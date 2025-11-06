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гостиница была - Северная. Завтрак шведская кухня - вкусный и полезный. Маршрут и программа были насыщенные и очень понравились все маленькие экскурсии с отдельными гидами. Хотя три дня не так много дней, но получили много интересные информации и истории. Природа была божественной красивой. Рускеал, Петрозаводск, водопады, город Олонец, Киндасово, монастырь, Талки Укко, шунгит центр, ретро поезд - все понравились. Очень советую всем этот тур из Грантура. Обратна мы приехали в Санкт не в 00:00 а приехали примерно в 22:30 поэтому те которые из Москвы могут успеть в автобус в 23:25 из Санкт Петербурга. Жаль что сезон метеора в остров Кижи закончился поэтому не смогли попасть в остров Кижи.