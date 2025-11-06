1 день

Музей Фаберже. Эрмитаж

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.

Трансфер до гостиницы с вокзала/аэропорта предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее (от 2300 руб. /машина).

Размещение в гостинице после 14:00/15:00 в зависимости от отеля. Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа гостиницы.

С 10:00 до отъезда на программу в холле гостиницы Вас встречает представитель с табличкой. Вы можете подойти в любое удобное время в этом интервале. Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.

Обратите внимание! Участники тура, проживающие в отелях «Москва» и «Октябрьская», отправляются на экскурсии от отеля проживания, а проживающие в гостинице «Апарт-отель Yard Residence» на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Москва» (пл. Александра Невского, д. 2) — 5 минут пешком.

11:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Отправление на программу на автобусе.

Экскурсия в музей Фаберже.

Музей Фаберже – один из самых «блестящих», в буквальном смысле, музеев нашего города, где Вы сами сможете оценить творения лучших ювелиров дореволюционной России.

Блеск золота и драгоценных камней, которые использовали в своих работах мастера фирмы Фаберже, в экспозиции музея дополняют полотна И. Айвазовского, К. Брюллова, В. Поленова, ювелирные эмали и фантазийные предметы.

Жемчужиной коллекции музея является собрание из 9 императорских пасхальных яиц Фаберже, которые спустя почти 100 лет вернулись на Родину.

Экскурсия в Эрмитаж.

Эрмитаж – один из крупнейших художественных музеев мира. Он начинался как личное собрание императрицы Екатерины II и долгое время оставался закрытым для широкой публики. Сейчас его коллекции насчитывают более 3,5 миллионов экспонатов. Среди них шедевры Леонардо да Винчи, Рембрандта, античная скульптура, египетские древности, настоящая мумия и многое другое.

По окончании экскурсии вы можете остаться в Эрмитаже и самостоятельно продолжить осмотр.

Место окончания программы: Эрмитаж, ближайшая ст. метро «Адмиралтейская».

Продолжительность программы: ~4,5 часа.

