Захватывающее приключение позволит оценить красоту
Программа тура по дням
Музей Фаберже. Эрмитаж
Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.
Трансфер до гостиницы с вокзала/аэропорта предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее (от 2300 руб. /машина).
Размещение в гостинице после 14:00/15:00 в зависимости от отеля. Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа гостиницы.
С 10:00 до отъезда на программу в холле гостиницы Вас встречает представитель с табличкой. Вы можете подойти в любое удобное время в этом интервале. Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.
Обратите внимание! Участники тура, проживающие в отелях «Москва» и «Октябрьская», отправляются на экскурсии от отеля проживания, а проживающие в гостинице «Апарт-отель Yard Residence» на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Москва» (пл. Александра Невского, д. 2) — 5 минут пешком.
11:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Отправление на программу на автобусе.
Экскурсия в музей Фаберже.
Музей Фаберже – один из самых «блестящих», в буквальном смысле, музеев нашего города, где Вы сами сможете оценить творения лучших ювелиров дореволюционной России.
Блеск золота и драгоценных камней, которые использовали в своих работах мастера фирмы Фаберже, в экспозиции музея дополняют полотна И. Айвазовского, К. Брюллова, В. Поленова, ювелирные эмали и фантазийные предметы.
Жемчужиной коллекции музея является собрание из 9 императорских пасхальных яиц Фаберже, которые спустя почти 100 лет вернулись на Родину.
Экскурсия в Эрмитаж.
Эрмитаж – один из крупнейших художественных музеев мира. Он начинался как личное собрание императрицы Екатерины II и долгое время оставался закрытым для широкой публики. Сейчас его коллекции насчитывают более 3,5 миллионов экспонатов. Среди них шедевры Леонардо да Винчи, Рембрандта, античная скульптура, египетские древности, настоящая мумия и многое другое.
По окончании экскурсии вы можете остаться в Эрмитаже и самостоятельно продолжить осмотр.
Место окончания программы: Эрмитаж, ближайшая ст. метро «Адмиралтейская».
Продолжительность программы: ~4,5 часа.
Царское Село. Екатерининский дворец с Янтарной комнатой. Александровский дворец
Завтрак в гостинице.
09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Отправление на программу на автобусе.
Автобусная экскурсия «Город муз – Царское Село».
Царское Село располагается в 25 км от Санкт-Петербурга — примерно в часе езды.
Судьба этого небольшого города удивительна и необычна. Рожденное как летняя императорская резиденция, оно становится местом притяжения не только сановников, но и людей творческих.
Здесь в Лицее воспитывался А. С. Пушкин, писал «Историю государства Российского» Н. М. Карамзин, служил в гусарском полку М. Ю. Лермонтов, жили, учились, служили И. Анненский, А. Ахматова, Н. Гумилев…
Недаром Царское Село по праву называют «городом муз».
Особую известность Царскому Селу принес роскошный и неповторимый Екатерининский дворец. Именно в нем Вы и побываете.
Экскурсия в Екатерининский дворец с Янтарной комнатой.
Екатерининский дворец был заложен еще Екатериной I, а достраивался при Елизавете Петровне и Екатерине II, называвшей его за красоту фасада «взбитым кремом».
Сейчас это один из лучших образцов русского барокко. Большой зал дворца площадью 850 кв. м был построен без единой колонны, а благодаря зеркалам, отражающим окна, и воздушной росписи плафона казалось, что в огромном зале нет ни стен, ни потолка.
Главная жемчужина дворца – знаменитая Янтарная комната, таинственно исчезнувшая во время войны. Ее восстановление заняло 24 года и потребовало более шести тонн «солнечного камня». Янтарные стены с богатейшей гаммой оттенков от лимонного и медового до темно-желтого потрясают воображение тысяч туристов.
Дворец поражает богатством внешней и внутренней отделки, коллекцией живописи и обилием золота, резьбы и росписей.
Экскурсия в Александровский дворец.
Александровский дворец был построен в конце XVIII века по распоряжению императрицы Екатерины II в подарок к бракосочетанию её внука, великого князя Александра Павловича (будущего императора Александра I).
Проект дворца составил знаменитый итальянский архитектор Джакомо Кваренги. Вокруг дворца был разбит обширный парк с озером.
Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~7 часов.
Исаакиевский собор
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа отеля или взять с собой автобус.
10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Отправление на программу на автобусе.
Экскурсия в Исаакиевский собор.
Исаакиевский собор предстанет перед вами как уникальное произведение русского искусства середины XIX века.
Вы увидите великолепные стенные росписи и картины на холсте, выполненные известными русскими художниками, и полюбуетесь мозаичными иконами, для создания которых использовали смальту более 12 000 цветов и оттенков.
Вас поразит обилие различных пород камня (от гранита до малахита и бирюзы), которые пошли на отделку храма.
Место окончания программы: Московский вокзал (ближайшая ст. метро «Площадь Восстания»).
Продолжительность программы: ~2,5 часа (окончание в ~13:00).
Проживание
В туре предусмотрено проживание в гостинице.
Доплата для иностранного участника тура – 2200 руб.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:
|Гостиница
|Категория номера
|Период действия цен
Взрослый
1/2 DBL
Ребенок до
13 лет 1/2
DBL
Третий в
номере
ребенок до
13 лет
Третий в
номере
взрослый
Одноместный
номер
Апарт-отель Yard
Residence 4*
|смарт DBL (без кухни)
02.11.2025
|04.11.2025
|14990
|12690
|–
|–
|19490
смарт апартаменты
DBL с кухней
|02.11.2025
|04.11.2025
|15520
|13220
|–
|–
|20320
студия апартаменты с
кухней
|02.11.2025
|04.11.2025
|15930
|13630
|13890
|16190
|20720
|Москва 4*
|стандартный
|02.11.2025
|04.11.2025
|15520
|13220
|14040
|16340
|19890
|Октябрьская 4*
стандартный
(туркласс)/
стандартный
(туркласс) DBL
|02.11.2025
|04.11.2025
|16190
|13890
|–
|–
|20230
комфорт/
комфорт DBL
|02.11.2025
|04.11.2025
|16470
|14170
|12670
|14970
|20860
Варианты проживания
Гостиница «Октябрьская»
Гостиница «Октябрьская» находится на Лиговском проспекте 10 в Санкт-Петербурге, рядом с метро Площадь Восстания. Удобное расположение позволяет гостям быстро добраться до основных достопримечательностей. Этот отель считается старейшим в городе и представляет особую историческую ценность.
Светлый интерьер просторных помещений выполнен в тёплых тонах. Завтрак входит в стоимость проживания. Для размещения предоставляются номера различных категорий, каждый из которых оснащён персональной ванной комнатой с современной сантехникой и набором средств личной гигиены. Имеется шкаф для хранения одежды, телевизор и свободный доступ к сети Wi-Fi.
Питание осуществляется в комплексе, состоящем из элегантного ресторана «Ассамблея», уютного лобби-бара «Абажур» и «Du Nord 1834 Кондитерской», которая порадует постояльцев блюдами французской кухни. Рестораны предлагают обеды и ужины по системам «Шведский стол» и «a la Carte», а также все условия для проведения банкетов и корпоративов.
Расстояние от Московского вокзала составляет 380 метров, а до ближайшего метро всего 180 метров. В шаговой доступности расположены два больших торговых центра. От гостиницы до Дворцовой площади 3,2 км.
Апарт-отель Yard Residence
Апарт-отель «Yard Residence» — новый 4-звездочный, восьмиэтажный комплекс бизнес-класса, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга, в 2-х минутах пешком до Невского проспекта и станции метро «Площадь Александра Невского».
Рядом расположены основные магистрали, по которым можно быстро и удобно добраться в любую точку города.
Разместиться предлагается в комфортабельных апартаментах с уникальным дизайном, оснащенных современной мебелью, техникой, оборудованной кухней и ванной комнатой.
Для приготовления обеда предназначена кухня с набором посуды, холодильником и плитой. На первом этаже отеля расположилось «BACKYARD», где гости могут попробовать меню от 14 гастрономических брендов.
Удачное расположение апартаментов «Yard Residence» позволяет отдыхающим добраться до основных достопримечательностей города и ознакомиться с его историей подробнее. Также рядом расположен музей городской скульптуры, некрополь мастеров искусства, музей «Древлехранилище» и многое другое.
Гостиница «Москва»
«Москва» 4* — современный четырехзвездочный отель, расположенный в историческом центре Санкт-Петербурга, рядом с главными достопримечательностями столицы и метро «Площадь Александра Невского».
Для постояльцев подготовлены комфортабельные номера разных категорий. В каждом есть удобная мебель и современная техника, собственная ванная комната, а также следующие удобства: кондиционер, телевизор, Wi-Fi, сейф, телефон, холодильник, банные и гигиенические принадлежности.
Дополнительно можно посетить другие заведения, работающие на территории отеля: рестораны русской, европейской, азиатской кухонь, кофейня, кафе быстрого питания, пекарня, чайхана, лобби-бар. Доступна доставка еды и напитков в номер.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранном отеле
- Питание, указанное в программе (завтраки со второго дня тура, если не выбран тариф «без завтрака»)
- Экскурсионное обслуживание
- Входные билеты в музеи
- Автобус по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Встреча/проводы на вокзале/аэропорту
- Дополнительные ночи
- Камера хранения на вокзале
- Дополнительные экскурсии (по желанию)
- Питание, не указанное в программе (обеды и ужины самостоятельно)
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможны ли изменения в программе?
Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее.
Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.