День народного единства в Санкт-Петербурге

Приглашаем провести ноябрьские праздники в гостеприимном Санкт-Петербурге! В этом туре вас ждёт насыщенная программа, в ходе которой сможете познакомиться с жемчужинами легендарного города и его окрестностями.

Захватывающее приключение позволит оценить красоту
музея Фаберже, посетить один из крупнейших художественных музеев мира – Эрмитаж, полюбоваться Екатерининским дворцом с Янтарной комнатой, а также впечатляющим Исаакиевским собором.

В спокойной и комфортной обстановке Вы окунетесь в богатую культуру, искусство и архитектуру Северной столицы!

Программа тура по дням

1 день

Музей Фаберже. Эрмитаж

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.

Трансфер до гостиницы с вокзала/аэропорта предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее (от 2300 руб. /машина).

Размещение в гостинице после 14:00/15:00 в зависимости от отеля. Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа гостиницы.

С 10:00 до отъезда на программу в холле гостиницы Вас встречает представитель с табличкой. Вы можете подойти в любое удобное время в этом интервале. Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.

Обратите внимание! Участники тура, проживающие в отелях «Москва» и «Октябрьская», отправляются на экскурсии от отеля проживания, а проживающие в гостинице «Апарт-отель Yard Residence» на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Москва» (пл. Александра Невского, д. 2) — 5 минут пешком.

11:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Отправление на программу на автобусе.

Экскурсия в музей Фаберже.

Музей Фаберже – один из самых «блестящих», в буквальном смысле, музеев нашего города, где Вы сами сможете оценить творения лучших ювелиров дореволюционной России.

Блеск золота и драгоценных камней, которые использовали в своих работах мастера фирмы Фаберже, в экспозиции музея дополняют полотна И. Айвазовского, К. Брюллова, В. Поленова, ювелирные эмали и фантазийные предметы.

Жемчужиной коллекции музея является собрание из 9 императорских пасхальных яиц Фаберже, которые спустя почти 100 лет вернулись на Родину.

Экскурсия в Эрмитаж.

Эрмитаж – один из крупнейших художественных музеев мира. Он начинался как личное собрание императрицы Екатерины II и долгое время оставался закрытым для широкой публики. Сейчас его коллекции насчитывают более 3,5 миллионов экспонатов. Среди них шедевры Леонардо да Винчи, Рембрандта, античная скульптура, египетские древности, настоящая мумия и многое другое.

По окончании экскурсии вы можете остаться в Эрмитаже и самостоятельно продолжить осмотр.

Место окончания программы: Эрмитаж, ближайшая ст. метро «Адмиралтейская».

Продолжительность программы: ~4,5 часа.

2 день

Царское Село. Екатерининский дворец с Янтарной комнатой. Александровский дворец

Завтрак в гостинице.

09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Отправление на программу на автобусе.

Автобусная экскурсия «Город муз – Царское Село».

Царское Село располагается в 25 км от Санкт-Петербурга — примерно в часе езды.

Судьба этого небольшого города удивительна и необычна. Рожденное как летняя императорская резиденция, оно становится местом притяжения не только сановников, но и людей творческих.

Здесь в Лицее воспитывался А. С. Пушкин, писал «Историю государства Российского» Н. М. Карамзин, служил в гусарском полку М. Ю. Лермонтов, жили, учились, служили И. Анненский, А. Ахматова, Н. Гумилев…

Недаром Царское Село по праву называют «городом муз».

Особую известность Царскому Селу принес роскошный и неповторимый Екатерининский дворец. Именно в нем Вы и побываете.

Экскурсия в Екатерининский дворец с Янтарной комнатой.

Екатерининский дворец был заложен еще Екатериной I, а достраивался при Елизавете Петровне и Екатерине II, называвшей его за красоту фасада «взбитым кремом».

Сейчас это один из лучших образцов русского барокко. Большой зал дворца площадью 850 кв. м был построен без единой колонны, а благодаря зеркалам, отражающим окна, и воздушной росписи плафона казалось, что в огромном зале нет ни стен, ни потолка.

Главная жемчужина дворца – знаменитая Янтарная комната, таинственно исчезнувшая во время войны. Ее восстановление заняло 24 года и потребовало более шести тонн «солнечного камня». Янтарные стены с богатейшей гаммой оттенков от лимонного и медового до темно-желтого потрясают воображение тысяч туристов.

Дворец поражает богатством внешней и внутренней отделки, коллекцией живописи и обилием золота, резьбы и росписей.

Экскурсия в Александровский дворец.

Александровский дворец был построен в конце XVIII века по распоряжению императрицы Екатерины II в подарок к бракосочетанию её внука, великого князя Александра Павловича (будущего императора Александра I).

Проект дворца составил знаменитый итальянский архитектор Джакомо Кваренги. Вокруг дворца был разбит обширный парк с озером.

Место окончания программы: гостиница.

Продолжительность программы: ~7 часов.

3 день

Исаакиевский собор

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров.

Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа отеля или взять с собой автобус.

10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Отправление на программу на автобусе.

Экскурсия в Исаакиевский собор.

Исаакиевский собор предстанет перед вами как уникальное произведение русского искусства середины XIX века.

Вы увидите великолепные стенные росписи и картины на холсте, выполненные известными русскими художниками, и полюбуетесь мозаичными иконами, для создания которых использовали смальту более 12 000 цветов и оттенков.

Вас поразит обилие различных пород камня (от гранита до малахита и бирюзы), которые пошли на отделку храма.

Место окончания программы: Московский вокзал (ближайшая ст. метро «Площадь Восстания»).

Продолжительность программы: ~2,5 часа (окончание в ~13:00).

Проживание

В туре предусмотрено проживание в гостинице.

Доплата для иностранного участника тура – 2200 руб.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:

ГостиницаКатегория номераПериод действия цен
Взрослый
1/2 DBL
Ребенок до
13 лет 1/2
DBL
Третий в
номере
ребенок до
13 лет
Третий в
номере
взрослый
Одноместный
номер
Апарт-отель Yard
Residence 4*
смарт DBL (без кухни)
02.11.2025
04.11.2025149901269019490
смарт апартаменты
DBL с кухней
02.11.202504.11.2025155201322020320
студия апартаменты с
кухней
02.11.202504.11.20251593013630138901619020720
Москва 4*стандартный02.11.202504.11.20251552013220140401634019890
Октябрьская 4*
стандартный
(туркласс)/
стандартный
(туркласс) DBL
02.11.202504.11.2025161901389020230
комфорт/
комфорт DBL
02.11.202504.11.20251647014170126701497020860

Варианты проживания

Гостиница «Октябрьская»

2 ночи

Гостиница «Октябрьская» находится на Лиговском проспекте 10 в Санкт-Петербурге, рядом с метро Площадь Восстания. Удобное расположение позволяет гостям быстро добраться до основных достопримечательностей. Этот отель считается старейшим в городе и представляет особую историческую ценность.

Светлый интерьер просторных помещений выполнен в тёплых тонах. Завтрак входит в стоимость проживания. Для размещения предоставляются номера различных категорий, каждый из которых оснащён персональной ванной комнатой с современной сантехникой и набором средств личной гигиены. Имеется шкаф для хранения одежды, телевизор и свободный доступ к сети Wi-Fi.

Питание осуществляется в комплексе, состоящем из элегантного ресторана «Ассамблея», уютного лобби-бара «Абажур» и «Du Nord 1834 Кондитерской», которая порадует постояльцев блюдами французской кухни. Рестораны предлагают обеды и ужины по системам «Шведский стол» и «a la Carte», а также все условия для проведения банкетов и корпоративов.

Расстояние от Московского вокзала составляет 380 метров, а до ближайшего метро всего 180 метров. В шаговой доступности расположены два больших торговых центра. От гостиницы до Дворцовой площади 3,2 км.

Апарт-отель Yard Residence

2 ночи

Апарт-отель «Yard Residence» — новый 4-звездочный, восьмиэтажный комплекс бизнес-класса, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга, в 2-х минутах пешком до Невского проспекта и станции метро «Площадь Александра Невского».

Рядом расположены основные магистрали, по которым можно быстро и удобно добраться в любую точку города.

Разместиться предлагается в комфортабельных апартаментах с уникальным дизайном, оснащенных современной мебелью, техникой, оборудованной кухней и ванной комнатой.

Для приготовления обеда предназначена кухня с набором посуды, холодильником и плитой. На первом этаже отеля расположилось «BACKYARD», где гости могут попробовать меню от 14 гастрономических брендов.

Удачное расположение апартаментов «Yard Residence» позволяет отдыхающим добраться до основных достопримечательностей города и ознакомиться с его историей подробнее. Также рядом расположен музей городской скульптуры, некрополь мастеров искусства, музей «Древлехранилище» и многое другое.

Гостиница «Москва»

2 ночи

«Москва» 4* — современный четырехзвездочный отель, расположенный в историческом центре Санкт-Петербурга, рядом с главными достопримечательностями столицы и метро «Площадь Александра Невского».

Для постояльцев подготовлены комфортабельные номера разных категорий. В каждом есть удобная мебель и современная техника, собственная ванная комната, а также следующие удобства: кондиционер, телевизор, Wi-Fi, сейф, телефон, холодильник, банные и гигиенические принадлежности.

Дополнительно можно посетить другие заведения, работающие на территории отеля: рестораны русской, европейской, азиатской кухонь, кофейня, кафе быстрого питания, пекарня, чайхана, лобби-бар. Доступна доставка еды и напитков в номер.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в выбранном отеле
  • Питание, указанное в программе (завтраки со второго дня тура, если не выбран тариф «без завтрака»)
  • Экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты в музеи
  • Автобус по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
  • Встреча/проводы на вокзале/аэропорту
  • Дополнительные ночи
  • Камера хранения на вокзале
  • Дополнительные экскурсии (по желанию)
  • Питание, не указанное в программе (обеды и ужины самостоятельно)
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Возможны ли изменения в программе?

Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее.

Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Маргарита
6 ноя 2025
Мы с сестрой впервые в Санкт-Петербурге впечатления зашкаливают, понравилось всё, хорошая организация тура, думаю не последняя наша поездка.
Рита
6 ноя 2025
Мы остались довольны всем понравилось буквально всё, замечательный гид, очень хорошо всё рассказали.
Татьяна
5 ноя 2025
Организация четкая, без задержек по времени.

