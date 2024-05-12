Карелия — это уникальный край с нетронутой природой.
Сюда приезжают насладиться красотами Севера и узнать больше о местных традициях, прокатиться на ретропоезде и прогуляться по улицам города Сортавала. У нас будет три дня, чтобы прокатиться вокруг Ладожского озера и рассмотреть Карелию в деталях. Это идеальный срок, для того, чтобы отдохнуть и близко познакомиться с Карелией.
Сюда приезжают насладиться красотами Севера и узнать больше о местных традициях, прокатиться на ретропоезде и прогуляться по улицам города Сортавала. У нас будет три дня, чтобы прокатиться вокруг Ладожского озера и рассмотреть Карелию в деталях. Это идеальный срок, для того, чтобы отдохнуть и близко познакомиться с Карелией.
Ближайшие даты:
Время начала: 06:30
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Отель "Бюджет". Цена за человека в 2-х местном номере
|16 950 ₽
|Отель "Бюджет". Одноместный номер
|21 250 ₽
|Отель "Оптима". Цена за человека в 2-х местном номере
|18 750 ₽
|Отель "Оптима". Одноместный номер
|24 150 ₽
|Отель "Хит". Цена за человека в 2-х местном номере
|21 950 ₽
|Отель "Хит". Одноместный номер
|30 350 ₽
|Отель "Бюджет". Доплата за 3-е место
|16 350 ₽
|Отель "Оптима". Доплата за 3-е место
|18 150 ₽
|Отель "Хит". Доплата за 3-е место
|21 350 ₽
Что вас ожидает:
- Фермерская усадьба
- Александро-Свирский монастырь
- Олонец. Музей карелов-ливвиков
- Деревня Киндасово
- Петрозаводск
- Вулкан Гирвас
- Заповедник и водопад Кивач
- Питомник хаски и ферма северных оленей в резиденции ТалвиУкко
- Остров Кижи
- Водопады Ахвенкоски
- Горный парк «Рускеала»
Описание тура
Что должен увидеть каждый гость Карелии? Ответ – в нашем туре! «Гран-тур» – так раньше называлось путешествие, в которое отправлялись аристократы, чтобы увидеть мир. Таким образом они знакомились с другими странами, их обычаями и особенностями. Отсюда и название – Grand Tour, «большое путешествие». Мы предлагаем совершить ваш личный гран-тур по Карелии! Вас ждет дивная красота природы Русского Севера и продуманный маршрут с веселыми интерактивами, познавательными экскурсиями, посещением питомника хаски, фермы северных оленей и жемчужины Карелии – горного парка «Рускеала»! ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:
- Предоплата либо полная оплата тура на «Спутник8» онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки;
- Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Фермерская усадьба
- Александро-Свирский монастырь
- Олонец. Музей карелов-ливвиков
- Деревня Киндасово
- Петрозаводск
- Вулкан Гирвас
- Заповедник и водопад Кивач
- Питомник хаски и ферма северных оленей в резиденции ТалвиУкко
- Остров Кижи
- Водопады Ахвенкоски
- Горный парк «Рускеала»
Что включено
- Экскурсия по Александро-Свирскому монастырю с местным гидом
- Входные билеты и экскурсия по Олонецкому музею карелов-ливвиков
- Интерактивная программа в веселой деревне Киндасово
- Входные билеты в заповедник «Кивач»
- Входные билеты в парк "Вотчина Талви Укко" и экскурсия "Северная сага"
- Входные билеты на территорию вулкана Гирвас
- Входные билеты и экскурсия в горный парк «Рускеала»
- Экскурсия по Онежской набережной в Петрозаводске
- Трассовые экскурсии от профессионального гида на протяжении всего тура
- Проживание в лучших отелях Петрозаводска в центре города и на берегу Онежского озера (зависит от выбранной категории отелей), 2 ночи
- Завтраки в отеле (кроме категории размещения «бюджет»)
- Посещение фирменного магазина при форелевом хозяйстве
- Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски
Что не входит в цену
- "ВАЖНО! ПОДСЕЛЕНИЯ НЕТ. Турист, путешествующий один, бронирует одноместный номер.", "Ж/д билеты: ретропоезд "Рускеала" - Сортавала", "Экскурсия на о. Кижи на "Метеоре": 5900 руб. /взр. студенты 17+ лет, пенсионеры, льготные категории граждан - 5400 руб./чел. 3550 руб. / дети от 2 до 17 лет
- Стоимость услуги указана предварительно и может быть увеличена ближе к сезону навигации
- ", "Комплексные обеды в туре: диапазон цен - 500-700 руб. /чел.", " Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: полный билет - 400 руб. /чел
- Дети до 7 лет - бесплатно
- Дети от 7 до 14 лет - 300 руб. /чел., студенты (очн.) - 300 руб. /чел., пенсионеры - 300 руб. /чел. ", "Активные развлечения в горном парке "Рускеала": по ценам парка"
Где начинаем и завершаем?
Начало: м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10; м. Дыбенко
Завершение: м. Площадь Восстания, Лиговский просп., 10
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней 17 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:
- Предоплата либо полная оплата тура на «Спутник8» онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
- Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
- Внимание! При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 82 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
12 мая 2024
Классное путешествие! Тур длится три дня, программа насыщенная, сопровождающий гид всегда ответит на вопросы, поможет, также она выступает в качестве экскурсовода. Очень понравилось, буду путешествовать с данной турфирмой снова.
Т
Татьяна
2 мая 2024
Очень понравился гид Надежда, была ко всем внимательна, интересно рассказывала о достопримечательностях. Интересная и насыщенная программа. Грамотно спланировано расписание передвижений.
И
Иван
15 апр 2024
Экскурсия супер, автобус комфортный, гид Ирина весёлый и очень образованный человек, знающий свое дело) Организация на отлично, водитель тоже профи.
П
Павел
9 мар 2024
Отличная экскурсия. Гид интересно рассказывал про Карелию. Автобус комфортный. Посетили много мест. Дом деда мороза и поездка на упряжке не забываемо.
А
Анастасия
26 фев 2024
Это худший тур в моей жизни. Чтоб вы понимали, я ПЛАКАЛА в первый день, потому что понимала, что дома буду только ещё через два. Мне очень хочется потребовать свои деньги
М
Михаил
26 фев 2024
Плюсы:
1) Маршрут в целом интересный
2) Гид Никта умеет рассказывать
3) В отеле были мягкие кровати
Минусы:
1) В автобусе никто не мыл окна. Для автобусного тура, где 70% ты смотришь в окно, это
1) Маршрут в целом интересный
2) Гид Никта умеет рассказывать
3) В отеле были мягкие кровати
Минусы:
1) В автобусе никто не мыл окна. Для автобусного тура, где 70% ты смотришь в окно, это
Э
Элеонора
3 фев 2024
Все очень понравилось. Встретили в месте начала экскурсии в назначенное время. Гид Марина все доброжелательная и доходчиво объяснила, очень интересно рассказывала обо всех местах, мимо которых проезжали, начиная с Питера.
Б
Богдан
7 янв 2024
Потрясающий тур! Отдельное спасибо гиду Марине и водителю Расиму за столь удивительное, интересное и при этом безопасное приключение!
Е
Екатерина
12 дек 2023
Большое спасибо, это была зимняя сказка, море впечатлений, красот, и, что очень важно - потрясающий гид, просто потрясающий! Сергей Николаевич - кладезь знаний, просто человек-энциклопедия, и при этом он так увлекательно рассказывает!! Я в полном восторге!! СПАСИБО!!!
H
Harleyqu
18 ноя 2023
Замечательный гран-тур по Карелии, все понравилось, красивые места,сама по себе Карелия особенно красива в это время года,побывал словно в сказке,спасибо большое гиду Руслане!
Н
Наталья
7 ноя 2023
Очень понравился тур. Действительно оправдывает своё название. Каждый день был предельно насыщен локациями и впечатлениями. Отдельное особенное спасибо нашему гиду Никите Круглову. Настоящий профессионал своего дела. Тур прошел без задержек
р
рива
30 окт 2023
Всё было замечательно
Экскурсовод Никита профи
Очень интересно и познавательно провёл
Нас по маршруту поездке Калерии
💯 балов
Экскурсовод Никита профи
Очень интересно и познавательно провёл
Нас по маршруту поездке Калерии
💯 балов
С
Сергей
24 окт 2023
Всё,что было заявлено мы увидели. Всё было хорошо. Немного не хватило чёткой организации по времени. А ещё хотелось от гида,чтобы она нас тоже сопровождала в экскурсиях,а не просто передавала нас
В
Валентина
7 окт 2023
К
Карякина
6 окт 2023
Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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