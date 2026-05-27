А ещё прикоснётесь к «русскому чуду» – коллекции
Программа тура по дням
Вышний Волочок
Расписание автобусов из разных городов см. в разделе «Важно знать».
Переезд в Вышний Волочёк.
Экскурсия в Вышневолоцком краеведческом музее по экспозиции «Вышневолоцкая водная система». Вышневолоцкая водная система – водный путь в России, с водоразделом в районе города Вышний Волочёк.
Старейшая искусственная водная система в России, связавшая центральную часть страны и Поволжье с новой столицей государства – городом Санкт-Петербург и решившая вопрос продовольственного снабжения Санкт-Петербурга в XVIII-IX веках.
Крупнейшая гидротехническая система Европы конца XVIII века. Транзитное движение по всей системе крупных судов (барок) началось с 1713 года и прекратилось с 1893 года.
Здесь же в музее у нас будет возможность ознакомиться с неповторимой коллекцией вышневолоцкого бытового и художественного стекла XIX-XXI веков, насчитывающей более 600 предметов «русского чуда», как его называли во все времена.
Именно на заводе «Красный май» изготовили рубиновые звезды Кремля, которые до сих пор сияют над Москвой!
Обед в кафе города.
Обзорная экскурсия по городу. Мы погрузимся в атмосферу Вышнего Волочка. Этот уникальный город, окруженный водными каналами и островами, имеет богатую историю и раньше играл важную роль в торговом пути «из варяг в греки».
В начале 18-го века Петр I радикально изменил облик города, построив первую в Европе искусственную водную систему.
В ходе экскурсии вы увидите памятник Венецианову, отражающий дух спокойной деревенской жизни, и бронзовую статую Екатерины II, которая гордо возвышается у Драматического театра.
Также вы увидите уникальный «двойной» памятник Петру I и Михаилу Сердюкову, ключевым фигурам в истории города.
Вы увидите Богоявленский собор, величественно стоящий на острове между рекой Цна и Обводным каналом, где хранятся чудотворные реликвии, включая деревянную скульптуру 16-го века.
Переезд в Санкт-Петербург.
Размещение в отеле Космос Прибалтийская 4* (Космос Пулковская 4*, Москва 4*).
Свободное время.
Петергоф - Кронштадт
Завтрак в отеле «шведский стол».
Автобусная загородная экскурсия «Имперский блеск, имперское величие….». Путевая экскурсия «Старая Петергофская дорога».
Экскурсия по Нижнему парку – знакомство с историей создания «столицы фонтанов мира». Нижний парк создавался по образцу регулярных садов и сохранил все особенности своих французских оригиналов.
Планировку Нижнего парка определяют две системы аллей, расходящихся веером от Большого дворца и дворца Марли. Схема планировки продумана настолько глубоко, что ни одно садовое украшение, ни одна деталь не прячется от взглядов гостей.
Каждая аллея заканчивается либо дворцом, либо фонтаном, которых в Нижнем парке 150.
Далее мы отправимся в город Кронштадт по подводному тоннелю.
Обед в кафе города.
Экскурсия «Русская цитадель на Балтике» позволит вам совершить увлекательное путешествие на остров Котлин, где в начале XVIII века возник город-крепость Кронштадт («коронный город»).
Вы узнаете, почему в городе, призванном стать суровой морской твердыней, появился прекрасный Итальянский дворец, зачем так нужна была Кронштадту Голландская кухня, что такое «губернские дома», где находится «пуп Земли».
А также побываете в величественном и торжественном Никольском Морском Соборе – главном военно-морском храме России.
Возвращение в отель. Свободное время.
Шлиссельбург
Завтрак в отеле «шведский стол».
Загородная поездка «К истокам Невы» в Шлиссельбург – ключ-город. Совершим путешествие в прошлое Приневских земель и отправимся в Шлиссельбургскую губу Ладожского озера, где на небольшом Ореховом острове нас ждёт крепость Орешек.
Она же Нотебург и Шлиссельбург. Почему так много названий? Кто её основал, и кому она принадлежала? Об этом узнаем по дороге к крепости.
Шлиссельбург – небольшой город, расположенный на востоке от Санкт-Петербурга, был основан в 14 веке.
За свою продолжительную историю он сменил несколько названий: первое название Орешек дали основатели, второе – Нотебург (город-орех) – завоеватели-шведы. Современным вариантом одарил Пётр I, питавший надежды победить шведов и выйти к Северному морю.
Название означает «ключ-город». Основные вехи истории города связаны с оборонной крепостью «Орешек», которая сыграла важную роль в Северной войне Петра I и в Великой Отечественной войне 20 века.
В 1941-1944 годах крепость не была захвачена немцами и оставалась передней линией обороны Ленинграда, именно защитники крепости не позволили фашистам замкнуть блокадное кольцо. Все герои крепости погибли, но спасли более миллиона жизней в блокадном городе.
Переправа на теплоходе на Ореховый остров (10-15 минут).
Обзорная экскурсия по крепости Орешек – одной из самых старых русских крепостей Северо-Запада России. Вы узнаете, какие важнейшие исторические события в разные эпохи разворачивались на маленьком Ореховом острове.
В XIV веке новгородский князь Юрий Данилович (внук Александра Невского) заложил на острове крепость.
В начале XVIII столетия, когда она принадлежала шведам, русские войска под командованием сподвижника Петра Бориса Шереметева успешно захватили её. «… зело жесток сей орех был, однако же, слава Богу, счастливо разгрызен…» – отметил царь.
Так был открыт путь к Балтийскому морю. А крепость стала политической тюрьмой, среди узников которой была и первая жена Петра Великого – Евдокия Лопухина.
Переправа на теплоходе в Шлиссельбург.
Обед в кафе города.
Обзорная экскурсия по Шлиссельбургу, во время которой вы увидите знаменитый Ладожский канал, заложенный при Петре I «для отвращения опасности судового хода», огромный адмиралтейский якорь петровской эпохи, поднятый со дна Невы.
А также памятник Петру I, шлюзы Петровского канала и Благовещенский собор, напоминающий главный храм в Петровской крепости.
Возвращение в Петербург.
Дополнительно: Ночная экскурсия с разведением мостов (1200 руб. /взр.; 1000 руб. /шк.).
Оплачивается на месте и обязательно состоятся при наборе минимально необходимой группы.
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу
Завтрак в отеле «шведский стол».
Дополнительно: Экскурсия на катере по рекам и каналам «Северная Венеция» (1200 руб. /взр.; 1000 руб. /шк. Оплачивается на месте и обязательно состоятся при наборе минимально необходимой группы.
Обзорная автобусная экскурсия «Символы Санкт-Петербурга» с осмотром архитектурных ансамблей парадного Санкт-Петербурга: Невский проспект – первый проспект города, Дворцовая площадь – главная площадь города с украшающей её Александровской колонной.
А также Зимний дворец (Эрмитаж) – изумительное творение талантливейших зодчих, резиденция российской монархии, Сенатская площадь с украшающим её символом имперского Петербурга – Медным всадником, панорама Стрелки Васильевского острова, Марсово поле, храм Спаса-на-Крови.
Пешеходная экскурсия «… Где оживает век Петра» по территории Петропавловской крепости – уникальному историко-архитектурному памятнику, первому каменному сооружению города.
Исаакиевский собор – неотъемлемая часть архитектурного облика Санкт-Петербурга. Наряду с Медным всадником, Петропавловской крепостью и шпилем Адмиралтейства он является одним из символов города на Неве.
Строительство храма неразрывно связано с историей города и отражает архитектурно-художественные и градостроительные тенденции от начала XVIII до первой половины XIX века.
Собор освящён во имя святого преподобного Исаакия Далматского, в день поминовения которого родился основатель города царь Петр I.
Существующий ныне собор является четвёртым храмом, построенным в Петербурге в ознаменование дня рождения Петра. Первая Исаакиевская церковь была освящена в 1707 году.
Экскурсия в Исаакиевский собор знакомит с художественным убранством интерьера Исаакиевского собора как с образцом синтеза различных видов монументально-декоративного искусства.
Интерьер храма показан как единое целое, где каждый элемент убранства существует во взаимодействии с архитектурным решением, образуя единый ансамбль.
14:00 Обед в кафе города.
15:00 Отъезд в Москву по скоростной трассе М-11 Нева.
00:00 Ориентировочное время возвращение в Москву к станции метро ВДНХ.
Проживание
Тур предполагает проживание в гостинице.
Стоимость тура указана за 1 человека в рублях:
|Отели Космос Прибалтийская 4*, Космос Пулковская 4*, Москва 4*
|Цена
|Двухместный номер
|38900
|Одноместный номер
|46600
|Третий в 2-местном номере (на доп. месте)
|38000
Скидка детям до 16 лет: 500 руб.
Варианты проживания
Космос Прибалтийская
«Cosmos Saint-Petersburg Pribaltiyskaya Hotel» 4* находится в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, в 6,7 км от центра города. Заселяясь сюда, гости оценят красоту берега Финского залива, спокойную атмосферу и хорошую экологию. Высокие стандарты сервиса - отличительная черта гостиницы. Отдыхающим предоставляется бесплатная парковка, доступ к WI-FI и круглосуточное регистрационное обслуживание.
Номерной фонд содержит 1184 номера. Их оснащение подойдёт под потребности туристов и бизнесменов — есть система кондиционирования, телевизор со спутниковыми и кабельными каналами, удобные кровати и стол для работы за ноутбуком. Для безопасности ценных вещей предусмотрен сейф. К услугам постояльцев собственная ванная комната с душем, феном и набором полотенец. По запросу возможно забронировать номера для людей с ограниченными возможностями.
Каждое утро приятно начинать с индивидуальной с чашечки горячего напитка из чайно-кофейной станции. В гостиничном комплексе работают рестораны и бары с широким ассортиментом блюд и напитков. Завтрак типа «шведский стол» сервируется ежедневно согласно режиму работы заведения. Также можно закупиться в ближайших продуктовых магазинах и хранить еду в индивидуальных мини-барах.
Цели поездки могут быть разными, как развлекательными, так и рабочими. Для разного рода собраний действует конференц-зона с вместимостью от 20 до 200 человек. В свободное время можно взбодриться и позаниматься в местном спортзале. На территории работает библиотека для более спокойного времяпровождения.
Благодаря расположению отеля отдыхающие могут разнообразить досуг прогулками и культурной программой. Например, из достопримечательностей в округе стоит выделить Галерею современного искусства «Эрарта» и живописный ботанический сад СПБГУ. Путь до аэропорта «Пулково» составляет 16 км, до Балтийского вокзала - 5,9 км.
Космос Пулковская
«Cosmos Saint-Petersburg Pulkovskaya Hotel» предоставляет своим гостям размещение в северной столице. К достоинствам сервиса относятся: скоростной интернет, парковка, трансфер, круглосуточная стойка регистрации, прачечная, ежедневная уборка, массаж, бассейн, сауна, вечерняя программа, экскурсионное обслуживание.
Просторные номера, оформленные в лаконичном стиле, оснащены всеми удобствами для проживания с комфортом. В распоряжении постояльцев будут: телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, собственная ванная, средства личной гигиены, тапочки, фен.
На территории отеля работает баварский ресторан-пивоварня Paulaner, который понравится ценителям немецкой культуры питания. А уютный ресторан KamInn с камином поможет насладиться вкусными завтраками, подающимися по системе «Шведский стол».
В организации корпоративных мероприятий поможет 21 современный зал и современный конгресс-холл, который вмещает до 600 человек.
Удобное расположение отеля на Московском проспекте обеспечивает лёгкий доступ ко многим достопримечательностям в округе. Например, к площади Победы, Парку городов-героев и архитектурным памятникам города. Расстояние до аэропорта Пулково - 5,7 км, до Балтийского ж/д вокзала - 7,3 км.
Отель «Москва»
Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского».
К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi.
Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.
На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга. Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.
Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты. За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание, указанное в программе: 3 завтрака, 4 обеда
- Экскурсионное обслуживание по программе, включая услуги гидов и билеты в музеи
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно
- Питание, не указанное в программе тура: ужины
- Ночная экскурсия по Санкт Петербургу с разведением мостов (взрослый) 1200 руб
- Ночная экскурсия по Санкт Петербургу с разведением мостов (ребёнок) 1000 руб
- Экскурсия по рекам и каналам «Северная Венеция» (взрослый) 1200 руб
- Экскурсия по рекам и каналам «Северная Венеция» (ребёнок) 1000 руб
Место начала и завершения?
Какой график отъезда автобусов в первый день?
04:45 Отправление автобуса из г. Электросталь, проспект Ленина, 08Б (остановка рядом с Эльградом), по предварительной договорённости.
05:00 Отправление автобуса из г. Ногинск, ул. Комсомольская, 76 (рядом с остановкой), по предварительной договорённости.
05:45 Подача автобуса из г. Балашиха, по предварительной договорённости.
06.30 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».
07:00 Отъезд в Петербург по скоростной трассе М-11 Нева. По дороге 2-3 санитарные остановки.
08:00 Возможна посадка в г. Солнечногорск (кафе «Вкусно – и точка», ул. Красная, д. 118), по предварительной договорённости.
08:30 Возможна посадка в г. Клин (кафе «Вкусно – и точка», ул. Первомайская, д. 2), по предварительной договорённости.
10:00 Возможна посадка в г. Тверь (ТЦ «Глобус», Октябрьский пр., д. 101), по предварительной договорённости.
Какую важную информацию нужно знать?
- время прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы;
- время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объёма и качества;
- туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а так же на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора;
- схема автобуса отражает последовательность заполнения мест в автобусе. Туроператор оставляет за собой право пересаживать клиентов в зависимости от конкретного расположения в салоне автобуса дверей, туалета, а также количества и расположения посадочных мест;
- сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы. Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо объяснений и компенсаций.
Входят ли билеты стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие скидки есть в туре?
Скидка детям до 16 лет: 500 руб.