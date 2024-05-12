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назад, хоть я и понимаю, что юридических оснований для этого нет, просто возить зимой в Карелию это мошенничество чистой воды! Это самые визуально уродливые, самые бесполезные и бессмысленные 3 дня в моей жизни. Господи, мне больше жалко время, которое я могла провести в прекрасном Питере, чем деньги. Я НИКОМУ НЕ РЕКОМЕНДУЮ этот тур и Карелию в принципе!! Летом тут, наверное, симпатично, и то этим местам, которые заложены в туре, до достопримечательностей как на велосипеде до луны.



- Монастырь. Да, неплохо, но только если вы любите религию, внутри холодно, работники недоброжелательные.

- «город» Олонец. это дыра, просто российская глубинка, в которую вы едете 2 часа ради музея про Карелию.

- деревня Киндасово. Развод чистой воды, это опять деревня с 5 домами и 3 (!!!) ее жителями, которые просто мутят бабки. Мужик в телогрейке водил нас по морозу 30 минут, потом поиграли нам на инструментах, дали пластиковый стаканчик с чаем и обратно.



В отзыве ограничение по символам, поэтому коротко: Петрозаводск - дыра, отель Оптима в промзоне, на ферме хаски только 2 хаски, олени страшные и лежат в грязи. Единственное, ради чего стоит ехать - ретропоезд и Рускеал, Кивач тоже ничего. Напишите на сайте, что на поезд билеты покупаются на сайте РЖД!!!



К гиду Никите нет претензий.



НЕ ЕЗЖАЙТЕ В КАРЕЛИЮ ЗИМОЙ