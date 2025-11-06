За три дня мы проедем вокруг Ладожского озера и покажем все самое стоящее, что должен увидеть каждый гость Карелии.
Дивные природные пейзажи будут радовать взгляд, а тщательно продуманный и насыщенный маршрут тура с интерактивной и этнокультурной программой станет увлекательным путешествием по вехам истории.
Дивные природные пейзажи будут радовать взгляд, а тщательно продуманный и насыщенный маршрут тура с интерактивной и этнокультурной программой станет увлекательным путешествием по вехам истории.
Описание тураЧто должен увидеть каждый гость Карелии? Ответ – в нашем туре! «Гран-тур» – так раньше называлось путешествие, в которое отправлялись аристократы, чтобы увидеть мир. Таким образом они знакомились с другими странами, их обычаями и особенностями. Отсюда и название – Grand Tour, «большое путешествие». Мы предлагаем совершить ваш личный гран-тур по Карелии! Вас ждет дивная красота природы Русского Севера и продуманный маршрут с веселыми интерактивами, познавательными экскурсиями, посещением питомника хаски, фермы северных оленей и жемчужины Карелии – горного парка «Рускеала»! ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:
- Предоплата либо полная оплата тура на «Спутник8» онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки;
- Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки. Важная информация: Внимание! При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Фермерская усадьба
- Александро-Свирский монастырь
- Олонец. Музей карелов-ливвиков
- Деревня Киндасово
- Вулкан Гирвас
- Заповедник и водопад Кивач
- Питомник хаски и ферма северных оленей в резиденции ТалвиУкко
- (По желанию, за доп. плату) Экскурсия на остров Кижи
- Водопады Ахвенкоски
- Горный парк «Рускеала»
Что включено
- Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
- Проживание в лучших отелях Петрозаводска в центре города и на берегу Онежского озера (зависит от выбранной категории отелей), 2 ночи
- Завтраки в отеле (кроме категории размещения «бюджет»)
- Входные билеты и экскурсия в Олонецкий музей
- Посещение Александро-Свирского монастыря
- Входные билеты в парк "Вотчина ТалвиУкко" и экскурсия "Северная сага"
- Экскурсия по Онежской набережной в Петрозаводске
- Трассовые экскурсии от профессионального гида на протяжении всего тура
- Входные билеты и экскурсия в горный парк «Рускеала»
- Входные билеты и экскурсия в заповедник «Кивач»
Что не входит в цену
- ВАЖНО! ПОДСЕЛЕНИЯ НЕТ. Турист, путешествующий один, бронирует одноместный номер.
- Ж/д билеты: ретропоезд «Рускеала» - Сортавала необходимо купить самостоятельно на сайте РЖД
- Экскурсия на о. Кижи на «Метеоре»: 6800 руб. /взр. студенты 17+ лет, пенсионеры, льготные категории граждан - 6300 руб./чел. 4450 руб. / дети от 2 до 17 лет (Стоимость услуги указана предварительно и может быть увеличена ближе к сезону навигации)
- Комплексные обеды в туре: диапазон цен - 750-900 руб. /чел.
- Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: полный билет - 500 руб. /чел., дети до 7 лет - бесплатно, дети от 7 до 14 лет - 400 руб. /чел., студенты (очн.) - 400 руб. /чел., пенсионеры - 400 руб. /чел.
- Активные развлечения в горном парке «Рускеала»: по ценам парка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Восстания, 2, Санкт-Петербург
Завершение: Санкт-Петербург, Лиговский проспект, дом 10
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней 17 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Внимание! При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Б
Эти три дня вдохновляли меня по красоте природы. Гид Марина и водитель Сергей - они самые лучшие. Не были не одну проблему с маршрутом, с гостиницей, с времени. Очень красивая
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Ш
Все супер!!! Экскурсовод Иван просто умничка, все интересно рассказывал. Природа красивейшая, ягоды вкуснейшие. Один минус - мало времени на прогулки.
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Е
Вчера вернулись из тура "Гран-тур Вся Карелия" с 3 по 5 января. Благодарим за хорошую организацию тура. Отдельная благодарность нашему гиду Никите Круглову. Узнали много нового и интересного. Чувствовалось, что
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К
В августе 2023 г. была в трёх дневном туре,и хочу сказать,что осталась под большим впечатлением! природа и красота Карелии-это неописуемо,это нужно увидеть!!! Организация тура,я считаю, на высоте. Вам очень повезет,если
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Т
Было очень здорово. Нам повезло в гидом. Оксана интересно рассказывала обо всем. Виды в Карелии потрясающие, хотелось просто стоять и уединяться с природой.
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П
Отличная экскурсия. Гид интересно рассказывал про Карелию. Автобус комфортный. Посетили много мест. Дом деда мороза и поездка на упряжке не забываемо.
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Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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