1 день

Вышний Волочок

Расписание автобусов из разных городов см. в разделе «Важно знать».

Переезд в Вышний Волочёк.

Экскурсия в Вышневолоцком краеведческом музее по экспозиции «Вышневолоцкая водная система». Вышневолоцкая водная система – водный путь в России, с водоразделом в районе города Вышний Волочёк.

Старейшая искусственная водная система в России, связавшая центральную часть страны и Поволжье с новой столицей государства – городом Санкт-Петербург и решившая вопрос продовольственного снабжения Санкт-Петербурга в XVIII-IX веках.

Крупнейшая гидротехническая система Европы конца XVIII века. Транзитное движение по всей системе крупных судов (барок) началось с 1713 года и прекратилось с 1893 года.

Здесь же в музее у нас будет возможность ознакомиться с неповторимой коллекцией вышневолоцкого бытового и художественного стекла XIX-XXI веков, насчитывающей более 600 предметов «русского чуда», как его называли во все времена.

Именно на заводе «Красный май» изготовили рубиновые звезды Кремля, которые до сих пор сияют над Москвой!

Обед в кафе города.

Обзорная экскурсия по городу. Мы погрузимся в атмосферу Вышнего Волочка. Этот уникальный город, окруженный водными каналами и островами, имеет богатую историю и раньше играл важную роль в торговом пути «из варяг в греки».

В начале 18-го века Петр I радикально изменил облик города, построив первую в Европе искусственную водную систему.

В ходе экскурсии вы увидите памятник Венецианову, отражающий дух спокойной деревенской жизни, и бронзовую статую Екатерины II, которая гордо возвышается у Драматического театра.

Также вы увидите уникальный «двойной» памятник Петру I и Михаилу Сердюкову, ключевым фигурам в истории города.

Вы увидите Богоявленский собор, величественно стоящий на острове между рекой Цна и Обводным каналом, где хранятся чудотворные реликвии, включая деревянную скульптуру 16-го века.

Переезд в Санкт-Петербург.

Размещение в отеле Космос Прибалтийская 4* (Космос Пулковская 4*, Москва 4*).

Свободное время.

