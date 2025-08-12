читать дальше

всё очень неожиданно в походе и вкусно. Очень приятная хозяйка Вера.

«Доставка до места» — отлично.

Прокат снаряжения — отлично.

Мастер-классы для детей и взрослых — отлично.

Распорядок дня — хорошо (погода ожидаемо вносит коррективы, далеко не всегда можно выйти на сапах).

Организованность первого отплытия — плохо, хоть и была попытка: после инструктажа предлагалось всем ждать, пока дети первыми по 4 за заход не выполнят тестовый заплыв (даже он не случился — дети уплыли, игнорируя указания, а потом и все остальные начали). По факту людей снесло с их согласия легким течением дальше, и все очень долго ждали, пока инструктор возглавит эту колонну.

Организованность при мероприятиях на воде — плохо, если вы пунктуальны хоть немного: если «отплытие» назначено на 10, то фактически ожидание остальных (на постоянной основе) длилось от 30 до 50 минут.

После выхода на воду всё отлично + инструктора открытые, организовывают перекусы, шашлычки из зефирок в подходящие моменты.

Учитывание «разности» людей — средне: не всем заходят походные / лагерные игры, но в ряд активностей (например: тайный друг — аналог тайного Санты + его разоблачения) привлекали. Знакомство / прощание — ок, но в остальных случаях надо интересоваться мнением — не всем эти игры интересны.

Инструкторы отожгли в последний день — по программе приехали на сапах на пляж, когда все накупались, выяснилось, что они уплыли без предупреждения просто вплавь своей семьей на соседний остров и их группа ждала на берегу более 40 минут с момента обнаружения «пропажи» — пока накупаются. Вернуться на сапах без них нельзя, босиком — тоже не вариант по колючей тропе.

Отличалась информация о туре: размер группы, согласно заявленному, — до 20 участников, что было важным критерием при выборе.

По факту людей, только купивших этот тур, было не менее 30 человек.

Да, дети — это тоже люди.

Сами люди — все попались хорошие, отдыхать с ними было комфортно, дети прекрасно подружились и родители их почти не занимали)

Количество человек считаю критичным показателем — в 1,5 раза больше заявленного.

Невалидный список вещей, буквально в описании указано, что возьмите туалетную бумагу с собой, но на месте понимаешь, что организатор прекрасно обо всем позаботился, и ты зря с собой привез столь легкий, но объемный груз.

Резюмируя — отдых понравился, но можно было лучше.