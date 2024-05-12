Гран-тур Вся Карелия за 3 дня

Узнайте больше о Карелии: Тур на автобусе вокруг Ладожского озера
Карелия — это уникальный край с нетронутой природой.

Сюда приезжают насладиться красотами Севера и узнать больше о местных традициях, прокатиться на ретропоезде и прогуляться по улицам города Сортавала. У нас будет три дня, чтобы прокатиться вокруг Ладожского озера и рассмотреть Карелию в деталях. Это идеальный срок, для того, чтобы отдохнуть и близко познакомиться с Карелией.
4.77
82 отзыва
Гран-тур Вся Карелия за 3 дня
Гран-тур Вся Карелия за 3 дня
Гран-тур Вся Карелия за 3 дня
Ближайшие даты:
Время начала: 06:30

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Отель "Бюджет". Цена за человека в 2-х местном номере16 950 ₽
Отель "Бюджет". Одноместный номер21 250 ₽
Отель "Оптима". Цена за человека в 2-х местном номере18 750 ₽
Отель "Оптима". Одноместный номер24 150 ₽
Отель "Хит". Цена за человека в 2-х местном номере21 950 ₽
Отель "Хит". Одноместный номер30 350 ₽
Отель "Бюджет". Доплата за 3-е место16 350 ₽
Отель "Оптима". Доплата за 3-е место18 150 ₽
Отель "Хит". Доплата за 3-е место21 350 ₽

Что вас ожидает:

  • Фермерская усадьба
  • Александро-Свирский монастырь
  • Олонец. Музей карелов-ливвиков
  • Деревня Киндасово
  • Петрозаводск
  • Вулкан Гирвас
  • Заповедник и водопад Кивач
  • Питомник хаски и ферма северных оленей в резиденции ТалвиУкко
  • Остров Кижи
  • Водопады Ахвенкоски
  • Горный парк «Рускеала»

Описание тура

Что должен увидеть каждый гость Карелии? Ответ – в нашем туре! «Гран-тур» – так раньше называлось путешествие, в которое отправлялись аристократы, чтобы увидеть мир. Таким образом они знакомились с другими странами, их обычаями и особенностями. Отсюда и название – Grand Tour, «большое путешествие». Мы предлагаем совершить ваш личный гран-тур по Карелии! Вас ждет дивная красота природы Русского Севера и продуманный маршрут с веселыми интерактивами, познавательными экскурсиями, посещением питомника хаски, фермы северных оленей и жемчужины Карелии – горного парка «Рускеала»! ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:
  • Предоплата либо полная оплата тура на «Спутник8» онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки;
  • Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Фермерская усадьба
  • Александро-Свирский монастырь
  • Олонец. Музей карелов-ливвиков
  • Деревня Киндасово
  • Петрозаводск
  • Вулкан Гирвас
  • Заповедник и водопад Кивач
  • Питомник хаски и ферма северных оленей в резиденции ТалвиУкко
  • Остров Кижи
  • Водопады Ахвенкоски
  • Горный парк «Рускеала»
Что включено
  • Экскурсия по Александро-Свирскому монастырю с местным гидом
  • Входные билеты и экскурсия по Олонецкому музею карелов-ливвиков
  • Интерактивная программа в веселой деревне Киндасово
  • Входные билеты в заповедник «Кивач»
  • Входные билеты в парк "Вотчина Талви Укко" и экскурсия "Северная сага"
  • Входные билеты на территорию вулкана Гирвас
  • Входные билеты и экскурсия в горный парк «Рускеала»
  • Экскурсия по Онежской набережной в Петрозаводске
  • Трассовые экскурсии от профессионального гида на протяжении всего тура
  • Проживание в лучших отелях Петрозаводска в центре города и на берегу Онежского озера (зависит от выбранной категории отелей), 2 ночи
  • Завтраки в отеле (кроме категории размещения «бюджет»)
  • Посещение фирменного магазина при форелевом хозяйстве
  • Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски
Что не входит в цену
  • "ВАЖНО! ПОДСЕЛЕНИЯ НЕТ. Турист, путешествующий один, бронирует одноместный номер.", "Ж/д билеты: ретропоезд "Рускеала" - Сортавала", "Экскурсия на о. Кижи на "Метеоре": 5900 руб. /взр. студенты 17+ лет, пенсионеры, льготные категории граждан - 5400 руб./чел. 3550 руб. / дети от 2 до 17 лет
  • Стоимость услуги указана предварительно и может быть увеличена ближе к сезону навигации
  • ", "Комплексные обеды в туре: диапазон цен - 500-700 руб. /чел.", " Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: полный билет - 400 руб. /чел
  • Дети до 7 лет - бесплатно
  • Дети от 7 до 14 лет - 300 руб. /чел., студенты (очн.) - 300 руб. /чел., пенсионеры - 300 руб. /чел. ", "Активные развлечения в горном парке "Рускеала": по ценам парка"
Где начинаем и завершаем?
Начало: м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10; м. Дыбенко
Завершение: м. Площадь Восстания, Лиговский просп., 10
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней 17 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:
  • Предоплата либо полная оплата тура на «Спутник8» онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
  • Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
  • Внимание! При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 82 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
69
4
9
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3
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1
1
Н
12 мая 2024
Классное путешествие! Тур длится три дня, программа насыщенная, сопровождающий гид всегда ответит на вопросы, поможет, также она выступает в качестве экскурсовода. Очень понравилось, буду путешествовать с данной турфирмой снова.
Т
2 мая 2024
Очень понравился гид Надежда, была ко всем внимательна, интересно рассказывала о достопримечательностях. Интересная и насыщенная программа. Грамотно спланировано расписание передвижений.
И
15 апр 2024
Экскурсия супер, автобус комфортный, гид Ирина весёлый и очень образованный человек, знающий свое дело) Организация на отлично, водитель тоже профи.
П
9 мар 2024
Отличная экскурсия. Гид интересно рассказывал про Карелию. Автобус комфортный. Посетили много мест. Дом деда мороза и поездка на упряжке не забываемо.
А
26 фев 2024
Это худший тур в моей жизни. Чтоб вы понимали, я ПЛАКАЛА в первый день, потому что понимала, что дома буду только ещё через два. Мне очень хочется потребовать свои деньги
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назад, хоть я и понимаю, что юридических оснований для этого нет, просто возить зимой в Карелию это мошенничество чистой воды! Это самые визуально уродливые, самые бесполезные и бессмысленные 3 дня в моей жизни. Господи, мне больше жалко время, которое я могла провести в прекрасном Питере, чем деньги. Я НИКОМУ НЕ РЕКОМЕНДУЮ этот тур и Карелию в принципе!! Летом тут, наверное, симпатично, и то этим местам, которые заложены в туре, до достопримечательностей как на велосипеде до луны.

- Монастырь. Да, неплохо, но только если вы любите религию, внутри холодно, работники недоброжелательные.
- «город» Олонец. это дыра, просто российская глубинка, в которую вы едете 2 часа ради музея про Карелию.
- деревня Киндасово. Развод чистой воды, это опять деревня с 5 домами и 3 (!!!) ее жителями, которые просто мутят бабки. Мужик в телогрейке водил нас по морозу 30 минут, потом поиграли нам на инструментах, дали пластиковый стаканчик с чаем и обратно.

В отзыве ограничение по символам, поэтому коротко: Петрозаводск - дыра, отель Оптима в промзоне, на ферме хаски только 2 хаски, олени страшные и лежат в грязи. Единственное, ради чего стоит ехать - ретропоезд и Рускеал, Кивач тоже ничего. Напишите на сайте, что на поезд билеты покупаются на сайте РЖД!!!

К гиду Никите нет претензий.

НЕ ЕЗЖАЙТЕ В КАРЕЛИЮ ЗИМОЙ

М
26 фев 2024
Плюсы:
1) Маршрут в целом интересный
2) Гид Никта умеет рассказывать
3) В отеле были мягкие кровати

Минусы:
1) В автобусе никто не мыл окна. Для автобусного тура, где 70% ты смотришь в окно, это
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как-то странно. Температуру не могли выставить нормально все 3 дня, то холодно, то жарко.
2) Нет выбора в обедах\завтраках. Ты либо берешь тот один вариант, что предлагают, либо рискуешь что "будет долго готовиться". Можно было предлагать хотя бы 2 варианта.
3) Часть программы неинтересная. Вся деревня Деда мороза была большим разочарованием
4) Из-за того что в автобусе нет туалета, можно оправдать остановки в сувенирных магазинах
где в вас поливают рекламой. Очень жалко терять время на такое, вроде тур то не бесплатный.

Э
3 фев 2024
Все очень понравилось. Встретили в месте начала экскурсии в назначенное время. Гид Марина все доброжелательная и доходчиво объяснила, очень интересно рассказывала обо всех местах, мимо которых проезжали, начиная с Питера.
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Экскурсии все в обозначенных в программе тура местах были на уровне. Комплексные обеды были неплохие. Гостиница понравилась, все чисто и хорошие завтраки. Единственное замечание к её местонахождение. Далеко от центра, рядом нет хороших кафе и ресторанов, приходилось ездить на такси, чтобы покушать., что не очень удобно после длительных поездок. Но это претензия скорее к организаторам тура, поскольку при выборе типа гостиниц не обозначалось место их расположения. Мы, например, лучше бы доплатили, чтобы жить в центре

Б
7 янв 2024
Потрясающий тур! Отдельное спасибо гиду Марине и водителю Расиму за столь удивительное, интересное и при этом безопасное приключение!
Е
12 дек 2023
Большое спасибо, это была зимняя сказка, море впечатлений, красот, и, что очень важно - потрясающий гид, просто потрясающий! Сергей Николаевич - кладезь знаний, просто человек-энциклопедия, и при этом он так увлекательно рассказывает!! Я в полном восторге!! СПАСИБО!!!
H
18 ноя 2023
Замечательный гран-тур по Карелии, все понравилось, красивые места,сама по себе Карелия особенно красива в это время года,побывал словно в сказке,спасибо большое гиду Руслане!
Н
7 ноя 2023
Очень понравился тур. Действительно оправдывает своё название. Каждый день был предельно насыщен локациями и впечатлениями. Отдельное особенное спасибо нашему гиду Никите Круглову. Настоящий профессионал своего дела. Тур прошел без задержек
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и накладок. Очень интересно рассказывал про историю каждого посещаемого нами места, обращал внимания при переезде на интересные места с пояснениями по истории появления поселения, традиций населения. Уверена, что ещё не раз обратимся в фирму СканТур

р
30 окт 2023
Всё было замечательно
Экскурсовод Никита профи
Очень интересно и познавательно провёл
Нас по маршруту поездке Калерии
💯 балов
С
24 окт 2023
Всё,что было заявлено мы увидели. Всё было хорошо. Немного не хватило чёткой организации по времени. А ещё хотелось от гида,чтобы она нас тоже сопровождала в экскурсиях,а не просто передавала нас
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местным гидам. От этого и возникали не стыковки по времени. А некоторые экскурсии у водопадов и в Мраморном каньюне не помешало бы сопровождение нашего гида. Тем более водопады мы осматривали сами, а в парке Рускеала,после часовой экскурсии наш гид мог бы помочь лучше спланировать свободное время.

В
7 окт 2023
К
6 окт 2023

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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