищи продуманы заранее, все посчитано по граммам, необходимо будет только все вовремя закинуть в кипящую воду и не забыть нарезать бутерброды. На каждый день назначаются несколько дежурных, ответственных за приготовление пищи.
Вегетарианцы также не останутся голодными! Для них доводится вся еда до готовности и накладывается в тарелки до того, как в них оказалось мясо. Если в группе больше четырех вегетарианцев, то для них будет дополнительная раскладка (сыр, горошек, кукуруза).
Можно ли поехать с детьми?
Да, с детьми можно ехать, но стоит понимать, что программа рассчитана на взрослую аудиторию. Необходимо будет много ходить, активничать. При этом всегда будет возможность дойти/доехать до дома и там отдохнуть.
Будет ли связь на маршруте?
Стабильная связь пропадает при въезде на территорию национального парка Ладожские Шхеры. Иногда можно словить связь, но готовьтесь к цифровому детоксу!
Какая погода будет?
На этот вопрос сложно ответить однозначно. В Карелии зимой обычно хорошая снежная зима, но бывали и случаи бесснежья.
В январе-феврале в Карелии обычно
- Днём: -7–9 °C
- Ночью: -10–15°C
В отдельные годы температура может значительно отличаться от средних значений: в холодные годы — от −20… −25 °C, в тёплые — от −3… −5 °C.
В марте в Карелии обычно
- Днём: -2–4 °C
- Ночью: -7–8 °C
Но природа любит сюрпризы!
Главное правило: «Нет плохой погоды — есть неподходящая экипировка».
Важно знать
- Выезд состоится при любой безопасной погоде.
- Отмена возможна только при угрозе жизни — такое бывает крайне редко.
- Мы всегда на связи с МЧС и следим за прогнозами.
Наш совет: соберитесь по списку снаряжения и доверьтесь природе.
Любая погода дарит уникальные впечатления!
P. S. В любых условиях вас будет сопровождать опытный инструктор, который знает, как сделать поездку комфортной.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.