Описание тура
Представьте себе место, где время замедляется, а главными звуками становятся плеск волн о борт SUP-доски и смех ваших детей. Мы откроем для вас захватывающий мир сапсерфинга — под чутким руководством инструкторов вы легко освоите скольжения по воде и вместе отправитесь исследовать затерянные острова и бухты.
После активного дня будем расслабляться в бане, купаться в бодрящей воде Ладоги, пробовать новые упражнения на баланс-борде и проводить время за играми и мастер-классами, тщательно спланированными нашей командой для детей и взрослых. По вечерам будем собираться у костра, чтобы проводить день.
Безопасность на воде — наш приоритет: во время водных прогулок наша команда всегда находится рядом на моторной лодке, готовая прийти на помощь.
Присоединяйтесь к нам и создайте незабываемые семейные воспоминания. Самое яркое летнее приключение 2026 года уже ждет вас!
Цены для детей:
- 0-2 лет — 6 500 ₽
- 3-5 лет — 24 900 ₽
- 6-12 лет — 29 500 ₽
- 13-17 лет — 33 900 ₽
Не суммируется с другими скидками.
Программа тура по дням
Трансфер на Ладогу и знакомство с SUP-бордом
Воскресное утро начнется в 11:00 на остановке Парнас в Санкт-Петербурге, где нас ждет автобус для трансфера на побережье Ладоги. Дорога займет 3-4 часа (зависит от дорожной обстановки).
По прибытии на место переложим тяжелые вещи в моторную лодку, а сами налегке прогуляемся до лагеря примерно 3,5 км по лесной тропе.
По прибытии заселяемся в оборудованный кемпинг в сосновом лесу, всего в 30 метрах от песчаного берега. Здесь уже готово уютное костровое место, столы и скамеечки под тентами, гамаки и палатки.
За обедом познакомимся, а после — отправимся на первую тренировку на sup-бордах. Наши инструкторы уделяют особое внимание технике гребли и безопасности на воде.
В сопровождении моторной лодки мы совершим sup-прогулку к ближайшему нам острову Саммальсаари, чьи поросшие разноцветным мхом скалистые берега, омываемые волнами Ладоги, завораживают своей красотой.
Вечер проведем у костра, будем заряжаться на предстоящие веселье и открытия.
Каждый день мы заботимся о вашем комфорте и безопасности, предоставляя все необходимое для незабываемого отдыха: удобные палатки, вкусное питание, насыщенная программа, электричество для подзарядки гаджетов и, конечно же, внимательное отношение наших инструкторов.
- Трансфер в 11:00, в пути 3-4 часа
- Тренировка на SUP-борде
- Ночевка в кемпинге
Поход по Койонсаари
День обещает быть насыщенным: после утренней зарядки и завтрака мы отправимся в радиальную прогулку на сапах на «тайное» озеро, где наши инструкторы проведут интересное занятие для всех возрастов, чтобы каждый мог почувствовать уверенность на воде.
Даже если вы опытный sup-сёрфер, сможете узнать много интересного и освоить новые приёмы.
Обед, а затем нас ждет пешая прогулка по острову Койонсаари и вечерние посиделки у огня.
Как же приятно засыпать под сказку на ночь и убаюкивающий треск костра!
- SUP-прогулка, 3 часа
- Пешая прогулка по о. Койонсаари
Исследуем красоты Ладоги
Утренняя зарядка на берегу с видом на водные просторы, вкусный завтрак и новая прогулка на сапах!
Уже набравшись опыта в sup-сёрфинге, мы отправимся на прогулку вокруг острова Хауккасаари с выходом в открытые воды Ладоги, пройдем вдоль отвесных высоких скал, нависающих прямо над озером и отдохнем, высадившись на прекрасном песчаном берегу, где сможем перекусить и искупаться.
А если устанете грести — наша лодка возьмет вас на буксир и доставит обратно к лагерю.
После обеда затопим баньку, попаримся с вениками и устроим соревнование на берегу.
Вечер проведем у костра, играя в игры и любуясь звездным небом!
- SUP-прогулка
- Баня на берегу
- Игры
Прогулка на дальние острова
После завтрака и уже полюбившейся зарядки на тёплом песочке нас ждет одна из самых живописных прогулок на сапах к «дальним островам».
Каждый остров Ладожских шхер обладает своей особенностью и очарованием, так и здесь — практически плоская поверхность острова, покрыта мелкой растительностью и плотно заселена чайками. Но чтобы добраться сюда, придется хорошенько погрести!
Однако не стоит переживать, что не справитесь, в случае необходимости наши инструкторы смогут собрать «паровозик» из сапов и доставить всех к месту назначения.
После обеда развлечемся играми и активностями в лагере: турнир по волейболу, фрисби, тренировки на баланс, творческие мастер-классы от наших инструкторов, йога, и многое другое.
А в завершении этого насыщенного и энергичного дня устроим кинопросмотр под открытым небом, согреваясь у костра с чашечкой горячего какао.
- SUP-прогулка
- Активности в лагере
- Кинопросмотр
Сёрфинг по просторам Ладоги
После утренней зарядки и завтрака вновь отправимся исследовать соседние острова на сапах, сопровождаемые надёжной моторной лодкой.
Обед устроим на одном из необитаемых островов, почувствуем себя юными робинзонами и поиграем в поиск сокровищ. Самые смелые сёрферы смогут попробовать «поймать» волну, катаясь на сапе за моторной лодкой.
Нагулявшись, вернемся в лагерь, чтобы провести последний вечер вместе. Вас снова ждет банька на берегу, вкусный горячий ужин, игры и песни у костра.
Перед сном прощаемся с Ладогой, любуемся падающими звездами и северным сиянием (если повезёт), и отправляемся спать под убаюкивающие звуки прибоя.
- SUP-прогулка, развлечения на воде
- Квест «Поиск сокровищ»
- Банька
Возвращение домой
Последняя утренняя зарядка (мы будем скучать по ней!), а после завтрака нас ждет завершающая прогулка на сапах к таинственному и величавому острову Линнасаари, в народе именуемом Шапка Мономаха.
Последний раз посмотрим на шхеры с высоты самой красивой обзорной площадки, а после обеда поедем домой, увозя с собой полные чемоданы воспоминаний и новых дружеских связей.
- Восхождение на гору
- Трансфер в СПб, около 4 часов в пути
Проживание
В кемпинге мы устанавливаем на весь сезон трех- и четырёх-местные палатки.
В лагере есть «деревенский» туалет и баня, которую будем топить минимум 2 раза за заезд. Там можно будет и попариться, и просто помыться теплой водой.
Трехместные модели палаток
- Normal Zero Z 3 PRO
- Red Fox Trekking Fox 3
✓ Просторный тент: 324×218×114 см
✓ Размеры внутренней палатки: 172×211×104 см
Четырёхместные модели палаток
- Normal Zero Z 4 PRO
- Red Fox Trekking Fox 4
✓ Просторный тент: 380 x 236 x 140 см
✓ Размеры внутренней палатки: 225 х 235 см
Как мы распределяем места? Мы хотим, чтобы всем было комфортно
- Семьи или компании из 3–4 человек размещаются вместе.
- Трёхместные палатки выдаём на двоих, четырёхместные — на троих.
- Парам и семьям предоставляем отдельную палатку, без подселения.
- Незнакомых участников селим с учётом пола.
Вы можете взять свою палатку и установить её в кемпинге, место для палатки подскажет инструктор. В анкете, которую вы получите перед походом, укажите, берете ли свою палатку, или вам нужна отдельная клубная палатка на семью или место в палатке с подселением.
Варианты проживания
Палатка
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из Санкт-Петербурга до лагеря и обратно
- Прокат профессиональных SUP-бордов (в комплекте весло, гермочехол, спасательный жилет в Т.Ч. детский)
- Обучение технике управления SUP-бордом с нуля (предварительный опыт не требуется)
- Сопровождение моторной лодкой во время прогулок
- 5 ночей в оборудованном кемпинге на острове
- Организация досуга для детей и взрослых
- Расходные материалы и подарки
- Проживание в палатках Red Fox
- Походная баня
- Вкусное четырехразовое питание
- Групповая аптечка
- Регистрация в МЧС
- Разрешение на посещение Ладожских шхер
- Услуги опытных инструкторов
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Личные вещи по списку
- Личная бутылка для воды (1-1,5 литра на человека)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Собирайтесь по списку, приведенному ниже, но всегда сверяйтесь с погодой! Если жара, возьмите побольше солнцезащитного крема; если дожди — побольше непромокаемых вещей.
Из специфического снаряжения с собой нужны только спальник и пенка (их можно взять у нас в прокат при желании). Всё остальное — это просто удобная одежда по погоде, ну и купальник, разумеется:)
На SUP-борде передвигаемся налегке, поэтому можно ехать хоть с чемоданом. Дети до 5 лет на SUP-борде находятся только в компании взрослых, ребята постарше могут самостоятельно кататься у берега. Для детей рекомендуем взять резиновые сапоги — пригодятся гулять по берегу и на время дождя.
Снаряжение:
- пенка (туристический коврик, коврик пенополиуретановый, каремат);
- спальник весенне-осенний (температура комфорта -5* С);
- хоба (сидушка туристическая).
Одежда:
- одежда для сна;
- плавательный костюм (купальник, плавки);
- штаны нижние ходовые (лосины, рейтузы, термобельё);
- штаны теплые для вечера (флисовые);
- шорты;
- носки или термоноски;
- шерстяные носки;
- футболка;
- рубашка с длинным рукавом;
- теплая флисовая кофта с горловиной;
- куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана);
- головной убор (панамка, бандана, кепка, шляпа);
- накидка от дождя с капюшоном;
- шлёпки/кроксы/сандалии.
Личные вещи:
- непромокаемые мешки;
- паспорт;
- набор посуды (КЛМН);
- многоразовая бутылка;
- туалетная бумага;
- индивидуальная аптечка;
- солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
- предметы личной гигиены;
- лёгкое полотенце;
- банное;
- очки солнцезащитные;
- средство от комаров;
- средство от клещей.
Рекомендуем добавить:
- термос;
- резиновые сапоги;
- палатка;
- пуховик тонкий.
Можно ли с ребенком младше 2 лет?
Наш лагерь открыт для семей с детьми любого возраста, включая самых маленьких.
Для малышей младше 2 лет мы предлагаем программу отдыха на берегу. Основное внимание уделяется познавательным и развивающим занятиям на природе. Ваш ребенок сможет:
- играть на свежем воздухе, изучать окружающий мир через безопасные и увлекательные игры;
- участвовать в тихих и спокойных прогулках по берегу и в лесу, где он сможет наблюдать за природой и знакомиться с растениями.
Нюансы
- Если у ребенка есть особые потребности в питании, родителям просьба самостоятельно их учитывать, чтобы обеспечить ребенка привычной едой.
- В нашем расписании дня не предусмотрен тихий час, но вы всегда можете организовать его в любое удобное для вас время, чтобы и вы, и ребенок могли отдохнуть и восстановить силы.
Отдых для родителей
Мы также заботимся о том, чтобы не только дети, но и родители могли полноценно отдохнуть в нашем лагере. В то время как малыши будут заняты познавательными играми и спокойными прогулками, у вас будет возможность:
- наслаждаться природой, гуляя с ребенком или наблюдая, как он ковыряется в песочке самостоятельно или с товарищами;
- участвовать в зарядках, занятиях йогой или на баланс-борде, которые помогут вам расслабиться или зарядиться энергией;
- проводить время с другими родителями, делясь опытом и наслаждаясь общением.
Как видите, мы предлагаем разнообразные и безопасные программы, чтобы каждый участник, будь то малыш или взрослый, смог найти что-то интересное и полезное для себя.
Приезжайте к нам, чтобы насладиться природой, укрепить связь с ребенком и отдохнуть всей семьей!
Как организовано питание?
Питание на территории кемпинга входит в стоимость, готовим по дежурствам. Используем только натуральное питание, без «быстрых» каш и супов. В рационе будут свежие овощи, фрукты, яйца.
В этом заезде не предусмотрено повара, поэтому от каждой семьи предполагается 1 день за заезд помощь на кухне c готовкой. Делаем это вместе с инструктором, подключая к процессу даже самых юных туристов, и превращая готовку в увлекательный и сплачивающий процесс.
Мы обязательно учтем все комментарии по еде, которые вы оставите в анкете перед походом в разделе про аллергии и непереносимости.
Вегетарианцы также не останутся голодными! Для них доводим всю еду до готовности и накладываем в тарелки до того, как в ней оказалось мясо.
По своему опыту можем сказать, что вегетарианцев в наши походы ходит много, и большинство из них дополнительных продуктов не берет, хватает стандартной раскладки. По желанию можете взять с собой дополнительный набор продуктов, заменяющих мясо.
Про воду. В лагере есть бутыль с помпой, где используется привозная вода из источника, пользоваться можно круглосуточно. На готовку берем воду из Ладоги (на кипячение). Если вы предпочитаете пить бутилированную воду — рекомендуем заранее купить её самостоятельно, т. к. в лагере нет магазинов.
Какая будет погода?
Погода в Карелии непредсказуемая, бывает, что меняется несколько раз в день. Какая именно будет погода в наши даты, предугадать невозможно.
Лучше готовиться к разной, в том числе и жаре, и прохладе, и дождю — тогда вы точно не прогадаете и получите максимум удовольствия от поездки!
- Средняя температура днем: +18,2°C
- Средняя температура ночью: +15,3°C
Температура воды в Ладоге всегда прохладная. В июле-августе на мелководьях в среднем составляет 15–18 градусов.
Можно ли приехать на машине? Что с парковкой?
Приехать на машине можно, за это мы готовы предоставить скидку от 500 до 1000 руб. на человека (уточняйте при бронировании).
До самого лагеря доехать на машине нельзя, т. к. он на острове. Вы приезжаете на берег Ладоги вместе с трансфером (пункт назначения по карте — посёлок Вятиккя), перекладываете вещи на моторную лодку, а сами по мостику и лесной тропинке пешком 3,5 километра.
Если вы хотите приехать в другое время (не с трансфером) — можем организовать для вас отдельную заброску за доплату.
Машину на время лагеря можно будет оставить на охраняемой парковке, доплачивать за парковку не нужно.
Точные координаты встречи и парковки мы заранее сообщим в предпоходном чате или по вашему запросу.
Можно ли с собакой?
Да, в наш лагерь можно поехать всей семьёй, включая собаку.
Важное условие: собака социализирована, не боится чужих людей, других животных и не агрессивна.
Для участия вам обязательно иметь свою палатку, в которой вы будете жить с питомцем.
Добираться до лагеря нужно либо на своей машине, либо собака должна быть в переноске.
Если своей палатки нет, вы можете взять у нас в прокат отдельную палатку, которую потом нужно будет сдать ровно в том же состоянии, в котором она принята, т. е. провести её тщательную очистку от возможной шерсти.
Также вам нужно самостоятельно подготовить для собаки еду, питье и все необходимые условия.
Пожалуйста, укажите заранее в заявке и анкете, что вы едете с собакой.
Если у вас есть аллергия или вам некомфортно находиться рядом с собаками, пожалуйста, сообщите нам об этом при заполнении анкеты. Также вы можете заранее уточнить у нашего консультанта, будет ли в вашей группе четвероногий участник.
При формировании группы приоритет отдается тем, кто забронировал место первым. Если участник, не желающий находиться с собаками, забронировал место раньше — в эту группу нельзя будет записаться с питомцем. Если же в группе уже есть собака, мы обязательно предупредим новых участников, чтобы они могли принять осознанное решение о своем участии.
Главное — взаимное уважение и хорошее настроение!
Есть ли в лагере мобильная связь/интернет?
В месте, где установлен кемпинг, отсутствует мобильная связь и интернет. Однако связь есть на возвышенностях и островах, на которых мы будем делать высадки во время сап-прогулок. А также можно подняться на гору прямо из лагеря и поймать связь. Подъём займет не больше 10 минут.
Поэтому в лагере мы рекомендуем ставить телефон в авиарежим, чтобы не разряжать аккумулятор. Предупредите заранее близких, что связь у вас будет крайне редко, и воспользуйтесь этой возможностью, чтобы отдохнуть от «девайсов»!
Можно ли приехать позже/раньше/в другие даты?
Да, конечно, вы можете приехать или уехать в любой удобный для вас день, самостоятельно регулируя даты. Стоимость участия для взрослого — 6000 руб. в день. Стоимость на ребёнка уточняйте при заявке.
Вот несколько вариантов, как добраться до нашего лагеря
На своей машине
- Доехать до берега Ладоги (посёлок Вятиккя), оставить машину на парковке (300 руб. в сутки — оплачиваете самостоятельно, если приезжаете отдельно от группы), а затем пройти пешком 40 минут по красивому лесу до лагеря.
- Альтернативно можно воспользоваться моторной лодкой, чтобы добраться до лагеря за 15 минут (стоимость лодки — 1500 рублей).
На электричке + такси
- Доехать до Приозерска или Кузнечного, а оттуда взять такси до берега (стоимость такси — около 3000 рублей за машину).
- Затем можно пройти пешком 40 минут по лесу или воспользоваться моторной лодкой за 1500 рублей.
На такси из СПб
- Мы можем заказать вам такси до Вятиккя из СПб или обратно к удобному времени, стоимость легковой машины — ориентировочно 13000 руб.
Мы можем помочь с логистикой и заказать такси и моторку к нужному времени до нужного места.
Также, если вы добираетесь до лагеря или наоборот, заканчиваете вместе с группой, вы можете также воспользоваться нашим трансфером.
Если у вас возникнут вопросы или вам потребуется дополнительная информация, пожалуйста, свяжитесь с нами, всё подскажем.
Что предусмотрено на случай ЧП?
Мы очень серьёзно подходим к вопросам безопасности и готовы к любым непредвиденным ситуациям.
Вот что у нас предусмотрено
- Мы зарегистрированы в МЧС и держим с ними регулярную связь о погодных условиях.
- В лагере есть специализированная медицинская аптечка.
- Наш инструктор обучен оказанию первой помощи.
- У администратора кемпинга есть связь.
- В лагере всегда есть моторная лодка, чтобы в любой момент можно было быстро добраться до берега.
Всё продумано до мелочей, чтобы вы могли наслаждаться отдыхом и не беспокоиться о безопасности.
Можно ли подзарядить телефон/фотоаппарат/пауэр-банк?
Да, можно! В лагере есть генератор, который инструкторы будут включать вечером на 2 часа. Вы сможете подзарядить свои устройства при наличии собственного адаптера и провода.
Какая программа на случай дождя?
Кемпинг оборудован тентами от дождя, а также специальным шатром-палаткой для мастер-классов.
На случай дождя у нас продумана масса занимательных активностей в лагере: творческая мастерская в шатре с ежедневными занятиями, тренировки на баланс-борде, сказки у костра, походные игры, баня.
В слабый дождь группа может даже пойти в сап-прогулку (поэтому обязательно захватите на всех дождевики).
Инструктор заранее смотрит прогноз погоды и продумывает план поездки, отталкиваясь от этой информации и с учётом общего состояния и пожеланий участников группы.
Сап-прогулки чаще всего будут проходить либо в первой половине дня до обеда, либо на закате, когда Ладога наиболее спокойная. Послеобеденное время будет посвящено мастер-классам, играм в лагере, либо пешим прогулкам в сухую погоду.
А если ребёнку не понравится?
Многие мамы и папы переживают об этом, особенно если их сын или дочь стеснительные или предпочитают тишину шумным играм. Мы знаем: все дети разные — кто‑то сразу включается в общее веселье, а кому‑то нужно время, чтобы освоиться. И это нормально!
У нас нет строгих правил «все должны участвовать». Ребёнок сам выбирает, чем заняться: отправиться на приключение с новыми друзьями или отдохнуть в уютном уголке, мастерить поделки или просто наблюдать за происходящим. Главное — чтобы ему было комфортно.
На водные прогулки ребёнок может отправиться вместе с родителем на сап-борде, на собственном сапе, если умеет управлять, либо поехать на моторной лодке вместе с помощником инструктора.
Наши инструкторы умеют мягко вовлекать даже самых скромных детей — без давления, с искренним вниманием. Опыт показывает: через день‑два даже те, кто сначала сторонился компании, с удовольствием присоединяются к водным прогулкам, играм, мастер-классам и парению в походной бане!
А ещё у нас есть «секретный ингредиент» — тёплая, почти домашняя атмосфера. Дети быстро это чувствуют и часто уезжают со слезами — потому что не хотят прощаться с новыми друзьями. И конечно, с нетерпением ждут следующей смены!
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Организация быта — отлично, от «туалетной бумаги до лекарств», очень уютно.
Питание — отлично: при этом не походный формат, а сваренный кофе, паста карбонара —
Прогулки на сапах интересны взрослым, это сплачивает. Благодаря этому в лагере возникла очень комфортная дружеская обстановка.
Детям же на природе хорошо всегда.
Красоты Ладоги не нуждаются в комментариях.